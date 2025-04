W liceum to Justyna zabiegała o moją uwagę. A teraz? A teraz to ja marzę, żeby zgodziła się umówić ze mną na wino. Się porobiło.

Reklama

– Kuba, co byś powiedział na podwójną randkę? Zgódź się, proszę, zrób to dla mnie – Michał, mój najlepszy kumpel, proponował mi to już kolejny raz.

Wiedziałem, o co chodzi. Karolina, dziewczyna Kuby, miała koleżankę, która zagięła na mnie parol. Justynę ledwie kojarzyłem, chodziła do klasy o rok niżej, miała długi, trochę staroświecki warkocz i wielkie zielone oczy. Ani ładna, ani brzydka, na pewno niegłupia, już w drugiej klasie doszła do finału olimpiady matematycznej.

Wtedy mnie mało interesowało IQ dziewczyn

Justyna była chuda jak tyczka i prawie nie miała biustu. Nie malowała się, chodziła w dżinsach i koszulowych bluzkach. A ja byłem lokalnym casanovą, gwiazdą szkolnej drużyny koszykówki, obiektem westchnień większości koleżanek. Tak na zdrowy chłopski rozum ja powinienem ją interesować równie mało, co ona mnie – uczyłem się absolutnie przeciętnie, od książek bardziej kręciły mnie imprezy – a jednak z bliżej nieznanych mi powodów Justyna chciała akurat mnie. A że Karolina z matematyki rozumiała niewiele więcej niż ja – zależało jej na znajomości z Justyną, żeby miała od kogo przepisywać lekcje. A z kolei Michał chciał, żeby zadowolona była Karolina.

Michał obiecał, że stawia bilety do kina i piwo. Uznałem, że to uczciwa propozycja. Spotkaliśmy się u Karoliny. Justyna się postarała. Rozpuściła włosy, pomalowała usta, włożyła sukienkę. Wyglądała naprawdę ładnie. Film jej się spodobał, w pubie dużo o nim mówiła. Fajnie jej się słuchało. Musiałem przyznać, że intelektualnie przewyższała wszystkie dziewczyny, z którymi się spotykałem. Rozmowa na tyle się rozkręciła, że kiedy Michał i Karolina zaczęli się zbierać do domu, ja zapytałem Justynę, czy chce jeszcze jeden cydr. Zgodziła się i zostaliśmy sami.

„Hej, stary, nie musisz się tak poświęcać, już zrobiłeś swoje” – dostałem esemesa od Michała.

Zignorowałem go. Tamta randka z inteligentną dziewczyną, która miała własne zdanie i umiała go bronić, była naprawdę miłą odmianą.

Wiedziałem, że się jej podobam

Ale na tym kończyły się podobieństwa do moich spotkań z tymi pannami, które wpatrywały się we mnie jak w obraz i co chwila biegały do toalety poprawić makijaż. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, ale zaproponowałem Justynie kolejne spotkanie.

– Serio? Myślałam, że się zgodziłeś na dziś, bo cię Michał poprosił… Zrobiłeś swoje i już nie musisz się męczyć.

– Męczyć? Świetnie się bawiłem… Ale skoro nie chcesz…

– Jasne, że chcę. To za tydzień?

Umówiliśmy się. Ale im bliżej było kolejnej soboty, tym większe miałem wątpliwości. Zacząłem się martwić, że ucierpi mój wizerunek. Koledzy z drużyny mieliby używanie, gdyby się dowiedzieli, że się spotykam z tą myszowatą Justyną. W szkole starałem się więc jej unikać. Bałem się, że ktoś nas zobaczy, jak rozmawiamy. A na to, żeby udawać, że się nie znamy, gdy do mnie zagada – byłem zbyt dobrze wychowany. Zabrałem Justynę do kawiarni na drugim końcu miasta. Skłamałem, że kiedyś zabierała mnie tam babcia i mieli tam pyszny sernik. I że chcę sprawdzić, czy dalej tak jest. Tak naprawdę nigdy tam nie byłem i okazało się, że sernika nawet nie ma w karcie.

– Ale się pozmieniało – westchnąłem, przewróciłem oczami i zamówiłem dwie szarlotki.

Rozmawiało nam się znowu świetnie

Justyna opowiadała mi o jakimś wybitnym matematyku, którego biografię właśnie czytała. Ja jej o moim idolu Michaelu Jordanie. Naprawdę, Justynę interesowało to, co mówiłem! A ja sam siebie zaskoczyłem, że mam na jego temat tyle przemyśleń. Potem poszliśmy na spacer. Cały czas dyskutując. Nagle Justyna się potknęła. Złapałem ją za rękę. I już nie puściłem. I wtedy zza zakrętu wyszedł Dominik, kolega z drużyny. Puściłem rękę Justyny i odsunąłem się najdalej jak dałem radę.

– Hej, stary, co ty tu robisz? Eee, co wy tu robicie? – zagaił.

Czułem, że jestem czerwony na twarzy.

– My nie, no nie, my… Ja odwiedzałem ciocię i właśnie… No i się spotkaliśmy przed chwilą. Justyna, co ty tu robisz, bo nie zapytałem…

Justyna szybko wymyśliła jakąś historyjkę. Ale zobaczyłem w jej spojrzeniu, jak bardzo ją zawiodłem. Kiedy Dominik sobie poszedł, zapadła między nami ciężka cisza.

– Przepraszam cię, nie wiem, czemu tak powiedziałem, zaskoczył mnie, spanikowałem – zacząłem się głupio tłumaczyć.

– Kuba, daj spokój. Przecież wiem, co się wydarzyło. I już rozumiem, czemu przyjechaliśmy na to ciastko aż tutaj. No, wstyd się ze mną pokazać. Tylko nie wiem, czemu w ogóle chciałeś się spotkać? Jakiś zakład czy co? Nie odpowiadaj, nie muszę wiedzieć. No to cześć.

Więcej z nią nie rozmawiałem. Na szkolnych korytarzach mijaliśmy się, wbijając wzrok w podłogę. Pół roku później zdałem maturę. Jesienią wyjechałem na studia. Kilka lat temu spotkałem Karolinę. Nie zapytałem o Justynę, ale i tak mi powiedziała, że studiowała w Londynie i teraz prowadzi swoją firmę zajmującą się rozwiązywaniem problemów z zarządzaniem w korporacjach.

– Wiesz, takie pistolety do wynajęcia. Wpada ze swoimi ludźmi na kilka miesięcy do firmy i po analizach mówi jej szefom, co trzeba zrobić, żeby było lepiej. I zazwyczaj jest to strzał w dziesiątkę. Zarabia na tym niezłe pieniądze.

Nie wiem, czy gdyby Karolina nie zdradziła mi tych rewelacji, to w ogóle bym Justynę poznał. Ale kiedy szef mojego wydziału powiedział mi, że w firmie będzie audyt, i że przeprowadzi go najlepsza specjalistka na rynku od ratowania z kłopotów firm, Justyna Ł. – to chociaż nazwisko się nie zgadzało, domyśliłem się, że właśnie o moją dawną wielbicielkę chodzi. Zobaczyłem ją najpierw z daleka w wielkiej sali.

Bardzo się zmieniła

Zamiast myszowatej kujonki zobaczyłem pewną siebie elegancką kobietę. Kiedy się odezwała, w sali natychmiast zapadła cisza. Mówiła cicho, nie gestykulowała, a i tak skupiała na sobie uwagę wszystkich.

– A wiesz, że ja ją znam – postanowiłem się pochwalić koledze z działu. – Kiedyś, w liceum, na mnie leciała…

Dominik spojrzał na mnie z jawnym niedowierzaniem.

– Serio? Byliście parą?

– Nie, bo ją spławiłem – chełpiłem się dalej. – Nie była w moim typie.

Po spotkaniu chciałem do Justyny podejść, ale na ten sam pomysł wpadło jakieś trzydzieści osób. Próbowałem złapać jej wzrok, ale nic z tego. Dałem sobie spokój. Kilka dni później Justyna i jej ekipa zapowiedzieli się w moim dziale.

– Kuba, masz się nimi zająć. Wszystko im opowiedzieć i pokazać. Ja naprawdę myślę, że oni mogą nam pomóc – zapowiedział szef, zanim weszli.

– Cześć. Ja jestem Justyna, a to Aneta, Konrad i Magda.

Choć to ja miałem być gospodarzem spotkania, Justyna od razu przejęła inicjatywę.

Musiałem coś zrobić

– Miło cię znowu spotkać – zacząłem, ale Justyna nie zwracała na mnie uwagi.

– To może teraz my się przedstawimy – Dominik szturchnął mnie w bok. – Chyba nie pozostawiłeś zbyt trwałych wspomnień – szepnął mi do ucha, po czym wyciągnął do Justyny rękę. – Ja jestem Dominik, a to są Kuba i Antek – dokonał prezentacji.

Na dźwięk mojego imienia Justyna przez chwilę zawiesiła na mnie wzrok. Ale to trwało tylko chwilę. Zanim skończył się dzień, cała męska część naszego działu była już w Justynie zakochana. Nawet żonaci.

– Kuba, zostaniesz na chwilę? – zapytała Justyna na koniec. – Czy my się spotkaliśmy? Wydajesz mi się znajomy.

Zawahałem się. Może lepiej się nie przypominać? Potraktowałem ją okropnie, a teraz mój los zależał od jej humoru. Jak powie, że jestem najsłabszym ogniwem w zespole – to pewnie mnie zwolnią. Ale było za późno, bo Justyna w końcu sobie przypomniała.

– Kuba. No tak. Wielbiciel Michaela Jordana… No, proszę…

– No tak, to ty… Koleżanka Karoliny. Widziałem się z nią nie tak dawno. Ma męża i dwoje dzieci. Nie, nie wyszła za Michała. Rozstali się po szkole… Ale pewnie wiesz, przecież się przyjaźniłyście – paplałem, żeby ukryć zakłopotanie. – Nie poznałem cię, bardzo się zmieniłaś. Ale na plus oczywiście. Mężatka?

Justyna podsunęła mi pod nos ręce. Nie miała obrączki.

– Rozwódka. Pogadamy jutro o starych czasach, teraz muszę lecieć.

Przez kolejne dni Justyna nie miała jednak czasu na rozmowę. Prywatną. Cały czas o coś pytała. Przeglądała dokumenty, robiła notatki. A ja ciągle się na nią gapiłem. Podobało mi się jak mówi, jak się uśmiecha, jak odgarnia włosy za ucho. W piątek zebrałem się na odwagę.

– Hej, dasz się zaprosić na wino? Powspominamy dawne czasy…

Justyna podniosła na mnie wzrok i wpatrywała się we mnie kilkanaście sekund.

– No tak, masz rację. To najpierw cię przeproszę, a potem powspominamy. Dobra?

Bardzo się zdziwiłem, kiedy jednak zgodziła się ze mną spotkać.

Poszliśmy do eleganckiej winiarni

Przez kilkanaście minut rozmawialiśmy o dawnych znajomych, o naszym mieście, szkole. Ale wiedziałem, że prędzej czy później dojdziemy do naszej znajomości i tego, jak się zakończyła.

– Przepraszam cię. Zachowałem się wtedy jak dupek. Ale wiesz, wtedy mniej się dla mnie liczyło, co ja czuję, ważniejsze było, co myślą inni. I moja reputacja. Prawda jest taka, że z żadną z dziewczyn, z którymi spotykałem się wcześniej, a teraz wiem, że i przez wiele następnych lat, tak dobrze mi się nie rozmawiało…

Justyna przeprosiny przyjęła.

– Wiesz, w sumie powinnam ci podziękować. Dzięki tobie wyleczyłam się z pięknych pustych chłopców. Zrozumiałam, że szkoda na nich czasu.

Zabolało, ale należało mi się. Liczyłem, że umówimy się na kolejne spotkanie, ale Justyna się wykręciła. Pomyślałem, że chciała tylko wysłuchać moich przeprosin i trochę mnie upokorzyć. A skoro byliśmy kwita, to nie było powodów, żeby się znowu spotykać. Ekipa Justyny spędziła w naszej firmie sześć miesięcy. Prywatnie rozmawialiśmy dwa razy: raz zjedliśmy razem lunch w stołówce i raz zatańczyliśmy na firmowej imprezie. I tyle. Byłem przekonany, że Justyna w ogóle o mnie nie myśli. A ja… tym razem to ja się w niej zakochałem. Szukałem każdego pretekstu, żeby zagadać. Zostawałem dłużej w pracy, jeżeli ona tam siedziała. Zgłaszałem się na ochotnika, żeby tłumaczyć jej jakieś nasze procedury czy pomóc w znalezieniu dokumentów. Justyna traktowała mnie życzliwie, ale tak samo odnosiła się do wszystkich.

Audyt zakończył się tydzień temu

Justyna przedstawiła szefom raport i na tym jej rola w mojej firmie się zakończyła.

– No to życzę wszystkim powodzenia. Dobrze się z wami pracowało. Jesteście fajną ekipą. Nie martwicie się, bardzo was chwalę w raporcie. Bo to niektóre procedury macie bezsensowne, ale waszej pracy nie można nic zarzucić – Justyna zabrała z biurka swój notes, pomachała wszystkim i sobie poszła.

Zrozumiałem, że pewnie więcej się nie spotkamy, jednak dwa dni temu dostałem esemesa: „Teraz już razem nie pracujemy. To może dasz się zaprosić na kolację?”. Aż podskoczyłem z radości. Ale potem przyszły wątpliwości. Czy to możliwe, że Justyna jest naprawdę mną zainteresowana? A może chce mi jeszcze raz utrzeć nosa i przypomnieć, że jestem tylko pustym pięknym chłopcem? Jak nie pójdę na tę kolację, to się nigdy nie dowiem, co myśli Justyna. A już na pewno nie będę miał szansy przekonać jej, żeby zmieniła na mój temat zdanie…

Reklama

Czytaj także:

„Gdy zmarł teść, teściowa się zmieniła. Obsesyjnie interesowała się naszym życiem, nieproszona cerowała moje majtki”

„Czułam, że to dziecko musi żyć. Próbowałam odwieść Kasię od usunięcia ciąży i miałam rację. To dziecko uratowało jej życie”

„Adrian miesiącami mnie dręczył i prześladował. Policja mnie zbyła. Zainteresują się dopiero, gdy zrobi mi krzywdę”