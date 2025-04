Marzyłam po nocach o tej chwili i wreszcie stało się. Gdybym wiedziała, że tak to będzie wyglądać... chyba bym się nie zdecydowała. Na samą myśl, że miałoby się to powtórzyć, zbiera mi się na wymioty.

Długo nie mogłam zdecydować się na ten pierwszy raz

Moje koleżanki straciły dziewictwo wcześnie, gdy miały po piętnaście, szesnaście lat i potem regularnie uprawiały seks. Opowiadały, że to cudowne i niesamowite, i nie mogły zrozumieć, jakim cudem jeszcze tego nie spróbowałam. Trochę im zazdrościłam, bo czułam, że omija mnie coś fantastycznego, ale ciągle zwlekałam.

Nie chodziło wcale o brak okazji. Spotykałam się z kilkoma chłopakami, ale to nigdy nie było nic poważnego. Z żadnym z nich nie przekroczyłam więc tej magicznej granicy. Czekałam na wielką miłość, tego jedynego, księcia z bajki… Ale zdałam maturę, poszłam na uniwersytet, a on jakoś się nie pojawiał.

Marzyłam o tym, żeby mnie tulił, całował, a potem…

Marka poznałam pod koniec pierwszego roku studiów

Usiadł koło mnie w uczelnianej czytelni. Spojrzeliśmy na siebie i to wystarczyło. Zamiast wertować książki i uczyć się do egzaminów, zaczęliśmy rozmawiać… Z żadnym facetem nie gadało mi się do tej pory tak dobrze jak z nim. Gdy się rozstawaliśmy, miałam wrażenie, że znamy się od lat. Kiedy więc zaproponował randkę, od razu się zgodziłam.

Zaczęliśmy się spotykać. Spędzaliśmy ze sobą całe dnie. Marek okazał się naprawdę świetnym kompanem. Był miły, wesoły, inteligentny. Zabierał mnie na romantyczne spacery nad rzekę i wypady rowerowe za miasto. Po wakacjach zrozumiałam, że go kocham. Coraz trudniej było mi się z nim rozstać. Nawet na kilka godzin.

Gdy żegnaliśmy się pod moim blokiem, łapałam się na tym, że chcę, aby poszedł ze mną na górę. Marzyłam, by mnie przytulił, pocałował, a potem… wiadomo. Te myśli stawały się coraz bardziej natarczywe, nie pozwalały mi spokojnie zasnąć. Aż wreszcie, tydzień temu, zrozumiałam, że to właśnie na niego czekałam i z nim chcę przeżyć swój pierwszy raz. Kiedy więc znowu znaleźliśmy się pod moim domem, nie pozwoliłam mu odejść.

– Pójdziemy do mnie? – spytałam.

– Uff, myślałem, że już nigdy tego nie zaproponujesz – odparł i mnie przytulił.

Gdy jechaliśmy windą na górę, byłam niesamowicie podekscytowana tym, co za chwilę miało nastąpić. Mimo że nie spodziewałam się fajerwerków, osuwającej się ziemi ani wybuchu wulkanu…

Gdzieś kiedyś wyczytałam, że pierwszy seks nie zawsze jest przyjemny

Dlatego lepiej za wiele sobie nie obiecywać. Ale nie podejrzewałam, że będzie aż tak źle. Co mi się nie spodobało? Prawie wszystko! Koszmar zaczął się już przy rozbieraniu.

Myślałam, że Marek zgasi światło, przytuli mnie, pocałuje, zacznie powoli i delikatnie rozpinać mi bluzkę, stanik. I będzie jak w romantycznych filmach… Przecież wiedział, że nigdy wcześniej tego nie robiłam, więc mogę czuć się zawstydzona, onieśmielona. A on co?

Pozapalał wszystkie lampy, wyskoczył ze swoich ciuchów i jak gdyby nigdy nic położył się na łóżku. Był chyba bardzo napalony, bo członek mu sterczał jak lanca kawalerzysty.

– No, na co czekasz? Rozbierz się i chodź do mnie – uśmiechnął się.

Zawsze podobał mi się jego uśmiech, lecz tym razem wydał mi się obleśny. Gdy zdejmowałam ubranie, ręce mi się trzęsły. Byłam taka zażenowana, że miałam ochotę uciec, gdzie pieprz rośnie. Cudem się powstrzymałam. Bo przecież jak już się powiedziało „A”, to trzeba powiedzieć „B”.

Czekałam na rozkosz, ale nie przyszła. Nie zdążyła

Gdy wreszcie się położyłam, zrobiło się nawet przyjemnie. Jego dłoń przez kilka chwil delikatnie wędrowała po moim ciele, zatrzymując się i pieszcząc wrażliwe miejsca. Piersi, brzuch, łono… Poczułam, jak powoli ogarnia mnie fala gorąca.

„Dziewczyny jednak miały rację, seks jest cudowny” – przemknęło mi przez głowę.

Zamknęłam oczy. Chciałam się otworzyć, poddać temu wspaniałemu uczuciu. I wtedy, niespodziewanie, Marek wziął moją rękę i położył ją na tym swoim sterczącym penisie. Aż podskoczyłam. Nie wiedziałam, o co mu chodzi…

– No co się wygłupiasz? Poruszaj nim trochę, bo klapnie – mruknął.

Spełniłam jego prośbę, bo co miałam zrobić? Ale czar prysł. Zalewającą mnie falę gorąca zastąpił powiew arktycznego powietrza. Po chwili czułam się jak w igloo. Potem przyszła kolej na część zasadniczą.

Obyło się bez eksperymentów i wymyślnych figur. Rozchylił mi nogi i wziął mnie normalnie, po bożemu. Gdy zaczął robić swoje, poczułam ogromny ból. Nie przesadzam, naprawdę myślałam, że oszaleję.

Próbowałam go odepchnąć, zrzucić z siebie, ale brakowało mi sił. Zacisnęłam zęby.

„Uspokój się, to tylko chwilowe. Zaraz ciało się dostosuje i przyjdzie przyjemność, o której z takim zachwytem opowiadały koleżanki” – tłumaczyłam sobie.

Czekałam, ale nie przyszła. Chyba nie zdążyła. Marek chwilę poruszał się jednostajnie, przyspieszył, wygiął ciało w łuk, zawył i było po wszystkim. Padł obok jak po biciu rekordu świata w biegu na trzy kilometry z przeszkodami. A ja nie miałam nawet przyspieszonego oddechu…

Gdy tak sobie odpoczywał, wymknęłam się do łazienki, bo nie czułam się, delikatnie mówiąc, komfortowo. Po udach ciekła mi krew pomieszana z... wiadomo.

W środku wszystko mnie bolało i piekło, a w głowie miałam mętlik.

„Jak to tak zawsze wygląda, to ja bardzo dziękuję, nie jestem zainteresowana” – myślałam pod prysznicem. Wróciłam do sypialni dopiero po półgodzinie. Szczelnie owinięta szlafrokiem.

Chciałam, żeby Marek jak najszybciej się ode mnie wyniósł

Tymczasem on zdążył już zregenerować siły. O nie...

– Jak na pierwszy raz byłaś całkiem niezła. Powtórzymy? – klepnął w materac.

Aż mi ciarki po plecach przeszły.

– Dziś już nie… Mama przed chwilą dzwoniła, mówiła, że niedługo wpadnie. Nie chcę, żeby cię tu zobaczyła. Ciągle myśli, że jestem jej małą, grzeczną córeczką, i niech tak zostanie – skłamałam.

– Naprawdę? Nie słyszałem dzwonka… – przyglądał mi się podejrzliwie.

– Nic dziwnego. Jak w łazience leje się woda, to nic nie słychać. Dobrze, że komórkę miałam w szlafroku, boby nas jeszcze nakryła… – brnęłam dalej.

– No dobrze, już sobie idę – niechętnie podniósł się z łóżka i się ubrał. W drzwiach nagle się zatrzymał.

– Ale było ci dobrze, prawda? – zapytał, patrząc mi prosto w oczy.

– Jasne – odparłam, siląc się na uśmiech.

– No to do następnego razu. – chciał mnie pocałować, a ja się uchyliłam.

– Idź już! Mama! – wypchnęłam go szybko za próg.

Bałam się, że jeśli dalej będzie się wpatrywał w moje oczy, to z nich wyczyta, że kłamię. Byłam przecież zdruzgotana.

On na pewno sobie dogodził. Ale ja? Przeżyłam prawdziwy koszmar!

I nie chciałam, żeby to się powtórzyło.

„Nic z tego, kochanie, następnego razu nie będzie” – pomyślałam, zamykając za nim drzwi.

Kiedyś przestanie wierzyć w moje wymówki Od tamtego czasu minął miesiąc, a moja niechęć do seksu nie zmalała. Wręcz przeciwnie, jeszcze wzrosła. Próbowałam sobie tłumaczyć, że tylko pierwszy raz był taki okropny, a następny będzie lepszy. Nie pomaga.

Na samą myśl o zbliżeniu zbiera mi się na wymioty. Robię więc wszystko, by tego uniknąć.

Marek łazi za mną, zachęca, namawia. Wymiguję się, tłumaczę, że brak mi czasu, źle się czuję albo mam okres. Na razie chyba mi wierzy, ale myślę, że to się wkrótce zmieni. Przecież nie jest idiotą...

Czasem mam ochotę wyznać mu prawdę, powiedzieć, że się nie sprawdził, jednak się boję. Zależy mi na nim i nie chcę go skrzywdzić ani obrazić. Podobno nie wolno powiedzieć facetowi, że nie sprawdza się w łóżku, bo nie ma dla niego większej obrazy. Jakie więc mam wyjście?

