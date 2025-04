Po śmierci mamy robiłam porządki na strychu. na dnie starej skrzyni znalazłam tajemniczy zeszyt. Okazało się, że to był pamiętnik wuja. Przeczytałam go od deski do deski i mogę powiedzieć jedno - dobrze, że przyszło mi żyć w łatwiejszych czasach i nie musiałam dokonywać trudnych wyborów.

Zapadły mi w pamięć niektóre fragmenty...

Liczyła się odpowiednia przeszłość

„No i mamy tę upragnioną wolność. Tylko dla mnie oznacza ona koniec wszystkiego. Ja, przedwojenny ziemianin, zubożały szlachcic, z herbowego rodu, teraz jestem nikim. Gorzej, jestem zdrajcą narodu, wyrzutkiem społeczeństwa. I nieważne, że przed wojną zdążyłem skończyć studia, że znam dwa języki. Nie mam szans nawet upominać się o swój majątek. Tyle że przytuliłem się kątem u jakiegoś chłopa.

Muszę znaleźć pracę. Teraz pomagam w polu, zajmuję się końmi. W zamian mam dach nad głową i jedzenie. Próbowałem zatrudnić się w miejscowym urzędzie – znam się na rachunkach. Ale na razie nic dla mnie nie ma. Niby potrzebne są osoby wykształcone, ale z odpowiednią przeszłością i pochodzeniem. A tego, o ironio, mi brakuje…

Po doświadczeniach pierwszych powojennych miesięcy zrozumiałem, że muszę ugiąć karku i pogodzić się z nowym ustrojem. Okazało się, że to będzie najtrudniejsze. I nie chodzi o przekonania, lecz o cienie przeszłości. Pojawił się ktoś, kto wiedział, kim jestem. I odwołał się do moich patriotycznych korzeni…

Pewnego dnia, pod wieczór, gdy sprowadzałem konie z pola, usłyszałem za sobą kroki. Pastwisko jest pod lasem, ktoś stamtąd szedł. Odwróciłem się. Szarówka nie pozwoliła mi od razu dojrzeć, kto idzie. Ale on mnie rozpoznał…

– Pan dziedzic – zwołał radośnie. – Wrócił pan na włości?

Przyjrzałem mu się uważniej. Toż to Antoni, też szlachcic, z sąsiedniej wsi!

– A witam – powiedziałem. – Myślałem, że stąd wszyscy wyjechali.

Podszedł do mnie. Wyciągnął papierosy i poczęstował mnie jednym.

– Ale coś pan licho wygląda – zagaiłem. – Też pan bez ziemi?

– Szkoda gadać – Antoni wzruszył ramionami. – Co to się porobiło, niech pan popatrzy. Ale nic to, jeszcze odzyskamy swoje, trzeba tylko powalczyć.

Nie chcę się mieszać w politykę

Rozejrzałem się wokół ze strachem. To nie są poglądy, które należy wykrzykiwać na całą wieś.

– Niby jak pan chce walczyć – zapytałem. – Wokoło pełno milicji, ORMO i tajniaków z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naszych już nie ma…

– Są –Antoni spojrzał na mnie twardo. – Tacy jak ja. Dawni akowcy. Teraz działamy w leśnych oddziałach WiN… Słyszał pan – Wolność i Niezawisłość. Jedyne, czego nam potrzeba, to więcej ludzi, broni, informacji. Szukamy takich jak pan – swoich ludzi, którzy nam pomogą. Gdy urośniemy w siłę, a zachód ruszy przeciw komunistom, przestaniemy bawić się w partyzantkę, wyjdziemy z lasu. Przywrócimy porządek i stare, dobre prawo. Ziemia nie będzie leżeć odłogiem, jak teraz. Oddamy ją z powrotem w ręce ludzi, którzy wiedzą, co z nią robić. Którzy dbali o nią przez pokolenia, kochali. Ten cały socjalizm nie ma sensu. Ludzie muszą mieć własność, żeby potrafili ją uszanować i pomnażać.

Patrzyłem na niego przerażony. Był pełen zapału, narodowościowych idei. A ja nie chciałem się w to angażować. Chciałem po prostu żyć. Nie wierzyłem, że coś można zdziałać, a już się nauczyłem, że za brak pokory i własne myśli, zwłaszcza te zgodne z przedwojennym systemem myślenia, można dostać po grzbiecie. Pożegnałem się z Antonim, który obiecał, że jutro do mnie przyjedzie. Nie miałem odwagi powiedzieć mu, że u mnie wsparcia nie znajdzie.

Może jestem tchórzem, ale następnego dnia uciekłem. Postanowiłem szukać szczęścia w mieście. Tam też będę przesiedleńcem, jak inni. Może znajdę jakąś pracę i nadzieję na spokojne życie. Do polityki nie będę się mieszał. Ja chcę żyć”.

