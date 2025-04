Za namową dzieci sprzedaliśmy nasz dom na wsi i przenieśliśmy się do centrum miasta, do niewielkiego mieszkanka z balkonem. Synowa przekonywała, że do lekarza będzie bliżej i apteki. Co racja, to racja. Tam, gdzie mieszkaliśmy wcześniej, najbliższy ośrodek zdrowia znajdował się kilka kilometrów dalej, apteki nie było wcale, a do specjalisty trzeba było jechać do miasta. Nie mieliśmy już na to sił. Wiadomo, z wiekiem człowiek robi się coraz słabszy.

– I nie będziecie się musieli martwić remontami, naprawami w domu – kusił syn.

Też musieliśmy się zgodzić. Dach wymagał wymiany, płot przy domowym ogródku prosił się o malowanie, a sam ogródek… Ech, nie mam już sił go pielęgnować. Powoli poznawaliśmy sąsiadów. Przeważały młode małżeństwa z dziećmi, ale w ciągu tych czterech tygodni zdążyłam się też zbliżyć z kilkoma emerytkami, z którymi wspólnie siadywałyśmy wieczorami na ławeczkach przed blokiem.

– Monitoring osiedlowy – mówił Antoni, podśmiewając się z tych babskich spotkań.

Tamtego wieczoru wracałam już do siebie, gdy usłyszałam za plecami stukot obcasów. Odwróciłam się.

– Dobry wieczór – powiedziałam z wymuszonym uśmiechem na widok Moniki.

Akurat za tą sąsiadką nie przepadałam

Nie odpowiedziała, tylko popędziła w tych swoich szpilkach na górę, stukając jak na alarm. Że też mąż jej na to pozwala, pomyślałam zgorszona. Może jestem stara, konserwatywna i zrzędzę, ale jak kobieta ma męża i dziecko, to nie powinna włóczyć wieczorami. Do tego bardziej rozebrana niż ubrana. Przyznaję, byłam zniesmaczona jej zachowaniem. Wracała późno, stroiła i malowała się jak latawica, często wysiadała z drogiego auta, za kierownicą którego siedział starszy mężczyzna.

– Może ojciec? – mruknął Antoni, gdy mu o tym opowiedziałam.

– Aleś wymyślił! – prychnęłam. – I z ojcem całowałaby się z języczkiem?

– Weź ty się lepiej nie wtrącaj do cudzych spraw, bo ci nosa ktoś utrze – burknął i zasłonił się gazetą. – Niech sobie robi, co chce i z kim chce – dodał po chwili.

– Ale ona męża ma i synka!

– Nie nasz cyrk, nie nasze małpy – Antoni nie lubił plotkowania.

Ale tu nie chodziło o plotki, tylko o fakty. Młoda sąsiadka wracała coraz później, a mnie regularnie budził stukot jej obcasów, gdy wspinała się na pierwsze piętro. Czasami odprowadzał ją ten starszy mężczyzna i na klatce robili takie rzeczy, że wstyd mi na samą myśl. W końcu pewnego wieczoru usłyszałam podniesiony, zdenerwowany głos Jurka, męża Moniki, dochodzący z góry. Sąsiad krzyczał coś o nieodpowiedzialności, puszczaniu się i o tym, że jak dziewczyna się nie ogarnie, to wolna droga. Zaciekawiona zaczęłam nasłuchiwać.

– A widzisz. – Szturchnęłam Antoniego. – Miałam rację, przyprawia mu rogi.

– Szkoda chłopa – mruknął niechętnie i odwrócił się na drugi bok.

Nazajutrz o poranku zobaczyłam przez okno Jurka



Odprowadzał synka do przedszkola. Jak zwykle. Potem podjechała znana mi już limuzyna, z której wysiadł ów starszy mężczyzna. Monika zeszła na dół z dwiema walizkami, facet zapakował je do bagażnika, i pojechali. Miałam nadzieję, że to nie jest to, na co wyglądało. Niestety… Wieczorem, gdy dołączyłam do sąsiadek na ławeczkach, były bardzo zaaferowane. I z rumieńcami gadały jedna przez drugą.

– Słyszała pani, pani Wiesiu? Ta Monika z pierwszego piętra rzuciła męża i odeszła do tego starego capa, co ją odstawiał pod dom tym mercedesem.

– Tak, tak. Zostawiła dziecko, męża i poszła tam, gdzie więcej pieniędzy – dodała kolejna. – Sklepowa mówiła, że zawsze była łasa na forsę. To poleciała na nadzianego, choć mógłby być jej ojcem.

– Odeszła, bo miała dosyć. Ponoć ten mąż to tylko na zewnątrz takie niewiniątko. Grzeczny, miły i w ogóle. A w domu tyran. Krzyczał o byle co. I nawet bił…

– Bzdury! Jakby ją lał, toby z nim dzieciaka nie zostawiła. Która matka by tak robiła? – zapytała retorycznie pani Kazia.

– A pani, pani Wiesiu, to nie słyszała awantur? – zostałam wywołana do tablicy. – Przecież oni zaraz nad wami mieszkają.

– Nic a nic – odparłam – nie chciałam z nimi rozmawiać o tym, co słyszałam czy widziałam.

Bo sama nie wiedziałam, co o tym wszystkim myśleć. Na moje oko i ucho źle się działo u sąsiada po odejściu żony. Coraz częściej widziałam jego synka umorusanego, z kluczem na szyi. I tak jak wcześniej rzadko wychodził na podwórko, tak teraz siedział na placu zabaw non stop.

Jurek… no cóż, rozsypał się, czy raczej popłynął

Co wieczór widziałam, jak wraca do domu chwiejnym krokiem. Czasami był tak wstawiony, że nawet nie był w stanie wystukać poprawnego kodu na domofonie. Współczułam mu, na pewno było mu ciężko, ale do licha, moja cierpliwość i wyrozumiałość miały swoje granice. Gdy kolejny raz mnie obudził, nie wytrzymałam. Narzuciłam szlafrok i wyszłam pogadać z nim na klatkę schodową.

– Jak długo to jeszcze potrwa, panie Jurku? Kto to widział tak się upijać? Jaki przykład pan daje dziecku? – beształam go. – Nie dość, że matka go opuściła, to jeszcze na ojca nie może liczyć. Sąsiadów też pan nie szanuje. Wie pan, która jest godzina?

– Mam to w dupie! – warknął. – Zajmij się, babo, swoimi sprawami, a ode mnie i mojego syna się odwal – wybełkotał i ruszył dalej po schodach.

Tego dnia miał pecha. Nagle zatoczył się, nie utrzymał równowagi i spadł z hukiem prosto pod moje nogi. Z rozbitego czoła lała się krew, a noga wygięła mu się pod dziwnym kątem.

– Antek! – wrzasnęłam. – Dzwoń natychmiast po pogotowie!

Wezwana karetka zabrała sąsiada do szpitala, a ja zajęłam się jego wystraszonym i zapłakanym synkiem. Wzięłam go do nas, bo przecież nie mogłam go zostawić samego w pustym domu.

– Zjedz do końca kolację i połóż się – pogłaskałam go po głowie.

– Przeczytam ci bajkę, a jutro pójdziemy do szpitala odwiedzić tatusia – obiecałam.

– Tatuś też mi zawsze czyta.

Kiedy chłopiec zasnął, pogadałam z mężem. Miałam nadzieję, że nie będzie protestował, żeby mały z nami został.

– No cóż, chyba nie mamy wyjścia – zaczęłam. – Zaopiekujemy się chłopakiem, dopóki jego ojciec nie wróci.

– Ano tak trzeba będzie zrobić… – mruknął w swoim stylu.

Musimy poszukać kogoś innego, kto potrzebuje pomocy

Przez kolejne dni zajmowaliśmy się Kacperkiem. Okazał się rezolutnym sześciolatkiem i szybko się u nas zadomowił. Razem odwiedzaliśmy jego tatę w szpitalu. Złamał nogę w kostce, i to tak niefortunnie, że musiał zostać dłużej na oddziale. Sam gips nie wystarczył.

– Może kogoś zawiadomić? – zapytałam, gdy Antoni zabrał Kacperka do bufetu.

Sąsiad pokręcił głową.

– Nie ma kogo. Jesteśmy tylko we dwóch.

– Może panią Monikę? – zapytałam.

– I tak nie wróci… – wzruszył ramionami i wlepił oczy się w ścianę.

– Wiem, nie moja sprawa…

– Przepraszam. Byłem chamski. Pijany, ale to mnie nie tłumaczy. Wyładowałem się na pani. Głupio mi. Zachowałem się jak… – znowu wzruszył ramionami. – Mam karę, zasłużyłem sobie. Powinienem myśleć o synku, zamiast się nad sobą użalać. Kacperkowi trudniej. Potrzebuje matki, a ona go… – urwał i zamilkł.

– Niech się pan nie przejmuje – poklepałam go po ręce – tylko szybko wraca do zdrowia. Kacperek chyba nas polubił, zaopiekujemy się nim. Proszę się nie martwić. Będzie dobrze – powiedziałam.

Kontuzjowany sąsiad spojrzał tylko na mnie, a w jego oczach wdzięczność mieszała się z niedowierzaniem. Zanim wyszedł ze szpitala, zdążyliśmy się na dobre zaprzyjaźnić z Kacperkiem.

– No i jak? Da pan sobie radę? – zapytałam z troską, gdy nas odwiedził. Przyszedł o kulach. – Kto wam zrobi zakupy, ugotuje, kto wypierze, posprząta?

– Poszukam w internecie, może ktoś będzie chciał sobie dorobić…

– A co tam sąsiad będzie szukał po obcych – wtrącił się Antoni. – Zakupy to ja mogę przynieść, tak źle jeszcze ze mną nie jest, żebym nie doniósł torby do domu. A porządki i gotowanie… – zastanowił się. – Pogadaj, Wiesiu, z tymi twoimi koleżankami z ławeczki. Jednak co kobieta, to kobieta, prawda? – uśmiechnął się.

Pokiwałam głową...



Zresztą już o tym z nimi rozmawiałam, licząc, że sąsiad nie odmówi z powodu skrępowania czy fałszywej dumy, i byłyśmy zgodne, że trzeba pomóc. Prędko ustaliłyśmy dyżury. W efekcie pan Jurek miał ugotowane, posprzątane, wyprane i wyprasowane. Robieniem zakupów też się podzieliłyśmy, co będziemy Antoniego męczyć. Chłop to nie zawsze wie, gdzie co kupić, żeby było świeże i tanie. Na moim mężu spoczął za to obowiązek dotrzymywania towarzystwa sąsiadowi i załatwiania najpilniejszych spraw papierkowych. Młody sąsiad szybko doszedł do zdrowia, z czego najmniej się cieszył Kacperek, który bardzo polubił bycie wnuczkiem tylu babć. Cóż, ja mu będę musiała wystarczyć, bo nadal zamierzałam mu babciować.

– I co my teraz będziemy robić po całych dniach? – mruknęła jedna z sąsiadek, gdy znowu wieczorem siedziałyśmy bezczynnie na ławeczce przed blokiem.

– Jak to co? – odparłam. – Będziemy musiały poszukać kogoś innego, komu trzeba pomóc – uśmiechnęłam się.

