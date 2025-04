Hela to moja koleżanka z sąsiedniej działki. Podobnie jak ja jest wdową, ale różnimy się w podejściu do ludzi i życia. Hela jest radosna, pełna optymizmu i ufna. Bardzo ją lubię.

– Popatrz na ściany mojej altany, Jadziu, farba płatami odłazi. Trzeba będzie zatrudnić jakiegoś fachowca… – powiedziała do mnie pewnego dnia.

I natychmiast, jak to ona, znalazła rozwiązanie problemu

– Widziałaś to ogłoszenie przy wejściu na działki? – zapytała.

Wzruszyłam ramionami. Jakoś nie zauważyłam żadnego.

– „Wykonam drobne prace”… Jakoś tak to brzmiało – dodała Hela.

Zdziwiłam się, że chce wziąć nieznaną osobę z ogłoszenia.

– Jadziu, wystarczy, że raz spojrzę na człowieka, i już wiem, co za ptaszek – zaśmiała się moja koleżanka.

Przez 31 lat była nauczycielką i znała się na ludziach jak mało kto. Jak Hela postanowiła, tak zrobiła. Kilka dni później zobaczyłam młodego mężczyznę zdzierającego starą farbę. Znałam go! Zaczepiał ludzi pod sklepem spożywczym, pytając, czy nie została im reszta z zakupów. Wiadomo na co! Na piwko! Pokręciłam głową z dezaprobatą, widząc go na działce.

– Kogoś ty wynajęła? – zapytałam, gdy Hela podeszła bliżej.

– Bezrobotnego, który chce uczciwie zarobić – odparła na to.

– Na piwo, tak?! – podniosłam głos.

Mężczyzna spojrzał w naszą stronę. Miał najwyżej 22 lata, długie do ramion, proste ciemne włosy, ogorzałą twarz. Był wysoki, szczupły, w dżinsowych wytartych spodniach i mocno nieświeżej koszulce polo.

– Kiedyś żebrał na alkohol, by zapić smutek, ale teraz postanowił się zmienić… – broniła go.

– Zobaczysz, jeszcze cię okradnie! – zakończyłam dyskusję.

Hela wróciła do swojego pracownika z szerokim uśmiechem. Zupełnie niezrażona, zaczęła z nim głośno rozmawiać. Mimo że pracowałam po drugiej stronie działki, słyszałam, jak sobie gawędzili. Mężczyzna miał na imię Darek. Edukację zakończył na gimnazjum.

Gdy matka zmarła, jego ojciec wpadł w alkoholowy ciąg

Wyniósł z domu wszystko i zamienił na wódkę. Kilka razy pobił Darka do nieprzytomności. W końcu chłopak uciekł z domu, w którym nie dało się normalnie żyć. Tułał się, próbował jakoś przetrwać. Niestety, wpadł w złe towarzystwo. Dał się namówić na napad na kiosk. Rok spędził w poprawczaku… Miałam dość już tej łzawej historii. Uważałam, że Hela zatrudniła oszusta, który jej mydli oczy. Opuściłam działkę, trzaskając furtką.

Wróciłam dopiero po kilku dniach. Byłam pewna, że usłyszę narzekania sąsiadki na nieuczciwego pracownika.

– Pięknie pani odmalował ściany ten chłopak – usłyszałam głos pana Andrzeja, emerytowanego budowlańca. – Znam się na tym. Fachowa robota.

– Większość działkowiczów mi to mówi – odparła z dumą Hela, gdy tylko mnie zobaczyła.

– A wie pani, dach na altanie mi przeciekał. Poprosiłem go, bo sam nie mogę już pracować na wysokości. W głowie mi się kręci… – mówił pan Andrzej. – Przyszedł, dałem mu papę, wiele nie musiałem tłumaczyć. Widać było, że ta robota nie jest mu obca.

– Bo Darek chwytał się różnych zajęć, żeby zarobić na chleb – dodała Hela, a ja pokręciłam głową.

– Nie wypytywałem go, ale ponoć jest bezdomny…

– W dzień pracuje, gdzie się da, a śpi w noclegowni dla mężczyzn – wyjaśniła Hela sąsiadowi.

Pan Andrzej spojrzał na moje pochylające się ogrodzenie. Ostatnim razem, jak strzeliłam furtką, omal nie doprowadziłam do jego przewrócenia. Teraz także dałam upust swojej złości i walnęłam furtką tak, że część ogrodzenia zwaliła się na działkę.

Hela zaczęła się śmiać

– Aleś narobiła! Zadzwonić po pana Darka? – zapytała.

– Nie trzeba! Dam sobie radę. Pan Andrzej mi pomoże, prawda? – popatrzyłam na niego błagalnie.

Skrzywił się.

– Nie mogę się schylać, w głowie strasznie mi się kręci. Gdyby nie te zawroty, chętnie bym pani pomógł…

Hela uśmiechała się, a ja poczułam przerażającą bezsilność. Machnęłam ręką. Musiałam jakoś działkę zabezpieczyć. Poprosiłam, by zadzwoniła w moim imieniu. Pół godziny później Darek przyjechał na starym rowerze.

– Jeszcze trochę zleceń i auto pan kupi – zażartowała Hela.

– Rower dostałem od pana Andrzeja za pomoc w naprawie dachu – odparł młodzik. – Sfatygowany, ale jeszcze da się na nim pojeździć.

Zauważyłam, że ubrany był lepiej niż ostatnio. Pochwalił się, od kogo dostał bordowy sweter, a od kogo brązowe sztruksowe spodnie. Buty też miał nowe.

– Wszyscy pana na działkach chwalą – wreszcie i ja przełamałam się i powiedziałam do niego coś miłego. – Da pan radę to naprawić? – wskazałam na ogrodzenie.

Uśmiechnął się.

– Obluzowały się słupki podtrzymujące siatkę. Trzeba będzie zabetonować na nowo. Ma pani może trochę cementu?

– A niby skąd? – wzruszyłam ramionami.

– Skoczę kupić. Można prosić o 20 złotych zaliczki?

Chwilę zawahałam się.

– Kupię 2 worki i zaraz wracam – zapewnił młodzian, lecz ja jakoś nie za bardzo mu wierzyłam.

Wszyscy wokół ufali temu mężczyźnie, tylko ja nie

Gdy jednak Hela zapytała, czy wzięłam z domu portmonetkę, wyjęłam pieniądze i podałam mu banknot. Nie obijał się przy robocie. Zauważyłam, że nie miał ze sobą prowiantu, tylko butelkę wody mineralnej. Poczęstowałam go kanapką. Robotę wykonał z całą starannością. Naprawdę byłam zadowolona. Nie wiedziałam jednak, ile mu zapłacić. Zapytałam więc Helę.

– Średnia wartość godziny robocizny, Jadziu, to 20 złotych. Ale ludzie płacą mu mniej, jednak dodają coś z odzieży lub ze sprzętu, którego już nie używają – podpowiedziała mi. – Ja dałam Darkowi spodnie po zmarłym mężu i koszule. I bardzo był zadowolony.

– Ubrania po Staszku oddałam do Caritasu – powiedziałam.

Podrapała się po skroni.

– Słuchaj, ale przecież ty masz po nim starego simsona, no nie?

– Nie dam mu motoru! – podniosłam głos. – Zwariowałaś?!

– Przecież stoi w altanie i niszczeje – tłumaczyła. – Po co ci? Będziesz na nim jeździć?

– Nie ma mowy!

Hela, niezrażona moją odmową, zaproponowała, abym się zastanowiła nad tym, co chłopak mógłby mi jeszcze wyremontować. W zamian dostałby simsona. Kiedy ochłonęłam, zdałam sobie sprawę, że altana ogrodowa wymaga renowacji wewnątrz, no i dach trzeba w dwóch miejscach uszczelnić. W domu dwa pokoje aż wołają, aby je odmalować. Nie mówiąc już o rupieciarni w piwnicy. Nie zabierałam się za porządkowanie, bo przerażało mnie wynoszenie ciężkich rzeczy…

Darek i Renia pasują do siebie

Gdy przyszło do zapłaty za naprawę ogrodzenia, Darek sam zaproponował stawkę 10 złotych za godzinę.

– Mnie wiele nie trzeba. Póki co, mam gdzie spać, jadam skromnie, a jak człowiek ma za dużo pieniędzy, to pojawiają się koledzy, którzy pomogą je wydać… Pani wie na co – uśmiechnął się.

Widać było, że wstydzi się za czasy, gdy wystawał pod sklepem spożywczym i żebrał. Zmienił się, na lepsze. Przez kolejne tygodnie przyglądałam się jego pracy u działkowiczów, przysłuchiwałam się opiniom. Wszystkie były pozytywne. Pan Andrzej powiedział mi, że chłopak planuje wyjechać do Anglii, gdy uzbiera pieniądze na bilet.

– Kto nam wtedy wykona drobne naprawy? – zaniepokoiłam się.

Sąsiad popatrzył na mnie zdziwiony.

– Cieszę się, że właśnie pani to mówi. Do tej pory nie darzyła pani tego chłopca zaufaniem, prawda?

– Na zaufanie trzeba zasłużyć – powiedziałam. – I trzeba przyznać, że zdobył moje zaufanie swoją pracą.

– Bardzo się cieszę, Jadziu, że usłyszałam wreszcie pochwałę pana Darka – odezwała się na to Hela zza płotu. – Ale on chyba nie wyjedzie... Poznał tu na działkach fajną dziewczynę – puściła oko do pana Andrzeja.

– Moja wnuczka jest bardzo zadowolona z jego pracy – powiedział dyplomatycznie. – Darek zna się też na grzybach. Wczoraj przynieśli z Renią z lasu kosz prawdziwków!

Rozczuliłam się. Przypomniałam sobie, jak ze Staszkiem jeździłam jego simsonem na grzyby. Pomyślałam, że teraz motor mógłby posłużyć młodym… Wspomniałam o tym Heli i panu Andrzejowi.

– On takiego drogiego prezentu nie przyjmie – powiedział sąsiad.

– Motor byłby zapłatą za drobne remonty – wyjaśniłam.

Niebawem Darek zgodził się na taką formę zapłaty

Obejrzał motor i odpalił go. Potem widziałam, jak wozi ciemnowłosą dziewczynę alejkami. Obejmowała go mocno, a jej długie włosy rozwiewał wiatr. Pomyślałam, że to musi być dobry chłopak. Wzbudził zaufanie tylu osób. Remont altany i pokojów w domu wykonał szybko i sprawnie. Pomógł mi także przy porządkowaniu piwnicy. Siedząc na ławeczce, patrzymy z Helą, jak młodzi jeżdżą na motorze.

– Kiedyś ja jeździłam na nim zakochana… Staszek pędził, a ja wtulałam się w niego. Ech, to były czasy!

– Teraz oni pędzą i wtulają się… – dodała Hela z uśmiechem.

– Popatrz no, ile to w życiu człowieka może zmienić jedno ogłoszenie – pokiwałam głową zadumana.

