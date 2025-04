Moje życie skomplikowało się, gdy miałem piętnaście lat. Od tego czasu, czyli od wybuchu wojny, nic nie było już w nim proste ani łatwe. Najpierw partyzantka, potem, już po wygranej, represje ze strony komunistów, a jeszcze potem trudne życie w socjalistycznej Polsce. Przez wszystkie te lata obiecywałem sobie, że jak dożyję emerytury, to na niej odpocznę trochę przed śmiercią. Tak sobie żartowałem. Niestety, i na emeryturze nie było łatwo.

Reklama

Najpierw musiałem pomagać dzieciom, które jakoś tam budowały swoją przyszłość, potem przyszło mi pochować najukochańszą żonę. Po tych wszystkich przeżyciach, przygodach, tragediach, radościach i smutkach chciałem już tylko jednego: spokoju. Nic prostszego? Tak wydawałoby się jedynie komuś, kto nie miał za sąsiadów dużej i głośnej grupy studentów.

No nie, dłużej nie da się tego wytrzymać!

Nie należę do osób, które nie pamiętają swojej młodości, ale z ludźmi, którzy zamieszkali nade mną, po prostu nie szło wytrzymać. Choć się starałem. Wszystko zaczęło się jakiś rok temu, kiedy zmarła sąsiadka. Mieszkanie odziedziczyły jej dzieci i natychmiast sprzedały. Kupił je taki tęgi brodacz, który utrzymywał się z podnajmowania lokali chętnym. Pech chciał, że u nas wynajął je szóstce studentów. Sami chłopcy. Na pierwszy rzut oka sympatyczni.

„Dzień dobry” i „Do widzenia” mówili, raz nawet jeden przytrzymał dla mnie windę, zamiast odjechać samemu. Tacy byli ci chłopcy w dzień. A w nocy zamieniali się w… No właśnie, w jakąś hałaśliwą i nienasyconą zabawą dzicz! Pierwsze dwie imprezy zmilczałem, bo nie jestem awanturnikiem. Poza tym, o czym wspomniałem, pamiętam jeszcze, jak to jest być młodym, no i miałem w pamięci tego blondyna, który pomógł mi z windą. „Co mi tam – pomyślałem. – Pewnie robią parapetówkę na kilka rat. Wytrzymam”.

Niestety, po kilku tygodniach imprezy nie ustały, i trudno było je uznać za przyjęcia z okazji wprowadzenia się. Po czwartej czy piątej zwróciłem im uwagę pierwszy raz. Nie w trakcie, bo wolałem zaczekać do następnego dnia, żeby porozmawiać z nimi, jak będą trzeźwi.

– Przepraszam najmocniej, miałbym prośbę do panów sąsiadów – zagadnąłem dwóch z nich, gdy wracali ze sklepu z siatami pełnymi butelek wody.

– Tak? – odpowiedział ten blondyn od windy właśnie.

– Bardzo chciałbym prosić, żebyście zachowywali się troszkę ciszej, i może nieco rzadziej organizowali przyjęcia. Albo chociaż ciut wcześniej je kończyli… – byłem miły, bo nie chciałem wyjść na starego piernika. Zresztą, obaj byli w takim stanie, że budzili współczucie.

– Jasne, jasne – wymamrotał. – Przepraszamy bardzo. Będziemy ciszej – dodał i poszli.

Zanim weszli do bramy, zatrzymali się, wyjęli po butelce, odkręcili i długo pili wodę duszkiem.

Mało brakowało, a sąsiad by im wlał

Co mogę powiedzieć? Myśmy też, nawet w czasach wojny, święci nie byli. Kiedy nadarzała się okazja, to balowaliśmy do upadłego. Pomyślałem sobie wtedy, że będzie dobrze, i jakoś sobie to życie z moimi nowymi sąsiadami ułożę. Myliłem się jednak. Już tego samego dnia wieczorem zorganizowali poprawkę. Dłuższą i głośniejszą niż poprzedniej nocy. Tym razem nie wytrzymałem i poszedłem do nich koło pierwszej. Drzwi otworzył blondyn.

– Przecież obiecał mi pan, że będziecie ciszej – nie ukrywałem w głosie pretensji.

– A tak, tak, przepraszam, zaraz ściszymy – uśmiechnął się i zamknął drzwi.

Rzeczywiście, ściszyli. Ale na piętnaście minut. Potem znów było to samo. Kiedy poszedłem do nich jeszcze raz, to już nie otworzyli. Jak tylko usłyszeli pukanie, to przestali rozmawiać i śmiać się, jakby udawali, że ich nie ma. Muzykę też znów na chwilę, na dziesięć, dwadzieścia minut przykręcili. Więcej tej nocy już nie poszedłem, ale mocno mnie zezłościli. Znów postanowiłem porozmawiać z nimi rano. Czekałem, aż usłyszę ich na klatce.

– Panowie, panowie! – zatrzymali się; tym razem było ich trzech, ale nie byli to ci sami, których spotkałem wczoraj.

– Dzień dobry… – ukłonił się jeden z nich z jakimś głupkowatym uśmiechem.

– Bardzo was proszę, żebyście z tymi imprezami zbastowali. Zwariować można!

– Już nie będziemy – odpowiedział drugi, najbardziej z nich wszystkich wystraszony.

– To samo mówiliście wczoraj!

– To nie my, to koledzy. U nas ma pan jak w banku! – odpowiedział ten z uśmieszkiem i przyznam szczerze, wcale mi się ten jego uśmieszek nie podobał.

– Bardzo będę wdzięczny, do widzenia – rzuciłem ironicznie i poszedłem do siebie.

Pół tygodnia miałem spokój. Poniedziałek i wtorek była względna cisza, bo na zupełną nawet nie liczyłem. Głośne rozmowy i wybuchy śmiechu były na porządku dziennym. Jednak w środę znów zrobili imprezę. Tym razem zaprosili panie. Słyszałem, jak szły do nich na górę, stukając obcasami. Nie jestem typem emerytowanego szpiega, który nasłuchuje, co dzieje się na klatce, i z poduchą wysiaduje w oknie, ale takie mamy ściany w bloku, że wszystko, niestety, słychać.

No i tym sposobem na całą tę ich imprezę miałem podsłuch. Uszy puchły nie tylko od decybeli, ale od języka i poruszanych tematów. Przekleństwa, drwiny z wykładowców, durne kawały, słowne przepychanki i jeszcze końskie zaloty. W końcu wstałem i poszedłem do nich. Na klatce otworzyły się jeszcze drzwi sąsiada, który był równie wściekły jak ja, i razem pomaszerowaliśmy na górę. Otworzył nam znowu ten z uśmieszkiem.

– Słucham panów? – spytał. Był już bardzo pijany.

– Będziecie ciszej czy nie?! – wypalił sąsiad bez ogródek.

– No… nie – student uśmiechnął się jeszcze głupiej. W drzwiach pojawił się drugi.

– Bo inaczej sprawę załatwimy. Przez policję i spółdzielnię! – krzyczał sąsiad, a ci dwaj kiwali się w drzwiach.

– Jacek, weź zaproś pierników. Może im gula skacze, że u nich na chacie taka nuda – któryś z imprezowiczów wydarł się ze środka, a Jacek, czyli ten z głupim uśmiechem na twarzy, zarechotał.

– Możecie wejść, jak chcecie… – rzucił, pokazujaąc mnie i sąsiadowi drogę do mieszkania.

– Ech, ty gówniarzu!

Sąsiad już miał się na niego rzucić, w porę go jednak zatrzymałem, mocno łapiąc za ramię.

– Dziadek, a ty czasem nie powinieneś już leżeć? – zadrwił ze mnie ten Jacek.

– Ta! Leżeć, ale pod Westerplatte – dorzucił jakiś mądry ze środka i wszyscy zaczęli ryczeć.

– Dość tego, dzwonię po policję! – powiedział sąsiad i zbiegł na dół, a studenci zamknęli drzwi.

Policja przyjechała po kilkunastu minutach

Choć młodzi mocno mnie rozeźlili, to nie chciałem wychodzić na klatkę. Usłyszałem tylko, że ściszają muzykę, a potem rozmawiają z policjantami. No i tej nocy był już spokój. Imprezy co prawda nie skończyli, ale muzyka już nie grała. Tylko gadali i rechotali, co rusz się nawzajem uciszając. Tak minęła noc. Nie był to jednak koniec naszych kłopotów. Imprezy powtarzały się regularnie. Regularnie przyjeżdżała też policja, która mimo wszystko nic nie mogła zrobić. Po ich przyjeździe robiło się ciszej, ale tylko na chwilę. A potem znów to samo.

W miarę kolejnych wizyt policji czas spokoju i ciszy coraz bardziej się skracał. W końcu mieszkańcy bloku spróbowali innego sposobu. Wzięli się za właściciela tego mieszkania, ale i on okazał się mało wrażliwym typem. Widać było, że wynajmowanie zaprawiło go w bojach z sąsiadami, bo w obronie studentów cytował prawo. Ale jak go przy mnie sąsiad postraszył skarbówką, że zgłosi, bo pewnie studenci umowy nie mają, to się zrobił czerwony i zwyzywał nas od kapusiów.

– Do roboty, a nie do donoszenia byście się wzięli, to lepiej byście spali. Hałasy by wam nie przeszkadzały! – kłócił się, ale na jakiś czas studentów uciszył.

Na jakiś czas, bo znowu zaczęli urządzać imprezy, a facet, co im wynajmował, pojawiał się coraz rzadziej, i w porach, w których trudniej było go spotkać. Jakby tego mało, do problemu hałasów doszedł jeszcze problem śmiecenia, bo studenci zaczęli pety wyrzucać przez balkon, a czasem to i butelka poleciała. Pisaliśmy pisma do spółdzielni, ta jednak tylko w odpowiedzi słała upomnienia, które zalegały w skrzynce pocztowej przypisanej mieszkaniu studentów. Wydawało się, że nic nie możemy zrobić, że przyjdzie nam nauczyć się żyć z tymi ludźmi albo zaczekać, aż skończą studia. Żadne z rozwiązań nie było rozsądne.

Prawdziwe rozwiązanie – jak to zwykle w takich sytuacjach bywa – zesłał los

Traf chciał, że utrzymywałem stały kontakt ze środowiskiem kombatanckim. A ono czasem organizowało spotkania kombatantów z uczniami. Przeważnie w liceach, jednak zdarzały się też spotkania ze studentami. I tym razem tak się trafiło. Stawiliśmy się tego dnia z kolegami ze stowarzyszenia na wydziale historii w wielkiej auli wykładowej. Było nas trzech. Przywitali nas przedstawiciele władz uczelni, w tym sam rektor. Rozmawialiśmy sobie przed wykładem przyjemnie, a tymczasem zapełniała się sala. Powoli schodzili się studenci.

Jakież było moje zdziwienie (i także satysfakcja), gdy do sali weszli moi sąsiedzi. Nie wszyscy, ale czterech z nich. W tej czwórce zauważyłem też blondyna od windy, choć tego cwaniaka, Jacka, nie było. Nie od razu mnie zobaczyli. Raczej byli skupieni na sobie. Coś tam żartowali, jeden przepychał drugiego. W końcu gdzieś usiedli, blondyn spojrzał na mnie i pobladł. Potem szturchnął kolegów, a ja ukłoniłem im się wymownie – tak, żeby wiedzieli, że chociaż jestem „dziadek”, to ich w tym tłumie rozpoznałem. Zbledli wszyscy, a blondyn chyba jeszcze bardziej…

Rektor przedstawił naszą trójkę w bardzo pochlebnych słowach, a potem każdy z nas opowiadał o wojnie. O tym, co przeżyliśmy w jej trakcie, o tym, co było po niej. Ja tego dnia skupiłem się na naszej akowskiej młodości. Ludzie ze stowarzyszenia kombatantów brali mnie na takie spotkania często, bo umiem mówić do młodzieży. Trochę pożartować, nie podchodzić do nich za sztywno, i do siebie przekonać. Tym razem opowiadałem im o tym, że też byliśmy młodzi, że też lubiliśmy się bawić, że jeszcze przed wojną piliśmy wino, całowaliśmy się, chodziliśmy na potańcówki. Że nawet w czasie okupacji szukaliśmy chwil relaksu, wytchnienia, i zdarzało się nawet iść do boju z ciężką głową. Rzadko, bo rzadko, lecz bywało.

– Ale zawsze ojczyzna, honor i drugi człowiek były u nas najważniejsze. Walczyliśmy po to, żebyście wy mieli więcej czasu na naukę, pracę, ale i zabawę. Jednak walczyliśmy też dlatego, bo wierzyliśmy, że znajdziecie złoty środek, że nam zbudujecie wolną, dobrą, dumną ojczyznę. Że będziecie wiedzieli, co to znaczy szacunek. Nie zawiedźcie nas, bo my już odchodzimy w niepamięć. Wielu z nas już odeszło. Jedyne, co nam zostanie, to właśnie… wy. Bądźcie tacy jak my, a właściwie bądźcie dużo lepsi – skończyłem wykład, a studenci bili brawo, tym razem nawet na stojąco.

Muszę przyznać, że zawsze mnie wzruszają te spotkania. Nie inaczej było tym razem. Przez następne dni w moim bloku panowała cisza. Trochę się tego spodziewałem. Zrozumieli przecież, że teraz wiem, gdzie studiują, że znam ich nauczycieli i mogę im ostro kota pogonić. Miałem satysfakcję, lecz trochę mnie to jednak smuciło, że trzeba było strachu, żeby przestali. Że się nie dało wytłumaczyć, przekonać. Tak myślałem do kolejnej imprezy. Znów było głośno i znów poszedłem na górę. Otworzył blondyn i od razu zaczął przepraszać.

– Pan wybaczy, kolega trochę za bardzo muzykę podkręcił…

– Nic nie szkodzi. Od czasu do czasu można, bylebyście nie przesadzali – stwierdziłem.

– Będziemy ciszej – obiecywał blondyn, a w tym czasie napatoczył się ten uśmiechnięty Jacek.

– O, dziadek! – wykrzyczał, ale blondyn zaraz go potężnie odepchnął, aż ten zatoczył się w przedpokoju.

– Pan się nie przejmuje. Będzie ciszej, a nim się zajmiemy – i zamknął drzwi.

Rzeczywiście, było ciszej. Może nie od razu, bo zaraz po moim wyjściu rozegrała się jakaś awantura z poważnym przepychaniem, jednak potem już był spokój. Cichsze rozmowy i do czasu do czasu głośniejsze śmiechy. Tyle. No i tak już to wyglądało. Chłopaki imprezy robili, lecz umiarkowanie często i nie za głośno, a tego Jacka to się chyba pozbyli, bo już go więcej nie widziałem. „Dzień dobry” dalej mówili, śmiecić przestali.

Tylko że ja cały czas miałem niedosyt, że to strach tak na nich podziałał

Zmieniłem zdanie, kiedy 9 maja młodzi zaprosili mnie do siebie na obiad. Nie muszę chyba mówić, jak mnie to wzruszyło. Poszedłem z przyjemnością i byłem taki zadowolony, że nawet zjadłem te wszystkie okropności z torebek, które zrobili. To był dowód na to, że chyba nie chodziło tylko o strach, że coś z tych moich słów na uczelni zrozumieli.

Reklama

Czytaj także:

Kamila najpierw była dziewczyną mojego syna, potem uwiodła mojego męża

Mąż ma pretensje, że ciągle niańczę swojego brata

Po utracie pracy przeniosłam się z dnia na dzień do Warszawy