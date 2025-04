Długo marudziłam w łazience, udając, że coś tam robię. Puszczałam wodę, trzaskałam drzwiczkami szafki nad umywalką. Kiedy już byłam pewna, że mój mąż zasnął, cichaczem wysunęłam się z łazienki i na palcach podreptałam do sypialni. Ledwo jednak wśliznęłam się pod chłodną jeszcze kołdrę, poczułam na swoich biodrach dłoń Franka.

Reklama

Duża i ciepła, pełzła nieśpiesznie, podciągając mi nocną koszulę. Momentalnie zesztywniałam z zakłopotania! Tymczasem dłoń przesunęła się na moje udo, co zwykle było sygnałem, że powinnam odwrócić się w stronę męża i opleść go nogami. Ale nie zrobiłam tego.

Nie robiłam tego już od dawna…



Jeszcze pięć lat temu uwielbiałam seks z mężem. Ale podczas ciąży zaczął nas rozdzielać mój coraz większy brzuch. Przytyłam dramatycznie, ale wiedziałam, że to nic złego, bo gdy urodzę, wszystko wróci do normy. Po ciąży niby było lepiej, ćwiczyłam, ale nie czułam się już piękna.

Ale najgorsze, że zaczęłam się samej siebie koszmarnie wstydzić. Kiedyś uwielbiałam, gdy Franek gładził mnie po moim płaskim brzuchu; dzisiaj martwiałam na samo wyobrażenie, że mógłby macać te wszystkie fałdy.

– Kochanie, dla mnie jesteś piękna i zawsze taka będziesz! – zapewniał mnie mąż, ja jednak wiedziałam swoje.

Byłam nieatrakcyjna. Czułam zakłopotanie, gdy kochaliśmy się w klasycznej pozycji. Dlatego właśnie nie chciałam tego robić. Teraz także, zawstydzona, delikatnie strząsnęłam ze swojego biodra dłoń Franka i nieznacznie odsunęłam się od niego.

– Jestem zmęczona, a jutro muszę wcześnie wstać – wygłosiłam swój standardowy tekst, pod którym kryło się odprowadzenie synka do przedszkola i bieg na przystanek, żeby zdążyć na autobus jadący do pracy.

– Kochanie, przecież jutro jest sobota – wymruczał mi Franek prosto w ucho.

I obie jego gorące i ciekawskie dłonie rozpoczęły wędrówkę po moim ciele.

– Ale ja nie chcę! – wykrzyknęłam zdenerwowana, że moja wypróbowana argumentacja tym razem zawiodła. Dłonie Franka znieruchomiały.

– Dlaczego? Przecież jesteś piękna! Pragnę cię jak nikogo na świecie! – stwierdził zdziwiony i nagle kompletnie obudzony.

Franek skręcił w boczną dróżkę

– Nie czuję się piękna… – przyznałam się. – Jakbym w ciągu kilku lat z szybkiego sportowego autka zamieniła się w bezużyteczny rower – wyrzuciłam zgnębionym tonem.

– Jeśli już, to luksusową limuzyną – podchwycił mąż, miłośnik motoryzacji.

I całując nieśpiesznie każdy centymetr mojego wielkiego ciała, obudził we mnie zapomnianą namiętność. Kochał się ze mną czule, a potem zasnęłam w jego bezpiecznych ramionach. Wciąż budziłam się jednak nieszczęśliwa. Aż pewnego dnia…

Musieliśmy z Frankiem pojechać do jego sędziwej ciotki, do innego miasta, pomóc jej w jakichś urzędowych sprawach. Syn został z moją mamą. Nie musieliśmy jechać do domu na złamanie karku, więc wracaliśmy powoli, rozkoszując się naszym sam na sam. Było późne popołudnie, słońce chyliło się ku zachodowi. W pewnym momencie Franek skręcił w boczną dróżkę i wjechał w las.

– Co robisz? – ocknęłam się z zadumania.

– Szukam… – odparł skupiony na jeździe.

Po chwili las się przerzedził i wyjechaliśmy prosto nad piękne jezioro.

– Wiedziałem! – ucieszył się mąż. – Chodź!

Posłusznie wysiadłam z auta i stanęłam na brzegu jeziora porażona jego pięknem.

– Jest niesamowite! A te krzaki wokół to… – odwróciłam się i zamarłam; mój mąż stał przede mną goły jak go Pan Bóg stworzył!

– Co ty robisz? – zapytałam zdumiona.

– Idę się kąpać! Przyłączysz się? – zapytał.

– Ja? Przecież nie mam kostiumu! – wykrzyknęłam, zanim dotarł do mnie cały absurd tego stwierdzenia.

– Ja też nie mam! – stwierdził rozbawiony Franek. – No już, wyskakuj z tej sukienki!

Po tym zostałam innym człowiekiem

Zrobiłam to niechętnie, po czym prowadzona przez męża za rękę, weszłam do jeziora. Zafascynowana zamknęłam oczy. Czułam, jak mnie unosi, nagle lekką jak piórko; pieści moje biodra, uda, brzuch… Łagodnie wpływa między nogi… Nagle zdałam sobie sprawę, że to nie woda, tylko Franek! To on mnie tak delikatnie pieści, unosząc do góry!

Instynktownie oplotłam jego biodra swoimi nogami, poddałam się jego kołyszącym ruchom. Pomarańczowa kula słońca zapadła w jezioro, oświetlając je czerwonym blaskiem, kiedy z mojego gardła wyrwał się jęk rozkoszy. I ja zapadłam w siebie i w to magiczne jezioro.

Otworzyłam oczy, spojrzałam w jaśniejącą spełnieniem twarz Franka.

– Kocham cię, skarbie – wyznałam.

A kiedy już wyszliśmy z wody, byłam innym człowiekiem. Może i moje ciało nadal wyglądało tak samo, lecz moja dusza była lekka jak piórko i śpiewała z miłości.

Reklama

Czytaj także:

„Żona zrobiła rozróbę, gdy zastała mnie w łóżku z kochanką. Nie wiem, czego się spodziewała. Że będę żył za granicą jak mnich?”

„Wszyscy współczuli mi tego, że się rozwodzę, a ja wreszcie poczułam, że żyję. Zakochałam się, wyjechałam i zaczęłam być na swoim"

„Mąż kuzynki oczekiwał, że do końca życia będzie jego służącą. Wpadł w szał, kiedy zaczęła mieć hobby poza staniem w garach”