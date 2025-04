– Hanka? – usłyszałam na parkingu, gdy otwierałam drzwi samochodu.

– Tak – potwierdziłam, zastanawiając się, skąd znam tę kobietę.

Miała podkrążone oczy, jej nieumyte włosy zwisały siwymi strąkami.

– To ja, Gosia. Nie poznajesz mnie?

Gosia? Ach, tak. Przypomniałam sobie. Chodziłyśmy razem do liceum, do tej samej klasy.

– Nie poznałaś mnie... – westchnęła. – Wiem, że nie wyglądam dobrze. Ale nie mam czasu, aby o siebie zadbać. Pracuję na dwie zmiany. Dom, mąż, dzieci. A co u ciebie? Masz własną rodzinę?

– Mam syna. Mąż zmarł dwa lata temu. Słuchaj, a może wpadniesz do mnie jutro, pod wieczór? Pogadamy, ufarbuję ci włosy? Ponoć robię to jak fryzjerka.

– Chętnie. Ale nie sprawię ci kłopotu?

– Żaden kłopot. Kup farbę i wpadnij.

– Nie wiem jaki kolor. Może ty kup farbę, a ja oddam pieniądze – zaproponowała nieśmiało.

– To, do jutra. Wpadnę o szóstej!

Odmieniłam jej wygląd

– Mamo, podasz mi jakiś przykład na prostolinijność? – zapytał mój syn, gdy tylko weszłam do mieszkania. – Muszę napisać wypracowanie, używając określenia „prostolinijność”. Najlepiej na przykładzie. Mam na to dwa dni.

– O! Dobrze się składa. Jutro przyjdzie do mnie koleżanka z liceum. Myślę, że ona jest osobą prostolinijną.

Następnego dnia, zaraz po pracy, kupiłam farbę do włosów i kawę. Gosia spóźniła się godzinę. Nie tłumacząc się wcale, wręczyła mi papierową torebkę.

– Kupiłam trzy pączki. Dla mnie, dla ciebie i dla twojego syna – wyjaśniła, wchodząc do pokoju. – Zrób nam kawę! – zażądała, siadając przy stole. – I nie zapomnij dodać mleka, bo ja piję tylko z mlekiem.

Idąc do kuchni, zajrzałam do pokoju Filipa. Siedział zamyślony nad otwartym zeszytem. Wypiłyśmy kawę, zjadłyśmy pączki, później ufarbowałam Gosi włosy, umyłam i wypłukałam, dodając do wody sok z cytryny. Wyrównałam grzywkę, podcięłam końce, wymodelowałam fryzurę, wyregulowałam brwi i tak odmienioną zaprowadziłam przed lustro.

– Podobasz się sobie? – zapytałam.

Policzyła, ile zaoszczędziła

Byłam pewna, że Gosię zachwyci jej nowy wygląd.

– Może być – stwierdziła, przesuwając palcem po wyregulowanych brwiach. – Zaoszczędziłam ze dwie setki! – stwierdziła, wkładając kurtkę. Wyjęła z kieszeni komórkę. – Zadzwonię po męża. Niech po mnie przyjedzie. Tydzień temu kupiliśmy nowy samochód.

– Gratuluję! – uśmiechnęłam się, mając nadzieję, że przypomni sobie o zwróceniu mi pieniędzy za farbę do włosów.

– No to cześć! – rzuciła i wyszła.

Powiedzieć o pieniądzach, czy dać sobie spokój?

Gosia była już jedną nogą za drzwiami, nagle odwróciła się i wykrzyknęła:

– Nie oddałaś mi za pączki!

Myślałam, że to żart.

– Były po 1,50 zł. Razy trzy, to będzie 4,50 zł – podsumowała, wyciągając otwartą dłoń.

Nie żartowała. Zamknęłam za nią drzwi, zastanawiając się, jak wytłumaczyć synowi jej zachowanie, gdy usłyszałam:

– Mamo, pomyliłaś prostolinijność z prostactwem. Westchnęłam… Mój syn miał rację.

