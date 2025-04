Weszłam na swoje konto w banku i poczułam, że z bezsilności opadają mi ręce. Oczywiście, nie było żadnej wpłaty od mojego byłego pracodawcy, chociaż zapewniał mnie, że pieniądze pojawią się w tym tygodniu.

A tymczasem szykowały mi się dodatkowe wydatki – Dzień Matki i zaraz potem imieniny mojej teściowej, która lubi być traktowana jak księżniczka. Nie miałam co myśleć o szarpnięciu się na jakiś porządny, czyli pewnie również kosztowny podarek, jakiego zapewne oczekiwała matka Michała.

Była kobietą, która narzekała na wszystko

Upierała się, że ma uczulenie na żywność z dyskontów, nawet kiedy udowodniłam jej, że sprzedają tam te same produkty, które stoją na półce w droższych delikatesach. A ostatnio dostała obsesji na punkcie mydła. Twierdziła, że każde ją uczula, wysusza jej skórę, podrażnia.

– Mogę używać tylko tych robionych ręcznie – oznajmiła mi któregoś razu.

Nie widziałam szansy, by zadowolić ją jakimś skromnym podarunkiem.

„Trudno, kupię jej kwiaty i tyle” – pomyślałam, bo co miałam zrobić?

Kiedy tego dnia odbierałam z przedszkola moją córkę, Asię, mała wyszła do mnie z siatką pełną różnych rzeczy.

– A co to? – zdziwiłam się.

– Dzieci robiły miejsce w szafkach na nowe prace. Te mogą zabrać ze sobą do domu – powiedziała wychowawczyni.

Figurka wyglądała jak babka z piasku

W domu rozpakowałam reklamówkę i stół w kuchni szybko zapełnił się rozmaitymi rysunkami i bardziej lub mniej pokracznymi zwierzakami z modeliny. Jedna z figurek wyglądała jak zastygła babka z piasku, bo jak się zorientowałam, do jej zrobienia użyto foremki.

– Są śliczne. Poustawiamy je na twojej półce, kochanie – zadecydowałam.

– Mamo, tę nie! Tę trzeba zabrać do łazienki – zaprotestowała mała.

– Do łazienki? A po co?

– Bo to przecież jest mydełko.

Mydełko? Faktycznie, figurka pachniała czymś bardzo przyjemnym.

– Nie pamiętasz? Mówiłam ci, że była u nas taka jedna pani i uczyła nas robić mydełka – przypomniała Asia.

„Całkiem fajne to mydło i takie oryginalne – pomyślałam. – Ciekawe, jak się je robi… To raczej nie może być trudne, w końcu poradziły z tym sobie dzieci”.

Wieczorem córka pluskała się w wannie i oczywiście, myła się „swoim mydełkiem”, które świetnie się pieniło. A mnie podczas tej kąpieli przyszedł do głowy pewien pomysł. Kiedy Asia zasnęła, włączyłam komputer i wpisałam w wyszukiwarkę „robienie mydła”. Wyskoczyło mi mnóstwo stron. Zaczęłam czytać i byłam coraz bardziej zdumiona.

„Przecież to doskonały pomysł na prezent dla teściowej! Niedrogi, za to efektowny” – pomyślałam.

Tak, teraz coś mi zaświtało…

Ostatecznie jednak wybrałam zrobienie kul do kąpieli, pamiętając, że moja teściowa uwielbia wylegiwać się w wannie. W internecie znalazłam przepis na takie musujące.

– Wygląda to dosyć prosto… – mruknęłam, czytając instrukcję. – W dodatku wszystkie potrzebne rzeczy mogę kupić w sklepie na osiedlu.

To ostatecznie przeważyło, bo do mydła musiałabym zaopatrzyć się w glicerynę, która jest dostępna jedynie w sklepie internetowym.

– Soda, kwasek cytrynowy, skrobia ziemniaczana, mleko w proszku, olej kokosowy, olejek zapachowy – wynotowałam sobie składniki i proporcje.

Następnego dnia nabyłam wszystko i kiedy tylko odprowadziłam Joasię do przedszkola, zabrałam się do roboty. Wymieszałam wszystkie składniki w misce. Sodę, która ma właściwości myjące i łagodzące. Kwasek cytrynowy działający jak lekko wybielający piling, który w połączeniu z sodą musuje. Mleko w proszku wygładzające skórę, skrobię ziemniaczaną, aby kulki lekko unosiły się na wodzie. Olej kokosowy, który spoi wszystkie składniki i na koniec olejek eteryczny. Wybrałam czekoladowy, bo go uwielbiam i wiedziałam, że teściowej też się spodoba.

Jak dla mnie – nie ma problemu!

Aby kulki miały piękny kolor, można było dodać barwniki spożywcze, ja wolałam jednak dosypać odrobinę kakao. I na koniec do jednej połowy mieszanki wrzuciłam sól himalajską, a do drugiej lawendę, z której kiedyś robiłam woreczki na mole. Wszystko dokładnie wymieszałam, a potem chroniąc ręce rękawiczkami, nałożyłam masę do foremek z piasku mojej córki i włożyłam ją do lodówki, aby stężała.

W ten sposób powstało czternaście pięknych, pachnących kąpielowych kul. Pierwszą wypróbowałam sama, jeszcze tego samego wieczoru. Pieniła się cudownie! Resztę zapakowałam w folię i obwiązałam wstążeczkami.

– Ale cudowne! I jak pachną! Widać, że to ręczna robota. Bez konserwantów… – tak jak podejrzewałam, teściowa była zachwycona. – Możesz mi zawsze robić takie luksusowe prezenty!

