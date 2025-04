Pamiętam, jak promieniała, gdy zaprosiłem ją na wesele jako osobę towarzyszącą. Jakiś czas później dowiedziałem się od ojca, że gdy patrzył na nas w lusterku wstecznym, odwożąc z przyjęcia, nie miał wątpliwości, jak potoczy się dalej nasza znajomość. Nie mylił się – od tego dnia byliśmy z Moniką parą. Niedługo potem wyjechałem na studia do stolicy naszego województwa. Monika obiecała, że gdy skończy szkołę, dołączy do mnie i zamieszkamy razem.

– W końcu to tylko dwa lata – mówiła.

– A nie boisz się puścić mnie samopas do akademika? – drażniłem się z nią. – Do tego gniazda rozpusty i pijaństwa?

Pokiwała głową z politowaniem.

– Gdzie ty znajdziesz drugą taką jak ja? Bo raczej nie na imprezie w akademiku.

Dwa lata szybko minęły. Kolejne cztery również. Ja zdążyłem skończyć studia, Monika miała przed sobą ostatni rok magisterki. I wtedy nastąpił dzień, który wywrócił moje życie do góry nogami...

Przygotowywałem się do naszej rocznicy

W planie była elegancka restauracja i bukiet czekoladek. Kupiłem, co trzeba, wystroiłem się i poszedłem do domu, by zabrać moją ukochaną na kolację. Ale zamiast uśmiechniętej, eleganckiej kobiety zastałem zapuchniętą, płaczącą dziewczynę leżącą w szlafroku na łóżku. W pierwszej chwili pomyślałem o najgorszym: umarł ktoś bliski. Zanim jednak zdążyłem cokolwiek powiedzieć, Monika podniosła głowę, spojrzała na mnie i… wybuchnęła jeszcze większym płaczem.

– Monia, co się stało?

Milczała.

– Monia, proszę cię, powiedz. Ktoś cię skrzywdził? Coś z rodzicami?

Bez słowa wskazała na szafkę nocną. Leżał tam mały przedmiot, który przypominał termometr. Podszedłem bliżej, domyślając się już, o co chodzi. Tak, to był test ciążowy. Wziąłem go do ręki i wynik nie pozostawiał złudzeń. Już miałem powiedzieć, że jeden test nie daje pewności, ale Monika jakby czytała mi w myślach.

– Zrobiłam trzy. Wszystkie pokazują to samo.

Aby zyskać całkowitą pewność, konieczna będzie wizyta u ginekologa, ale póki co wszystko wskazywało na to, że zostanę ojcem. Nie planowałem tego. Miałem chaos w głowie i uczuciach. Nie wiedziałem, czy powinienem się cieszyć, czy martwić. Dlatego zareagowałem instynktownie: usiadłem obok Moniki i mocno ją przytuliłem.

– Spokojnie, głuptasie. – Przywarła do mnie całym ciałem. – Będzie dobrze!

– Ale jak to możliwe? – łkała. – Przecież się zabezpieczaliśmy.

– Żadne zabezpieczenie nie daje stu procent pewności. – Głaskałem ją po głowie. Wydawało mi się, że Monika się nieco uspokoiła, więc zacząłem mówić. – Poradzimy sobie. Ja przejdę na cały etat, wezmę więcej dodatkowych zleceń. Nie pozwolę, żeby naszemu dziecku czegoś brakowało.

Po tych słowach Monika wyrwała się z moich objęć i zaczęła krzyczeć.

– Oszalałeś?! Jakiemu dziecku?!

Zbiła mnie z tropu.

– No… naszemu, które nosisz...

– Jeszcze nie ma żadnego dziecka. Na razie parę komórek się podzieliło, i nie dam im się rozwinąć.

Osłupiałem.

– Co… co ty mówisz?

– Nie stać nas teraz na dzieciaka. Ja jeszcze studiuję, ty pracujesz na pół etatu, ledwie wiążemy koniec z końcem.

– Nie panikuj, nie w takich sytuacjach ludzie sobie radzili...

– Co mnie inni obchodzą! Nie jestem na to gotowa. I na pewno nie urodzę!

Też się zdenerwowałem.

– A mnie zapytałaś o zdanie? Może ja chcę tego dziecka?!

Dalej wypadki potoczyły się błyskawicznie. Monika rzuciła się na mnie z pięściami, wrzeszcząc, żebym się wynosił. Nie chciałem tego zrobić, opierałem się, ale w końcu zrozumiałem, że to bezcelowe – w tamtym momencie nie było szansy na spokojną rozmowę. Wyszedłem, trzaskając drzwiami. Tamtej nocy nie wróciłem do naszego wynajmowanego mieszkania. Może powinienem, ale za dużo myśli kłębiło się w mojej głowie. Przenocowałem u kumpla.

– O stary… – westchnął Marek, kiedy mu o wszystkim opowiedziałem. – To się nieźle wpakowałeś.

– Tyle sam wiem. – Uniosłem do ust czwarte piwo. – Pytanie, co dalej.

– Skoro mówiłeś, że za każdym razem się zabezpieczaliście, to ja bym zaczął od sprawdzenia, czy to jest twoje dziecko.

W pierwszej chwili chciałem dać mu w gębę. Ale szczerze mówiąc, i mnie gdzieś z tyłu głowy kiełkowała ta wątpliwość.

– Sam już nie wiem, czy chcę tego dziecka – mruknąłem. – Z jednej strony kocham Monikę i wiem, że z czasem nie żałowalibyśmy decyzji o zostaniu tak wcześnie rodzicami. Ale z drugiej strony…

– No właśnie – podchwycił Marek. – Po co komplikować sobie życie? Gówniarze nie nadają się na rodziców. Jeszcze zdążycie nimi zostać. Daj jej załatwić sprawę po swojemu.

– Po swojemu? – Uniosłem brwi. – Przecież to też moje dziecko, więc chyba mam coś do powiedzenia, prawda?

Wzruszył ramionami.

– No to powiedz. Ale jej, nie mnie.

Tego wieczora nie skończyło się na piwach...

Nazajutrz, gdy wytrzeźwiałem i wróciłem do domu, by poważnie porozmawiać z Moniką, nie zastałem jej w mieszkaniu. Moich telefonów nie odbierała, więc zadzwoniłem do jej przyjaciółki.

Prosiłem tylko, by nie podjęła pochopnej decyzji.

– Pojechała do rodziców. Ale… Borys, mówię ci o tym tylko dlatego, że być może potrzebuje cię teraz bardziej, niż jej się wydaje. Więc się spiesz.

Wsiadłem w samochód i pognałem na wieś, do domu rodzinnego Moniki. Zrobiłem 200 kilometrów w niecałe dwie godziny, nie dbając o radary i mandaty. Musiałem jak najszybciej pogadać z Moniką. O ile mnie wpuści... O dziwo, powitała mnie uśmiechem.

– Wiedziałam, że przyjedziesz.

– Przepraszam, że nie wróciłem na noc…

– Nie przejmuj się. Oboje chyba potrzebowaliśmy paru godzin na ułożenie sobie wszystkiego w głowie.

– I ułożyłaś sobie?

– Nie do końca. – W jej oczach pojawiły się łzy. – Na początku byłam zdecydowana na aborcję, ale im dłużej o tym myślę, tym więcej mam wątpliwości. Boję się bólu i komplikacji. Tego, że potem mogę mieć problemy z zajściem w ciążę, a ja chcę kiedyś mieć dziecko. Poza tym… karma wraca.

– Nie podejmuj pochopnej decyzji – odparłem. – Będę cię wspierał. Cokolwiek wybierzesz. Kocham cię.

Uznałem, że teraz nie powinienem naciskać i pogłębiać wrażenia zatrzaskującej się pułapki. Na tym etapie Monika sama jeszcze nie wiedziała, co czuje, więc nie chciałem jeszcze bardziej jej osaczać, choćby tekstami o nielegalności zabiegu. Umówiliśmy się, że damy sobie miesiąc na podjęcie decyzji.

– Jestem po egzaminach. Zostanę parę tygodni u rodziców...

– Wiedzą? – zapytałem.

– Nie. Nie potrzebuję kolejnych rad.

Przez ten miesiąc widzieliśmy się tylko trzy razy. Przyjeżdżałem na wieś w weekendy. Były to spotkania rodzinne, takie jak zawsze. Rodzice Moniki mnie lubili, więc po prostu miło spędzaliśmy czas. Nie wspominaliśmy wtedy o ciąży. Minęły trzy tygodnie, gdy do mnie zadzwoniła:

– Byłam u ginekologa. Na pewno jestem w ciąży. Chcesz tego dziecka?

Czas na zastanowienie już był. Dałem jej swobodę i sam spędziłem wiele godzin na rozmyślaniach.

– Chcę.

– Dziękuję – odparła i rozłączyła się.

Cóż, skoro powiedziałem „A”, powinienem też powiedzieć „B”. Skoro chcę tego dziecka, to udowodnię, że potrafię zapewnić mu byt. Poszedłem do szefa, by przedstawić mu moją sytuację.

– I tak zamierzałem zatrudnić cię na pełny etat – usłyszałem. – Robisz tu dobrą robotę, szkoda by było cię stracić.

Mało tego, dał mi kontakt do swojego kolegi, który wyjeżdżał za granicę i chciał wynająć komuś zaufanemu swoją wypieszczoną kawalerkę. Chciał mniej niż za mieszkanie, które do tej pory wynajmowaliśmy, choć metraż był podobny, a lokalizacja lepsza. Nie wahałem się. Jak tylko załatwiłem formalności, poprosiłem Monikę, żeby przyjechała pod wskazany adres.

– Minęło już pięć tygodni. Pora zdecydować – powiedziałem jej, wprowadzając ją do mieszkania.

Milczała, rozglądając się zaszklonymi od łez oczami.

– Tu jest pięknie – powiedziała w końcu.

– Nowe budownictwo. Nie będzie już użerania się z grzybem w łazience i z piecykiem gazowym w zimie. W sam raz na nowy początek. – Uklęknąłem na jedno kolano i wyjąłem z kieszeni pierścionek. – Jeśli chcesz, to ten nowy etap rozpoczniemy jako mąż i żona. Jako rodzina.

Monika rozpłakała się i nie była w stanie wydusić z siebie słowa. Więc tylko pokiwała głową i mocno mnie przytuliła.

– Tego potrzebowałam – szepnęła po chwili.

Nasz synek ma dziś rok. A ja jestem najszczęśliwszym facetem na świecie.

