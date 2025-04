Aneta rzuciła kryształowym kieliszkiem, a ten roztrzaskał się na kamiennej podłodze. Kawałki szkła, niektóre duże i wyglądające groźnie, inne drobne, ścieliły się po podłodze w niewiarygodnej ilości. To wszystko z jednego kieliszka?

Reklama

Patrzyła na mnie bezradnie szeroko otwartymi, wielkimi oczami, które ostatnio robiły się coraz większe. Czy to może być złudzenie? A może to jej twarz tak wychudła? Nie wiem, nie potrafię tego ocenić, gdy widzę ją na co dzień. Tylko wciąż mam to wrażenie, że jej oczy rosną i rosną. Chyba nie czuła się na siłach, by pójść po odkurzacz albo wziąć do ręki miotłę.

To znak, że nadchodzi atak



Za chwilę wybuchnie płaczem i wybiegnie z kuchni, potem schowa się w swoim pokoju i nie będzie chciała ze mną rozmawiać. Będzie mazgaić się do rana, wstanie opuchnięta i półprzytomna, i znowu to ja będę winien wszystkim niepowodzeniom jutrzejszego dnia. A potem kolejnych dni, tygodni, miesięcy, lat.

– Kochanie, zostań tu, gdzie stoisz. Zaraz przyniosę odkurzacz i sprzątnę całe to szkło. Pokaleczysz się, jeśli po nim przejdziesz.

– Nie jestem już twoim „kochaniem”.

– Jesteś.

– Jak ja nienawidzę tej twojej obłudy, tego, jaki z ciebie miły gość, do rany przyłóż, po prostu plaster z balsamem łagodzącym rany. Pomyślałby kto!

– Anetko, daj spokój. Idę po odkurzacz. A ty się nie ruszaj. Dobrze? Chwilę to trwało, nim wyciągnąłem elektroluks ze schowka, wsadziłem rurę i znalazłem do niej właściwą końcówkę. Odkurzacz był ciężki, pewnie miał wypełniony worek i przez chwilę rozważałem myśl, by go wymienić. Zrezygnowałem – lepiej to zrobię, jak już ściągnę całe szkło.

Wróciłem do kuchni i zobaczyłem moją żonę we krwi. Uzbrojona w śmiercionośny przezroczysty okruch, śmiała się histerycznie i patrzyła na mnie wyzywająco.

– Widzisz, do czego doprowadziłeś? Życie mi już niemiłe.

– Aneta, opanuj się! Rzuciłem odkurzacz, doskoczyłem do niej, chwyciłem zakrwawioną rękę i wsadziłem pod kran. Po chwili tamowałem ranę. Jestem w tym dobry. W każdym razie doświadczony. Nie musiałem wzywać pogotowia.

– To jest emocjonalny szantaż, Aneta. Niczego nie osiągniemy, jeśli się będziesz zachowywać w ten sposób. Żadne z nas. Nigdy.

– Mnie już nie zależy na osiągnięciu czegokolwiek. Moje życie i tak się skończyło. Przez ciebie.

– To jest nieznośna babranina, gadanie małego dziecka. Nie mogę tego słuchać. Chodź, położysz się, tylko ostrożnie, błagam, wymijaj te szkła.

– Ani myślę. Chcę mieć je w stopach, chcę, by mi się dostały do krwioobiegu i dotarły do serca. Żeby ono skamieniało i zrobiło się nieczułe, zimne jak w tej baśni Andersena.

– Nie pleć bzdur.

– To nie są bzdury. Dlaczego nie możesz zrozumieć, że ja cierpię, tak bardzo cierpię. Jestem poraniona, poharatana. Te kawałki szkła już niczego gorszego nie zdziałają, nie muszę się ich bać.

– Powinnaś. Gdybyś dostała zakażenia, mogłabyś umrzeć od tego. Alternatywą jest życie, pomyśl, życie – z całym jego bogactwem i nieprzewidywalnością.

– O tak, już ty wiesz coś na temat jego „bogactwa” i „nieprzewidywalności”.

– Przestań. W porządku, przyznaję. Ale ty masz takie same szanse jak ja. Ty też możesz ułożyć sobie życie na nowo. Poznać kogoś, pokochać, zmienić wszystkie zasady, rzucić się głową w głęboką toń.

– Wiesz dobrze, że jedyne, na co mam ochotę, to rzucić się z okna, i nie w żadną toń, tylko w beton.

– Aneta, błagam cię! – No dobrze, już dobrze. Daj mi coś, żebym lepiej spała. Ta ręka cholernie boli. Pulsuje.

– Dam ci proszek przeciwbólowy.

– O tak, najlepiej na ból duszy.

Jeszcze raz dało się zażegnać kryzys



Przebrała się w piżamę, umyła zęby, grzecznie położyła się do łóżka. Pochyliłem się nad nią, jakby była moją pacjentką albo nawet małą córeczką, której nigdy nie miałem.

– Zaśniesz? Wyglądała zdrowo. Bardzo ładnie zresztą, pociągająco

– Chciałabym. Może mi się coś miłego przyśni? Coś z przeszłości? Jakieś wspólne wakacje na przykład, plaża, żółty piasek, błękitne niebo, granatowa woda… I będę znowu szczęśliwa. Nie wiedziałem już, co odpowiedzieć. Gardło mi się ścisnęło. Jak jej to wytłumaczyć, że ja też żałuję? Bardzo. Sam miewam czasem takie sny. Jesteśmy w nich razem i czujemy się dobrze, spokojnie, pewnie. Kochamy się. A potem się budzę i jednocześnie budzi się we mnie świadomość, że wszystko to należy już do przeszłości.

Z mojego powodu, bo pokochałem inną kobietę. Powodu, nie winy. Tu nie ma niczyjej winy. Po prostu tak się ułożyło. W każdym razie ja tak uważałem.

Lata później...



Siedziała w ogródku kawiarnianym i miała na głowie czerwony kapelusz. Nigdy wcześniej nie nosiła kapeluszy. Mawiała: „W kapeluszu pięknie, ale jeszcze piękniej bez niego”. Pamiętam do dziś. Stosy fantazyjnych nakryć głowy zalegały w jej szafie, na tym ich kariera jednak się kończyła. I oto… Rozmawiała przez telefon i nie widziała mnie, dzięki czemu miałem czas na zastanowienie. Mogłem zrobić unik, udać – nawet przed samym sobą – że jej nie zauważyłem, i polecieć dalej. Powinienem wracać do domu po pracy. A jednak podszedłem do stolika i pozwoliłem jej się zobaczyć. Uderzyło mnie zakłopotanie w jej twarzy. Niechęć.

– Wojtek!

– Miło, że pamiętasz moje imię.

– No wiesz, trudno by mi było zapomnieć.

Jej oczy nie były już wcale wielkie, trochę się schowały w tłuszczowej tkance, której przyrosło chyba w niejednym miejscu. Wyglądała czerstwo i zdrowo. Bardzo ładnie zresztą. Pociągająco.

– Mogę się przysiąść na chwilkę?

– Nie. Jestem tu umówiona. Wiesz, z mężczyzną.

– Nie zjem go.

– A jednak wolę, żebyś się nie przysiadał.

– Aneta, tak mi przykro…

– Mnie też, ale myślę, że nie mamy sobie już nic do powiedzenia.

– Naprawdę? Ja tam mam, wiele.

– A ja wolałabym pogrążyć się w dalszym zapominaniu ciebie. Jestem już na dalekim etapie, wiesz? To znaczy bliskim całkowitego zapomnienia.

– Ach tak.

– Mam gdzieś, że ci przykro.

Groteskowa sytuacja. Stałem tak, nie mając śmiałości usiąść wbrew jej życzeniu, a przecież rozmowa toczyła się. Sam sobie wydałem się uczniem wywołanym do odpowiedzi przez panią nauczycielkę, poza tym, że to ja sam siebie wywołałem. Nie musiałem z nią w ogóle rozmawiać. Poza tym, miałem świadomość, że za chwilę nadciągnie jakiś gość i zrobi się jeszcze bardziej idiotycznie.

– W takim razie przepraszam, już sobie idę. Ale stałem jak zahipnotyzowany. Nie mogłem przestać na nią patrzeć – taką pewną siebie i elegancką w swoim kapeluszu i dobranym do niego kolorze szminki. Kiedyś nie malowała ust. Te cztery lata odmieniły ją zupełnie.

– Więc na co czekasz? Idź wreszcie!

– Do widzenia, Aneta.

– Cześć!

Odczuwałem wielką ochotę, by zaczaić się gdzieś i zobaczyć faceta, na którego czekała. Jak by się przywitali? Jak ludzie spoufaleni czy wręcz przeciwnie? Co wydarzyło się w życiu mojej byłej żony, odkąd rozstaliśmy się na dobre, w bólu i rozpaczy? Aż do tej chwili nie chciałem tego wiedzieć. Miałem tak dosyć jej histerii, depresji i samobójczych prób, że gdy wreszcie się na dobre uwolniłem, wyparłem sam fakt istnienia tej kobiety. Niemożliwe? Możliwe.

Odpuściłem i poszedłem w swoją stronę. Nie było takiej szansy, by podejrzeć ją, samemu będąc niezauważonym. Czyli do domu. Jej życie już mnie nie powinno obchodzić. Niepotrzebnie w ogóle się do niej zbliżyłem.

Ruszyć coś w niej, tej tępej głupiej babie



Leżała na kanapie, jak zwykle z butelką czerwonego wina i kieliszkiem na podłodze. Gdy wszedłem, ledwie machnęła ręką, szedł od niej kwaśny zapach, pewnie już się solidnie napiła.

– Iwona, obiecałaś.

– Tak, tak – mruknęła – od przyszłego tygodnia.

– To jest już kolejny „przyszły tydzień”.

– Zobaczysz, ostatni.

To, co w istocie zobaczyłem, to zapuchnięta twarz, włosy w nieładzie, błędny wzrok. Niegdyś dla tej kobiety oszalałem. Zostawiłem kochającą żonę. Sprawiłem jej ból, wpędziłem w psychiczną chorobę.

– Może zrobimy jakąś kolację?

– Już jadłam.

– Co?

– Nie wiem, nieważne.

Nawet nie odwróciła wzroku od telewizora. Kolejny odcinek kolejnego serialu.

– Ale ja bym chciał, żebyśmy zjedli coś razem, jak mąż z żoną, jak rodzina. Też się napiję. Sięgnąłem po jej butelkę. Zmierzyła mnie wrogim spojrzeniem.

– Chcesz pić, trzeba było coś kupić.

– Spokojnie, Iwona, starczy mi jeden mały kieliszek. Nalałem sobie. Poczłapałem do kuchni i otworzyłem lodówkę. Pusta, jak zwykle, nie licząc jeszcze jednej flachy czerwonego. W zlewie kilka brudnych, zaschniętych talerzy. Przed oczami stanęła mi Aneta w czerwonym kapeluszu, jej usta starannie pomalowane, namiętne, wypukłe jak u dwudziestolatki.

Jej błyszczący wzrok oczekujący na kochanka.

– Iwona, ja mam już dosyć. Usiadłem na krześle przy stole. Tępo wpatrywałem się w ekran jak i ona, tyle że ja widziałem na nim moją Anetę.

– Czego masz dosyć?

– Takiego życia przed telewizorem, pustego i nudnego, twojego alkoholizmu, którego nie chcesz leczyć, a który wszystko psuje między nami. Przecież my już nawet ze sobą nie rozmawiamy.

– Nie jestem alkoholiczką.

– Jesteś.

– To tylko wino, w końcu nic takiego, wyluzuj wreszcie. Uważasz, że jestem nudna? Sam taki jesteś. Flak z olejem. Nie obwiniaj mnie za jakość naszego życia. Ty też za nią odpowiadasz.

– Nie obwiniam cię, po prostu… Chciałbym coś zmienić, dalej tak nie mogę.

– Więc zmieniaj, proszę bardzo. Droga wolna. Zimna apatia, szklany wzrok w szklanym świecie. Ruszyć coś w niej, tej tępej głupiej babie! Uniosłem w górę pusty już kieliszek i walnąłem nim o kamienną podłogę. Roztrzaskał się w drobny mak.

– Histeryk – uśmiechnęła się pogardliwie. Żadnego gestu. Chwilę jeszcze posiedziałem, a potem wstałem powoli i poszedłem po odkurzacz do schowka. Jakiś ostry okruch przebił kapeć i wbił mi się w stopę. A niech dojdzie do serca – pomyślałem zrezygnowany.

Reklama

Czytaj więcej prawdziwych historii:

Wszystkie małżeństwa w mojej rodzinie się rozpadają. Boję się, że to klątwa

Przez pragnienie macierzyństwa, prawie zniszczyłam własne małżeństwo

Mój ojciec to zwykła szuja. Zostawił nas, a potem drugą rodzinę

Jestem chorobliwie zazdrosna o byłą mojego faceta. On mówi, że to tylko przyjaźń

Córki traktowały mnie jak służącą, a ja zaniedbałam przez to męża