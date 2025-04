„Wyszedłem z domu jako wędkarz, wróciłem jako bohater. Wskoczyłem do wody i naraziłem życie, by ratować małą Agatkę”

„Chciało mi się śmiać. Zostałem wielkim bohaterem, wybawcą. Owszem, wskoczyłem do wody, ale po to by pomóc małej dziewczynce, która się topi. Gdybym wiedział, że Agatka to york, być może nie ruszyłbym się z miejsca…”.