Zwariowałaś – powiedziałam do Ewki, gdy wyskoczyła z pomysłem spływu kajakowego. – Ty? Wielbicielka leżenia na plaży i imprez?

Reklama

– Poszerzam horyzonty! – odparła ze śmiechem moja szalona przyjaciółka. – Ada i Monika też chcą się przyłączyć. Trochę ruchu na świeżym powietrzu nam nie zaszkodzi. Bez facetów i bez kaca. Co ty na to?

Hm, ta propozycja całkowicie nie pasowała do Ewki, ale była kusząca. Przełamanie rutyny i aktywny wypoczynek zapowiadały się co najmniej interesująco. Acz, biorąc pod uwagę listę uczestniczek, ów wypad na kajaki byłby raczej wyjazdem integracyjnym pielęgniarek z naszego oddziału.

– Dobra! – rzekłam w końcu, czym przypieczętowałam swój los.

Do oddalonego o pięćdziesiąt kilometrów ośrodka w lesie nad rzeczką dotarłyśmy w sobotę o poranku. W planach były: spływ, wieczorne ognisko, powrót w niedzielę rano. Ośrodek czasy największej świetności miał już za sobą, ale znajdował się w urokliwym otoczeniu, obsługa była miła, barek otwarty do dwudziestej drugiej, a my miałyśmy domek z dwiema sypialniami. Czego chcieć więcej?

Właściciel ośrodka zawiózł nas busem w górę rzeki. Tam na naszą czwórkę czekały kajaki. Równocześnie z nami wypływała grupka roześmianych facetów, którzy w dobry humor wprawili się najwyraźniej spożytymi wcześniej trunkami. Na szczęście wyglądali na nieszkodliwych. Za to szybko okazali się nieodzowni.

Gdy go zobaczyłam, wprost oniemiałam



Ja wsiadłam do jednego kajaka z Ewką. Chwyciłyśmy za wiosła i... No cóż, rzeczka była wąska, ale pełna zakoli, więc co chwila lądowałyśmy w przybrzeżnych krzakach. W końcu jeden z facetów zlitował się nad nami i pokazał, jak sterować kajakiem. Muszę przyznać, że lekcja była nie tylko pożyteczna, ale i przyjemna ze względu na widoki. Mam na myśli nagi, umięśniony tors Tomka. Kiedy odpłynął nieco, Ewka klepnęła mnie w plecy i szepnęła konspiracyjnie:

– Zauważyłaś, jak ci się ten gostek przyglądał? Na twoim miejscu bym się za niego wzięła. Wygląda na przystojniaka szukającego kogoś do romansu bez zobowiązań.

Nie, dziękujemy, damy radę same. Już miałam zripostować, że nie potrzebuję takich atrakcji, gdy Tomek zaproponował, żebyśmy się przesiedli. Czyżby usłyszał słowa Ewki? Plan był taki, że ja miałam płynąć z Tomkiem, a Ewka z jego kolegą. Nie wątpiłam, że moja przyjaciółka natychmiast przyklaśnie pomysłowi, więc powiedziałam szybko:

– Nie, dzięki. Nam tu razem dobrze.

Ewka zaczęła kasłać jak szalona.

– Oszalałaś? – warknęła pod nosem. – Rezygnować z takiej szansy?

– Pamiętasz, co mówiłaś? – odparłam, odwracając się w jej stronę. – Bez kaca i bez facetów.

– Nie sądziłam, że potraktujesz moje słowa poważnie.

Uderzyła wiosłem o tafle wody tak mocno, że całą mnie ochlapała. Ja jednak, bogatsza o umiejętność sterowania, ruszyłam dziarsko do przodu, ignorując jej zaczepkę. Trasa była piękna, zielona. Pogoda idealna. Słońce to przyjemnie grzało, to chowało się w koronach rosnących przy brzegu drzew. Silniejsi od nas faceci wyrwali do przodu i niebawem zniknęli za zakrętem. Nasza czwórka trzymała się razem. Było dużo śmiechu i chlapania wodą. Humory nam się lekko zwarzyły, gdy dotarłyśmy do zwalonego w poprzek drzewa. Po drugiej stronie, po kolana w wodzie, przy kajakach częściowo wsuniętych na brzeg, stali już znajomi panowie.

– Pomyśleliśmy, że przyda wam się pomoc – powiedział Tomek.

Jego wilgotne, wyprostowane ciało pięknie prezentowało się w słońcu. Odwróciłam wzrok. Nie chciałam, by pomyślał, że się nim interesuję. Naprawdę nie paliło mi się do randek i romansów. Ewka wyznawała zasadę „klin klinem”, ale ja, po ciężkim rozstaniu z Łukaszem, miałam dosyć facetów. Przynajmniej na jakiś czas. Cieszył mnie mój status singielki.

Był naprawdę gorący, ale ja miałam dość facetów



Ale oczywiście Tomek miał rację. Bez męskiej pomocy z przenoszeniem kajaków ponad konarem umęczyłybyśmy się niemiłosiernie. Natomiast nie ponowił już oferty przesiadki, choć ślepy by zauważył, że kiepskie z nas kajakarki. Tomek rzucił jakiś powściągliwy żart, obdarzył mnie dłuższym niż grzeczność przewiduje spojrzeniem, ale chyba się wycofał. Moja zdecydowana odmowa musiała go przystopować.

Poczułam się nieswojo, przecież nie zrobił nic złego. Chciał dobrze. Więcej! On i jego kolega jeszcze trzy razy pomagali nam przenosić kajaki. Ale znowu zachowałam się jak nieprzystępna dziewica, gdy na jego propozycję wspólnego ogniska po powrocie do ośrodka, odparłam niezobowiązującym: „pomyślimy”. Ewka tylko wywróciła oczami.

Wiosłowanie, sterowanie i noszenie ciężkiego kajaka totalnie mnie wykończyły. Nawet więc gdybym chciała balangować, nie dałabym rady. Podczas gdy moje koleżanki wzięły się za nacinanie kiełbas, a panowie rozpalali ogień i ostrzyli patyki, ja poszłam do domku i padłam na łóżko.

Obudziło mnie delikatne pukanie w okno. Otworzyłam oczy. Na dworze było ciemno. Od strony wiaty niebo rozświetlała łuna ogniska. Słyszałam śmiechy, dźwięki gitary i śpiew. Ewka miała naprawdę ładny głos… Podniosłam się i wyjrzałam przez okno znajdujące się nad łóżkiem. Tomek stał na zewnątrz i uśmiechał się zachęcająco. Na migi pokazał mi, żebym włożyła coś ciepłego i poszła z nim na plażę za domkiem. Zerwałam się z łóżka i skryłam za ścianą między oknami. Nie byłam pewna, czy śnię, czy Tomek naprawdę tam stoi. Wychyliłam głowę. Pomachał mi. Zachichotałam i zaraz zbeształam samą siebie za zachowanie w stylu nastolatki. Niemniej ogarnął mnie dziwny nastrój, jakby to naprawdę był sen, jakbym nie musiała kalkulować, zastanawiać się nad konsekwencjami, jakbym mogła zaszaleć w tę piękną noc… Włożyłam bluzę, wciągnęłam spodnie od dresu, złapałam jeszcze koc i wyszłam na dwór. Tomek wziął mnie za rękę i poprowadził na plażę. Usiedliśmy.

Upojna noc na plaży



Siedzieliśmy bardzo blisko siebie, otuleni kocem. Na tyle blisko, by Tomek wyczuł drżenie mojego ciała. Sama nie widziałam, czy dygoczę z zimna, czy z ekscytacji.

– Przepraszam – szepnął, czym szczerze mnie zaskoczył i rozbroił.

Znani mi faceci nie przepraszali, jakby przyznanie się do błędu bolało. A Tomek przecież żadnego nie popełnił. Poza tym, że był przystojny, świetnie zbudowany, a ja niemal siłą musiałam odwracać od niego wzrok.

– Nie masz za co. To ja przepraszam. Zareagowałam nazbyt nerwowo, bo… – urwałam.

– Bo?

Dopiero po chwili wypaliłam:

– Bo mi się podobasz.

Westchnął przeciągle, a atmosfera nagle zgęstniała. Oboje nie wiedzieliśmy, co począć z elektryzującą bliskością. Byliśmy jak para nastolatków, która wpadła na siebie w ciemnym zaułku i boi się wykonać kolejny krok. Tomek zapatrzył się w gwiazdy, ja skierowałam wzrok w dół. Skrępowana, drżącymi z podniecenia dłońmi zaczęłam wybierać z piasku kamienie i układać je w niewielki stos. Wreszcie Tomek nieśmiało otoczył mnie ramieniem.

– Boże, myślałam, że nigdy się nie odważysz – szepnęłam.

– Bo się bałem się, że dasz mi po łapach – zachichotał cicho, intymnie.

Powietrze zgęstniało jeszcze bardziej, miałam wrażenie, że tkwię w melasie. Ale moje skrępowanie prysło. Pogłaskałam dłoń Tomka znajdującą się tuż nad moją piersią. Prawidłowo odczytał ten gest. Wyciągnął drugą rękę, położył ją na moim policzku i zbliżył usta do moich ust. Umiał się całować. Zniknęły plaża i rzeka, cały świat przestał istnieć. Gdy obejmował wargami moje wargi, gdy splatał swój język z moim, przeniosłam się w zupełnie inne miejsce…

Rano traktował mnie jak powietrze. Czy to był tylko sen?



Nad ranem wstałam pierwsza. Dziewczyny dogorywały po imprezie. Spakowałam się, wzięłam ręcznik i wyszłam na dwór. Chciałam posiedzieć na plaży, no i liczyłam na to, że spotkam Tomka. Teraz to było nasze magiczne miejsce. Akurat stał z kolegami przy samochodach. Ładowali do bagażników swoje rzeczy. Poczułam ukłucie rozczarowania. Facet, z którym spędziłam nieziemską noc, chciał wyjechać bez pożegnania. Podeszłam do nich.

– Cześć. Szkoda, że do nas wczoraj nie dołączyłaś – odezwał się do mnie jakby nigdy nic.

Osłupiałam. Czy on udaje, że wczoraj nic się nie wydarzyło?

– Byłam zmęczona – mruknęłam.

– A nie mówiłem, że lepiej się było przesiąść na mój kajak?

Kompletnie zbił mnie z tropu. Poczułam ucisk w gardle i pieczenie pod powiekami. Nie rozpłaczę się, obiecałam sobie. Na pewno się nie rozbeczę, nie dam draniowi tej satysfakcji.

– Szerokiej drogi – powiedziałam beznamiętnym tonem i zaczęłam się wycofywać; obawiałam się, że długo w swoim postanowieniu nieronienia łez nie wytrzymam.

Wciąż miałam nadzieję, że za mną ruszy. Weźmie w ramiona i pocałuje tak samo namiętnie jak zeszłej nocy.

– Hej – zawołał nagle. Zastygłam w bezruchu. – Idziesz się opalać?

– Tak, za domkiem jest mała plaża.

Mógł powiedzieć cokolwiek, by dać mi do zrozumienia, że pamięta, że sobie tego wszystkiego nie wymyśliłam, nie wyśniłam. Ale nie…

– O, nie wiedziałem. Gdybyśmy mieli więcej czasu, chętnie bym do ciebie dołączył.

– Może następnym razem – powiedziałam z wymuszonym uśmiechem.

Pomachałam mu, odwróciłam się i ruszyłam w stronę plaży. Do oczu napłynęły mi łzy. Na szczęście ich nie zobaczył… A może to naprawdę był sen? Bardzo realistyczny, ale jednak sen. Inne opcje? Tomek skorzystał z okazji i zaliczył jednonocną przygodę, o której rano zapomniał. Naprawdę był przystojniakiem szukającym romansu bez zobowiązań. Co nie znaczy, że był wolny. Mógł kogoś mieć, więc udawał przed kuplami, że nic się nie stało. Był świetnym aktorem.

Stanęłam na plaży, rzuciłam ręcznik i zapatrzyłam się w dal. Czekałam. W mojej głowie tlił się ostatni promyk nadziei. Zgasł, gdy usłyszałam warkot odjeżdżających samochodów. Z oczu pociekły mi łzy.

Już nie musiałam ich hamować. Dlaczego mi to zrobił? Dla niego ta noc nic nie znaczyła? Zabawił się mną? Boże, co za wstyd! Gonitwa dołujących myśli przyprawiła mnie o ból głowy. Rozmytym łzami spojrzeniem powiodłam po plaży. Na piasku leżały rozmaite kamienie, ale nigdzie nie znalazłam maleńkiego stosu, który wczoraj układałam. Zatem to musiał być sen. Musiał. Wolałam taką wersję od rzeczywistości, w której zostałam potraktowana jak łatwa panienka.

Tajemnicze cyfry na piasku...



Mój wzrok przykuły kamienie, które układały się w kształt szóstki. Obok była… dwójka? Nie, to tylko złudzenie. Nie znalazłam stosu. Nie było tu magii. Nic się nie wydarzało. Koniec i kropka. Szurnęłam stopą, wzniecając tuman piachu i wróciłam do domku. Dziewczyny właśnie zabrały się za pakowanie. Narzekając na kaca, ładowały rzeczy do auta. Jako jedyna trzeźwa – choć ze złamany sercem, o czym nie musiały wiedzieć – ja prowadziłam.

Wróciłyśmy do siebie, do normalnego życia, a w poniedziałek stawiłyśmy się karnie i w komplecie na oddziale urologii. Wychodziłam właśnie z pokoju socjalnego, gdy dotarł do mnie głos Ewki.

– Tak, jest – usłyszałam. – Zaraz ją zawołam. Kinga!

Spojrzałam na mężczyznę, z którym rozmawiała, i szczęka mi opadła. Dosłownie z wrażenia otworzyłam buzię jak dziecko na widok słonia.

To był on! Tomek. Ruszył w moją stronę z rozłożonymi ramionami.

Objął mnie mocno, przytulił, wymruczał z wyrzutem:

– To piąty szpital, który odwiedziłem. Prawie straciłem nadzieję. Zostawiłem swój numer telefonu na piasku. Nie widziałaś? Dlatego nie zadzwoniłaś? Przy chłopakach wolałem udawać, żeby cię nie zawstydzać. Poza tym nie daliby mi spokoju, a ja muszę dbać o honor mojej dziewczyny… Czemu milczysz? Gniewasz się? Nie chcesz… mnie znać? To była dla ciebie przygoda na jedną noc…?

Powinnam go była ukarać za wczorajszy ranek. Niechby poczuł choć przez chwilę to samo co ja, ale… byłam zbyt szczęśliwa na takie gierki. Odchyliłam głowę i spojrzałam mu prosto w oczy. I nic już nie musiałam mówić. Słowa były zbędne.

Reklama

Czytaj także:

„Liczyłam na związek z Pawłem, a on liczył moje pieniądze. Dałam się podejść jak nastolatka i drogo za to zapłaciłam”

„Dziewczyna zostawiła go dla innego. Zabił ją w porywie zazdrości, po czym roztrzęsiony zgłosił jej zaginięcie”

„Kumpel szefa rzuca do mnie obleśnymi tekstami, a ja milczę i przyjmuję bicze. Wylecę na zbity pysk, jeżeli się postawię”