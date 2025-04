Krążyłem po ulicach już chyba ze dwie godziny, za nic nie mogąc znaleźć ulicy Fiołkowej 17. Owszem, była Różana, Konwaliowa i nawet Nagietkowa, ale Fiołkowej ani widu, ani słychu. Zadzwoniłem do klientki chyba po raz setny, ale nie odbierała. A już miałem nadzieję, że uda mi się wcześniej załatwić zlecenie; zostawię tę pralkę i będę mógł wrócić do domu. Nic z tego.

Pokręciłem się trochę po osiedlu, ale jak na złość nikogo nie było na zewnątrz. Dorośli pewnie w pracy, dzieciaki przed komputerami… Nie ma nikogo, trudno, nie będę przecież chodził po domach i pytał

o ulicę! Zadzwoniłem do szefa.

– Masz GPS, to sprawdź, nie zawracaj mi d… głowy – poprawił się szybko.

– Kiedy GPS nie ma jeszcze tego osiedla – wyjaśniłem. – Gdyby szef nie oszczędzał i kupił nowe programy, jak prosiłem…

– Dobra, już, dobra – przerwał. – Mam teraz ważną naradę, ale jak skończę, to sprawdzę ci w internecie, gdzie jest ta ulica – i trzasnął słuchawką.

Dobrze się składa, że to ten sam kierunek

Jaką to ważną naradę mógł mieć szef, skoro jest nas w firmie troje, a Wandzia, księgowa, była właśnie na urlopie? Prędzej był na obiedzie i nie chciał się odrywać od podwójnej porcji golonki. Już miałem sobie przystanąć na poboczu i wyjąć kanapki ze schowka, kiedy zobaczyłem, że do przystanku zmierza powolutku, dźwigając jakieś torby, staruszka. Pomyślałem sobie, że takie panie wiedzą o wszystkim, co dzieje się w okolicy, więc pewnie wie też, gdzie jest ulica Fiołkowa. Schowałem bułkę do woreczka i podjechałem na przystanek.

– Dzień dobry! – krzyknąłem. – Nie wie pani czasami, gdzie jest ulica Fiołkowa?

Staruszka obejrzała moje auto.

– A to teraz zamiast autobusów takie kursują? – zapytała z niedowierzaniem.

– Nie, ja tylko wożę lodówki – wyjaśniłem głośno i powoli, na wypadek, gdyby miała problemy ze słuchem. – I nie wiem, jak trafić na ulicę Fiołkową.

– O, ja właśnie tam jadę, na Fiołkową! – ucieszyła się babuleńka.

– To może wsiądzie pani ze mną i pokaże mi drogę? – zaproponowałem.

Skinęła głową na zgodę. Pomogłem jej wgramolić się do auta, torby włożyłem do bagażnika i ruszyliśmy.

– Pojedzie pan teraz w lewo, a potem na rondzie w stronę centrum – objaśniała.

– Ale… to Fiołkowa nie jest na tym osiedlu? – zapytałem niepewnie, zwalniając.

– A skąd! To jest osiedle Kwiatowe, a Fiołkowa jest na osiedlu Kolorowym – wyjaśniła kobieta. – Tak to nielogicznie wymyślili i już niejeden się pomylił!

Pokiwałem ze zrozumieniem głową. Nic dziwnego, że nie mogłem trafić. Zgodnie ze wskazówkami starszej pani skręciłem w stronę centrum. Odczekaliśmy swoje, bo nastała akurat godzina popołudniowego szczytu. Staruszka pokierowała mnie w stronę wyjazdu z miasta. Rzeczywiście było to osiedle Kolorowe.

– O, tutaj pan mnie wysadzi – pokazała mi zatoczkę autobusową. – Moja córka mieszka tu, w tym domu. A Fiołkowa będzie zaraz za zakrętem, na prawo.

Wysadziłem staruszkę, chciałem nawet zanieść jej torby do domu, ale ona stwierdziła, że już sobie poradzi, i ruszyła powoli w stronę domu córki. Pojechałem więc raźno na ulicę Fiołkową. Zgodnie ze wskazówkami, skręciłem w prawo. Ulica Słoneczna. Pomyślałem sobie, że może staruszce pomyliły się kierunki, więc zawróciłem i pojechałem tym razem w lewo. Ulica Pomarańczowa.

Zrobiłem więc małą rundkę po okolicy, ale nigdzie nie widziałem ulicy Fiołkowej. W tym momencie rozbrzmiała melodyjka mojego telefonu. Dzwonił szef.

– Słuchaj, sprawdziłem w internecie. Fiołkowa jest z tyłu Różanej, domy stykają się ogródkami. Musisz przejechać do końca ulicy i potem skręcić w…

– Ale jak to koło Różanej?! – przerwałem mu. – Nie na osiedlu Kolorowym?

– A skąd ci to przyszło do głowy? – autentycznie się zdziwił. – To chyba jasne, że Fiołkowa musi być na osiedlu Kwiatowym – zarechotał jak z dobrego żartu.

– Ale ja jestem na drugim końcu miasta! Będę jechał z powrotem z godzinę! – jęknąłem zły i przerażony zarazem.

– A kto ci kazał jechać na drugi koniec miasta? – zapytał szef. – Zresztą, mnie to nie obchodzi, pralka ma być dostarczona dzisiaj. I nie licz na kasę za nadgodziny!

Na widok staruszek zmykam, aż się kurzy

Chcąc nie chcąc, zawróciłem i ruszyłem w drogę powrotną. Zastanawiało mnie tylko jedno – jak to możliwe, że moja przewodniczka aż tak się pomyliła? Może źle mnie zrozumiała, a może w pobliżu była ulica o podobnej nazwie? Akurat z domu jej córki wychodził jakiś mężczyzna. Nacisnąłem hamulec i opuściłem szybę.

– Dzień dobry – zawołałem. – Przed chwilą podwoziłem tutaj starszą panią…

– Chyba się pan pomylił, tutaj nikogo takiego nie ma – wzruszył ramionami.

– Ale jak to? – zdziwiłem się. – Mówiła, że tu mieszka jej córka.

– Mówię panu, że tu nikogo takiego nie ma – facet stracił cierpliwość.

– A jest tutaj może gdzieś ulica Fiołkowa, Fioletowa albo coś podobnego? – zapytałem, ale pokręcił przecząco głową.

Stało się dla mnie jasne, że stałem się ofiarą sprytnej oszustki. Wmówiła mi, że jedziemy w tym samym kierunku, i przejechała za darmo i wygodnie całe miasto. Jak jaki głupi dałem się nabrać! Teraz zawsze wożę ze sobą mapę miasta. A kiedy widzę staruszkę czekającą na przystanku, przyciskam tylko pedał gazu!

