– Kochana! Teraz to ty musisz zainwestować w siebie! – wykrzyknęła moja przyjaciółka, kiedy już było po wszystkim.

Reklama

Po wszystkim, czyli po sprawie rozwodowej kończącej moje 30-letnie małżeństwo z Arkadiuszem.

– Zainwestować w siebie? – spojrzałam na nią zdziwiona.

– No tak! W swoją twarz! – uściśliła dobitnie i wydęła usta.

„Czy ostatnio zrobiły się jej jakby większe, czy tylko mi się tak wydaje?” – zastanowiłam się.

– Kwas hialuronowy – rzuciła Iwona.

– Że co?

– Patrzysz na moje wargi. Powiększyłam je lekko za pomocą kwasu hialuronowego – uśmiechnęła się wyrozumiale.

– Bolało? – wyrwało mi się ze współczuciem. Kwas. Fu! To musiało piec.

– Ani trochę! – Iwona roześmiała się perliście. – Jedna ampułka w przerwie na lunch. 1000 złotych i pół roku całuśnych usteczek zapewnione. Bo musisz pamiętać, moja droga, że jedną z oznak starzenia się jest zanikanie czerwieni wargowej – zniżyła głos. – Żaden facet nie zareaguje na zaciśnięte kreseczki. Wargi muszą wyglądać jak miękkie poduszeczki!

– Poduszeczki… Aha.

Iwona widząc, że w kwestii zabiegów urodowych jestem całkiem zielona, w ciągu godziny zrobiła mi prawdziwy wykład na temat nowoczesnej kosmetyki.

O rany, naprawdę jest ze mną aż tak źle?

Mikrodermabrazja, mezoterapia bezigłowa, laser IPL, pole magnetyczne, liposukcja – od tych wszystkich nazw wprost kręciło mi się w głowie!

– Zobacz tylko, pod oczami masz torby większe niż niejeden kangur. A te przebarwienia?! – wyliczała ze zgrozą Iwona.

– Efekt długich godzin spędzonych na łódce z byłym mężem, fanatykiem wędkowania! – zdążyłam wtrącić, ale ona już leciała dalej w ocenie zniszczeń na mojej 52-letniej twarzy.

– Dwie bruzdy po obu stronach ust także nie dodają ci urody. Ale nie martw się, wypełnimy je! – dodała mi otuchy, klepiąc moją rękę wymanikiurowaną dłonią. – Umówię cię z moją panią Jolą! To prawdziwa mistrzyni! Odmłodzi cię o kilka lat!

I już po kilku dniach Iwona zadzwoniła, że jesteśmy umówione u pani Joli. Przyznam, że na widok tej kobiety lekko mnie zatkało! Idealnie gładka porcelanowa twarz. Usta pociągnięte modną szminką rozchylone w uśmiechu, który chyba lekko stężał na mój widok.

– No, tutaj jedna ampułka kwasu nie wystarczy! – uprzedziła mnie od razu. – Te bruzdy są głębokie jak Rów Mariański! No i te kurze łapki wokół oczu…

Najpierw zajęłybyśmy się nimi, a potem laseroterapia, a może raczej dermabrazja – znowu zaczęły padać nieznane mi nazwy, a Iwona z panią Jolą kiwały głowami.

– No, to mamy już plan na najbliższe pół roku! – oświadczyła mi po dłuższej chwili kosmetyczka.

– Pół roku? – wydukałam zaskoczona.

– A co pani myślała, kochana? Że wystarczy jeden zabieg? Tu jest potrzebna cała seria! – stwierdziła pani Jola, wymieniając uśmiechy z Iwoną.

– A ile to będzie…

– Kosztowało? Młodość nie ma ceny! Ale tak na oko, to…

Pani Jola sprawnie zrobiła kalkulację.

– 4,5 tysiąca złotych? – wydukałam. – I to będzie koniec?

– Jaki koniec? Dopiero początek! Najpotrzebniejsze zabiegi, które potem trzeba regularnie powtarzać, aby podtrzymać efekt! – gładka twarz kosmetyczki jaśniała jawnym oburzeniem.

– To ja może jeszcze się zastanowię – powoli zsunęłam się z leżanki, ściągając przy okazji jakiś biały ręcznik.

– Oczywiście – pani Jola nagle, mimo tego całego kwasu wypełniającego jej wargi jak poduszeczki, zasznurowała ciasno usta. – A my, pani Iwonko, widzimy się planowo w piątek! – zaszczebiotała.

– Oczywiście! – rzuciła Iwona.

Połączyła je kolagenowo-laserowa nić porozumienia.

Poczułam się stara, zaniedbana i kompletnie zbędna

– Aśka, co ty wyprawiasz! – syknęła do mnie Iwona już na ulicy. – Czy ty wiesz, jakie ona ma terminy? Do niej nawet przyjeżdżają klientki z Wiednia!

– Ale ja nie byłam przygotowana na taki wydatek – broniłam się słabo.

– Na jakim ty świecie żyjesz, kobieto? Młodość musi kosztować! Inaczej żaden facet nawet na ciebie nie spojrzy!

– A intelekt? Poczucie humoru? Pasje? – zapytałam załamana wizją Iwony. – Czy to się już nie liczy?

– Kupuje się oczami! – dobiła mnie.

Milczałam.

– No, jak tam sobie chcesz! – obraziła się. – Ale pamiętaj, nie miej do mnie pretensji, kiedy za pół roku będziesz sama!

Nie chciałam być sama, ale i nie miałam pieniędzy, aby zrobić z siebie lalkę Barbie.

„Klasyczny pat! – pomyślałam zrezygnowana. – No cóż, będę musiała pokochać swoje zmarszczki i liczyć na to, że jednak komuś się spodobają”.

Nie powiem jednak, że nie dostałam chandry

Mina pani Joli, kiedy wychodziłam z jej gabinetu, świadczyła dobitnie, że nie wróży mi żadnego powodzenia.

„Ona ma pewnie wielbicieli, jak lodu! – pomyślałam nie bez zazdrości. – Idzie ulicą, a oni ścielą się jej do stóp!”.

Zdołowana postanowiłam poprawić sobie humor jakąś dobrą powieścią.

– Może nie stać mnie na wiadro kwasu hialuronowego, ale na dobrą książkę jeszcze tak! – mruknęłam pod nosem, włączając komputer, żeby poszukać w sieci, co nowego ostatnio wydano.

Surfowałam i klikałam myszką, ale jakoś tak bez przekonania. I nagle zauważyłam, że dziwnie ciągnie mnie w kierunku portali randkowych. A przecież do tej pory nawet nie pomyślałam o tym, aby się na czymś takim zalogować!

„No tak, zraniona ambicja! Teraz będę udowadniać całemu światu, że ktoś jednak umówi się ze mną na randkę! – pomyślałam ponuro. – Ale co mi szkodzi?”.

Weszłam na portal, wstukałam nazwę swojego miasta i zaczęłam od przeglądu „rywalek”. I kogo zobaczyłam na jednym z pierwszych miejsc? Panią Jolę! Panią kosmetyczkę z ustami Angeliny Jolie! Zaskoczona omal nie spadłam z krzesła! A więc ona nie ma całej świty wielbicieli, tylko – mimo tych swoich botoksów i warg wypełnionych kolagenem – musi szukać partnera w Internecie? Wzięłam głęboki oddech, a potem zaczęłam się śmiać! Głośno i szczerze.

I zeszło ze mnie całe napięcie

Jeśli ktoś będzie chciał mnie pokochać, to pokocha najpierw moje zmarszczki! I już zupełnie na luzie kupiłam sobie cudowną powieść „Kobieta w lustrze”, Erica-Emmanuela Schmitta. Za niecałe 40 złotych.

„Każdy ma takie lustro, na jakie zasługuje” – pomyślałam filozoficznie, zagłębiając się kilka dni później w smakowitej lekturze. – Ja wolę to książkowe”.

A co do faceta, to kilka miesięcy później na wernisażu w pewnej znanej księgarni poznałam Eryka. Połączyła nas miłość do książek i to, że oboje jesteśmy krótkowidzami. Mój ukochany nie liczy więc moich zmarszczek, kiedy się całujemy, bo ich zwyczajnie nie widzi. Przymknięte oko to o wiele lepsza recepta na starość niż botoks!

Reklama

Czytaj także:

„Gdy zmarł teść, teściowa się zmieniła. Obsesyjnie interesowała się naszym życiem, nieproszona cerowała moje majtki”

„Czułam, że to dziecko musi żyć. Próbowałam odwieść Kasię od usunięcia ciąży i miałam rację. To dziecko uratowało jej życie”

„Adrian miesiącami mnie dręczył i prześladował. Policja mnie zbyła. Zainteresują się dopiero, gdy zrobi mi krzywdę”