Nie zapomnę pierwszego dnia w podstawówce. Byłam chudą jak patyk, piegowatą okularnicą. Taka gorsza wersja Pippi Langstrumpf. Gorsza, ponieważ brakowało mi jej przebojowości. Chłopcy zaczęli mi dokuczać, żadna z dziewczynek nie chciała siedzieć ze mną w ławce.

– Obok mnie jest wolne miejsce – oświadczył wtedy Rafał.

Romeo i Julia

Tak go poznałam. Już jako 7-latek był wyższy i silniejszy od rówieśników. Podczas szkolnych meczów grał zawsze w ataku. Odkąd więc zostaliśmy "kumplami", nikt mi już nie dokuczał.

W szkole średniej wyładniałam i nabrałam pewności siebie. Dostałam się do dobrego liceum, planowałam studia medyczne. Rafał trafił do "budowlanki", ale – choć był inteligentnym facetem – nauka mu nie szła. Jego ojciec popijał, siedział na bezrobociu. Mój przyjaciel musiał dorabiać, żeby starczyło na utrzymanie domu i młodszych sióstr. Nadal go podziwiałam, ale nie potrzebowałam już opieki. Rafał natomiast... na rok przed moją maturą wyznał, że mnie kocha.

Stanowiliśmy ładną parę. On – postawny blondyn. Ja – wysoka dziewczyna z burzą blond włosów. Na studniówce pocałował mnie po raz pierwszy.

– Nie podoba mi się ten twój niby-chłopak – oświadczył nazajutrz po zabawie mój tata.

– Jaki znów "niby"? – obruszyłam się. – Kocham Rafała i...

– Co nastolatka może wiedzieć o miłości! – zdenerwował się. – Nie pozwolę, żeby moje jedyne dziecko zmarnowało życie z takim gołodupcem! Zakończ ten związek!

Ani myślałam go słuchać. Nadal spotykałam się z Rafałem. Snuliśmy marzenia o wspólnej przyszłości. Gdy wiosną upomniało się o niego wojsko, a ja zdałam na medycynę w Gdańsku, uznaliśmy, że to drobne przeszkody w drodze do celu jakim był ślub.

Ojciec znów się wtrącał

Nie doceniłam determinacji mojego taty. Gdy rozjechaliśmy się z Rafałem po Polsce, poprzysięgając sobie pisanie listów (komórek wtedy nie było), skontaktował się z ojcem mojego ukochanego. Przekupił go bez trudu. I tak do Rafała dotarł list napisany na maszynie, rzekomo przeze mnie. Że z nim zrywam, bo wkrótce wychodzę za mąż. Wiarygodności dodały mu dołączone drobiazgi, których nie zabrałam do akademika w obawie przed kradzieżą: zdjęcia i podarowany mi przez Rafała pierścionek.

Nie mogłam zrozumieć milczenia ukochanego. Najpierw długo czekałam na list, potem do niego napisałam. Tyle, że na domowy adres, bo w jakiej był jednostce – nie wiedziałam. Ostatni raz widzieliśmy się na przysiędze, po której Rafał miał dopiero zostać wysłany do Warszawy! Odwiedziłam też jego dom, ale tam, oczywiście, nic nie wskórałam. Popadłam w apatię, zawaliłam studia. Z trudem ukończyłam farmację i wylądowałam za apteczną ladą. Stałam się zgorzkniałą, 35-letnią kobietą.

Spotkaliśmy się przez przypadek

– Poproszę tabletki na ból gardła – tamtego styczniowego dnia usłyszałam nad sobą męski głos.

– Jakieś konkretne? – spytałam, nie podnosząc wzroku.

– Aga? To naprawdę ty?

Uniosłam głowę i... poznałam go od razu. Nieco tęższy, ale ciągle przystojny, Rafał.

– Co u ciebie? – spytał.

– Jak mąż?

– Jaki mąż? – zdziwiłam się.

– No przecież zerwałaś ze mną, bo się zaręczyłaś! – nawet teraz w jego głosie zabrzmiała uraza.

– Jakie zaręczyny? – jęknęłam.

Długo z Rafałem milczeliśmy przytłoczeni tym, jak okrutnie obszedł się z nami los.

– Co robiłeś przez te lata? – wyszeptałam wreszcie.

Zaczął opowiadać. O tym, jak przekonany, że rzuciłam go, bo nie był dla mnie dobrą partią, postanowił udowodnić sobie, że jest coś wart. Zdał na politechnikę, zrobił dyplom i założył firmę. Właśnie przyjechał do Gdańska otworzyć jej oddział.

– A żona? Dzieci? – spytałam cichym głosem.

– Nigdy się nie ożeniłem. Nie spotkałem kobiety, która dorównywałaby... – ugryzł się w język. Poczułam, że oblewa mnie fala gorąca. Ujęłam jego dłoń, a on odpowiedział mi delikatnym uściskiem.

Zrozumiałam, że nadal jesteśmy w sobie zakochani! Pierwsza miłość nie rdzewieje. Poprzysięgłam sobie, że już nikomu nie pozwolę nas rozdzielić.

