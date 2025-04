– Jesteś w ciąży? Jak to?! – złapał się za głowę Maciek.

Przyznaję, gdyby nie powaga sytuacji, chyba parsknęłabym śmiechem. Facet miał już 18 lat i pytał mnie, jak to się stało?

– To... co teraz myślisz zrobić?

– A co tu jest do myślenia! – fuknęłam. – Trzeba urodzić i już.

– Jest jeszcze inne rozwiązanie... – Maciek zawiesił głos.

Tak, wiedziałam, co miał na myśli. Też mi to przeszło przez myśl... W końcu oboje byliśmy dopiero w klasie maturalnej, na garnuszkach naszych rodziców, bez żadnych dochodów, zawodów, mieszkania. Beata, moja najlepsza przyjaciółka, która już studiowała, od razu poradziła mi, by „pozbyć się problemu”.

– Dwa dni popłaczesz, ale potem zapomnisz – przekonywała. – A tak, zmarnujesz sobie życie.

Zdecydował za mnie los

W sumie przyznałam jej wtedy rację. To nierozsądne ładować się w pieluchy, gdy ma się dopiero naście lat. Bałam się też rozmowy z rodzicami, reakcji wychowawczyni, no i tego, czy Maciek mnie nie zostawi... Wahałam się więc, odkładałam decyzję, aż w końcu dostałam nudności na lekcji matematyki. Zostałam wysłana do szkolnej higienistki, która szybko wyciągnęła ze mnie całą prawdę.

To było 25 lat temu. Inne czasy. W szkole nie było pedagoga, nikt nie pomyślał o zapewnieniu mi opieki psychologicznej. Higienistka powiedziała po prostu wszystko wychowawczyni, a ta powiadomiła rodziców. I tak stanęliśmy z Maćkiem właściwie przed faktem dokonanym – zostaliśmy młodym małżeństwem zajmującym pokój w mieszkaniu moich teściów. Kiedy zaraz po maturze na świat przyszły bliźniaki (jakbym mało miała kłopotów!), było naprawdę ciasno i biednie.

Łatwo nie było

Nie raz i nie dwa byłam na skraju załamania, kilkakrotnie się z Maćkiem rozstawaliśmy (na szczęście zawsze któreś z nas wyciągało rękę na zgodę), przez wiele lat nie mogłam spełnić marzenia o studiach. Kiedy ja siedziałam w domu przywalona pieluchami, praniem, wiecznie coś gotując, przecierając lub wpychając bobasom do buzi zupki, papki i kaszki, Maciek harował na dwóch etatach. Podziwiałam go, że udało mu się skończyć pomaturalną szkołę elektryczną, a potem zapewnić nam godziwy byt. Niestety, mąż przypłacił to utratą zdrowia. Kiedy Agata i Franek kończyli liceum, poszedł na rentę.

Ale nie poddaliśmy się. Miałam już wtedy ukończoną wieczorowo ekonomię, udało mi się zaczepić w biurze rachunkowym. Wyliczam teraz firmom koszty uzyskania przychodu, rozliczam formularze PIT. I znów jakoś wiązaliśmy koniec z końcem. Na tyle skutecznie, że Agata w zeszłym roku skończyła pedagogikę i wyjechała do Niemiec pracować jako niania, a Franek – który od trzech lat jest żonaty i sprezentował nam niedawno cudowną wnusię – prowadzi z kolegą całkiem nieźle prosperujący sklep internetowy.

Czas wszystko zmienia

– Zazdroszczę ci – wyznała mi kilka dni temu Beata. Spojrzałam na nią zdumiona. Mimo 45 lat moja przyjaciółka wyglądała super. Wypielęgnowana, z modnie wycieniowanymi włosami opalona po wakacjach w Afryce, ubrana w ciuchy stanowiące równowartość moich dwumiesięcznych poborów...

– Czego ty mi możesz zazdrościć? – spytałam. – Robisz wspaniałą karierę, masz piękny samochód, apartament...

– I jestem strasznie samotna – szybko wpadła mi w słowo.

– Co ty mówisz?! – żachnęłam się.

– Ciągle widzę jakiegoś nowego przystojniaka u twojego boku!

– Ale żaden z nich nie zamierza się ze mną wiązać na dłużej – odparła Beata. – Ani mieć ze mną dzieci. A czas nie pracuje już na moją korzyść...

– Wiesz – dodała po chwili namysłu. – Jak to dobrze, że wtedy, w klasie maturalnej, mnie nie posłuchałaś. To ja zmarnowałam życie.

