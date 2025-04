Gdybym wiedziała, że szczerość tak namiesza w naszym związku, w życiu nie przyznałabym się do tego, z iloma facetami spałam. Powiedział, że brzydzi się takimi dziewczynami jak ja, a sam nie był lepszy.

Temat moich związków od dawna go męczył. Zdarzało się, że kiedy już poznał wielu moich znajomych, ktoś życzliwie donosił mu, że z tym i z tym się spotykałam. To było dawno i ani dla mnie ani dla tych chłopaków przeszłość nie ma znaczenia, a jednak Wojtek nie może tego przeboleć.

Coraz bardziej naciskał na mnie, żebym mu opowiedziała, jakie mam doświadczenia łóżkowe. Zawsze dobrze nam ze sobą było w tej sferze, nie mógł więc zakładać, że byłam cnotką, która nie wie co i jak.

Kiedyś w niewielkim gronie znajomych graliśmy w grę i padło pytanie o to, z iloma osobami było się w łóżku. To pytanie wylosowała koleżanka.

Nieco zakłopotana wydukała, że z pięcioma.

Mój Wojtek popatrzył na nią niemal z obrzydzeniem, widziałam to kątem oka.