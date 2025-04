Raczej nie jestem optymistką. Mnie już na pewno nic dobrego nie spotka, mam sześćdziesiąt lat, przeszłam właśnie na emeryturę i jedyną rzeczą, którą się zajmuję to zabijanie czasu. Mieszkam na parterze niewielkiej kamienicy na Mokotowie. Mam maleńki ogródek, w którym bezustannie przesadzam kwiaty. Rosną sobie spokojnie, jeśli coś im przeszkadza, to pewnie tylko nasze wielkomiejskie powietrze…

Reklama

Myślałam tak jeszcze kilka dni temu

Grzebałam sobie w ziemi, gdy po przeciwnej stronie ulicy zatrzymał się jakiś samochód. Podniosłam wzrok. Kierowca bezczelnie gapił się na mnie. Wysiadł i podszedł do siatki.

– Przepraszam… – zaczął – czy pani ma na imię Agnieszka?

– Mam. A pan co? Jasnowidz?

– Ani trochę. Raczej upiór z odległej przeszłości. Cezary… nie poznajesz mnie? Poznaliśmy się przed wieloma laty… Mówiliście na mnie Czubek.

Facet był w moim wieku, prawie całkiem łysy, grubawy i porządnie ubrany. Nikogo ani on sam, ani jego pseudonim mi nie przypominał.

– Mieszkałaś wtedy z Antkiem na Ochocie, tuż przy Górce Szczęśliwickiej, zgadza się?

– To się zgadza, ale, wybacz, nie pamiętam ciebie, tyle się wtedy działo i to było tak dawno, że już wszystko to nieprawda…

Roześmiał się. Coś w tym uśmiechu było znajomego.

– Masz rację, to był 82. albo 83. rok. Byłem u was na kilku prywatkach, przyprowadził mnie Mietek.

– Mietka pamiętam, tyle że od lat nie mam z nim kontaktu, nie wiem, co się z nim dzieje – przyznałam.

– Przyjaźniłem się z nim wtedy. Wyjechał do Australii, ale z tego, co wiem, umarł kilka lat temu…

– Poczekaj, jak już tak wspominamy, to wejdź, proszę. Zrobię ci kawę.

Usiadł w mojej małej kuchence

Co rusz zerkałam na niego, usiłując jakoś go skojarzyć.

– Czubek, mówisz?

– Czubek. Tyle tylko, że wtedy całkiem inaczej wyglądałem – przeciągnął znaczącym ruchem po łysinie, a drugą poklepał się po brzuchu.

– Ale jak to możliwe, że ty mnie poznałeś? Ja też już nie jestem dwudziestokilkuletnią panienką.

– Pracuję tu naprzeciwko. Widuję cię często i od początku podejrzewałem, że to ty, dopiero dziś zdobyłem się na odwagę, żeby cię zaczepić.

– Wolałabym, żebyś powiedział, że się wcale nie zmieniłam…

– Agnieszko, oczywiście, że się wcale nie zmieniłaś. Dlatego od początku myślałem, że ty to ty.

– Tak brzmi lepiej.

– A co u Antka? Nie jesteście razem?

– Och nie, rozstaliśmy się zaraz po tym epizodzie na Ochocie. Ma mieszczańską żonę, mieszczańskie dzieci, mieszczański dom i smykałkę do interesów. Czasami tylko, jak go coś przyciśnie, rusza w Polskę. Na krótko. Sponiewiera się trochę i wraca do rodziny.

– To trochę tak, jak ja. Zauważyłaś, jak wielu z nas odkryło w sobie tę smykałkę do interesów? Czasami mam wrażenie, że najwięksi krwiopijcy rekrutują się z byłych hipisów.

– Jest coś na rzeczy, ale mnie to na szczęście nie dotyczy. Masz kawę. Nie przeszkadza ci, że nie z ekspresu?

– Nie. To mnie nawet zachwyca, bo tak samo robiłaś kawę wtedy. Jak nazywaliście to naczynko?

– Dżezwa. To tak się nazywa.

– Dże…zwa… – powtórzył po mnie tak, jakby dźwięk tego słowa był tajemnym zaklęciem potrafiącym wskrzesić przeszłość. – Byłem wtedy w tobie nieprzytomnie zakochany – powiedział nagle.

– Oj, nie! Tylko nie gadaj takich rzeczy starej babie, bo jeszcze mogę dostać migotania przedsionków.

– Naprawdę. Kochałem się w tobie.

– To musiałeś być bardzo cichutkim wielbicielem – roześmiałam się.

– Rzeczywiście byłem cichutki, ale wasz związek z Antkiem wydawał się taki… niewzruszony.

Czas wszystko weryfikuje...

– Pamiętasz taką balangę, chyba po koncercie Art Ensemble of Chicago?

– Byłeś wtedy?

– Tak, byłem. To wtedy chyba ktoś ci ukradł biżuterię…

– Ale ty masz pamięć. Tak, obrączkę i kolczyki z kamieniami po babci. Jeden z tych ćpunów z Wrocławia, którzy się załapali… Nieistotne. Tyle już lat minęło. Tylko przykro, że takie rzeczy się u nas wydarzyły.

– Tak, przykro. Nie spotkałaś go już potem? Tego złodzieja?

– Nie. Nigdy też go nie szukałam. Zaplute, przybite, nie wracajmy do niefajnych historii, tyle się działo fajnych. A powiedz, co ty porabiasz, tak w życiu i w robocie?

– Staram się.

– To znaczy?

– No, wiesz… Mam żonę, dwoje dorosłych już dzieci i firmę, która przyzwoicie prosperuje.

– Czym się zajmujecie?

– Ekologią. Technologią. No wiesz, odnawialne źródła energii.

– Super. To znaczy, że w tobie coś jeszcze z naszych ideałów zostało.

– Dlatego powiedziałem, że się staram. No nic, bardzo się cieszę, że się po tylu latach spotkaliśmy i że jesteś, jaka jesteś… – uśmiechnął się.

– Spotkajmy się jeszcze. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie

– Pewnie, z chęcią. Agnieszko, mam jeszcze jedną sprawę. Od momentu, gdy cię rozpoznałem, wożę coś dla ciebie. Mam to przy sobie, tylko proszę, odpakuj dopiero po moim wyjściu.

Wyszedł, zostawiając mi w dłoni mały pakunek

Czułam, co to może być. Aż mnie ścisnęło w dołku. Nie myliłam się. Czubek dał mi moje babcine kolczyki i obrączkę. Na papierze, w który były zawinięte, napisał: „Przepraszam, mam nadzieję, że potrafisz mi wybaczyć”. Siedziałam jeszcze długo, trzymając w dłoni te skarby. Myślałam o babci i o Czubku, i o tym nieszczęsnym chłopaku z Wrocławia. Miałam nadzieję, że nasze oskarżenia nigdy do niego nie dotarły. Wczoraj wystawiłam krzesło do ogródka i usiadłam na posterunku.

Czekałam na Czubka. Zauważyłam, gdy przemykał za rzędem samochodów.

– Czubek! Cezary!

Stanął i patrzył niepewnie w moją stronę. Machnęłam na niego. Podszedł do siatki.

– Masz chwilę? Możesz wpaść na kawę z dżezwy?

Ruszył bez słowa w stronę wejścia. Patrzył na mnie jak zbity pies.

– Masz kawę, napij się i powiedz tylko, dlaczego? Dlaczego to wtedy ukradłeś? Dlaczego nie zrobiłeś z tym nic przez trzydzieści sześć lat? Dlaczego dajesz mi to teraz?

– Agnieszko… To chyba największa trauma w moim życiu. Nie mam żadnego sensownego wytłumaczenia. Nie wiem, dlaczego ukradłem ci te rzeczy. Byłem nawalony, byłem zakochany, byłem zrozpaczony, bo nie zwracałaś na mnie uwagi. To chyba był odruch. Może pijacki odruch, a może szukałem jakiejś zemsty za to, że jesteś z Antkiem taka szczęśliwa. Stało się to bez żadnego planu. Kolesie z Wrocławia pospali się na podłodze, a ja wyjąłem obrączkę i kolczyki z pudełeczka pod lustrem i wróciłem do kuchni. Antek opowiadał jakieś swoje historie, ty się śmiałaś. Mietek wyciągnął mnie do jakichś ludzi na Wawrzyszew, i tyle. A potem wybuchła afera. Wrocławianie się zmyli i wszyscy mówili, że to jeden z nich. Bałem się, nie chciałem, żeby wszyscy dowiedzieli się, że to ja. A potem wynieśliście się z Ochoty, straciliśmy kontakt. Trzymałem te rzeczy jak pamiątkę po tobie i jak namacalny, okropny wyrzut sumienia. Nie próbowałem tego sprzedać. Nie chodziło o kasę. Nie wiem już, o co chodziło. Czekałem przez te wszystkie lata na moment, w którym będę mógł ci to zwrócić.

– Już w porządku, Czubek. Stare historie. Chciałam tylko wiedzieć.

– Słuchaj, Agnieszko… Czy to możliwe, że kawałek zła może rodzić coś dobrego? Bo ja wierzę, że ta sprawa ustawiła całe moje późniejsze życie. Mając tego trupa w szafie, tak bardzo uważałem, żeby już nigdy, nikomu niczego złego nie zrobić.

– Zadziałało?

– Tego tak do końca nigdy nie można być pewnym, ale myślę, że tak. Sądzę, że żyłem lepiej, niż gdybym tego ciężaru nie doświadczył.

– Mam do ciebie prośbę, Czarku… Przyjmij, proszę, ode mnie jeden z tych kolczyków. Ty będziesz miał jeden, a ja drugi. Niech nas oboje dalej strzegą przed złem. Dobrze?

Czubek ma wpaść do mnie w piątek. Myślę, że świat i tak zmierza w złym kierunku, ale człowiek to dziwna istota. Ma w sobie i dobro, i zło. I nic nie jest oczywiste.

Reklama

Czytaj także:

„Gdy zmarł teść, teściowa się zmieniła. Obsesyjnie interesowała się naszym życiem, nieproszona cerowała moje majtki”

„Czułam, że to dziecko musi żyć. Próbowałam odwieść Kasię od usunięcia ciąży i miałam rację. To dziecko uratowało jej życie”

„Adrian miesiącami mnie dręczył i prześladował. Policja mnie zbyła. Zainteresują się dopiero, gdy zrobi mi krzywdę”