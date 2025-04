Mama odeszła tak jak żyła, usilnie dbając o to, by nikomu nie narobić kłopotów. Zostawiła mi w spadku dom mojego dzieciństwa i na dokładkę swojego brata, wujka Romana, którego uwielbiałam, odkąd pamiętam. Miał klasę i kindersztubę, zalety, jakich próżno by szukać wśród innych członków rodziny, zawsze traktował mnie jak młodą damę i nazywał swoją ulubioną siostrzenicą.

– Ulubioną, bo jedyną – Tadeusz nie darzył Romana sympatią, nazywał wygodnickim pieczeniarzem żerującym na siostrze.

– On się nią opiekuje, przeprowadził się do mamy, kiedy umarł tata – tłumaczyłam. – Dzięki niemu nie była samotna, miała komu dogadzać, a wiesz, jak to lubiła.

– Dogadzać to kluczowe słowo – zgadzał się Tadeusz. – Ten facet uwił sobie ciepłe gniazdko i zrobił z siostry oddaną służącą.

– Mama tak tego nie widziała, była zadowolona, że brat z nią mieszka. Ja też, bo nie musiałam się o nią martwić – ucinałam.

Po śmierci mamy Roman sam poruszył sprawę, która najbardziej doskwierała mojemu mężowi

Spacerowaliśmy po ogrodzie, wspominając minione lata, kiedy wujek nagle zatrzymał się i powiedział:

– Teraz wszystko jest twoje, to szmat ziemi, jest sporo wart, będziesz wiedziała, co z nim zrobić. Na mnie już pora, Irenka odeszła, powinienem się wyprowadzić – zawiesił głos, ale zaraz dodał: – Zrobię to, tylko daj mi trochę czasu, kawał życia tu zostawiłem, muszę się pozbierać. Posiedzę, pomyślę, pożegnam się z cieniami dawnych, szczęśliwych dni i już mnie nie ma. Zniknę. Jak mówi twój mąż, oczyszczę teren.

Roman umilkł i zapatrzył się w dal. Mnie wzruszenie dławiło w gardle.

– Myślałem, że dane nam będzie z Irenką dłużej sobie towarzyszyć, ale pan Bóg miał inne plany – podjął po chwili. – Kimże jestem, by je podważać? Wrócę do swojej klitki i jakoś sobie poradzę, chociaż nogi już nie te same.

Pomasował kolana i przysiadł ciężko na ławeczce, którą lata temu postawił pod wielką dziś śliwą mój tata. Zrobiło mi się przykro, stary człowiek chciał się usunąć, żeby umożliwić mi sprzedaż sporego gruntu, który odziedziczyłam. Nie mogłam na to pozwolić, mama by mi nie wybaczyła. Mieszkanie Romana nie było takie małe, jak sugerował, a ponadto bardzo wygodne, ale położone na trzecim piętrze, a to w jego wieku było poważnym mankamentem.

– Zostań, kochany – powiedziałam bez namysłu, dotykając jego dłoni. – Mama nie darowałaby, gdybym cię stąd wygnała. Jesteś mile widziany w moim domu.

– Nieodrodna córka Irenki – wytwornym gestem musnął ustami moją dłoń.

Kto jeszcze dziś tak robi? Na pewno nie Tadeusz. Roman sprawiał, że czułam się jak heroina przedwojennych filmów.

Nie miałabym serca wygnać starego człowieka

– No to kicha, ciebie też przekabacił – indyczył się mąż, kiedy wracaliśmy autem do domu. – Co ten facet w sobie ma? Jak babcię kocham, zazdroszczę talentu. Gdybym potrafił tak jak on okręcić sobie kobiety dookoła palca, byłbym królem życia.

Zacisnął palce na kierownicy i dodał gazu. Widziałam, że jest wkurzony, jak zawsze, kiedy miał do czynienia z Romanem. Ci dwaj nigdy się nie rozumieli.

– Nie żałuj staremu człowiekowi wygód – powiedziałam pojednawczo. – Nogi odmawiają mu posłuszeństwa, trudno byłoby mu się wdrapać na trzecie piętro. Tu ma ogród do dyspozycji, będzie mu łatwiej i przyjemniej.

– Według mnie Roman całkiem żwawo się porusza, ale co ja tam wiem. Ciekawe, jak sobie poradzi bez kochającej opiekunki – mruknął ironicznie, ale już spokojniej mąż. – Taki jest cudowny, a żona od niego zwiała. Mądra kobieta, szkoda, że jej nie poznałem, na pewno byśmy się zaprzyjaźnili.

Słabo pamiętałam Marię, słyszałam o niej wiele niepochlebnych opinii. Po rozwodzie wyprowadziła się do rodziców na drugi kraniec Polski i nie chciała nawet słyszeć o byłym mężu, co oczywiście wpłynęło na rozluźnienie więzów Romana i jego córki Julki. Szczerze mówiąc, kontakty chyba całkiem ustały, ale za bardzo się tym nie interesowałam.

Roman zawsze był sam, chociaż nie samotny, bo panie również dostrzegały jego urok

On jednak nie chciał się z nikim wiązać na stałe, mówił, że najważniejsza jest rodzina, a ja byłam jego oczkiem w głowie. O Julce nigdy nie wspominał, temat był zbyt bolesny. Teraz była prawie w moim wieku i jeśli chciała, mogła sama nawiązać kontakt z ojcem i jego rodziną. Nie zrobiła tego, więc pewnie jej nie zależało. Tak się ułożyło, trudno było mieć o to do niej żal, ale Romanowi na pewno było przykro. Wróciliśmy do domu, lecz Tadkowi nie udało się zapomnieć o Romanie. Wypominał mi nadmierną uległość wobec wujaszka i namawiał do przeprowadzenia szczerej rozmowy.

– Nawet on zrozumie, że jego obecność uniemożliwia nam sprzedaż posiadłości – klarował. – Potrzebujemy tych pieniędzy dla dzieci, można by spłacić kredyt mieszkaniowy Hani, pomóc Rafałowi. Nic bym nie mówił, gdybym nie widział, jak oboje ciężko harują. Tymczasem wujaszek byczy się w twoim ogrodzie, chociaż ma własne mieszkanie. A właśnie, nie wiesz przypadkiem, kto go dogląda pod nieobecność Romana?

– Chyba sąsiadka – odparłam bez namysłu i zaraz pożałowałam, bo Tadeusz wybuchnął gromkim śmiechem.

– Jeszcze jedna do kolekcji, ona też mu się nie oparła. Ten facet jest mistrzem manipulacji.

Nie potrafiłam zdobyć się na oznajmienie wujowi, że wymawiam mu dom, to byłoby nie w porządku

Roman został, Tadeusz wciąż drążył temat. Jakiś czas później chętnie dał się namówić na wizytę u wuja, przy czym każde z nas jechało tam w innym celu. Ja chciałam zobaczyć, jak Roman radzi sobie sam, Tadeusz miał nadzieję na rozwikłanie niewygodnej sytuacji. Kłóciliśmy się o to całą drogę.

– Nie ma mowy, nie powiem biednemu Romanowi, że ma się wynosić z domu – warczałam, coraz bardziej wyprowadzona z równowagi bezdusznością męża.

Ja również chciałabym przychylić nieba naszym dzieciom, ale nie takim kosztem. Gdyby Roman sam się wyprowadził, to co innego, ale na to nie było co liczyć. Wuj przyjął nas domowym ciastem, na które Tadeusz gapił się jak sroka w gnat.

– Sam je upiekłeś? – spytał z podejrzaną uprzejmością.

Roman obrzucił go lekceważącym spojrzeniem, które natychmiast wyprowadziło mojego męża z równowagi.

– Takie cuda wychodzą tylko spod kobiecych rąk – oznajmił z galanterią. – Pani Helenka przyniosła na spróbowanie. Prawda, że smaczne? Nie zapomnę jej tego przekazać, kunszt trzeba docenić.

Roman spojrzał na mnie znacząco, ja również się zdziwiłam uprzejmością Helenki. Była o pokolenie młodsza niż wujaszek, jeśli to miało jakieś znaczenie.

– No to z głodu nie zginiesz – podsumował Tadeusz. – Coraz młodsze kobiety o ciebie dbają, Helenka jest tylko trochę starsza od twojej córki.

Wstrzymałam oddech, o Julce się nie wspominało, żeby nie budzić demonów przeszłości, Tadeusz przeholował. Biedny Roman, jak on to przyjął? Spojrzałam na niego, oblicze miał pogodne, jakby złośliwość Tadeusza go nie obeszła.

– Dobrze, że wspomniałeś o Julii – powiedział wesołym tonem – chciałem wam powiedzieć później, ale mogę i teraz. Moja córka wróciła! Udało mi się z nią skontaktować, zaprosiłem ją tutaj i pozostawiłem wolny wybór. Nie byłem pewien, czy zechce zobaczyć ojca, który niewiele jej dał, ale wyobraźcie sobie, przyjechała. Spędziliśmy razem cały dzień. Dopiero się poznajemy, ale mam przeczucie, że wszystko dobrze się ułoży. Jestem bardzo szczęśliwy, że się odnaleźliśmy.

– Julka się nigdzie nie zgubiła – mruknął cicho nieprzejednany Tadeusz, który ma wiele wad, ale jest wspaniałym ojcem.

Zaszła pomyłka, moja droga, dom należy do mnie



Oczywiście nie powiedziałam Romanowi, że chcemy sprzedać posiadłość, nasze dzieci będą musiały poczekać, są sprawy ważniejsze niż pieniądze, niech się uczą, jak należy traktować starszych członków rodziny.

– Ten człowiek jest niesamowicie operatywny – kręcił głową Tadeusz, prowadząc samochód w drodze powrotnej. – Podejrzewałem, że przygrucha sobie nową opiekunkę, ale nie spodziewałem się, że to będzie córka. Nie widział jej od lat i nie była mu do niczego potrzebna, a tu nagle poczuł nieodpartą tęsknotę. Dziwię się, że Julka uległa, ja bym zostawił go samego, tak jak żył dotąd.

– On chciał wychowywać Julię, przeszkodę stanowiła jej matka, no i odległość – powiedziałam niepewnie. Tadeusz spojrzał na mnie z politowaniem.

– Mnie to mówisz? Jestem ojcem dwojga dzieci, poruszyłbym niebo i ziemię, żeby być obecnym w ich życiu.

Nie udało mi się spotkać Julii, ale słyszałam od wujaszka, że często go odwiedza i ich więź się odnowiła. To ona odwiozła go do szpitala po zawale, pielęgnowała po powrocie do domu i ona zawiadomiła mnie telefonicznie o śmierci Romana.

– Będę musiała tu zostać, chociaż dom ojca bez niego wydaje się taki nieprzyjazny – powiedziała na zakończenie rozmowy.

Zaczęło mi się wydawać, że zaszła pomyłka.

– Do Romana należy mieszkanie w miasteczku, dom jest mój – wyjaśniłam, nie wdając się w szczegóły.

Nie uwierzyła. Okazało się, że Roman obiecał jej w spadku posiadłość, która do niego nie należała. Czy dlatego Julia przy nim została?

– Urok osobisty go zawiódł, więc posłużył się kłamstwem – ocenił Tadeusz. – Mimo wszystko żal mi starego skurczybyka, nie zamieniłbym się z nim za żadne skarby.

