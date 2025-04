Moja koleżanka po prostu wtrąca się do wszystkiego. Nieproszona udziela mi mnóstwa złotych rad. Wszystko to jest podyktowane chęcią pokazania mi, że pewne rzeczy można zrobić lepiej, taniej, bardziej interesująco. Naturalnie właśnie to, co ona proponuje, zawsze ma zalety, a to, co ja wybieram, jest generalnie niezbyt trafione.

Reklama

Nie sądzę aby, robiła to ze złośliwości

Ona po prostu nie rozumie, że jej uwagi mogą sprawiać mi przykrość. Czuję się totalnie przez nią zdominowana! Widujemy się dość często, jesteśmy sąsiadkami z tego samego bloku, nasi synowie chodzą do tej samej szkoły. Chłopcy bardzo się lubią i spędzają ze sobą sporo czasu po szkole. Najczęściej u Alicji, bo ona ma większe mieszkanie, i dlatego, że – tak twierdzi koleżanka – chłopcy wolą tam się spotykać. Ona jest zaborcza w stosunku do całej mojej rodziny! Zawsze wie lepiej, co mój Pawełek powinien jeść, jakie gry są bezpieczne, a jakie nie i które są najciekawsze, gdzie i co można kupić najtaniej. Poza tym jest bojowa i twarda. Pamiętam, jak kiedyś niczym lwica walczyła w obronie naszych chłopców w szkole… Paweł i Irek z grupką kolegów wybrali się na wagary, za co nauczyciel chciał im wlepić niedostateczne z zachowania na koniec semestru. Alicji udało się wybronić wszystkich, podczas gdy ja siedziałam cicho jak mysz pod miotłą.

Zresztą nie tylko to jej zawdzięczam. Jest z wykształcenia pielęgniarką i wie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Kiedyś mój mąż poparzył sobie twarz wrzątkiem

Gdyby nie szybka reakcja Alicji, po którą pobiegłam, i maść przez nią zastosowana, Wojtek miałby z pewnością bliznę na całym policzku. Co z tego, kiedy zaraz następnego dnia Alicja skrytykowała meble, które kupiliśmy do pokoju dziennego.

– Kochana, za te pieniądze mogłabyś mieć jakieś dizajnerskie włoskie cudo! – oświadczyła. – Te meble są brzydkie!

– No ale… za to bardzo wygodne – odparłam słabo i bez przekonania.

Gotowanie to kolejne pole do popisu dla naszej sąsiadki. Uważa, że moja kuchnia nie jest zbyt zdrowa. Sama nie uznaje kostek bulionowych, bo jej zdaniem to sama chemia. Moje zupy są więc za słone, sosy za ciężkie, złe! Wywołuje we mnie poczucie winy, mówiąc, że taką dietą doprowadzę Pawełka do jakiejś choroby. Wzięłam sobie do serca rady Alicji i zmodyfikowałam sposób gotowania, jednak ona i tak zawsze znajdzie coś, co może mi wytknąć. Ale że potrafi być też bardzo pomocna, trudno jest mi się jej postawić. Przecież nieraz ratowała mnie pożyczką, zajmowała się Pawłem, gdy zostawałam dłużej w pracy… Ona taka szlachetna, tyle ma mi do zaoferowania, a ja zamiast być wdzięczną, stroję fochy. Poza tym to już trochę układ wiązany, bo nasi mężowie też się znają i lubią spędzać razem czas… Co robić? Nie znoszę awantur, kłócić się nie umiem, asertywna też nie jestem, więc coraz częściej czuję się jak pozbawiona własnej woli i zdania owieczka. I mam wrażenie, że to nie ja, a Alicja ma w moim domu więcej do powiedzenia!

Reklama

Czytaj także:

„Przyjaciółka zaczęła się umawiać z moim byłym. Chciałam ją ostrzec, ale nie chciała mnie słuchać, więc niech cierpi!”

„Wiedziałam, że przyjaciółka wyleci z pracy i zrobiłam coś strasznego. Przeze mnie Beatka miesiącami żyła w nędzy”

„Przyjaciółka wprosiła się i zrobiła z mojego mieszkania hotel. Nie miała dla mnie czasu, bo uganiała się za facetami”