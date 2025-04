Jak to mówią – raz na wozie, raz pod wozem. O słuszności tego porzekadła przekonałem się na własnej skórze.

Reklama

Rozpłakałem się wtedy jak dziecko, po prostu totalnie zwaliło mnie to z nóg

Zastanawiałem się, czy to moja była żona jest wyrachowaną suką, czy może ja jestem kompletnym nieudacznikiem. Cóż, tak czy owak, awantury o pieniądze potrafią zatruć człowiekowi życie. Wiem, nawaliłem. Straciłem pracę za granicą – oszukał mnie ktoś, komu ufałem, i zostałem bez grosza. Ba, żeby tylko… W dodatku z długami!

Po powrocie do domu usiłowałem wszystko wytłumaczyć mojej byłej, ale Kinga nawet nie udawała, że mi współczuje. Wpadła w szał i wykrzyczała mi w twarz, że dopóki nie zapłacę zaległych alimentów, mogę zapomnieć o spotkaniach z córkami. Rozpłakałem się wtedy jak dziecko, po prostu totalnie zwaliło mnie to z nóg. Wiedziałem, że ta materialistka będzie wściekła, jeśli nie dam jej kasy, ale żeby zabraniać mi kontaktu z dziewczynkami?! Moje łzy nie zrobiły na niej wrażenia.

– Weź się w garść, nie lubię mięczaków – syknęła tylko z pogardą.

– Kinga, posłuchaj, znajdę nową pracę i od razu spłacę wszystko. Przecież twój ojciec da ci każdą sumę, o jaką poprosisz – usiłowałem z nią jeszcze rozmawiać.

– A niby dlaczego miałabym go o coś prosić, skoro należy mi się od ciebie?!

– To co ja mam zrobić?! – jęknąłem zrezygnowany. – Obrobić bank?!

– Zupełnie jakbyś to potrafił! – parsknęła Kinga z pogardą w głosie. – Zadzwoń, kiedy zdobędziesz pieniądze. Zapytałem o dziewczynki. – Śpią – ucięła dyskusję i kazała mi się zabierać. – Rano wcześnie wstaję, chcę się wyspać. Ktoś w tym układzie musi pracować, prawda? – wbiła mi jeszcze jedną szpilę, zanim zamknęła za mną drzwi.

– Kinga nie pozwoliła mi nawet spojrzeć na śpiące dziewczynki…

W drodze do windy poczułem złość. „Pazerna żmija!” – pomyślałem z niechęcią. I ta jej praca, koń by się uśmiał! Od pół roku jest ekspedientką w butiku z bielizną i zarabia tyle, co kot napłakał. Wcześniej nie pracowała – to ja utrzymywałem rodzinę i szło mi całkiem dobrze. Straciłem jednak etat i musiałem wyjechać na Wyspy. Tam oszukał mnie dawny kumpel i zostałem z długami. Po powrocie zamieszkałem u brata i znosiłem krzywe spojrzenia bratowej, mogąc tylko mieć nadzieję, że na dniach znajdę jakieś zajęcie.

Do mieszkania Olka wróciłem w marnym nastroju. Brat od razu wyczuł, że chcę pogadać, i otworzył nam po piwie.

– Kinga nie pozwoliła mi nawet spojrzeć na śpiące dziewczynki… – powiedziałem. Aleksander podał mi butelkę.

– Pij, chłopie, odsapnij i nie martw się tyle – powiedział. – Mój były szef szuka kierowcy. Robota jest co prawda dorywcza, ale zawsze parę groszy ci wpadnie. To co, byłbyś zainteresowany?

– Jeszcze pytasz? Jasne! – zawołałem.

– Dobra, to pogadam z nim – obiecał.

Kinga wyrosła, jak spod ziemi

Niestety następnego dnia okazało się, że były szef Olka zatrudnił już jakiegoś swojego pociotka, co do końca zwarzyło mi humor. Mimo to mniej więcej koło południa pojechałem do miasta, żeby rozejrzeć się za jakimkolwiek zajęciem. Z wykształcenia jestem elektrykiem, lecz mogę robić wszystko. Pracować w pubie, być dostawcą, kurierem, facetem od rozwożenia pizzy. Byle wpadła jakaś kasa. Wracałem właśnie z budowy, na której rozpytywałem o możliwość dorobienia przy wykończeniówce (oczywiście nie mieli etatów), kiedy uświadomiłem sobie, że jestem w okolicy podstawówki córek. Podjechałem więc na Lipową i usiadłem na murku przed budynkiem. Nie znając rozkładu lekcji dziewczynek, czekałem ponad półtorej godziny, jednak się opłaciło – młodsza wyszła ze szkoły i z jakimiś dwiema koleżankami podbiegła do bramy.

– Ewelinko! – krzyknąłem. Nie zauważyła mnie, więc ruszyłem pod bramę. Kinga wyrosła, jak spod ziemi.

– Nie wyraziłam się wystarczająco jasno?! – syknęła, kiedy się zrównaliśmy.

– Posłuchaj, odpuść mi, okej? Chcę zobaczyć córkę! – podniosłem głos. Wtedy zauważyła mnie mała. – Tatuś! – krzyknęła uradowana i biegiem rzuciła się w moją stronę.

– Do samochodu! – kiedy tylko ją objąłem, Kinga złapała córeczkę za ramię i kazała jej wsiadać do auta.

– Daj nam chociaż chwilkę. Zabiorę ją na jakieś ciastko, a potem od razu odwiozę do domu – powiedziałem.

– Czym? Tramwajem? – Kinga z pogardą wydęła pomalowane na czerwono usta.

– Wiesz, jaką traumę jej fundujesz?! – warknąłem, kiedy młoda ze łzami w oczach ruszyła w stronę toyoty mojej byłej żony. – Jak ona kiedyś będzie to wszystko wspominać, co?!

– Cóż, wszystko jej kiedyś wytłumaczę. Że miała tatusia nieudacznika i…

– Jesteś złym człowiekiem, Kinga – powiedziałem i poszedłem w swoją stronę. Mała z przyklejonymi do szyby rączkami pomachała mi z samochodu. Posłałem jej całusa i ruszyłem w stronę przystanku. Jeszcze nikt nigdy mnie tak nie upokorzył. Brat zadzwonił chwilę później.

– Tylko tyle?! Przynosisz mi jakieś drobne?!

– Słuchaj, jest robota – zaczął entuzjastycznym tonem. – To znaczy może nie do końca w twojej branży, ale…

– Mów, co mam robić! – ponagliłem go bezceremonialnie.

– Chodzi o ciotkę mojego kumpla. To starsza pani, zbliża się do siedemdziesiątki i potrzebuje złotej rączki. Mieszka w starym domu z ogrodem i podobno wszystko się tam już sypie. Musiałbyś trochę to ogarnąć, zabezpieczyć ogród, zanim przyjdą mrozy... Kobieta proponuje całkiem dobre pieniądze – powiedział Olek.

Jeszcze tego samego popołudnia pojechałem pod wskazany adres. Pani Alina powitała mnie wyraźnie skwaszona. Nie zaproponowała nawet herbaty, chociaż od rana byłem na nogach i z marszu kazała mi zgrabić resztę liści i okryć hortensje.

– Włóknina jest w garażu – rzuciła tylko. Zabrałem się do roboty, szybko zapominając o nieuprzejmym powitaniu. W końcu liczyło się to, że coś zarobię. Po kilku dniach dostałem pierwszą tygodniówkę. Nie było tego wiele, ale zawsze coś. Od razu pojechałem do Kingi.

– Tylko tyle?! Przynosisz mi jakieś drobne?! – powitała mnie była żona.

– Ile mam, tyle ci daję – odparłem. – Resztę doniosę wkrótce, przysięgam. Trochę ma mi pożyczyć Olek, jak mu wpłynie zaległa kasa, trochę…

– Nie interesuje mnie, skąd weźmiesz pieniądze. Masz mi zapłacić ponad dwa tysiące! – weszła mi w słowo Kinga. Zapytałem o dziewczynki. W tym samym momencie obie córki zjawiły się w przedpokoju i z piskiem radości rzuciły mi się na szyję. Objąłem je obie, z trudem ukrywając wzruszenie. Kinga przyglądała nam się z nieprzeniknioną miną, w końcu zniknęła w kuchni.

– Chodźmy na pizzę, tatusiu! – ośmioletnia Ewelina pociągnęła mnie za rękaw i zaczęła wkładać kurtkę.

– Jasne, chodźmy! – zgodziłem się, dopiero po chwili przypominając sobie, że w portfelu mam jedenaście złotych… Kinga zjawiła się natychmiast i wyciągnęła rękę w stronę Eweliny.

– Masz tu stówkę, bo waszego tatusia nie stać nawet na bilet autobusowy, a co dopiero na pizzę – syknęła i wręczyła starszej córce banknot. Zacisnąłem ręce. Jeszcze nigdy nikt mnie tak nie upokorzył! Nie chciałem jednak robić awantury przy dziewczynkach, więc nie powiedziałem słowa. Ale kiedy już wyszliśmy z mieszkania i młodsza zapytała, czy zostanę kloszardem, coś mną w środku zatrzęsło.

– Skąd znasz takie słowa? – spytałem.

– Mamusia tak mówi. Że nie masz pracy, pieniążków, i pewnie niedługo będziesz kloszardem. Nie chcę, żebyś mieszkał pod mostem, tatusiu! – zapiszczała córeczka.

– Mieszkam u wujka Olka, pamiętasz? Powiedziałem to na tyle spokojnym głosem, na jaki w tamtym momencie było mnie stać, bo nienawiść do byłej żony dosłownie rozsadzała mnie od środka.

„Jak ona mogła opowiadać takie rzeczy dziewczynkom?!” - nie mogłem tego zrozumieć. Tamto popołudnie było bardzo udane. Słuchając radosnej paplaniny córeczek, na chwilę udało mi się nawet zapomnieć o tym, co mnie gnębiło. Wtedy bym faktycznie wylądował na dnie!

I nagle przeszła mi przez głowę zupełnie bezsensowna myśl

Dzień później zjawiłem się w domu pani Aliny, która z miejsca kazała mi naprawić spłuczkę, po czym oznajmiła, że wyjeżdża.

– Do sanatorium, na cztery tygodnie. Ale może pan przychodzić i robić swoje. Skoro jest pan znajomym Adriana, zostawię panu klucze do domu – usłyszałem. I nagle przeszła mi przez głowę zupełnie bezsensowna myśl: „Dostaję do ręki klucze do willi wdowy po znanym lekarzu. Dwa cenne obrazy, biżuteria, srebra – wszystko to mógłbym stąd wynieść, sprzedać i po prostu zniknąć”. Zaraz jednak odzyskałem rozum. Idiota! Przecież nigdy bym nikogo nie okradł! A już na pewno nie starszej pani, której znajomy świetnie wie, gdzie szukać mojego brata. „Wręcz genialny plan!” – szydziłem z siebie w duchu. Ale przeraził mnie fakt, że coś takiego w ogóle przyszło mi do głowy. Jak bardzo musiałem być zdesperowany, żeby coś takiego wymyślić?! Jak trafię za kratki, to na pewno już nie zobaczę córek.

Zresztą, powiedzmy sobie szczerze – nie jestem kryminalistą. Nigdy w życiu nie ukradłem nikomu grosza. Zabrałem się więc do uczciwej pracy i pod nieobecność gospodyni odwaliłem naprawę kawał dobrej roboty. Jak się okazało, los odpłacił mi za rozsądek – po powrocie z sanatorium pani Alina miała dla mnie naprawdę dobre wieści.

– Dowiedziałam się, że wnuczek mojej nowej znajomej jest deweloperem i akurat szuka ekipy do wykończeń wnętrz. Jeśli pan chce, zadzwonię – powiedziała. Omal nie rzuciłem się jej na szyję! Pracę dostałem kilka dni później, tym razem taką z prawdziwego zdarzenia. Starszej pani kupiłem wielki bukiet róż.

– Nie spodziewałam się, że jeszcze kiedyś dostanę od mężczyzny kwiaty – roześmiała się i zaprosiła mnie na nalewkę. Dziś spłaciłem już Kingę i powoli staję na nogi. Jednak podłości, z jaką była żona traktowała mnie w tym trudnym dla mnie okresie, szybko jej nie zapomnę. Nie mogłem uwierzyć, że moja była żona opowiada naszym córeczkom takie rzeczy. Przecież to się może odbić na ich psychice!

Reklama

Czytaj także:

„Teściowie się nas wyrzekli, bo mieliśmy niepełnosprawne dziecko. Uważali, że to kara za grzechy i kazali je oddać”

„Myślałam, że Bogdan to mój najlepszy kumpel z dzieciństwa. A on patrzył na mnie jak... na chodzący bankomat”

„Mój były mąż bez mojej wiedzy zabrał synów na wycieczkę. Spowodował wypadek po pijanemu i ledwo uszli z życiem”