To jest mój syn! I ten fakt się nigdy nie zmieni. Bez względu na to, co Robert zrobi ze swoim życiem, ja nigdy się go nie wyrzeknę i choć może być mi trudno, zaakceptuję i uszanuję jego wybory. Taka jest, moim zdaniem, rola matki.

Ciężko żyć ze świadomością, że nigdy nie poczytam bajek swoim wnukom. Nie pójdę z nimi na spacer, nie zrobię im ciasta z truskawkami, które w dzieciństwie tak lubił Robert.

Nie przeżyję tego wszystkiego, bo mój syn jest gejem

Wczoraj mi oznajmił, że nigdy się nie ożeni, bo kocha mężczyznę. Ten mężczyzna to niski blondynek o niebieskich oczach. Trochę przypomina mi cherubinka z obrazu, który dostałam od ciotki Stefy na rocznicę ślubu.

Gdyby żył Edward! Nie jestem pewna, co by zrobił na wieść o homoseksualnej orientacji swojego syna. Mogę tylko przypuszczać, że porywczość i ultraprawicowe poglądy musiałby powściągnąć kamiennym milczeniem. Edward wykląłby Roberta jak nic! Już kiedyś, w dzieciństwie, gdy raz przyłapaliśmy Roberta na mierzeniu mojej sukienki i malowaniu się szminką, Edward wpadł w szał.

– Co ty wyprawiasz, gnojku? – wrzeszczał na Roberta jak opętany. – Ciotę z siebie robisz?

Robert płakał, ja się zdenerwowałam. To było tuż przed balem przebierańców.

– Edward, daj spokój – próbowałam łagodzić. – Czy ty nie widzisz, że chłopak próbuje się umalować, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał w stroju klauna?

Bo Robert rzeczywiście miał być klaunem na balu. Do głowy mi nie przyszło, że już wtedy ciągnęło mojego syna do damskich ciuchów i gadżetów.

– Tato, sukienkę mierzyłem dla żartu – tłumaczył się przez łzy mój syn.– Mój kumpel Maciek przebiera się za panią od fizyki. Byłem ciekaw, jak to jest chodzić w czymś takim.

Edward, choć podejrzliwy, uwierzył. Jednak po tamtym zdarzeniu Robert stał się jakiś smutny. Kilka razy pytałam go o to, czy coś się stało, czy ktoś mu nie dokucza, czy ma jakieś kłopoty. Zaprzeczał. Dziś wiem, że właśnie wtedy zaczynał zdawać sobie sprawę z tego, że różni się od większości swoich kolegów.

Gdy był w szóstej klasie, Edward zmarł na zawał

Zostaliśmy sami, tylko we dwoje. Robert bardzo przeżył śmierć ojca, długo nie mógł się pozbierać. Cały rok, w każdą niedzielę jeździliśmy na cmentarz. Kiedyś, gdy wracaliśmy z niego tramwajem, przyłapałam Roberta na tym, że wpatrywał się w wysokiego chłopaka w skórzanej kurtce.

Zdawało mi się, że zauważyłam w jego spojrzeniu coś dziwnego. Rozmarzenie? Maślany wzrok?

– To twój kolega ze szkoły? – zagadnęłam Roberta.

Zmieszał się wtedy bardzo.

– Nie... eeee – dukał. – Ze szkoły nie. Wydaje mi się, że byliśmy razem na obozie w Karbinowie – tłumaczył z rumieńcem na twarzy. – Ale nie jestem pewien.

– To podejdź do niego i się mu przypomnij – podsunęłam życzliwie.

– Nie – odwrócił głowę. – Nie będę się narzucał.

To było dziwne, ale wtedy tego jakoś specjalnie nie analizowałam. Dwa przystanki później chłopak wysiadł i więcej go nie widziałam. W drugiej gimnazjum Robert przyprowadził do domu pierwszą dziewczynę, Kasię. Była niezbyt ładna, miała jednak w sobie coś ujmującego. Piegowata, okrągła twarz aż świeciła życzliwością.

Często się razem uczyli, chodzili do kina. Była dobra z matematyki, więc Robert się przy niej podciągnął.

Sądziłam, że są parą

Aż pewnego razu Kasia zniknęła.

– Co się stało? Dlaczego Kasia już nie przychodzi? – pytałam.

Wzruszał ramionami.

– Pokłóciliśmy się.

– To coś poważnego?

– Nie – był wyraźnie zły. – Ale nie chcę o tym mówić.

Nie nagabywałam go więcej. O Kasi słuch zaginął. Za to zaczął pojawiać się Marek, nowy kolega. Niesamowicie wysoki, niemal gigantyczny. Koszykarz. Grał w trzeciej lidze, i zdaje się, jakiś lepszy klub już chciał go do siebie ściągnąć.

– Czy ten twój kumpel mieści się u ciebie w pokoju? – zażartowałam kiedyś.

– Mieści, a co? – odburknął.

– Nic, tak tylko pytam – zaśmiałam się.

Kiedyś weszłam niespodziewanie do pokoju, bo sądziłam, że nikogo nie ma. Było ciemno, nie słychać było żadnych głosów. Obydwaj siedzieli przytuleni na kanapie, objęci ramionami.

W szoku wycofałam się rakiem

O nic wtedy go nie spytałam. To on sam do mnie przyszedł.

– Mamo, przepraszam – powiedział, gdy siedziałam na kanapie i udawałam, że oglądam telewizję.

Nie mogłam się jednak na niczym skupić, bo cały czas miałam przed oczami ramię wielkiego Marka, które oplatało szyję mojego syna.

– Chciałem chwilę pogadać, możesz?

– Jasne – przełknęłam nerwowo ślinę. – Ten film i tak nie jest ciekawy.

– Mamo – zaczął nadzwyczaj spokojnie, jak na tę niezręczną sytuację – to nie jest tak, jak myślisz.

– To znaczy jak?

– No, wiesz... chodzi o Marka.

– A jak jest?

– Ma kłopoty ze swoją dziewczyną – powiedział Robert. – Zwierzał mi się. Siedzieliśmy na kanapie, chciałem mu dodać otuchy. A potem zasnęliśmy. Ostatnio jestem wykończony, Marek też, bo od szóstej rano ma treningi.

Połknęłam haczyk, choć tłumaczenie było mocno naciągane

Ale zawsze wierzymy w to, w co chcemy wierzyć. Z trudem dopuszczamy prawdę. Choć już wtedy czułam, że mój syn nie jest heteroseksualny, że bardziej interesują go mężczyźni. Jednak sama sobie tłumaczyłam, że w tym wieku młodzież często eksperymentuje, że to nic poważnego, że przecież był związany z Kasią i wydawał się być wtedy szczęśliwy.

Jednak lata mijały, a po Kasi w życiu Roberta wciąż nie było żadnej dziewczyny. Żadnej nie przyprowadził do domu, chociaż twierdził, że ma dużo koleżanek i umawiają się „na mieście.” Po jakimś czasie zniknął Marek, a zaczął pojawiać się Grzesiek. Potem Marcin. Wszyscy oni, według Roberta, byli tylko kolegami.

Mój syn jeździł konno, więc byli to przeważnie „chłopcy ze stadniny.” Gdy zaczął trenować kitesurfing, i wyjeżdżać na wakacje na Półwysep Helski, żeby łapać wiatr, w domu pojawili się „kitesurfingowcy”. Martwiłam się trochę, że mój już bez mała dziewiętnastoletni syn nie umawia się z żadną dziewczyną na poważnie.

Studiował prawo, uczył się dobrze, nie sprawiał mi żadnych kłopotów

Ale myślenie o tym, jak ułoży się jego życie osobiste, spędzało mi sen z powiek. Aż do wczoraj. robert zapytał mnie, czy możemy poważnie porozmawiać. Czułam przez skórę, że chodzi właśnie o to. Usiedliśmy w pokoju.

– Mamo, jestem gejem – oznajmił bez ogródek. – Muszę ci to powiedzieć, bo już nie mam siły się z tym kryć. To jest miłość mojego życia – pokazał mi zdjęcie delikatnego blondyna o kobiecej urodzie.

Wyglądał jak efeb.

– Kocham go, a on mnie. To trwa już dwa lata. On jest prawnikiem, ma dobrze prosperującą kancelarię. Przeprowadzam się do niego. I chcę, żebyś wiedziała, że nigdy się nie ożenię. Kobiety mnie nie interesują. Nigdy nie interesowały.

Szczerze opowiedział mi o latach cierpień. O swoich wahaniach i samotności. Strachu przed odrzuceniem. Wyrzucał z siebie wszystko, jakby siedział na kanapie u terapeuty. A ja słuchałam. Potem, gdy umilkł, przytuliłam go bez słowa. Nie wyrzeknę się go z powodu jego orientacji. Ale teraz ja będę cierpieć. I zazdrościć kobietom, które mają dla kogo piec ciasto z truskawkami.

