Wstyd mi teraz,

że zwątpiłam we własne dziecko…

Zprzyjemnością patrzyłam na uśmiechniętą twarz córki – wreszcie wróciła z pracy w dobrym nastroju. Ostatnio miała w firmie kłopoty, roszady personalne, przez moment obawiałam się nawet, że dostanie wypowiedzenie. W ogóle sobie tego nie wyobrażałam, bo Magda jest nie tylko bardzo ambitna, ale i wrażliwa. Zawsze mocno brała sobie do serca nawet drobne niepowodzenia, które często w jej oczach urastały do rangi wielkich problemów. Dlatego wcale nie dziwiłam się, że ostatnio wracała z pracy chmurna i milcząca.

– No i co tam, masz jakieś dobre wieści? – spytałam ostrożnie.

– A nie widać? – odparła, uśmiechając się szeroko. – Wiesz, od dłuższego czasu było wiadomo, że zwolni się stanowisko zastępcy szefa, bo awansował. Zanim jednak rozstrzygnie się konkurs na nowego, to ja będę pełnić jego obowiązki – cmoknęła mnie w policzek. – To wielka szansa dla mnie, wreszcie będę mogła się wykazać.

Tak do końca, to nie byłam pewna, czy Magda potrafi być aż tak samodzielna i odpowiedzialna. Przecież była jeszcze bardzo młoda i niedoświadczona. Myślałam, że to stanowisko, które tak nieoczekiwanie objęła, było tylko formalnością i nie zwiastowało niczego konkretnego w przyszłości. Jednak córka tak się cieszyła, zapewniała, że sobie poradzi, że nie miałam serca podzielić się z nią swoimi wątpliwościami. Sama przepracowałam w księgowości prawie trzydzieści lat i dobrze wiedziałam, że funkcja pełniącego obowiązki zwykle potem nie przekłada się na jakieś wymierne decyzje kierownictwa.

Magda była jednak bardzo ambitna i chociaż nie wspomniała o tym, przypuszczałam, że będzie robić wszystko, aby ten awans utrzymać, potem wziąć udział w konkursie i zostać już na tym stanowisku.

Dom, chłopak, rozrywki… – wszystko przestało się liczyć

Odtąd moja córka nie umiała mówić o niczym innym, jak tylko, co działo się danego dnia w firmie. Z entuzjazmem opowiadała, jakie to zmiany usiłuje wprowadzić, o ich celowości i o tym, jak udaje się jej do nich przekonać innych, oraz jak bardzo się stara i że to na pewno zostanie docenione przez szefostwo.

– A ty pamiętasz jeszcze o tym, że poza biurem istnieje też inne życie? – spytałam ją któregoś dnia. – Dom, chłopak, rozrywki? Przecież ty codziennie wracasz z pracy tak zmęczona, że padasz z nóg.

– No i co z tego? – Magda wzruszyła ramionami, ziewając. – Adaś mnie rozumie, wie, jaki to ważny okres w moim życiu. A kino i teatr mogą poczekać – ożywiła się nagle. – Wiecie, miałam dzisiaj prawie dwugodzinne zebranie, musiałam przekonać tego imbecyla Romana, że jego pomysł na zwiększenie wydajności kosztem…

– Czekaj, czekaj, córcia – przerwał jej ojciec. – Zanim skończysz opowiadać o tym kimś, to przypominam ci, że swoim podwładnym jesteś winna szacunek.

– Chciałam mu tylko udowodnić, że to wszystko, co on proponuje, nie ma sensu – kontynuowała swoją opowieść córka. – A właśnie, słusznie tato zauważyłeś, to teraz mój podwładny i powinien wykonywać moje polecenia.

– Cierpisz dziecko na syndrom przerostu ambicji – roześmiał się Maciej. – Pomożesz mamie w sobotę na działce?

Jak było do przewidzenia, Magdusia natychmiast wymówiła się nawałem pracy – musiała przygotować w weekend jakieś konspekty, na ten nieszczęsny konkurs na stanowisko. I w tym momencie coś mnie tknęło…

Z niepokojem spytałam Magdę o jej pracę doktorską, którą przecież planowała obronić jeszcze w tym roku. I co usłyszałam? Że ona teraz nie ma na to czasu, że ma lepsze rzeczy do zrobienia!

– Zawiesiłaś swoje badania na uczelni? – spytałam.

– Tylko je odłożyłam… – córka urwała, jakby nad czymś się zastanawiając. – Muszą poczekać na bardziej sprzyjający czas.

Nie powiem, żeby mi się to spodobało. Jak dotąd badania i kariera naukowa były dla mojej córki absolutnym priorytetem. Po obronie chciała zostać na uczelni, jej promotor bardzo ją do tego namawiał. A teraz proszę, doktorat poszedł w odstawkę, a jej analityczny i dociekliwy umysł zaprzątały jakieś banalne sprawy biurowe, głównie konflikty z tym, jak go nazwała, imbecylem… Jakże dalekie to było od jej dotychczasowych marzeń i projektów.

– Coś musimy zrobić, przekonać ją, by dokończyła doktorat – powiedziałam któregoś wieczoru do męża. – Magda świata nie widzi poza biurem i pełnieniem obowiązków szefa… Nie podoba mi się to.

– A myślisz, że ja jestem zadowolony – wzruszył ramionami Maciej. – Ale co ja mogę na to poradzić, przecież Magda mnie nie słucha, nic do niej nie dociera.

– Wiesz co, ona chyba zgłupiała całkiem od tego nadmiaru ambicji – pokręciłam głową. – Miałam ją za kogoś poważniejszego, a nie za jakąś karierowiczkę, czyżbym tak się pomyliła? – patrzyłam na męża bezradnie.

– Sam nie wiem, dlaczego tak jej zależy na tym stanowisku – odparł Maciej. – Przecież takie stare wygi, jak ten, nie przymierzając Roman, to zjedzą ją przy byle okazji, niech tylko się im z czymś podłoży.

Tego właśnie obawiałam się najbardziej, że ta cała walka o awans źle się dla Magdy skończy…

Ale nie rozmawialiśmy już o tym z Maciejem, bo oboje czuliśmy się bezradni. Magda wracała z pracy coraz bardziej zmęczona, ale widać było, że jest zadowolona z siebie. A jakieś dwa tygodnie po owym awansie przyszła wieczorem z eleganckim bukietem róż w dłoniach.

– No i już po wszystkim – zaśmiała się triumfalnie, jeszcze stojąc w progu. – Zarząd ogłosił wyniki konkursu… – zawiesiła głos, patrząc na nas radosnym wzrokiem.

– I co? – spytałam ostrożnie.

– To oczywiste, że wygrałam – odparła zarozumiale. – Dostałam stanowisko szefa wydziału! Żebyście widzieli minę tego Romana! Tak był pewien swojego awansu, że omal z krzesła nie spadł.

W domu zapanowała cisza, oboje z Maciejem nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Cieszyć się, czy raczej martwić z tego niespodziewanego szczęścia córki.

– To kiedy zaczynasz? – bąknął w końcu mąż.

– I jaką pensję dostaniesz? Na pewno większą, będziesz mogła coś odłożyć… – plotłam, nie umiejąc dobrać właściwych słów.

– Nie wiem – przerwała mi Magda. – Nic mnie to nie obchodzi, nie przyjęłam tego stanowiska.

„Co takiego?” – jęknęłam w duszy. „Cóż ta nasza córka wyprawia? Najpierw noce zarywa, żeby się przygotować do konkursu, odkłada na nie wiadomo kiedy doktorat, a tu proszę, tak sobie rezygnuje”. Nic z tego nie rozumiałam. No po prostu nie mieściło mi się to w głowie.

– Co tak patrzycie? – Magda wciąż się uśmiechała. – No przecież wiecie, że szczytem moich marzeń wcale nie jest użeranie się z ludźmi w firmie, gdzie panuje wyścig szczurów i jeden drugiego utopiłby w łyżce wody. To dobre dla takich, jak ten Roman.

Wyściskaliśmy ją z ojcem mocno, szczęśliwi, że jednak nie miałam racji z tym, że nasza córka straciła rozum. A Magda zaczęła wyjaśniać, że jej nie chodziło o karierę. Jako najmłodsza w dziale, chciała się sprawdzić i przy okazji udowodnić sobie i kolegom, że się nadaje na szefa. Dlatego przyjęła to zastępstwo i wzięła udział w konkursie.

– Czy to znaczy, że…? – Maciej zawiesił głos.

– Tak, wracam na uczelnię, do swoich badań. Szefem zostanie Roman, a ja będę pracować na zlecenie – pokiwała głową z politowaniem.

– Oj, jak w ogóle mogliście myśleć inaczej, własnej córki nie znacie?

No, aż tak źle nie było, gdzieś w głębi serc oboje z mężem mieliśmy nadzieję, że nasza latorośl opamięta się i wróci do pracy naukowej. Bo zawodowa ambicja jest dobra, ale przecież nie jest w życiu najważniejsza.