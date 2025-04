Zawsze uważałam, że moi rodzice stanowią małżeństwo idealne, takie, jakie sama chciałabym mieć. Dlatego szokiem było dla mnie, gdy podczas niedzielnego obiadu, gdzieś między rosołem a roladą, mama oznajmiła:

– Rozwodzimy się z twoim ojcem.

Powiedziała to tak beznamiętnym, obojętnym tonem, że dopiero po chwili dotarło do mnie znaczenie jej słów. Ojciec, zwykle małomówny, skwitował tę rewelację kiwnięciem głowy i potakującym mruknięciem.

– Co? – zapytałam, wciąż mając nadzieję, że się przesłyszałam.

– Bierzemy rozwód. Podasz kluski?

– Tak… Ale dlaczego?

Popatrzyli na siebie, a potem mama odpowiedziała:

– To… wisiało w powietrzu. Od jakiegoś czasu. Przeżyliśmy razem wiele dobrych lat, ale potem, wiesz…

– Nie wiem! – krzyknęłam. – Nie rozumiem tego. Jesteście tacy zgodni!

– I dlatego rozwodzimy się w zgodzie, bez awantur. W zasadzie decyzja zapadła już dawno.

– Jak to: dawno? Na co czekaliście?

– Aż zdasz maturę i dostaniesz się na upragnione studia – odezwał się po raz pierwszy ojciec.

– Jesteś już dorosła, córuś – dodała mama. – Wychowaliśmy cię najlepiej, jak umieliśmy, spełniliśmy swój obowiązek i teraz…

– Tym jestem? Obowiązkiem?!

Wyszłam, zanim zdążyli coś wyjaśnić

Uważałam, że pewnych rzeczy nie da się wytłumaczyć. Krążyłam po ulicach miasta, próbując uporządkować rozgorączkowane myśli. Naprawdę nic z tego nie rozumiałam. Moi rodzice. Jedyna para, o jakiej nigdy bym nie pomyślała, że się rozstanie. A może już nie ma takich par pewniaków?

Każdy dokądś się śpieszy, za czymś goni i nie ma czasu, by dbać o więzi z drugim człowiekiem. Co dopiero mówić o małżeństwie, które trzeba pielęgnować jak ogród, żeby nie zmarniało, nie zarosło chwastami, nie uschło. Ludzie wchodzą w przelotne związki albo w ogóle unikają wszelkich związków, jakichkolwiek bliskich relacji.

No fakt, małemu dziecku trudniej byłoby to pojąć. Miałam w liceum kilka koleżanek, które twierdziły, że nigdy przenigdy nie wyjdą za mąż, a już w żadnym wypadku nie urodzą dzieci. Singielki z wyboru. Singielki ideologiczne. Ja z kolei wydawałam się im staroświecka i nieżyciowa z moim marzeniem, że kiedyś spotkam odpowiedniego faceta i stworzę z nim rodzinę.

Nie zastanawiałam się dotąd zbyt intensywnie, czy mój chłopak Darek jest właśnie tym mężczyzną „na zawsze”.

Mieliśmy czas na poważne decyzje

Z punktu widzenia mojej praktycznej mamy jako student trzeciego roku medycyny na pewno dobrze rokował na przyszłość i był tak zwaną dobrą partią. Może. Ale czy miłość i dobre perspektywy wystarczą? Gdzie gwarancja, że nam się uda?

Kiedyś dowodem na istnienie idealnego małżeństwa byli moi rodzice, a teraz…? Czułam się tak, jakby zniknęła jedna z podwalin mojego świata. Byłam dorosła, a zagubiona jak dziecko. Bezwiednie skierowałam kroki w stronę akademika, w którym mieszkał Darek. Pół godziny później wypłakiwałam mu się na ramieniu.

– Chyba lepiej, że teraz niż dziesięć lat temu – podsumował.

– Co? – zdziwiłam się. – Serio?

– Pewnie. Twoja mama ma rację. Pomyśl. Dla ciebie, dziewczynki w wieku ośmiu czy dziewięciu lat rozwód rodziców byłby końcem świata. To znaczy teraz pewnie też nie jest ci lekko, ale rozumiesz…

– Nie bardzo.

– Dla dziecka rozwód jest tragedią, bo wali się w gruzy jego dotychczasowy świat, a dzieci to konserwatyści. Nie mówiąc już tym, że rodzice często zaczynają o ten swój skarb bezpardonowo walczyć. Kto ma przejąć opiekę, jak ustalić wizyty, alimenty, z kim Wielkanoc, z kim Wigilia… Dziecko staje się przedmiotem jak meble, samochód, mieszkanie. Ty jesteś już pełnoletnia, nie podlegasz władzy rodziców. Możesz sama decydować, z którym z nich chcesz mieszkać, jeśli w ogóle z którymkolwiek. Takie dylematy cię nie dotyczą.

– Ale ja wciąż nie rozumiem dlaczego! – jęknęłam.

– O to już powinnaś zapytać swoich rodziców. Nie chcę zgadywać w takiej kwestii, pewnie i tak się pomylę. – zamilkł, jakby się nad czymś zastanawiał, w końcu powiedział: – Hej, chcesz zostać na noc?

Kiwnęłam głową, że tak. Następnego ranka poczułam się już lepiej, choć sen miałam niespokojny i kilka razy budziłam się w nocy.

– Witaj, skarbie. Wyglądasz okropnie – rzucił Darek na mój widok; z uśmiechem dałam mu kuksańca.

Wróciłam do domu z zamiarem dotarcia do sedna sprawy

Po drodze trapiły mnie niewesołe myśli. Czy i mnie to czeka, jeśli wyjdę za mąż? Znudzenie, rutyna, wypalanie, wyczerpanie się… formuły małżeństwa. W takim razie po co w ogóle się pobierać? Może lepiej nie wiązać się formalnie, tylko być ze sobą, dopóki jest nam po drodze, a kiedy przestanie, po prostu się rozejść?

W domu zastałam tylko ojca. Od kiedy pamiętam, pracuje jako tłumacz, więc miał swoje biuro w pokoju.

– Masz kogoś – wypaliłam, gdy tylko zobaczyłam ojca.

Jego bezbrzeżne zdumienie powiedziało mi od razu, że się pomyliłam.

– Skąd ci to przyszło do głowy?

– Nie widzę innego powodu, dla którego mielibyście się rozwodzić.

– A może to twoja matka ma kogoś na boku, co? – zapytał z dziwnym uśmieszkiem. – Nabijasz się ze mnie?

– Owszem. Żadne z nas nie ma nikogo innego, naprawdę.

– Więc dlaczego się rozwodzicie?

– Szukasz racjonalnego wytłumaczenia – mruknął. – To zrozumiałe. Prawda jest taka, że uznaliśmy z twoją mamą, że po prostu już czas. Kochanie… – westchnął, jakby z żalu nad sobą; wszak nie był gadułą.

– Widzisz, kiedy za młodu ludzie się zakochują, myślą, że tak będzie już na zawsze. Małżeństwo to naturalna konsekwencja takiego idealistycznego podejścia. Potem pojawia się dziecko, dzieci… A „motyle w brzuchu” zastępuje proza życia. Zakochanie się nie trwa wiecznie. W końcu mija. Trzeba ugotować obiad, posprzątać. Dziecko płacze w nocy. To wszystko zmienia więzi łączące ludzi. Zakochanie przeradza się w miłość. Z kolei miłość w… przyjaźń, potem w przyzwyczajenie.

Widziałam, że ojcu coraz trudniej jest o tym mówić. W końcu zamilkł

– To właśnie się wam przydarzyło? Przyzwyczajenie? – drążyłam.

– Chyba tak – uśmiechnął się smutno. – Łączyły nas dom, wspólne życie, no i ty. Ale miłości gdzieś po drodze zabrakło. Wciąż dobrze się nam razem żyło, byliśmy szczęśliwi czy raczej zadowoleni, choć oczywiście potrafiliśmy się kłócić o drobiazgi. Wiesz przecież doskonale.

– Oj, tak.

– Ale jak długo można żyć, opierając się na przyzwyczajeniu? Spędziliśmy z twoją mamą wspólnie parę wspaniałych lat, kilka trochę gorszych, a teraz zdecydowaliśmy, że czas pójść osobnymi ścieżkami.

– Tak po prostu?

– W sumie tak – wzruszył ramionami. – Nie zrozum mnie źle. Nie przestało mi zależeć na twojej matce. Jej na mnie też nie. Nie chcemy zrywać ze sobą kontaktów, palić mostów. Rozstajemy się za obopólnym porozumieniem, w zgodzie. To ważne. Będziemy przyjaciółmi jak dotychczas, ale nie będziemy już razem mieszkać. Szczęśliwie sytuacja finansowa pozwala nam na takie rozwiązanie. Zapewne sprzedamy to mieszkanie i podzielimy się pieniędzmi. Każde z nas wynajmie sobie albo kupi inne, mniejsze. Może z czasem poznamy kogoś, kto znów obudzi te… motyle w brzuchu.

I tyle? Moi rodzice rozwodzą się, bo ich miłość przeszła w przyzwyczajenie. Po prostu. Nie ma romansu, zdrady, uznali tylko, że ich drogi się rozeszły. Ojciec musiał się połapać, o czym myślę, bo powiedział:

– To nie znaczy, córuś, że z tobą będzie tak samo. Może, kiedy poznasz odpowiedniego faceta, będziecie żyć długo i szczęśliwie, jak w bajce. Kto wie? To, że my z matką podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, nie musi oznaczać, że tobie się nie uda.

Kochany tato. Jak zawsze próbował mnie pocieszać. Tylko… kto to wie? A więc to koniec. Może nie warto z nikim się wiązać? Jaki jest sens małżeństwa?

