Naprawdę starałam się jak mogłam. Po raz pierwszy występowałam w roli pani domu, i to przed własnymi teściami. A rodzice mojego Krzysia to ludzie z wyższej półki towarzyskiej. Zwłaszcza jego mama, która pochodzi z szacownej rodziny o arystokratycznych korzeniach.

Najbardziej chciałam popisać się obiadem. Przygotowałam go według przepisów z książki kucharskiej. Upiekłam nadziewane kurczaki po staropolsku i przyrządziłam tradycyjny wielkanocny żurek na białej kiełbasce. Wiedziałam, że właśnie taką zupę uwielbiał teść.

Stół w pokoju jadalnym nakryłam pięknym żółtym obrusem. Pośrodku królowały stroik z kurczaczkami i wazon żonkili. Obok nich postawiłam cukrowego baranka. Dobrałam kolorystycznie świece i serwetki, wyjęłam srebrną zastawę. Jeszcze tylko ostatnie spojrzenie, czy wszystko gra, i oboje z Krzysiem byliśmy gotowi.

Tak bardzo chciałam, by wszystko było dobre

W całym domu roznosił się smakowity zapach pieczonych kurczaków, kartofle właśnie kończyły się gotować, a żurek czekał na płycie, żebym go przelała do wazy.

– Nie denerwuj się tak – Krzyś objął mnie ramieniem. – To tylko obiad.

– Nie. To obiad z twoimi rodzicami – poprawiłam go. – A jak coś się nie uda?

– Co może się nie udać? No pomyśl tylko – odparł i pochylił się, zamierzając mnie pocałować, a wtedy przeraźliwie zadźwięczał dzwonek domofonu.

Podskoczyłam, zupełnie jakbym usłyszała wystrzał armatni. Chwilę później oboje witaliśmy rodziców Krzysia. Trema mnie nadal zżerała. Tymczasem teściowa, gdy tylko weszła do mieszkania, uśmiechnęła się.

– O, jak tu ładnie pachnie – pochwaliła. – Niech zgadnę – to pieczona gąska?

Rzuciłam mężowi pełne popłochu spojrzenie, ale on tylko zaśmiał się:

– Mamuś, to nie kolacja u dziadków z gąską w węglu w roli głównej, tylko zwykły obiadek u dzieci. Więc będą tylko kurczaki, ale przyrządzone tak, że niech się wszelkie inne ptaki schowają, Misia zrobiła je naprawdę przepysznie…

– Po staropolsku, z farszem z wątróbek – kiwnęłam głową. – Mam nadzieję, że będą wszystkim smakowały.

– Cokolwiek podasz, zjemy z wielkim apetytem. Po spacerku, na który mnie matka wyciągnęła, mocno zgłodnieliśmy, a pachnie u was cudnie! – zatarł ręce teść.

Goście usiedli przy stole, a ja w pośpiechu wycofałam się do kuchni. Musiałam jeszcze przelać żurek do wazy i odcedzić ziemniaki. Chociaż wszystko było w porządku, ręce mi się trzęsły ze zdenerwowania, gdy zakładałam grube kuchenne rękawice, żeby się nie poparzyć.

Wtedy do kuchni zajrzał Krzyś.

– Pomóc ci w czymś? –spytał.

– Nie, dzięki, poradzę sobie – uśmiechnęłam się do niego, sięgając po garnek z ziemniakami, a gdy przechylałam go nad zlewem, odwróciłam się jeszcze raz w stronę męża. – Idź lepiej do rodziców. Nie wypada, żeby siedzieli tam sami.

W tym samym momencie zorientowałam się, że coś jest nie tak z tymi ziemniakami. Spojrzałam na garnek i… Rany boskie! Z przerażeniem odkryłam, że do zlewu wylewa się z niego szeroką strugą mój przepyszny staropolski żurek – razem z grubymi plastrami białej kiełbasy...

No tak! W pośpiechu i zdenerwowaniu zamiast garnka z ziemniakami chwyciłam ten drugi! Identyczny… W ten sposób pierwsze danie naszego świątecznego obiadu właśnie wylądowało w zlewie.

– O matko! – szepnęłam, czując, jak kolana robią mi się miękkie.

Mąż wciąż jeszcze stał w progu i patrzył na mnie ze zdumieniem.

– Co ty robisz? – spytał.

– Pomyliłam gary – pisnęłam bliska łez.

Wtedy jak na złość do kuchni zajrzała moja teściowa. Gorszego momentu chyba nie mogła sobie wybrać! Gdy zobaczyła moje łzy, uśmiech natychmiast zniknął z jej twarzy.

– Co się stało, dziecko? – spytała i podeszła bliżej: jeden rzut oka na zlew i garnek, który trzymałam w ręku, pozwolił jej ocenić sytuację. – Odcedziłaś żurek zamiast ziemniaków, prawda?

Skinęłam tylko głową, bo żadne słowo nie chciało mi przejść przez gardło. Taka kompromitacja! I to właśnie dzisiaj, kiedy przyszli rodzice Krzyśka!

– Nic się nie martw, skarbie – nieoczekiwanie teściowa objęła mnie i pocałowała w policzek. – Dobrze chociaż, że ci te pieczone kurczaki nie wpadły do węglarki…

– Do czego? – spojrzałam na nią zdumiona, nic nie rozumiejąc.

– Do kubła z węglem – wyjaśnił ze śmiechem teść, który też pojawił się w kuchni. – To stara rodzinna historia mojej Zuzi. Opowiemy ci zaraz.

Teściowie w wielkanocny poniedziałek nie doczekali się więc tradycyjnego żurku na białej kiełbasie. Fakt ten jednak w jakiś przedziwny sposób przełamał lody i atmosfera przy stole stała się swobodna, prawdziwie rodzinna. Na pocieszenie pozostało nam drugie danie, które prezentowało się imponująco. Przypieczona na złoto, chrupiąca skórka kurczaków, ich smakowity zapach i wyśmienity smak…

– To opowiem wam teraz o tej gąsce w węglu – oznajmiła w pewnym momencie teściowa. – Misia nie słyszała jeszcze tej historii, a najwyższy czas, żeby ją poznała. To było dawno, miałam może dziesięć lat, ale wszystko dobrze pamiętam…

Mama Krzysia zaczęła wspominać, jak to jej ojciec, urzędnik w magistracie, stracił wtedy pracę i było ciężko. A zbliżała się Wielkanoc i zapowiedzieli się do nich ciotka z mężem, mieszkający na prowincji, w resztkach rodzinnego majątku.

Jak na tamte czasy byli to dość zamożni ludzie. Mama teściowej nieźle się musiała nagłowić, co tu podać na obiad, skoro w domu bieda. A gości trzeba przecież podjąć wystawnie, bo inaczej będzie wstyd na całą rodzinę. Więc wymyśliła całą intrygę, w której miała jej pomóc Kazia, córka sąsiadów. Była to dziewczyna niezbyt rozgarnięta, ale lubiąca płatać figle.

– Moja mama miała niezłe poczucie humoru! – śmiała się teściowa. – Pamiętam, jak w kuchni pouczała tę Kazię, co ma robić i mówić. Bo to dziewczę obiecało udawać naszą służącą, taką pomoc domową. Mała byłam, ale już wtedy umiałam patrzeć i wszystko widziałam…

– No, w to nie wątpię. Do dziś ci to przecież zostało – wtrącił się teść.

Wszyscy roześmialiśmy się głośno

To prawda. Mama Krzyśka mogłaby być szpiegiem, tak doskonale radziła sobie z obserwacją i wyciąganiem informacji.

– Więc mama przygotowała wtedy na kolację parówki w sosie, bo na nic innego nie było jej stać – ciągnęła teściowa.

– Ale mówiliśmy wszystkim, że będzie pieczona gąska. Plan był taki, że gdy goście przyjdą i mama poprosi Kazię o podanie półmiska z gęsią, ona upuści w kuchni na posadzkę inną pustą tacę.

A potem przyjdzie do pokoju i powie, że danie wpadło jej niechcący do pudła z węglem. W domu zostały tylko parówki, więc goście muszą się nimi zadowolić.

– Dobry plan – stwierdziłam.

– No więc goście przyszli – opowiadała dalej teściowa. – Tata wyciągnął jakąś butelczynę wina schowaną na czarną godzinę. Wszyscy zdążyli się napić przed kolacją, więc humorki mieli nawet niezłe.

– I całe szczęście – znów wtrącił teść.

Rzeczywiście. Okazało się, że gdyby nie to wino, z kolacją byłoby kiepsko. Bo dziewczyna od sąsiadów nie wywiązała się zbyt dobrze ze swojego zadania....

– Kiedy mama zawołała Kazię, żeby podała gąskę, z kuchni dobiegł wielki łomot i krzyk – z rozbawieniem opowiadała dalej teściowa. – Tak rozpaczliwy, że nawet mama, choć wiedziała, że to wszystko udawane, przestraszona zerwała się od stołu. W tym samym momencie na progu jadalni stanęła zapłakana Kazia. Zapytana, co się stało, powiedziała, że do węglarki wpadła, owszem, ich kolacja... – tu mama Krzysia zawiesiła głos – tyle że nie gęś, tylko parówki! Bo dziewczyna tak się przejęła swoją rolą, że tace się jej pomyliły. I zamiast upuścić pustą, wrzuciła do pudła tę z parówkami…

– O matko! – jęknęłam, a wszyscy przy stole wybuchnęli głośnym śmiechem.

– Tak samo jak ty dzisiaj pomyliłaś te garnki – teściowa poklepała mnie po ramieniu. – Można powiedzieć, że podtrzymałaś starą rodzinną tradycję. W końcu należysz do rodziny, prawda?

– Na szczęście my oprócz żurku mieliśmy prawdziwego pieczonego ptaka – powiedział Krzyś. – Więc nikt nie odejdzie od stołu głodny, w przeciwieństwie do gości babci. Można nawet dostać dokładkę, bo w piekarniku został jeszcze jeden faszerowany kurczak. Ktoś jest chętny?

– A na pewno nie wpadnie ci do żadnej węglarki? – spytała teściowa.

– Spoko, mamy kuchenkę gazową.

