Szok. To czuliśmy wszyscy, gdy poznaliśmy wyniki egzaminów. Nasz geniusz się nie dostał? Nie jest złym dzieckiem. Nigdy nie wraca do domu pijany, nie sprowadza kolegów, zawsze jest grzeczny wobec mnie i męża. Ale jest jedno „ale”.

Pamiętam, jak Irena, moja koleżanka z biurowego pokoju, zachorowała na depresję po tym, jak jej jedynaczka wyjechała do Krakowa na studia. Nie mogłam tego zrozumieć.

– Dziewczyno, przecież właśnie zaczynają się dla ciebie złote lata – przekonywałam ją. – Zostałaś tylko z mężem, zero obowiązków, możecie wyjeżdżać, chodzić do kina, w weekendy spać, ile wlezie. I pomyśl o seksie… Koniec z uciszaniem się w łóżku i stresem, że za ścianą śpi córka – roztaczałam przed nią piękne wizje.

– Tak ci się tylko wydaje – Irenka miała łzy w oczach. – Poczujesz na własnej skórze jak to jest, gdy dziecko opuszcza dom. Zaczekaj, niech no tylko twój Szymek zda maturę.

Zastanawiałam się, jak to będzie

Z jednej strony, czułam lekki dreszczyk emocji na myśl, że znów zostaniemy z Mirkiem sami, że w końcu będę miała więcej czasu dla siebie. W marzeniach widziałam, jak gotuję tylko raz na kilka dni, wychodzimy z mężem do restauracji, nie muszę zamartwiać się, o której wraca do domu syn, bez skrępowania chodzę nieubrana po domu. Takie zwykłe codzienne przyjemności, na które jako matka nie mogłam sobie zbyt często pozwolić.

Ale z drugiej strony patrzyłam na Irenę i ogarniało mnie przerażenie. Po wyjeździe Lidki po prostu nikła w oczach! Schudła, osiwiała w kilka miesięcy. Strasznie tęskniła za dzieckiem, a do tego czuła się nikomu niepotrzebna. Jej mąż jakoś łatwiej przetrawił tę zmianę. Znalazł sobie nowe hobby – ściankę wspinaczkową i znikał w co drugi wieczór z domu. Irena w końcu poszła do psychiatry. Zdiagnozował depresję, przepisał jej leki.

Rok w kolegium, potem studia



Zaczęłam pytać koleżanki, które mają dorosłe dzieci, czy też tak przeżywały, gdy te się wyprowadzały. Wszystkie zgodnie potwierdziły, że był to trudny moment. Zwłaszcza matki jedynaków faszerowały mnie opowieściami o zupełnym przemeblowaniu życia, przepłakanych w poduszkę nocach, poczuciu beznadziei i opuszczenia. Jedna z nich nawet tak fatalnie przeszła ten etap, że skończyło się to rozpadem małżeństwa.

Nabiłam sobie głowę tymi czarnymi scenariuszami i czekałam na maturę Szymka oraz jego wyprowadzkę. Rok minął jak z bicza strzelił… Szymek był prymusem, zawsze świadectwa z czerwonym paskiem, miał bardzo skonkretyzowane zainteresowania. Chciał studiować lingwistykę stosowaną, z nieprawdopodobną wręcz łatwością uczył się języków obcych. Już w podstawówce mówił płynnie po angielsku i niemiecku, choć nie wyjeżdżał za granicę. Nie było nas stać na zagraniczne kursy ani egzotyczne wakacje, ale Szymek nie miał o to do nas pretensji.

Uczył się z książek, płyt, programów telewizyjnych. Wystarał się też o dofinansowanie ze szkoły na kursy w naszym mieście. Byłam z niego dumna, że jest tak ambitny i zaradny. Nie martwiłam się o wyniki z matury, wiedziałam, że świetnie sobie poradzi. I miałam rację. Maturę zdał celująco. Zostały tylko egzaminy na studia. Ale to, moim zdaniem, miała być tylko formalność.

Nie wiem, które z nas przeżyło większy szok, ja czy Szymek, gdy okazało się, że nie znalazł się na liście przyjętych na lingwistykę na Uniwersytet Warszawski. Nie mogłam w to uwierzyć. Zabrakło mu pięciu punktów.

– Nie wiem, mamo, chyba byłem bardzo zdenerwowany na tych egzaminach – tłumaczył się załamany syn. – A może zgubiła mnie zbytnia pewność siebie, w liceum byłem przecież najlepszy… – zastanawiał się. Ale nie miało to już znaczenia. Mleko się rozlało. Z punktacją, którą osiągnął, mógł zapisać się wprawdzie na studia wieczorowe, ale to by oznaczało, że trzeba za nie słono płacić.

– Może pójdziesz do pracy? W Warszawie na pewno coś znajdziesz, tam jest łatwiej niż u nas – zachęcałam go. – Wieczorami będziesz chodził na zajęcia, a po roku, jak osiągniesz wysoką średnią, przeniesiesz się na dzienne.

– Nie ma mowy! – żachnął się. – Nie będę chodził na zajęcia z jakimiś bananowcami bez ambicji, którzy imprezują dzień i noc, a rodzice im płacą za dyplom. Nie dostałem się na dzienne, to spróbuję za rok, i tyle. Trudno.

To była decyzja Szymka



Wymyślił, że zapisze się do językowego kolegium nauczycielskiego u nas w Radomiu, a za rok spróbuje jeszcze raz dostać się na uniwersytet, na wymarzony kierunek.

– Nie chcę was naciągać na koszta – powiedział. – To kolegium jest darmowe, dostanę się tam bez problemu, bo jest konkurs świadectw, a przy okazji będę miał cały czas kontakt z językami obcymi. Cieszyłam się, że mój syn jest tak rozsądny, pracowity, i że tak dzielnie zniósł pierwszą poważną porażkę w życiu. Niestety, na krótko.

Po kilku miesiącach zorientowałam się, że coś jest nie tak. Szymek bardzo się zmienił. Zakumplował się z ludźmi poznanymi w kolegium, a że było to imprezowe towarzystwo, on też zaczął coraz częściej spędzać noce poza domem. Jeszcze do niedawna drażnili go mało ambitni znajomi, którzy brali pieniądze od rodziców na imprezy, a sam się powoli taki stawał.

Nowe towarzystwo zupełnie go pochłonęło. Przestał się uczyć. Stwierdził, że te studia mu wystarczą, nie musi wcale uczyć się w Warszawie. Egzaminy w kolegium zaliczał bez problemu. Swoją wiedzą przerastał nawet prowadzących zajęcia, nie mówiąc o grupie. Zwyczajnie nudził się tam, ale zaczęło mu się to podobać. Zero obowiązków, same przyjemności. Gdy w czerwcu ogłosił, że nie zamierza drugi raz zdawać na lingwistykę do Warszawy, wpadłam w złość.

– Jak to? Chcesz spocząć na laurach? Przecież miałeś ambicje i wyjątkowy talent do języków, nie możesz zadowolić się jakimś podrzędnym studium i zostać w mieście bez perspektyw! – próbowałam go przekonać. Ale Szymek się uparł. Powiedział, że chce skończyć trzyletnie kolegium, a później zobaczy. Poszuka pracy w mieście albo wyjedzie za granicę.

Trzy lata minęły szybko, a w naszym domu nic się nie zmieniło. Syn miał już prawie dwadzieścia trzy lata, życie jak na wiecznych wakacjach, a my z mężem dalej łożyliśmy na jego utrzymanie. Ja gotowałam, prałam, sprzątałam, a mąż dawał mu pieniądze jak kieszonkowe, gdy był w podstawówce.

– Dość tego! – powiedziałam któregoś dnia przy obiedzie. – Szymek, jesteś już dorosłym facetem. Zrobiłeś licencjat, powinieneś albo kontynuować naukę na jakichś poważnych studiach, albo iść do pracy. Nie będziemy cię wiecznie utrzymywać, a już na pewno sponsorować twoich imprez – zapowiedziałam twardo.

Obraził się. Ostentacyjnie się nie odzywał, znikał na całe dnie z kolegami. Przestał prosić ojca o pieniądze. Okazało się, że znalazł sobie kilku uczniów, do których jeździł, i udzielał im korepetycji z angielskiego i niemieckiego. Nie zarabiał kokosów, ale wystarczało mu na imprezy, ubrania, drobne przyjemności. Cały czas jednak mieszka u nas, nie dokłada się ani do rachunków, ani do jedzenia. Unoszenie się honorem też mu minęło, kiedy przyszło do prania swoich rzeczy, prasowania czy sprzątania.

I tak lecą kolejne lata. Szymek w tym roku kończy trzydziestkę. Od dwóch ma dziewczynę, ale ani myśli o zakładaniu rodziny. Gdy mu sugeruję, że chyba już czas, mówi, że na wszystko przyjdzie pora i nie ma się do czego śpieszyć. Zaciskam zęby i dalej sponsoruję wikt i opierunek swojego jedynaka. Robię to, bo nie chcę wyjść na wyrodną matkę, która wyrzuca własnego syna z domu, za to, że ten nie chce wydorośleć i wziąć odpowiedzialności za swoje życie. W sumie to przecież nie przestępstwo.

Tylko, że syn sam sobie robi krzywdę. My przecież nie będziemy żyć wiecznie, a on z samych korepetycji, na które w naszym mieście chętnych jest niewielu, nie utrzyma siebie na poziomie, do którego jest przyzwyczajony. A co z żoną czy dzieckiem, które przecież kiedyś może zechce mieć? Jestem już tym wszystkim zmęczona. Sama mam coraz mniej sił na bycie matką i opiekunką… Moja wizja korzystania z wolności w jesieni życia jako lekarstwa na syndrom opuszczonego gniazda cały czas pozostaje tylko wizją. Czasem aż zazdroszczę Irenie. Przeszła ciężkie chwile, za to teraz korzysta z uroków życia.

