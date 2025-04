Wyprawiłam dziewczynki do szkoły i musiałam się jeszcze położyć. A mówią, że na starość śpi się coraz gorzej! Bzdura. Jeśli o mnie chodzi, to ciągle mam deficyt snu. Mogłabym spać na okrągło. Wydawało mi się, że dzwonek u drzwi zadzwonił, ledwo przyłożyłam głowę do poduszki, ale rzut oka na zegarek wyprowadził mnie z błędu. Zbliżało się południe!

Zerwałam się na równe nogi i pobiegłam otworzyć. Odkąd dzieciaki są u mnie, żyję w nieustannym stresie, że coś im się stało. Kierowcy jeżdżą jak wariaci, ciągle się słyszy o jakichś wypadkach… Matko Boska, a może jakieś łobuzy skrzywdziły w szkole którąś z dziewczynek?! O futrynę drzwi opierała się Wioleta. Mimo wyjątkowo wstrętnej, jak na maj, pogody, miała na sobie spódniczkę ledwo okrywającą pupę. W skostniałych dłoniach ściskała kołnierz równie kusego płaszczyka.

– Ale lodówa! – stwierdziła, zamiast powiedzieć matce dzień dobry.

– Dlaczego nie jesteś w pracy? – zapytałam ostrym tonem. – I co w ogóle tu robisz? Byłyśmy umówione na jutro, chyba pamiętasz?

– Jezu, a co to, przesłuchanie? – wydęła umalowane wargi. – Mam napisać podanie przez adwokata, czy jednak mnie wpuścisz, mamo? Odsunęłam się i Wiola weszła, wnosząc do przedpokoju chmurę słodkiego zapachu perfum zmieszanego z odorem nikotyny. Wparowała do pokoju i usiadła na jedynym fotelu, zakładając wysoko nogę na nogę.

– Oczko ci leci – zauważyłam przytomnie. – Chcesz igłę?

– Daj mi spokój, nie masz poważniejszych problemów? – parsknęła, lecz po chwili sięgnęła do torebki, wyjęła lakier do paznokci i zasmarowała koniec oczka. – Szlag by to trafił – skwitowała sprawę. – Straszne dziadostwo teraz robią. Ja właśnie w sprawie jutrzejszego dnia… Nie dam rady, możemy to przełożyć? Przełożyć urodziny jej młodszej córki, która już od tygodnia się na nie cieszy? Co ta Wiola bredzi?!

Miałam złe przeczucie, aż mnie ukłuło pod sercem

Ten strój, makijaż, arogancja zbyt dobrze przypominały mi o przeszłości, którą – miałam nadzieję – pogrzebałyśmy na zawsze. Musiałam napić się kawy i to natychmiast. Wstawiając wodę, obserwowałam córkę i coraz bardziej utwierdzałam się w przekonaniu, że mam rację. Coś się zmieniło, bynajmniej nie na lepsze. Wiola coś dziwnie się zachowywała. Minął właśnie rok, odkąd kuratorka po kolejnej burdzie w domu Wioli, wniosła sprawę do sądu, który postanowił na dobre odebrać mojej córce dzieci. Gdybym nie zgodziła się stworzyć dla nich rodziny zastępczej, dziewczynki wylądowałyby u obcych ludzi albo, co gorsze, w placówce opiekuńczej. Moje ukochane wnuczki!

Nie miałam wyjścia, zresztą byłam pewna, że sytuacja otrzeźwi Wiolę i zmusi ją do zmian. I początkowo na to wyglądało. Przegoniła tego ćpuna Antka, znalazła pracę, trochę się ogarnęła… Wpadała do dziewczynek często, zawsze z jakimś prezentem, zabierała je na spacer albo do kina. Nawet kuratorka była pod wrażeniem i nawet niedawno wspominała coś o wznowieniu procedury!

– Nie odpowiedziałaś jeszcze na pytanie, czemu nie jesteś w pracy? – postanowiłam, że nie dam jej się wyłgać. Wolę prawdę, nawet najgorszą.

– Też mi kariera! – prychnęła. – Tego dla mnie chciałaś? Żebym cudze brudy sprzątała?!

– Odkąd liczy się dla ciebie to, czego ja chcę? – pozwoliłam sobie na chwilę goryczy. – Chyba nie rzuciłaś roboty? Wiesz, jakie ważne jest stałe zatrudnienie w twojej sytuacji, prawda? – próbowałam spojrzeć córce w oczy, ale odwróciła głowę.

– Nienawidzę tych bab – syknęła, gapiąc się w okno. – Gęby im się nie zamykają, nic, tylko pieprzą w koło Macieju, jakie wszystko jest do dupy, głupie krowy… Parę prawdziwych problemów od razu by je wyprostowało – dodała mściwie. Te żale nie robiły już na mnie żadnego wrażenia, Wiola od zawsze nigdzie nie pasuje. Przycisnęłam ją i przyznała się, że dzisiaj nie poszła do zakładu.

– Jakoś to załatwię, wytłumaczę – burknęła. – Mogę zapalić?

– Na balkonie – zgodziłam się. – Nie trawię tego smrodu.

Opadła na fotel z powrotem i zaczęła bębnić wymalowanymi paznokciami po szybie ławy.

– Dobra, to jak będzie z tymi urodzinami? Przełożysz? Ostatecznie tak naprawdę to jest dopiero za tydzień, dwudziestego trzeciego. Pozwoliłam jej wreszcie na papierosa, pod warunkiem że wyjaśni, co ją gryzie. No i dowiedziałam się! Antek wrócił i od wczoraj znów są razem. I nieprawda, że go przepędziła, co ja gadam, jest przecież ojcem jej dzieci! Postawiła ultimatum: leczy się albo fora ze dwora!

– I właśnie wypisali go z ośrodka – zakończyła triumfalnie. – Jest czysty, nie ten człowiek! Powiem ci, mamuś, nie miałam pojęcia, że go stać na taki krok… Jednak nas kocha! A może za bardzo się go czepiam?

Snuła plany, jak się wspaniale urządzą od nowa, odbiorą dzieci, będą w końcu żyć jak normalni ludzie. Może nawet wezmą wreszcie ślub, dotąd wszystko się rozmywało!

– Jutro chciałam z nim jechać na rozmowę w sprawie pracy – zakończyła. – Wiesz, wsparcie nie zaszkodzi. Przyrzekłam sobie, że nie będę już taką zołzą jak kiedyś, dam z siebie wszystko, pomogę mu. Zgodziłam się. I tak nie miałam wyjścia, zawsze przecież mogła po prostu nie przyjść i wtedy dopiero byłby płacz. Zastrzegłam tylko, że Antek na urodziny nie jest zaproszony, trzeba dzieci przygotować do spotkania z nim, może nawet poprosić o poradę psychologa.

– Wiem, wiem – Wioleta wyraźnie nie chciała wracać do przeszłości. – Nie mówmy o tym, to już minęło. Teraz będzie tylko lepiej. Wydawała się taka szczęśliwa, że nie miałam serca zrzędzić dalej, ale ledwo zamknęły się za nią drzwi, klapnęłam na krzesło jak przekłuty balon. Bo ja nie byłam dobrej myśli.

Wiedziałam, że nie będzie dobrze, nie z Antkiem. Nawet jeśli przyjąć, że faktycznie skończył z narkotykami. One tylko potęgowały cechy, które miał i bez nich: egoizm, niedojrzałość i skłonność do przemocy. Nawet na trzeźwo nie potrafił nad sobą panować, czy Wiola już zapomniała?

Potem jednak wróciły dziewczynki i przypatrując się, jak jedzą obiad a później sprzątają po sobie, jakie są słodkie i przymilne, zaczęłam robić sobie wyrzuty. Może jestem uprzedzona do Antka, jak to teściowa? W końcu połowa genów moich słodkich wnuczek pochodzi od niego, Wiolkę też musiał czymś urzec… Ech, nie dam się smutkom, skoro los ofiarował rodzinie drugą szansę, nie będę sypać piasku w tryby – co będzie, to będzie! Powolutku wszystko się wyklaruje i zamartwianie się na zapas nic nie zmieni.

– Przynajmniej nie działaj na swoją szkodę – szepnęłam wieczorem do lustra swojej zmęczonej twarzy. – W twoim interesie jest, żeby wszystko wróciło do normy, a dzieci do domu, bo już długo tak nie pociągniesz.

W dzień urodzin Madzi od piątej czekałyśmy na Wioletę

Dziewczynki dzielnie się trzymały, ale widziałam, że kąciki ust powoli opadają im coraz niżej, wreszcie mała zaczęła popłakiwać. Miałam już dzwonić, gdy córka nareszcie się pojawiła. Z wielkiej torby wyjęła grę planszową i słodkiego pluszowego misia. W beżowym kostiumiku z szyfonową chusteczką na szyi wyglądała całkiem elegancko. Posiedziałam z nimi przy torcie, a potem się wycofałam, żeby mogły troszkę pobyć same.

Z kuchni słyszałam, jak dziewuszki śmieją się i opowiadają historyjki ze szkoły. Wiola wydawała się milcząca, ale co tam człowiek wie, gdy siedzi za drzwiami… Gdy już pożegnała się z dziećmi, zatrzymałam ją przy drzwiach.

– I jak, córuś? Dzieci rosną, prawda? Nie do wiary, że Magda ma już dziesięć lat! Wspaniałe dziewczynki.

– Ehmm… – mruknęła. – Tęsknią za ojcem, gadałam z nimi – wypaliła z grubej rury. Szlag mnie trafił w jednej chwili: czy ta dziewczyna całkiem oszalała? Zapomniała, że po ostatnim spotkaniu z nim trzeba było jeździć z dziewczynkami na terapię, bo zaczęły moczyć się w nocy, a starsza miała tiki?!

– Co ty wyprawiasz? Mówiłam przecież, że trzeba to powoli przygotować – złapałam ją za ramiona i wtedy apaszka zsunęła się, a na szyi Wioli zobaczyłam sińce. – Na Boga, pobił cię! Znów to zrobił! – oparłam się o ścianę przedpokoju, żeby złapać oddech.

Wtedy córka spojrzała na mnie złym wzrokiem i wysyczała mi w twarz:

– Przez ciebie. Musiałam go jakoś powstrzymać, żeby nie przychodził. W głowie mu się nie mieściło, że nie może być na urodzinach własnej córki! I nie przesadzaj, tylko mnie szarpnął. Mam delikatną skórę.

– Słuchaj, Wiola, zapanuj wreszcie nad swoim życiem – powiedziałam stanowczo. – Antek wszystko ci psuje, nie widzisz tego?

– Kochamy się – spojrzała na mnie z ukosa i poprawiła apaszkę. – Ty tego nie rozumiesz, bo jesteś taka uporządkowana, taka… zimna! Dziećmi się zajęłaś, bo państwo ci na nie płaci, jakby przestało, miałabyś wszystko gdzieś! – trzasnęła drzwiami, aż grudka tynku oberwała się z framugi. Osunęłam się po ścianie na wykładzinę i tak siedziałam z twarzą w dłoniach, a potem nadbiegły dziewczynki i musiałam wziąć się w garść. Nie chciałam, żeby się zorientowały, że znów wszystko się zawaliło.

