Kierowca jadący z naprzeciwka ostrzegawczo mignął światłami na znak, że okolicę patroluje policja. Wpadłam w panikę. Co teraz będzie?

Reklama

To nie powinno się wydarzyć...

Nasza firma od miesięcy miała problemy finansowe. Kiedy więc szef oznajmił nam, że znalazł inwestora, który wyciągnie nas z dołka, byliśmy niemal w euforii.

– To co? Jakiś toaścik? – tuż przed siedemnastą pan Michał zajrzał do księgowości i postawił na stole butelkę wina.

Jola, z którą pracuję w jednym pokoju wyjęła z szafki kubki; ja zaczęłam protestować, że przyjechałam samochodem.

– Taka okazja szybko się nie powtórzy. Trzeba oblać sukces – kusił szef. – Zawsze może pani zostawić auto na parkingu.

– Nie daj się prosić – Jolka podała mi kubek, do którego szef nalał wina.

– Za sukces – powiedziałam więc niechętnie i upiłam łyk wina.

Szef zabawił u nas jeszcze przez jakieś pół godziny. W końcu Jolka powiedziała, że musi lecieć do szpitala, bo jej teściowa czeka na parę drobiazgów, i impreza wieńcząca finansowy sukces naszej niewielkiej firmy na tym się skończyła.

– Do widzenia, pani Magdo. Chyba że jedzie pani w stronę dworca. Moglibyśmy wziąć taksówkę – powiedział szef.

– Dziękuję, ale jadę w stronę Ikei.

– Czyli zupełnie inna bajka. Do jutra w takim razie – pożegnał się.

To niby tylko trzy kieliszki, ale ja mam słabą głowę

Kiedy zostałam sama, zaparzyłam kawę. Właściwie też miałam już dzwonić po taryfę, kiedy przypomniałam sobie, że mąż bladym świtem jedzie na delegację moim samochodem – obiecałam wczoraj, że mu go pożyczę. Nie mogłam więc wrócić do domu taryfą, musiałam zabrać auto. „Cholera!” – zaklęłam w duchu i wybrałam w komórce numer Radka.

Niestety mąż nie odbierał. Wypiłam kawę i zapatrzyłam się w okno. Sypało. „Pójdę na spacer i wino od razu wyparuje mi z głowy” – zdecydowałam.

Biuro zamknęłam w pośpiechu i zdjęłam z głowy czapkę. „Może zimno sprawi, że otrzeźwieję” – pomyślałam. Nie wypiłam co prawda dużo, ale zawsze miałam bardzo słabą głowę. Dwa kieliszki wystarczały, żeby mi się w niej zakręciło. A ja wypiłam z szefem aż trzy!

Spacerowałam po okolicy kwadrans, w końcu wsiadłam do auta, wrzuciłam wsteczny i wolno się cofnęłam. „Nie jest źle, dam radę” – uznałam i bardzo powoli wyjechałam z parkingu na ulicę.

Byłam mniej więcej w połowie drogi do domu, kiedy śnieżyca znienacka się wzmogła, a widoczność drastycznie zmalała. Zjechałam na pobocze.

Przez chwilę siedziałam otępiała, serce biło mi jak szalone, a po głowie tłukła się tylko jedna natarczywa myśl – usiadłam za kierownicą po alkoholu. Ja, która zawsze krzyczałam, że do pijaków za kierownicą należałoby strzelać! „No nic, jakoś dojadę” – pomyślałam.

Chwilę później pomyślałam o zajeździe „U Zbycha” – był nieopodal i pewnie mogłabym wypić tam drugą kawę.

Uruchomiłam więc samochód i podjechałam jeszcze kawałek. Niestety, zajazd był nieczynny. Ciemny i opustoszały budynek w szalejącej śnieżycy wyglądał okropnie ponuro i jego widok jeszcze bardziej popsuł mi humor.

Wysiadłam z auta i wzięłam głębszy oddech. „Zadzwonię do męża, może tym razem się uda” – przyszło mi do głowy i ponownie wybrałam numer Radka.

Jednak wciąż nie odbierał. Jak go znałam, zostawił pewnie telefon w drugim pokoju i długo do niego nie zajrzy. Spokojnie, jeszcze tylko parę kilometrów. Sześć, może siedem. Będzie dobrze…

Ruszyłam w stronę samochodu.

– Zwolnij… – mruknęłam pod nosem

Byłam od niego kilka metrów, kiedy na parking przed nieczynnym lokalem zajechała jakaś furgonetka.

– Nieczynne?! – młody kierowca wychylił się z szoferki i pomachał do mnie, jakbyśmy byli co najmniej znajomymi.

– Na to wygląda – wzruszyłam ramionami i szybko wsiadłam do auta.

Zapinałam pas, kiedy dostrzegłam w lusterku, że chłopak wciąż się na mnie gapi. „Wpadłam mu w oko? A może zauważył, że piłam? Nie, to przecież niemożliwe… Nie zataczam się, nie bełkoczę. Co mi w ogóle chodzi po głowie?” – pomyślałam i szybko wyjechałam z niemal pustego parkingu.

Do domu miałam jeszcze tylko ze dwa kilometry, kiedy jadący z przeciwka kierowca ostrzegawczo zamigał światłami.

Wpadłam w panikę: tak kierowcy dawali sobie znać, że okolicę patroluje policja! Nagle wyobraziłam sobie, jak każą mi wysiąść z samochodu i dmuchać w alkomat. A później ładują mnie do radiowozu i zabierają na komisariat, gdzie muszę tłumaczyć się co, jak i dlaczego.

A dalej? Grzywna? Odsiadka? Wyrok w zawieszeniu? I co z dziećmi? Małgosia w maju będzie miała pierwszą komunię. Czarek ma szesnaście lat, a to trudny wiek. „Jak się będą czuć, kiedy po okolicy gruchnie wieść, że ich matka jechała na podwójnym gazie?” – pomyślałam, a żołądek aż podjechał mi do gardła.

– Zwolnij… – mruknęłam pod nosem.

Z rękami kurczowo zaciśniętymi na kierownicy pokonywałam kolejne metry.

Patrol zauważyłam tuż przed zjazdem do mojej miejscowości. Stali w swoim ulubionym miejscu, tuż za kępą krzewów, zza której dla nieświadomych ich obecności kierowców niemal do samego końca pozostawali niewidoczni. Niebieskie światło koguta migało złowrogo. Zwolniłam, pewna, że zaraz mnie zatrzymają, ale obaj policjanci nadal siedzieli w radiowozie – widać niespieszno im było do wyjścia w śnieżycę.

– Dzięki ci, Boże – szepnęłam i trzęsącymi się dłońmi sięgnęłam po dzwoniący na siedzeniu obok mnie telefon.

– Co chciałaś, kotku? – słysząc beztroski głos męża poczułam się raźniej.

– Już nic. Otwórz mi bramę, zaraz będę pod domem, okej? – poprosiłam.

– Fajnie, odgrzewam kotlety. Głodna?

– Jak wilk – uśmiechnęłam się i zjechałam w boczną drogę wiodącą już bezpośrednio do naszego domu pod lasem. – Będziesz musiał jutro zatankować, bo zapomniałam – dodałam jeszcze, ale mąż nie widział w tym żadnego problemu.

– Jasne, przecież i tak jadę w długą trasę. To pa, kotku. Wracaj szybko.

– No mówię przecież, że zaraz będę. Otwórz bramę, nie chce mi się wysiadać na tę zadymkę – powiedziałam.

– Dla ciebie wszystko, królowo – zażartował. – Dobra, kończę. Nie powinnaś rozmawiać przez komórkę, jak jedziesz.

„Nie powinnam też pić tego przeklętego wina” – pomyślałam, nagle wściekła na szefa, któremu nie wypadało odmówić. Też sobie znalazł moment na wznoszenie toastów! Zaraz jednak poprawił mi się humor, bo poprzez ścianę sypiącego gęsto śniegu zauważyłam szeroko otwartą bramę wjazdową i kręcącego się przy niej męża z łopatą do odśnieżania. Miał na sobie czarną puchową kurtkę, którą przywiozłam mu kiedyś z Niemiec i żwawo zgarniał śniegu z naszego podjazdu.

Powinnam się przyznać czy udawać, że nic się nie stało?

Zatrąbiłam.

– Zostaw to, jutro odgarniesz! Przecież przejadę, ledwo co zaczęło sypać! – krzyknęłam przez uchylone okienko.

– Czarek? Czemu chodzisz w kurtce taty?

– Hej, mamo! Tata przypalił właśnie kotlety i poprosił, żebym otworzył ci bramę – wyjaśnił syn, kiedy wysiadłam. – Wygraliśmy dzisiaj mecz! – pochwalił się i wziął ode mnie teczkę z laptopem.

– No to daj mamie buziaka – uśmiechnęłam się, a mój syn podszedł i zamknął mnie w niezgrabnym uścisku.

– Mamo, piłaś? – zapytał nagle i dosłownie ode mnie odskoczył.

– Co? Nie! – skłamałam.

– Przecież czuję! Zajeżdża od ciebie alkoholem! – spojrzał na mnie uważnie.

– Co ty wygadujesz, dzieciaku?! – zdenerwowałam się, że mnie przejrzał. – Jakim prawem mówisz do mnie takie rzeczy?! Jak mogłam pić, skoro prowadzę?!

– No właśnie nie wiem… Jak mogłaś?! – wycedził syn i nie czekając na odpowiedź, pobiegł w stronę do domu.

– Co wy tak krzyczycie? – mąż zjawił się w drzwiach, kiedy trzęsącymi się rękami zdejmowałam buty. – Czarek, czemu nakrzyczałeś na mamę? – rzucił za synem, jednak ten był już na schodach.

Powinnam się przyznać czy udawać, że nic się nie stało?

Ukradkiem wyjęłam z torebki owocową gumę i wsunęłam sobie do ust trzy drażetki. To powinno zabić zapach.

– Co jest grane? – mąż wziął ode mnie kurtkę i spojrzał na mnie wyraźnie zaskoczony. – Pokłóciliście się czy jak?

– Skąd. Czarek opowiadał mi o meczu – skłamałam. – Wiesz, jak się zawsze tym wszystkim emocjonuje…

– No tak, mecz. A już myślałem, że skoczyliście sobie do gardeł.

– No coś ty… – powiedziałam cicho. – Nie było przecież żadnego powodu…

– Serio? Nie było? – syn pojawił się na schodach, kiedy mąż zniknął w kuchni.

– Synku, ja naprawdę niczego nie piłam. Może to przez te czekoladki z rumem, które podjadałam w aucie… Zjadłam aż sześć i po prostu…

– Naprawdę masz mnie za idiotę, mamo?! – syn spojrzał na mnie z wyraźną odrazą i obrócił się do mnie plecami. – Dobrze wiem, jak się wtedy pachnie...

Zamknęłam się w łazience i zaczęłam płakać. Wiem, że nie powinnam była prowadzić po alkoholu. Wiem, że mogło się to źle skończyć. Ale prawie mi się udało! Nie przewidziałam tylko jednego – nakrył mnie mój nastoletni syn.

Cały wieczór myślałam o tym, w jaki sposób rozmawiać z Czarkiem i jak to załagodzić, ale nic sensownego nie przychodziło mi do głowy. Dalej brnąć w kłamstwo? A może się przyznać? Tylko jak mam powiedzieć szesnastolatkowi, że faktycznie jechałam na podwójnym gazie? Przecież skoro mnie uszło to na sucho, on też kiedyś spróbuje…

Mój syn to mądry i rozważny chłopak, ale w końcu jest jeszcze niemal dzieckiem. Niedługo będzie robił prawo jazdy. Zawsze mu z mężem powtarzaliśmy, żeby nigdy nie wsiadał za kierownicę po alkoholu i nigdy nie jechał z kimś, kto pił. A teraz co mam mu powiedzieć?!

Rano zdecydowałam, że jednak się nie przyznam. Czasem lepiej skłamać. Tak mi się wydaje. Ja w każdym razie wyciągnęłam już odpowiednie wnioski z całej tej historii i jedno jest pewne – nigdy więcej nie wsiądę za kierownicę po alkoholu. To był pierwszy i z całą pewnością ostatni raz. Wystarczy mi stresu…

Reklama

Czytaj także:

„Gdy straciłem dokumenty, wydawało mi się że dopełniłem formalności. Niestety, ktoś wziął na mnie pożyczki”

„Odniosłam porażkę jako matka. Mój syn płodzi dzieci kolejnym kobietom, po czym znika i nie płaci alimentów”

„Dopiero po śmierci żony pogodziłem się z jedynym synem. Ona nie chciała mu wybaczyć nawet, gdy umierała”