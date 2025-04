Pewnie zdziwisz się, że piszę do ciebie, zamiast zadzwonić albo pogadać gdzieś na kawie. Ale jestem pewna, że nawet nie dałabyś mi powiedzieć do końca, o co mi chodzi. Obrażona rzuciłabyś słuchawką albo zaczęłabyś na mnie krzyczeć. Jak zwykle, gdy poruszam ten temat.

A sprawa jest poważna, bo od tego zależy, czy będziemy dalej przyjaciółkami. Proszę cię, przeczytaj uważnie ten list, zastanów się nad nim. Spokojnie! Jeżeli się pogniewasz, trudno. Decyzja należy do ciebie.

Wiem, że było ci ciężko, ale to cię nie usprawiedliwia

Wiktorio, nie pojadę z tobą i Filipem na narty w góry. Mimo że podobno znaleźliście świetną kwaterę, niedaleko wyciągów, a śniegu na stokach szczęśliwie w tym roku nie brakuje. Wybrałabym się z wami bardzo chętnie, bo nie jeździłam na nartach już chyba ze trzy lata. A wiesz doskonale, jak bardzo to lubię.

Jesteśmy przyjaciółkami od liceum… Kiedyś spędzałyśmy na stoku każde ferie. Ale teraz muszę odmówić. A wiesz dlaczego? Bo zamiast cieszyć się śniegiem, jazdą, będę przez cały czas w stresie. Boję się, że wykonam jakiś niekontrolowany ruch, powiem coś wesołego do Filipa, a ty mnie zaraz zaatakujesz! Nie czuję się już przy tobie swobodnie, muszę się przez cały czas kontrolować. A wszystko przez twoją cholerną zazdrość!

Tak, wiem, co sobie teraz myślisz. Że powinnam to zrozumieć! Przecież zostałaś porzucona przez męża! Zostawił cię dla sekretarki, choć tak bardzo go kochałaś i mu ufałaś. Przeżyłaś wtedy piekło.

Dokładnie to pamiętam, bo wspierałam cię w tych trudnych chwilach. Masz rację, to straszne zostać tak oszukaną, zdradzoną. Ale życie toczy się dalej i nie możesz wiecznie się bać, że każdy mężczyzna to świnia i chce cię zdradzić!

Przypominasz sobie, co działo się, gdy już trochę otrząsnęłaś się ze smutku? Zaczęłaś gwałtownie szukać faceta. Jakbyś bała się samotności, uważała, że życie bez mężczyzny jest nic niewarte… Siedziałaś całymi nocami na portalach społecznościowych, wyciągałaś mnie na imprezy, byleby tylko poznać kogoś nowego.

Ciągle z kimś innym umawiałaś się na randki. Jesteś bardzo atrakcyjną kobietą, więc kilku mężczyzn udało ci się zatrzymać przy sobie na trochę dłużej niż jedno spotkanie. Ile ich było? Pięciu, może sześciu?

Z każdym postępowałaś tak samo. Wieszałaś się na nich, zagłaskiwałaś na śmierć, a gdy ci się już wydawało, że wpadli w twoje sidła, natychmiast zaczynałaś ich kontrolować, żądać dowodów miłości i absolutnego oddania.

Denerwowałaś się, gdy chcieli wyskoczyć z kolegami na piwo, wpadałaś w szał, gdy mieli czelność pójść gdzieś bez ciebie, dzwoniłaś o północy, by sprawdzić, czy rzeczywiście są tam, gdzie mówią. No i działo się to, co można było przewidzieć. Po kilku takich twoich „występach” każdy z nich brał nogi za pas i uciekał przed tobą jak przed najgorszą zarazą.

Za każdym razem wpadałaś w ciemny dół, płakałaś, dopadała cię depresja. Znowu czułaś się oszukana, zdradzona. Próbowałam ci wytłumaczyć, na czym polega twój błąd, ale zbyt histerycznie reagowałaś na moje uwagi. Gryzłam się więc w język. Miałam nadzieję, że kiedyś wreszcie sama się opamiętasz, że ci przejdzie. Przecież człowiek uczy się na błędach.

Gdy przedstawiłaś mi Filipa, odetchnęłam

Wyglądało na to, że ten facet nie ucieknie. Może nie dostrzegł zagrożenia tak szybko jak inni, a może aż tak bardzo cię pokochał? To szczery, dobry, wesoły chłopak. Masz szczęście, że spotkałaś go na swojej drodze. Niestety nie potrafisz tego docenić!

Twoja chora zazdrość znowu dała o sobie znać! Wystarczy, że Filip uśmiechnie się do mnie lub do którejś z naszych koleżanek, zamieni kilka słów, już robisz się nerwowa, podejrzliwa. Doszło do tego, że zaczęłam unikać spotkań z wami.

A jak już do nich dochodziło, musiałam się cały czas pilnować, byś nie zrozumiała mojego zachowania opacznie. A przecież moglibyśmy być taką fajną paczką. Razem wyjeżdżać, spędzać czas, gadać, bawić się. Po prostu się przyjaźnić.

Już widzę twoją minę. Jesteś aż purpurowa ze złości i krzyczysz, że przesadzam. Naprawdę? A pamiętasz, jak kilka tygodni temu umówiliśmy się we trójkę przed kinem? Pocałowałam cię na przywitanie w policzek, a potem odruchowo cmoknęłam Filipa. Przecież to nic złego! Ale ty od razu się naburmuszyłaś.

– A odkąd to wy jesteście aż tak bardzo zaprzyjaźnieni? Czy ja o czymś nie wiem? Może spotykacie się za moimi plecami? – dopytywałaś się podniesionym głosem.

A potem spojrzałaś na mnie podejrzliwie:

– Aneczko, nie przypominam sobie, żebyś wcześniej rzucała się tak na szyję prawie obcym facetom. Mam nadzieję, że nie zapomniałaś, że jesteśmy przyjaciółkami – wysyczałaś przez zęby.

Aż odebrało mi mowę. Chciałam się odwrócić na pięcie i odejść. Na szczęście Filip uratował sytuację, bo przyciągnął cię do siebie, pocałował i powiedział do mnie ze śmiechem:

– Widzisz, jak bardzo mnie kocha, jest zazdrosna!

Dla ciebie liczą się tylko twoje uczucia!

W moje urodziny dałaś żenujący popis. Gdy Filip składał mi życzenia, dosłownie wsadzałaś twarz między jego a moją, żeby przypadkiem nie cmoknął mnie w policzek. Kiedy usiadł obok mnie na kanapie, natychmiast przystawiłaś krzesło. Ledwie zaczął mi opowiadać, jak uwielbia latem pływać kajakiem, od razu kazałaś mu zmienić temat, bo ty boisz się wody.

– Filip! Chyba zapomniałeś, z kim tu przyszedłeś! Nie widzisz, że się nudzę? Rozmawiaj ze mną, a nie z moją przyjaciółką – zaczęłaś dąsać się jak dziecko.

A jesteś przecież 32-letnią kobietą! Nie dziw się, że go coś podkusiło i zażartował, że jak tak nie znosisz wody, to może ze mną pojedzie w lipcu na spływ Krutynią. Pamiętasz, jak się wtedy zachowałaś?

Chlusnęłaś mu winem w twarz, zrobiłaś karczemną awanturę. A potem wyszłaś, trzaskając drzwiami. Miałaś gdzieś, że to moje urodziny, że w mieszkaniu byli inni goście! Biedny Filip. Siedział oniemiały, bo nie rozumiał, co się dzieje.

Dopiero po kilku chwilach wstał, wytarł pośpiesznie twarz i pobiegł za tobą. Każdy facet na jego miejscu od razu wykreśliłby cię po takim numerze z pamięci. Ale on leciał za tobą jak szalony. Widziałam to przez okno…

Potem nawet nie zadzwoniłaś. Nie przeprosiłaś, że zepsułaś mi imprezę. Przeciwnie, to ja zadzwoniłam do ciebie. Próbowałam ci powiedzieć, że źle robisz, że obraziłaś bezpodstawnie swojego faceta, no i mnie.

Po raz setny tłumaczyłam, że Filip nie interesuje mnie jako mężczyzna i nigdy, przenigdy ci go nie odbiorę. Zareagowałaś jak zwykle agresją. „Ale o co ci chodzi? Czepiasz się! To nie jest tak, jak ci się wydaje!” – krzyczałaś. Odłożyłam słuchawkę, bo czułam, że dalsza rozmowa nie ma sensu. Że i tak cię nie przekonam.

Opamiętaj się albo koniec z naszą przyjaźnią!

No a teraz zadzwoniłaś z propozycją tego wyjazdu. Byłaś taka podekscytowana.

– Będziemy od rana do wieczora szaleć na nartach, a wieczorem wzmacniać się góralską herbatką. Zobaczysz, będzie cudownie – szczebiotałaś.

Nie ma się co oszukiwać, nie będzie. Nie ma na to najmniejszej szansy. Wiem, jak wyglądałby nasz pobyt. Wystarczy, że podałabym Filipowi rękawiczkę albo, nie daj Boże, przewróciła się, a on pomógłby mi wstać, zrobiłabyś awanturę.

Jesteś zazdrosna o każdą kobietę, która pojawi się obok niego. I nie potrafisz, a może nie chcesz sobie z tym poradzić. Już się nie łudzę, że ci przejdzie, bo widzę, że jest coraz gorzej. Ale to nie oznacza, że ja mam to znosić i przez cały czas pilnować się, by cię przypadkiem nie urazić. To męczące i stresujące. Życzę ci więc miłego wyjazdu, przyjaciółko. Baw się dobrze. Lecz beze mnie!

