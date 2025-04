Sport to coś pięknego i wspaniałego. Ani naukowe, ani polityczne sukcesy nie napawają nas taką dumą, jak udane występy biało-czerwonych na międzynarodowych igrzyskach. Sukces reprezentacji Polski na Paraolimpiadzie wprawia w zdumienie, wręcz onieśmiela. W biało-czerwonych barwach wystąpiło 36 zawodniczek i 54 zawodników w 13 dyscyplinach. Dali z siebie wszystko!

Polacy wracają do kraju z dużym ciężarem... medali. Aż 39 krążków (w tym 9 złotych) wręczono biało-czerwonym podczas wyjątkowych igrzysk. Tym samym pobili oni rekord z igrzysk paraolimpijskich w Londynie (wtedy zdobyli łącznie 36 medali, w tym 14 złotych).

Tylko w polki.pl! Polski medalista paraolimpijski Piotr Grudzień

Kto zdobył medal o najwyższej wartości? Ta sztuka udała się Natalii Partyce, drużynie tenisistek stołowych, Rafałowi Wilkowi, Jakubowi Tokarzowi, Maciejowi Lepiato, Ewie Durskiej, Maciejowi Sochalowi, Iwonie Podkościelnej i Barbarze Niewiedział. Szczególnie ta ostatnia zyskała dużą popularność. Brytyjska stacja telewizyjna wybrała najbardziej niezwykłe momenty imprezy. Na 2. miejscu umieścili finisz Barbary Niewiedział w biegu na 400 m w rywalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Polka niemalże rzuciła się na linię mety i zdobyła brązowy medal.

Your number 2 #YesICan moment? Poland's Barbara Niewiedzial's face plant across the line for a dramatic #Bronze pic.twitter.com/HmbaF3iOhC — C4 Paralympics (@C4Paralympics) 17 września 2016

Po dekoracji wyznała: