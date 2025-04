Helenka zasnęła przed telewizorem. Popatrzyłam na nią z czułością, okryłam kocem i pogłaskałam po jasnych włosach. Moja mała dziewczynka… Nie mogę uwierzyć, że ma już 15 lat i że przegapiłam tyle etapów jej życia. Ta myśl ciągle kłuje mnie w serce, ale wiem, że teraz nie mogę jej zawieść. Moje dziecko na mnie liczy, choć ja nie zasłużyłam na jej zaufanie i miłość. Patrzyłam na moją córkę i wróciły wszystkie wspomnienia.

– Henryk, proszę – szepnęłam przerażona nie na żarty.

– To ja proszę. Przestań – uciął krótko mój mąż.

– Ja chcę tylko jeszcze jednej, ostatniej szansy. Zmienię się dla ciebie, dla Helenki – zapewniałam, ale on tylko spojrzał na mnie z rezygnacją.

– Haniu, która to byłaby już szansa? Tak nie można żyć. Tak będzie lepiej dla nas wszystkich, a dla Helenki w szczególności. Dzieci potrzebują bezpieczeństwa i stabilizacji, a ona teraz tego nie ma – mówił spokojnie, a ja czułam, że każde jego słowo jest jak nóż w moje serce.

– Mam kiepski czas, ale jestem dobrą matką – szepnęłam, ale nie wiem, kogo bardziej chciałam przekonać – jego czy siebie.

– Kiedyś byłaś dobrą matką, teraz jedynie bywasz. Częściej jesteś nieprzytomna, nieobecna albo wiecznie zniecierpliwiona. Krzyczysz bez powodu. Nie wspominając już o tym, że potrafisz zgubić własne dziecko na placu zabaw albo zapomnieć, że wzięłaś ją na zakupy. Helenka nie jest z tobą bezpieczna – wytykał bezlitośnie, a po moich policzkach spływały łzy.

– Nie możecie mnie zostawić… – wyłkałam.

– Przykro mi. Musimy – powiedział, zabrał walizkę i wyszedł. Wcześniej wywiózł naszą córkę do teściów. Nie mogłam w to uwierzyć. Bezwładnie oparłam się o ścianę i zaczęłam szlochać. To był koszmar.

Ta rozmowa odbyła się 10 lat temu, a ja pamiętam ją, jakby to było wczoraj. Powinnam była wtedy wziąć się w garść. Pójść na odwyk i zawalczyć o rodzinę. Może wtedy jeszcze było co ratować. Nie zrobiłam tego. Wolałam rozpaczać, użalać się nad sobą i brać kolejne leki, tym samym pogrążając się w nałogu. O wszystko obwiniałam Henryka. Zastanawiałam się, jak mógł odebrać mi córkę i mnie zostawić. Tak to wtedy widziałam. Teraz wiem, że w ten sposób ją przede mną uratował.

Udawałam, że nic się nie dzieje

Jestem lekomanką. Dzisiaj to wiem, ale przez lata nie chciałam się do tego przyznać, nawet sama przed sobą i nawet wtedy, gdy straciłam rodzinę. Zaczęło się od wypadku. Potrącił mnie samochód. Byłam mocno poturbowana, moje leczenie trwało miesiącami. Funkcjonowałam tylko dzięki silnym lekom. Nie zauważyłam, kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zażywałam dawki większe niż zalecane, nie odstawiałam leków, kiedy lekarze to zlecali. Po prostu brałam je potajemnie.

Skąd je brałam? Uwierzcie, ludzie uzależnieni mają swoje sposoby… Zresztą z zawodu jestem pielęgniarką, to naprawdę dało się zorganizować. Gdy mąż zauważył, że coś jest nie tak, tłumaczyłam się wypadkiem, tym, że jeszcze nie doszłam do siebie. Na początku kiwał głową ze zrozumieniem. Muszę przyznać, że opiekował się mną i otaczał ogromną troską. Później jednak zauważył problem. Próbował prosić, błagać, potem grozić odejściem, ale ja nie słuchałam. Co najwyżej starałam się go oszukać, że panuję nad sytuacją. Sztukę kłamstwa opanowałam do perfekcji i naprawdę wiele osób udawało mi się zwieść, ale nie jego.

Myślałam, że jego groźby o zabraniu Helenki są czcze. Do czasu. Miarka przebrała się, gdy otumaniona lekami wyszłam z Helenką na zakupy i zapomniałam o niej… Wróciłam do domu bez dziecka, jak gdyby nigdy nic, a zrozpaczoną i przestraszoną małą przyprowadziła do domu sąsiadka. Było mi wstyd, ale dla mnie była to tylko kolejna wpadka. Dla Henryka jednak miarka się przebrała.

Ocknęłam się dopiero kilka lat później. Nie stało się to za pomocą jakiegoś przełomowego wydarzenia. Po prostu pewnego dnia wstałam rano i z całą brutalnością dotarło do mnie, że niszczę sobie życie. Poszłam na odwyk, poddałam się terapii i zaczęłam długą walkę o siebie. Nie było łatwo, ale w końcu się udało. Czy myślałam o odzyskaniu męża i córki? Oczywiście! Dopiero gdy wytrzeźwiałam, zrozumiałam, jak bardzo ich skrzywdziłam i jak wiele straciłam. Zupełnie nie wiedziałam, jak mam się do nich odezwać. Co powiedzieć, jak się zachować…

Nawet nie utrzymywaliśmy kontaktu. W końcu zebrałam się w sobie i pojechałam do nich. To był jakiś koszmar. Otworzyła mi zadbana i koszmarnie sympatyczna blondynka, która okazała się drugą żoną Henryka.

Nie byliśmy razem od kilku lat, a jednak mnie to zabolało… To był okropny dzień. Siedziałam w ich stylowym salonie, piłam herbatę i toczyłam rozmowę o tym, jak się pozbierałam. Obdarowali mnie uśmiechami pełnym niedowierzania i łagodności. Najgorsza jednak była reakcja Helenki. Moja córka patrzyła na mnie jak na obcą kobietę. Nie wiem, na co liczyłam – że rzuci mi się na szyję i będzie wdzięczna, że raczyłam się do nich odezwać?

Chyba w głębi duszy tak, ale tamtego popołudnia zrozumiałam, że były to mrzonki, że już za późno. Nie umiałam nawiązać kontaktu z córką. Nie znałam jej. Nie miałam pojęcia, jak jej idzie w szkole, z kim się przyjaźni, co lubi robić, jakiej muzyki słucha… Jej macocha, Urszula, wiedziała o mojej córce wszystko. Znała jej potrzeby doskonale. Gołym okiem było widać łączącą je więź. Musiałam to uszanować.

Odzyskałam kontakt z rodziną, z dzieckiem, ale nie narzucałam się. Musiały mi wystarczyć urodziny, czasem święta czy okazjonalna kawa. Byłam jak daleka krewna, którą czasem po prostu wypada ugościć. Nie było mi z tym dobrze, ale wiedziałam, że nie mam najmniejszego prawa prosić o więcej. Helence było dobrze z jej rodziną i nie mogłam tego zburzyć. To była moja pokuta. Nie wiedziałam jednak, że przyjdzie mi jeszcze wejść w rolę matki i że stanie się to w tak dramatycznych okolicznościach…

Była zrozpaczona

To było wtorkowe popołudnie. Wróciłam z pracy, zaparzyłam herbatę i usiadłam przed telewizorem, by obejrzeć ulubiony serial. Nagle zadzwonił telefon, zdziwiłam się, gdy na wyświetlaczu ujrzałam numer Helenki.

– Mamo – powiedziała, a mnie zamarło serce, nie słyszałam tego słowa od wieków. – Mamo – powtórzyła i zaczęła płakać, a ja struchlałam ze strachu. – Tata i Ula nie żyją, mieli wypadek – wydusiła z siebie, a ja zamarłam. Dopiero po kilku sekundach odpowiedziałam:

– Jadę do ciebie.

Pojawiłam się u niej w ciągu godziny. To było straszne. Helenka rozpaczała, w domu była policja i matka Henryka, zupełnie rozsypana starsza kobieta.

– Nie wiedziałam, do kogo zadzwonić, co robić – zaczęła się tłumaczyć córka. Przytuliłam ją z całej siły.

– Zabieram cię do siebie – oznajmiłam.

Helenka spojrzała na mnie z niedowierzaniem. Pani Janina zaczęła protestować i jeszcze bardziej lamentować, ale ja wiedziałam, że to najlepsze wyjście. Córka mnie potrzebowała jak nigdy wcześniej, a ja nie mogłam jej zawieźć.

– Zabieram cię do siebie. Jestem przy tobie – powtórzyłam z mocą, a ona wtuliła się we mnie jeszcze mocniej, jak małe, wystraszone zwierzątko.

Nie wiem, kto był bardziej wystraszony i zdezorientowany – ona czy ja. Ona właśnie w tragicznych okolicznościach straciła rodzinę. Ja w tych samych okolicznościach miałam zostać matką, którą nie byłam od 10 lat. Kolejne dni były szalenie trudne, przygotowania do pogrzebu, próby odnalezienia się w nowej rzeczywistości, zmierzenie się z żałobą…

Helenka bardzo cierpiała, ja też, bo mimo tego, co zaszło, Henryk nie był mi obojętny. Na dodatek teraz musiałyśmy z córką się siebie nauczyć. Mieszkanie pod jednym dachem z nią jeszcze boleśniej uświadomiło mi, jak mało o niej wiem.

– Zrobiłam jajecznicę na śniadanie, z szynką i pomidorami – oznajmiłam któregoś poranka i dowiedziałam się, że szczerze nienawidzi jajecznicy… Podobnie jak mięsa mielonego, koloru różowego… Okazało się również, że ma koszmarną alergię na koty, więc musiałyśmy znaleźć nowy dom mojemu Alfredowi. Szczęśliwie przygarnęła go pani Janina.

Nadal jednak byłam bezradna

Helena nie radziła sobie z bólem, utratą ojca i kobiety, która ją rozumiała sto razy lepiej niż ja. To było dla mnie jasne. Całymi dniami chodziła zapłakana, ale nie chciała ze mną rozmawiać. Miałam wrażenie, że stara się być niewidzialna. Najchętniej zamykała się w swoim pokoju. A tak bardzo chciałam do niej dotrzeć! Nie miałam pojęcia, jak to zrobić. Kiedyś weszłam do niej z deserem i zobaczyłam, że płacze nad zdjęciem Urszuli. Na mój widok momentalnie schowała je za plecami.

– Przepraszam – szepnęła.

– Nie ma za co, to normalne, że tęsknisz – zapewniłam.

– Nie lubiłaś jej – uśmiechnęła się blado, a ja odstawiłam talerzyk z szarlotką na szafkę.

– Trudno mi było ją lubić. Była taka, jaka ja zawsze chciałam być. Dobra, ciepła, serdeczna i niemal nieskazitelna. Zastąpiła mnie u boku mojego mężczyzny i mojej córki, bo ja popełniłam wiele błędów – powiedziałam. – Ale cieszę się, że ją miałaś, bo jestem pewna, że o ciebie dbała jak nikt inny – wyznałam szczerze.

Córka przytaknęła i zaczęła płakać.

– Nie była nieskazitelna – powiedziała po chwili. – Strasznie klęła, kiedy nikt nie słyszał, nie umiała piec ciast, szybko się niecierpliwiła i okropnie śpiewała, a mimo to katowała mnie kołysankami – powiedziała moja córka przez łzy i uśmiechnęła się pierwszy raz od wielu dni.

– Czyli miała wady? Od razu mi lżej – odpowiedziałam z uśmiechem, a po moich policzkach też płynęły łzy.

Coraz lepiej się poznajemy

Tamtej nocy rozmawiałyśmy wiele godzin, na przemian płacząc i się śmiejąc. Uwalniałyśmy emocje. Helenka opowiadała mi o tacie, o Uli, o domu, jaki jej stworzyli i jaki właśnie straciła. Czułam, że dystans między nami maleje. Powoli zaczęła we mnie rosnąć nadzieja, że wszystko się ułoży, choć zapewne nie będzie nam łatwo.

– Nie jest ci przykro, kiedy tak o nich opowiadam? – spojrzała na mnie przejęta.

– Nie, skarbie. Cieszę się, że rozmawiamy. Wspominaj ich, śmiej się, płacz. Pozwól sobie na wszystkie emocje, które masz w sobie. Niech znajdą ujście, tak jest lepiej. A ja będę przy tobie – obiecałam i pomyślałam, że tak właśnie będzie. Nigdy więcej nie zawiodę mojej córki.

Każdego dnia staram się dotrzymać słowa i chyba nieźle mi idzie. Poznaję Helenkę coraz lepiej i widzę, że jest wspaniałą dziewczyną, wrażliwą, inteligentną i ciekawą świata. Jestem wdzięczna Henrykowi i Uli, że tak wspaniale ją wychowali. Mnie teraz pozostaje po prostu przy niej być i ją wspierać.

