Rok 2020 zapamiętam jako rok spędzony w wannie pandemia sprawiła, że dopracowałam rytuał kąpieli do perfekcji. Ba, zamontowałam nawet specjalną półkę na świece zapachowe! To jest to: poczucie bezpieczeństwa, ciepło i cisza. Żadnych wiadomości, restrykcji ani lęków. Leżę w pianie jak kosmonauta zawieszony w komorze deprywacyjnej, jak dziecko w łonie matki, a myśli snują się, wplatając w zapach paczuli…

– Zośka! – łomot w drzwi przywrócił mnie do rzeczywistości. – Zośka!

Szlag by to trafił, a ta skąd się wzięła?

– Odniosłam klucze – oświadczyła Celina, gdy wylazłam owinięta ręcznikiem. – Jezu, cuchnie jak w kościele…

– Mogłaś położyć te klucze na stole i wyjść – burknęłam. – Mało się przez ciebie nie utopiłam!

Wzruszyła ramionami. I już woda wstawiona na herbatkę i wino na stole – cała Celina. Twierdzi, że jej imię pochodzi od greckiego caelum, czyli niebo, co oznacza, że jest jak anioł, więc, generalnie, morda w kubeł i na kolana, śmiertelnicy. Gdyby nie pandemia, nadal byłaby tylko jedną z osób plątających się na obrzeżach mojego życia, niestety, sytuacja sprawiła, że winna jestem jej wdzięczność: gdy chorowałam, własnie Celina, jako jedyna, bez wahania udzieliła mi pomocy.

– Hej, co to ma być? – wyszła z kuchni z kartką od Sławka w ręku. – Dałaś typowi z Tindera swój realny adres?!

– Jezu, piszemy na necie już trzy miesiące – przewróciłam oczami. – Zamierzamy się spotkać…

– Jasne, zaproś nieznajomego do domu, super – prychnęła. – Typowy Strzelec: lekkomyślność i nieuzasadniony optymizm. Facet cię zaszlachtuje i tyle go widzieli!

Jak na osobę, która uważa się za superuduchowioną, Celka ma wybitne skłonności do horroru. Ale bez jaj, pandemia czy nie, nie będę żyć w piwnicy. Powiedziałam jej, że Sławek wpadnie tylko na kilka godzin. Pospacerujemy po parku, pogadamy…

A potem wsiądzie w pociąg i adieu

– Celina, przestań. To jest normalny facet.

– W styczniu w parku?! – prychnęła. – A jak będzie wiało albo padało? Nawet na kawę nie można nigdzie wejść. Weź, zaczekaj do końca pandemii…

Czyli ile? Rok, dziesięć? Nikt nie wie, kiedy to się skończy, może wtedy będę już zgrzybiałą staruszką, na którą nawet pies z kulawą nogą nie spojrzy? Zresztą, to już postanowione – spotykam się ze Sławkiem w sobotę i koniec. Ale do Celiny można mówić jak do ściany. Ona ma złe przeczucia, a wiadomo, że intuicja nigdy jej jeszcze nie zawiodła. Nigdy!

– Moja za to aż się pali do randki – wzruszyłam ramionami. – I co?

– Nico – prychnęła. – Strzelce akurat głuche są na głos podświadomości jak spróchniały pień. Zresztą, popatrz, jeśli nie wierzysz – podetknęła mi pod nos kartkę od Sławka. – To ma być pismo osoby godnej zaufania? Nieregularne marginesy, po prawej zjeżdża w dół, tu się nawet nie zmieścił, widzisz? Albo facet ma problemy emocjonalne, albo próbował udawać kogoś innego.

– Albo rzadko pisze odręcznie i nie ma wprawy – westchnęłam. – Celinka, czy ja coś przegapiłam? Wydawało mi się, że interesujesz się chiromancją, a nie grafologią.

– TERAZ chiromancją – podkreśliła. – Ale jestem otwarta na sprawy ducha i zdążyłam poznać także inne dyscypliny. Przynajmniej na tyle, by zauważyć ściemę.

Przyszła mi do głowy dziwna myśl: a może ona kocha się we mnie? To by wyjaśniało poświęcenie, z jakim się mną zajęła, gdy miałam covid…

Czy ja kiedykolwiek widziałam ją z chłopakiem?

– Uważam ten pomysł za ryzykowny – oświadczyła Celina, zbliżając się ukradkiem do szafki, na której położyła kilka minut wcześniej moje klucze. – Po pierwsze, nie znasz faceta, po drugie, jego pismo budzi obawy, po trzecie, jest spod Bliźniąt, które kompletnie nie pasują do Strzelca, za to często bywają niezrównoważone.

– Doceniam twoją troskę – wstałam i, jakby nigdy nic, jednym zgrabnym ruchem sprzątnęłam jej klucze sprzed nosa i wrzuciłam do torby wiszącej na krześle. – Uważam jednak, że przesadzasz. To miły chłopak, programista, trochę muzyk, żaden seryjny morderca. A ja mam prawie trzydziestkę i nie potrzebuję przyzwoitki. Zastanów się, Celka, jakby to wyglądało?

– Ale co? – przewróciła oczami. – I tak planujesz randkę pod chmurką!

I dodała, że skoro nie zamierzam Sławka zapraszać do domu, to nie ma powodu, by ona nie mogła tu być, prawda? A jak coś się zmieni, będzie mnie chronić. Zawsze możemy powiedzieć, że jest moją kuzynką, nie?

– Obiecaj, że znikniesz, jak ci dam znać – zażądałam.

– Okej, zerknę tylko na jego dłonie i już mnie nie ma, słowo – walnęła się w klatę.

– Zapowiada się niezły cyrk – westchnęłam. – Zrozum, nie wszyscy mają zrozumienie dla…

Jakoś nie miałam serca użyć słowa „zabobony”, a żadne inne nie przychodziło mi do głowy.

– Zrobię to tak sprytnie, że nawet się nie pokapuje – Celina nie widziała problemu. – Chyba wolisz wiedzieć, czy nie ma gdzieś żony i dzieci, co nie?

W sumie, pomyślałam, gdy mi złość opadła, może i dobrze? Co prawda, wydaje mi się po dwóch miesiącach korespondencji, że znalazłam bratnią duszę, ale wiadomo, ile z tego jest prawdą, a ile moim pobożnym życzeniem? Celina osiągnęła, co chciała, ale jednak nie była ukontentowana. Niemal słyszałam, jak ciężko pracują trybiki w jej mózgu i postanowiłam się jej pozbyć, zanim zdecyduje, że obie pójdziemy po Sławka na stację.

– Gdybyście jednak utknęli w parku, przyjrzyj się przynajmniej, czy nie ma śladu po obrączce – upominała mnie jeszcze w drzwiach. – Zadaj parę podchwytliwych pytań… Wiesz.

– Jezu, Cela – wkurzyłam się w końcu. – Może chcesz iść za mnie, co?

– Po prostu się martwię – wydęła usta. – Jego pismo wygląda naprawdę niepokojąco. I czuję gdzieś tutaj – położyła dłoń w okolicach tarczycy – że to zły człowiek jest. Tak mnie tu pali.

– To zgaga – przewróciłam oczami. – Za dużo wina ostatnio.

Aura była optymistyczna

W piątek nie mogłam zasnąć. Leżałam w łóżku, wyobrażając sobie różne scenariusze, a jednocześnie przejmowałam się, że zarwana noc odbije się na moim wyglądzie. I tak będę miała czerwony z zimna nos, zanim dotrę na dworzec, do tego dołożę podkrążone oczy… Potem jednak przypomniałam sobie rozmowy ze Sławkiem na czacie – rozumieliśmy się w pół słowa, lubiliśmy podobną muzykę, te same filmy.

– Ogarnij się, Zośka – powiedziałam na głos. – Kiedyż to ostatni raz ktoś specjalnie tłukł się do ciebie pociągiem?

Rano wstałam, zrobiłam się na bóstwo i pognałam na dworzec. Pogoda była… optymistyczna. Bezchmurne niebo, lekki mrozik, wszystko skrzyło się w słońcu. A kiedy z pociągu, jako jedyny, wysiadł wysoki szatyn w wojskowej kurtce i z czerwoną różą w ręku, poczułam się zupełnie jak bohaterka romansu.

– Wyglądasz jeszcze piękniej niż na zdjęciach – przywitał się.

– Bo mam maseczkę – wyjaśniłam.

– Oboje mamy – zaśmiał się. – Gdyby zepsuła się pogoda, możemy się schronić w jakimś banku.

Żartowaliśmy, jakbyśmy znali się od zawsze – co za ulga. Poszliśmy do parku i pod czujnym okiem stetryczałego łabędzia, słuchaliśmy muzyki z jednej pary słuchawek, pogryzając czekoladowe ciasto, które Sławek przezornie zabrał z domu.

– Ale pustka – rozejrzałam się. – Można by pomyśleć, że jesteśmy jedynymi, którzy przeżyli koniec świata.

– My i ten tutaj – Sławek wskazał brodą na wyleniałe ptaszysko. – Chociaż on ledwo, ledwo. Albo to kamuflaż, bo naprawdę jest szpiegiem obcych sił z Kosmosu. – I wszystko na bieżąco przekazuje – złapałam się za głowę. – Wie już o napadzie na bank… Czy nie powinniśmy mówić szyfrem?

Ledwo zaczęliśmy to rozważać, gdy ze wschodu napłynęło wielkie chmurzysko i zawisło nad nami, niczym ogromna pozaziemska stacja badawcza. Złapałam Sławka za rękę – skoro zbliżała się apokalipsa, nie warto było tracić czasu na konwenanse. Cholerny łabędź podpłynął do brzegu i, przysięgam, spojrzał na nas z tryumfem w kaprawych oczkach.

– Sławek, chodu! – wrzasnęłam i pociągnęłam chłopaka do pawilonu stojącego przy wyjściu. Odbiliśmy się od zamkniętych drzwi – cholerna pandemia! Co teraz? Wybiegliśmy z parku i wpadliśmy pod daszek pasażu handlowego.

– Patrz, Zosiu – Sławek z otwartymi ustami pokazał na niebo.

Czarna chmura płynęła po niebie dostojnie od strony parku, ciągnąc za sobą zasłonę deszczu. Goni nas czy co?

– Biegniemy do mnie, to niedaleko! – zdecydowałam.

– Nie boisz się zapraszać obcego?

– Tego – pokazałam chmurę – boję się dużo bardziej, nie obraź się. Poza tym, może być u mnie kuzynka, trochę walnięta – zaasekurowałam się odruchowo, ale zrobiło mi się głupio. – Nie no, spoko jest. Lecimy?

Skinął głową i znów biegliśmy przez miasto ze zdalnie sterowaną chmurą podążającą za nami. Do klatki wpadliśmy już przemoczeni.

– Czemu ta kuzynka jest walnięta? – zapytał Sławek na schodach.

– A ja wiem? – zebrałam włosy i wykręciłam je nad posadzką. – Pewnie się taka urodziła. W każdym razie, na pewno nie jest z Kosmosu – dorzuciłam, a wewnętrzny głos natychmiast zapytał, czy jestem tego pewna.

Co będzie, to będzie

Celina siedziała przy stole w kuchni i robiła coś szydełkiem z kordonku.

– To Sławek, a to moja kuzynka, Celina – przedstawiłam ich sobie.

Dopiero po chwili zorientowałam się, że zapadła dziwna cisza. Cofnęłam się spod wieszaka i zapytałam, o co chodzi.

– O nic – Sławek stał jak wmurowany. – Tylko że to jest akurat moja kuzynka. A dokładnie, córka ciotki Haliny.

– Zmieniłeś imię, Mirek!

Celina wycelowała w niego oskarżycielsko palec.

– Wcale nie – prychnął. – Od zawsze mam na imię Sławomir. Po prostu używam normalnego zdrobnienia, odkąd jestem na swoim.

Przypomniałam sobie dyrdymały, którymi raczyła mnie Celina. Ciekawe, czy nadal będzie utrzymywać, że trafiłam na niezrównoważonego typa ze skłonnością do konfabulacji i szlachtowania dziewic? Czy sprawdzi mu linie na rękach? Ślad po obrączce?

– Zosiu – Sławek podszedł do mnie. – Dobrze się czujesz?

– Doskonale – zapewniłam.

– Ale to nie jest także twoja kuzynka, prawda? – zapytał. – Nie jesteśmy spokrewnieni?

– Raczej nie, ale na wszelki wypadek pokaż Celince dłoń, ona zajmuje się grafologią i chiromancją i na pewno odkryje ukryte powiązania – nagle dostałam ataku śmiechu.

Ja nie mogę, ale dzień…

Najpierw kosmiczny łabędź, a teraz to – żeby odreagować tyle cudów naraz, chyba z tydzień posiedzę w wannie.

– To może herbatkę z prądem? – Celina odzyskała głos. – Strasznie zmokliście, a zapowiadał się naprawdę piękny dzień. Naprawdę nie wiem, skąd ta chmura się wzięła…

Spojrzeliśmy ze Sławkiem na siebie – nie będzie łatwo, ale może chociaż tę jedną rzecz uda nam się zachować przed nią w tajemnicy.

