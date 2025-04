Stach podobał mi się już w podstawówce; był starszy ode mnie, o głowę wyższy i szalenie przystojny. Zawsze kręcił się przy nim wianuszek dziewczyn, nie byłam więc jedyną zainteresowaną. Niestety, jedyną, której starania nie robiły na nim żadnego wrażenia. Nasze stosunki w tym okresie nigdy nie wyszły poza ramy koleżeństwa.

Reklama

„Może jak skończę podstawówkę i zacznę chodzić na zabawy, wtedy uda mi się go zdobyć” – marzyłam jako piętnastolatka. Ale nawet gdy podrosłam i – będąc uczennicą technikum – mogłam już uczestniczyć w rożnych potańcówkach, Staszek nadal nie zwracał na mnie uwagi.

Owszem, jako młodzież z jednej wsi trzymaliśmy się razem, jednak o niczym więcej nie było mowy. Jeśli wspólny taniec, to tylko jakieś disco czy rock’n’roll; do „wolnego” nigdy mnie nie poprosił. Serce mi krwawiło, gdy widziałam, jak migdali się z innymi dziewczynami, ale ponieważ żadna nie zagościła w jego sercu na dłużej, postanowiłam się nie poddawać. „Przyjdzie i moja kolej” – myślałam.

Zostawić sierotę z dzieckiem? To się nie godzi!

Szczęście w końcu się do mnie uśmiechnęło. Na którejś zabawie Staszek upił się bardziej niż zwykle i wtedy przytuliłam się do niego, a on skorzystał z okazji. Niewiele pamiętał później z wydarzeń tego wieczoru, ja za to każdą minutę. Bo dla mnie był to „pierwszy raz”, i do tego przeżyłam go ze swoim upragnionym chłopcem. Nic to, że następnego dnia nawet się do mnie nie odezwał. Wiedziałam, że jest mi przeznaczony i że miniona noc połączyła nas na zawsze.

I rzeczywiście. Wkrótce okazało się, że jestem w ciąży. Gdybym – mając zaledwie 17 lat – zaszła w nią z kimś innym, pewnie byłabym zrozpaczona i przerażona, ale ponieważ chodziło o Staszka, przepełniała mnie euforia. „Urodzę mu dziecko!” – cieszyłam się. Niestety, mój ukochany nie podzielał tej radości. Na wieść, iż zostanie tatusiem, stwierdził:

– Słuchaj, Irka, nie wypieram się, że moje. Wszyscy wiedzą. Będę płacił alimenty, ale na ślub nie licz.

Nie przewidział tylko jednego – że wieś go potępi. No bo jak to tak, zostawić sierotę z dzieckiem? (sierotę, bo moja mama już nie żyła). Nie godzi się! Tak długo wszyscy suszyli mu głowę, z księdzem proboszczem włącznie, aż zgodził się na ślub. Byłam pełna nadziei i radości. „Stach jest mój i tylko mój – śpiewało mi w duszy. „Mój już na zawsze!” Głęboko wierzyłam, że w końcu zdobędę jego miłość. Dostałam swoją szansę i jej nie zmarnuję.

Dlaczego nie wyszło? Przecież się starałam...

Niestety, przeczucia mnie zawiodły. Mijały lata, a w naszych stosunkach nic się nie zmieniało. Staszek był wprawdzie ze mną i – z tego, co wiem – nie skakał na boki, ale żyliśmy nie tyle razem, ile obok siebie. I choć dorobiliśmy się trójki dzieci, nigdy nie usłyszałam słowa „kocham”. Poza tym stale szukał pracy w delegacji. Tłumaczył, że to dla naszego dobra, że na wyjazdach lepiej się zarabia, ale ja w głębi duszy czułam, że po prostu chce ode mnie uciec.

Gdy wracał z tego swojego Hanoweru czy innego Monachium, starałam się w lot odgadywać jego życzenia, gotowałam tylko to, co lubił, wkładałam fikuśną bieliznę. Na próżno.

Do pewnego momentu myślałam, że kocham go tak bardzo, iż tej miłości starczy na nas dwoje, ale w końcu dotarło do mnie, że żadne z nas nie jest w tym związku szczęśliwe. Mnie przy Staszku trzymała płonna nadzieja, jego przy mnie – dzieci. Gdy podrosły, odszedł. Już wtedy przestałam żebrać o jego miłość, wiedziałam, że nic to nie da.

Dzisiaj nadal mieszkamy w tej samej wsi, każde oddzielnie. Ja w domu po tacie, on u nowej żony. Widzę, że odżył, że często się uśmiecha, chodzi wyprostowany, jakby mu z pleców ciężar zdjęli. I dobrze, życzę mu jak najlepiej.

Tylko… tak strasznie dławi mnie w gardle, gdy widzę go z tamtą kobietą, jak oboje idą po chleb, który razem będą jedli, jak ramię w ramię pracują w ogrodzie. Ostatnio w sklepie Stach delikatnie strzepnął jej z ramienia jakiś niewidoczny pyłek. Mnie nigdy tak czule nie dotknął… Cóż, musi mi wystarczyć, że jestem matką jego dzieci. I tylko jednego wciąż nie rozumiem: dlaczego mi nie wyszło? Przecież tak się starałam.

Reklama

Czytaj także:

„Wychowałam się w domu dziecka i zawsze czułam się gorsza. Najpierw odrzucili mnie biologiczni rodzice, potem rówieśnicy”

„Nie chciałam dzieci, zaciążyłam, gdy skończyłam 40 lat. Mąż odszedł, a mnie biorą za babcię córki, ale niczego nie żałuję”

„Wnuczki nie dość, że młode, to jeszcze mieszkają za granicą. Gdy słyszą, jak to się żyło za komuny, myślą, że je wkręcam”