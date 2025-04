– I wtedy… wtedy… – Mariola szlochała już na całego, nie zwracając uwagi na to, że kelner z kawiarni Motylek przygląda nam się spod oka – wtedy Marek powiedział, że mnie już nie kocha, więc nie może ze mną być!

– Nie! – byłam naprawdę zaszokowana. – Co ty mówisz, to przecież niemożliwe! Byliście razem pięć lat, planowaliście ślub!

– No dokładnie to samo mu powiedziałam: co ty mówisz, przecież to niemożliwe, jesteśmy razem pięć lat! Ślub miał być w sierpniu!

– I co on na to?

– Że nic nie poradzi, serce nie sługa i musi odejść. Aha, ale że chciałby móc korzystać z mojego miejsca parkingowego, jak przyjeżdża do pracy – no bo przecież pracuje obok mnie.

– Co za bezczelny cham! No, ale chyba mu odmówiłaś?

– Nie…

– Mariolka! On z dnia na dzień wywraca ci życie do góry nogami, a ty mu udostępniasz miejsce?!

– I tak nie mam samochodu – zaszlochała Mariolka.

– Co z tego, tu chodzi o zasadę!

– Kaśka, ale on za to miejsce płaci, a ja i tak mam mało kasy, spłacam ostatnie wakacje.

– Na które cię namówił. Co za łoś! Nie mogę tego słuchać. No dobra, rób, jak uważasz. Może przynajmniej wysypiesz na to miejsce parkingowe trochę gwoździ i potłuczonego szkła?!

Ale Mariola tylko bardziej się rozszlochała.

Kelner podsunął nam pewien pomysł...

W tym momencie kelner, który cały czas bacznie nas obserwował, podszedł do naszego stolika z dwiema gigantycznymi eklerkami, które wprost eksplodowały bitą śmietaną.

– Proszę – postawił przed nami ciastka. – To na koszt firmy. Niech się panie nie gniewają, że się wtrącę, ale kelner bywa takim trochę fryzjerem, czyli spowiednikiem… I chciałem tylko paniom powiedzieć, że gdy facet zawiedzie, to trzeba klin klinem… Najlepszy sposób na mężczyznę to pokazać mu, że się wam podoba inny mężczyzna. A potem skłonił się lekko i dyskretnie usunął za kontuar.

Minął tydzień, a Mariola nie przestawała płakać. Czasem nie odbierała ode mnie telefonu, chociaż wiedziałam, że siedzi w domu i się zamartwia.

– Musisz się ruszyć, do czego to podobne, ty się jeszcze z tego zmartwienia rozchorujesz!

– Nie chce mi się nigdzie wychodzić! W dodatku nie mogę pokazać się światu, z tego zmartwienia przytyłam trzy kilo!

– No to tym bardziej się rusz, bo jak tak dalej pójdzie, trzeba cię będzie wyciągać z domu za pomocą dźwigu! Oglądałam taki film w telewizji, babka ważyła pięćset kilo i wyciągał ją specjalny podnośnik! Poza tym nie będziesz mogła sobie sama pomalować paznokci u nóg, a wiesz, ile kosztuje manikiurzystka?!

– Chrzanię to! Poza tym, dla kogo mam teraz malować te paznokcie?!

– Jak to, głupia, dla siebie!

– Po co, powiedz mi, po co?!

I wtedy wpadłam na szatański pomysł.

– Mariolka, a jak on wróci? Jak jednak pójdzie po rozum do głowy, zrozumie, że to był taki atak pomroczności jasnej, zastuka do twych drzwi, a otworzysz mu ty... w takim stanie. Weź ty się, dziewczyno, zastanów!

Po drugiej stronie słuchawki zaległa cisza. Widać było, że Mariola kombinuje.

– Wiesz, że masz rację… Idziemy na basen! A potem na siłownię! A potem na jogging!

– Zuch dziewczyna! To co, widzimy się jutro?

Następnego dnia spotkałyśmy się pod pływalnią. Mariola przyszła, lekko utykając.

– Co się stało?!

– A nic, wiesz, przewróciłam się…

– Co ty, upiłaś się, czy co?!

– Nie, to wszystko przez Krystynę Jandę

– Mariola wyglądała na zawstydzoną.

– Podstawiła ci nogę?

– Nie, ale wiesz, jak wstałam rano, zaglądam w lustro, a tam patrzy na mnie jakaś stara baba. Strasznie się przestraszyłam – worki pod oczami, ziemista cera. I wtedy przypomniało mi się, że czytałam felieton Jandy, która napisała, że młodość trwa, dopóki zakładasz rajstopy na stojąco. W związku z tym prawie się zabiłam.

Nie mogłam wytrzymać i parsknęłam śmiechem, a potem rżałyśmy już obie.

– Wiesz, co myślę, strasznie się zapuściłyśmy przy tych naszych biurkach. Nam jest po prostu potrzebny indywidualny trening, żeby ktoś nas starannie obejrzał i dobrał nam ćwiczenia, które zrobią z nas prawdziwe szprychy.

Mariola przyznała mi rację.

Złość motywowała ją do działania

Pan Adam obejrzał nas bardzo krytycznie, kazał przebiec, ukucnąć, zmierzył czas tych wszystkich operacji, nasze tętno, wymiary w udzie i bicepsie, a potem potwierdził nasze najgorsze przypuszczenia.

– Mają panie wymiary i kondycję, jakby cały dzień siedziały za biurkiem i lubiły ciastka.

– Zgroza – powiedziała potem Mariolka. – Jak on mógł coś takiego powiedzieć!

– No ale przecież dokładnie tak jest! – stwierdziłam uczciwie, choć nie mniej przerażona niż moja przyjaciółka. Na szczęście pan Adaś rozpisał nam szczegółowy plan działań. Co, ile, w jakim tempie i z jaką dietą.

Stałyśmy się stałym gośćmi w siłowni. Podobnie jak na basenie. Codziennie rozmawiałyśmy też o Marku. Muszę przyznać, że moja przyjaciółka, początkowo zrozpaczona, teraz stawała się coraz bardziej wkurzona i z jeszcze większym zapałem zasuwała na orbitreku i na rowerku treningowym. Na basenie ja robiłam jedną długość, a ta w tym czasie dwie. Widać było, że złość ją nakręca. I dobrze! Po miesiącu zniknęła gdzieś delikatna, że tak powiem, opływowość jej kształtów, a mnie zmniejszył się nieco brzuszek. A jak kapitalnie się czułyśmy!

– Wyobraź to sobie… – rozmarzyła się Mariola pewnego dnia po treningu. – On dzwoni do drzwi, a ja otwieram w czarnej obcisłej sukience, w butach na obcasach i mówię mu, taka zaskoczona, ale też trochę obojętna: O, nie spodziewałam się ciebie… Chcesz wejść na herbatę? A potem on wchodzi, pada na kolana, błaga mnie o przebaczenie, a ja… – tu umilkła.

– No właśnie, ciekawa jestem, co ty?

– No, pewnie robię zadumaną minę, mówię mu, że się muszę zastanowić, i tak dalej…

– Ufff, bo już myślałam, że się mu rzucasz na szyję.

– Pewnie to bym najbardziej chciała, ale wiesz – nie wolno.

– Stanowczo nie wolno! – potwierdziłam.

Jednak tygodnie mijały, a Marek nie stawał w drzwiach. Za to nam całkiem poprawiła się kondycja, ja wbijałam się w moje dżinsy z liceum, Mariolka nawet dopięła sukienkę z balu maturalnego.

– Niesamowite, że mi się kiedyś ta kiecka podobała…

– Faktycznie, trochę obciachowa, no ale kiedyś taka była moda.

– Ja chyba muszę sobie kupić trochę ciuchów, wiesz, nigdy nic nie wiadomo…

– No pewnie!

I poszłyśmy do galerii handlowej.

Byłyśmy już nieźle objuczone pakunkami, gdy Mariola zobaczyła tę swoją wymarzoną małą czarną na wystawie. Cena, muszę przyznać, była powalająca.

– Chociaż ją przymierzę – powiedziała.

– Dobra – zgodziłam się ochoczo, myśląc sobie, że może potem przymierzę ją i ja.

Chwilę później Mariolka stała przed lustrem, podziwiając nowo nabytą figurę w niebotycznie drogiej, obcisłej sukience. Każdy to musiał przyznać: wyglądała jak anioł. Sprzedawczyni wlepiała w nią wzrok, zazdrosne klientki również, nawet ktoś się zatrzymał przed wystawą i wgapiał w moją przyjaciółkę przez szybę. Zerknęłam w tamtą stronę.

– Mariola… – szepnęłam. – Nie odwracaj się, ale przed wystawą stoi Marek!

– Jezus Maria – przyjaciółka wpadła w popłoch. – I co robi?!

– Nic, gapi się na ciebie, więc trzymaj klasę, dziewczyno, nie odwracaj się i odrzuć zalotnie włosy.

W jednej chwili moja przyjaciółka zmieniła się w znudzoną hrabinę. Przybrała nonszalancki wyraz twarzy i spytała sprzedawczynię:

– Ile kosztuje ta sukienka? – jakby nie pamiętała, co było napisane na metce.

A potem leniwym, płynnym ruchem kocicy wyjęła kartę z portfela i podała ją kasjerce.

– Oszalałaś – syknęłam. – Z czego będziesz żyć w tym miesiącu?!

– Będę się stołować u ciebie! Nie mogę jej tak po prostu oddać, jak on się tam gapi.

– Chyba czeka, aż wyjdziemy…

– O Boże, ja tego nie wytrzymam!

– Nie martw się, w razie czego ci pomogę!

– Błagam, nie zostawiaj mnie – jęczała przerażona Mariolka.

W życiu! Przecież to moja przyjaciółka!

Przybiegł do niej z bukietem róż

– Cześć Mariola, fajna sukienka – powiedział Marek. – Dobrze, że cię spotykam, bo chciałem pogadać o tym miejscu parkingowym.

Mariola uniosła brwi. Widać było, że cały czas próbuje trzymać pozę znudzonej hrabiny, ale wystarczy drobiazg, żeby pękła. Tak mi się przynajmniej zdawało. A jednak nie doceniłam mojej przyjaciółki. Uśmiechnęła się bowiem lekko i wypaliła.

– Ja też się cieszę, że cię widzę! Bo wiesz, posiałam gdzieś telefon Edwina, pamiętasz, tego chłopaka, z którym kiedyś pracowałeś. Był u nas na imprezie. A jest mi akurat potrzebny.

– Po co ci Edwin i jego telefon? – zdziwił się dość nieprzyjemnie Marek.

Mariolka tylko się uśmiechnęła i uniosła brwi.

– No tak… – Marek nagle się speszył. – Oczywiście, już ci go daję.

I dał. A potem sobie poszedł, zapominając o tym miejscu parkingowym. Głośno wypuściłam powietrze.

– Wiesz Mariola, to było niezłe, wyraźnie mu zabiłaś ćwieka.

– Tak – ucieszyła się przyjaciółka. – Miałam natchnienie, chyba Duch Święty na mnie spłynął. Nagle mi się przypomniało to, co powiedział tamten kelner, no wiesz, że trzeba się umówić z kolegą faceta.

– Umówisz się z Edwinem?

– To taki nieszkodliwy nudziarz, pewnie, że się umówię, a potem wrzucę fotkę na Facebooka czy coś… Gwarantuję ci, że moment, gdy Marek stanie u mych drzwi, jest bliski!

No i faktycznie, Mariola się z Edwinem umówiła. Nie żeby od razu na randkę. Znalazła jakiś pretekst. Okazało się, że Edwin jest zapalonym biegaczem, Mariolka opowiedziała mu o naszych treningach w siłowni.

– Musicie spróbować slow joggingu – doradził Edwin. – To dopiero rzeźbi ciało, a przy tym zupełnie nie męczy! No a potem zaproponował, że pokaże, jak się tym slow joggingiem biega. I pokazał.

A potem Mariola powiedziała, że ma ochotę iść do kina na „coś tam”. Edwin powiedział, że co za zbieg okoliczności, on też właśnie zamierzał, więc poszli razem. I tak się złożyło szczęśliwie, że kupili jakiś los na loterii czy coś – i wygrali oboje kolację w luksusowej restauracji. Czarna sukienka przydała się jak znalazł.

Kolacja była tak udana, że potem powtórzyliśmy ją we czworo, z moim chłopakiem, a potem oni jeszcze raz sami, a potem znów poszli do kina i na jogging. W końcu ustaliło się, że Mariola co drugi dzień ćwiczyła ze mną, a co drugi biegała z Edwinem. To nawet dobrze, bo ja też już miałam ochotę pospotykać się z moim narzeczonym. Wszystko szło dokładnie zgodnie z planem. A nawet lepiej, bo któregoś dnia siedzieli sobie z Edwinem i grali w chińczyka, gdy zadzwonił dzwonek. W drzwiach stał Marek i trzymał bukiet czerwonych róż.

– To ty – zdziwiła się Mariolka. – Nie spodziewałam się ciebie!

A na to Marek – bach! – na kolana i mówi, jak strasznie się pomylił, że nie może bez niej żyć i że chce zacząć wszystko od początku. Mariolka uśmiechnęła się.

– Kurczę… – powiedziała. – Gdybym wiedziała, że przyjdziesz, włożyłabym tę czarną sukienkę.

Słoneczka nadziei rozbłysły w oczach Marka. Ale szybko zgasły, bo Mariola powiedziała:

– Niestety, nie możesz wejść, jestem zajęta.

– A kiedy będziesz wolna?

– Już nie będę wolna dla ciebie – Mariola nagle spoważniała. – Czekałam, żebyś wrócił, płakałam i tęskniłam za tobą. Ale to minęło. Po prostu już cię nie kocham.

I Marek poszedł, jak niepyszny, róże oddał dozorczyni, a potem odjechał swoim żółtym citroenem i już więcej nie parkował na miejscu Marioli. A to bardzo dobrze, bo Edwin też musiał gdzieś zostawiać swój wóz, prawda?

