Spotkałam tego chłopaka w korytarzu. Ja szłam umyć ręce przed zabiegiem, on cicho wchodził do mieszkania pacjentki. Na mój widok stanął zaskoczony i spłoszony, przywodząc mi na myśl włamywacza.

– Kim pan jest? – spytałam ostro.

Wiedziałam z wywiadu pielęgniarskiego, że pani Nastka mieszkała sama.

– Wnukiem jestem, a pani? – odparł hardo, bez śladu początkowej niepewności.

W pierwszej chwili pomyślałam, że oto widzę nowy wariant metody „na wnuczka” – chłopak przyszedł okraść staruszkę. Byłam jednak w tej dobrej sytuacji, że mogłam to od razu sprawdzić.

Zawołałam, że przyszedł wnuk, a reakcja pani Nastki przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Starsza pani, która jeszcze przed chwilą miała ogromne trudności z poruszaniem się, dostała przypływu niespodziewanego wigoru.

– Joachimek? Kochany chłopiec, jak się cieszę, że cię widzę. Panny pewnie oglądają się za tobą, taki przystojny się zrobiłeś, tylko straszna z ciebie chudzina. Nie karmią cię w domu? Może byś coś zjadł?

Krew mnie zalała. Co za bezczelność!

Mówiła bez przerwy a ja obserwowałam kochanego chłopca. Miał 16–17 lat, był wyższy ode mnie i raczej nie przypominał dziecka, ale dla babci nadal był milusińskim wnusiem, którym zajmowała się, gdy był chory i nie mógł iść do przedszkola. Jego żywa mimika kazała mi się domyślać, że czułości babci nudzą go bezbrzeżnie. Nie po to tu przyszedł. W takim razie po co?

Lata pracy z ludźmi chorymi, często pozbawionymi opieki lub zdanymi na krewnych, o których wolałoby się zapomnieć, nauczyły mnie, że nie wszystko jest tak idealne, jak wygląda.

– Dziękuję, babciu, nie jestem głodny – wydukał Joachim, gdy zdołał się przedrzeć przez zalew czułości.

– To się dobrze składa, bo w tym domu nie za wiele jest do jedzenia, trzeba by było zrobić zakupy – mruknęłam niegłośno w stronę chłopaka.

Pani Nastka nie najlepiej słyszała, do niej uwaga nie dotarła. Joachim udał, że nie do niego mówię, co trochę mnie zezłościło. Nie lubię, jak się mnie lekceważy.

– Jak wyobrażasz sobie opiekę nad babcią? Myślałeś o tym? – spytałam trochę głośniej. – Jak widzisz, jest chora i coraz gorzej sobie radzi.

– To mamy sprawa, ona się tym zajmuje – odburknął cicho Joachim, żeby babcia nie usłyszała.

Krew mnie zalała. Co za bezczelność!

Właśnie, skąd wziął klucze?

– To po co przyszedłeś? – spytałam.

Rozmawialiśmy, wykluczając przygłuchą panią Nastkę z rozmowy, ale z niedosłyszącymi staruszkami jest tak, że dociera do nich to, co najbardziej chcemy przed nimi ukryć.

– Właśnie, skąd miałeś klucze? – spytała bystro.

– Leżą u nas w szufladzie, to wziąłem. Chciałem zobaczyć, co u babci.

Pani Nastka rozjaśniła się w uśmiechu, nawet ja pomyślałam, że niepotrzebnie się czepiam. Nie przychodził do babci, ale zaczął i trzeba to docenić. Zostawiłam ich, żeby nacieszyli się sobą.

Kiedy wróciłam tydzień później, pani Nastka zwierzyła mi się, że zaobserwowała u siebie objawy demencji. Była bardzo zdenerwowana i przygnębiona. Kto by nie był… Ta choroba to nie przelewki.

Musiałam pomóc biednej staruszce

– Coraz mniej pamiętam, coś mi się zwiduje – mówiła drżącym głosem. – Nie pamiętam, gdzie co położyłam. Najbardziej mi żal pierścionka zaręczynowego, który dostałam od Adama. Nie nosiłam go ostatnio, nie pasował już na moje palce, ale lubiłam go wyciągać, dotykać i wspominać minione czasy. Wczoraj rano patrzę, nie ma! Pudełeczko zostało, pierścionek zniknął! Nie odłożyłam go na miejsce, pewnie gdzieś się potoczył. Jak mogłam być tak nieostrożna! A najgorsze, że niczego nie pamiętam!

Obiecałam, że poszukam zguby, a pani Nastka się ucieszyła. Towarzyszyła mi, kiedy centymetr po centymetrze przeszukiwałam sypialnię.

– Pieniędzy też mam mniej, niż myślałam, nie kontroluję już wydatków – narzekała starsza pani – Zniknęły nawet czekoladki, co je trzymałam dla niespodziewanych gości. Słyszałam, że demencja charakteryzuje się dziurami w pamięci, ja właśnie mam takie objawy.

– Coś jeszcze zginęło? – spytałam, prostując się gwałtownie.

– Ależ nic – zaprotestowała staruszka.

– Przecież mówię, że pamięć mi szwankuje.

Od razu przyszedł mi do głowy wślizgujący się cichaczem do mieszkania babci Joachim. Gdybym powiedziała o podejrzeniach, pani Nastka obraziłaby się, ale miłe pytanie o wnusia to całkiem co innego.

– Niestety, nie przyszedł ponownie – zachmurzyła się. – Dzieci mają teraz mnóstwo zajęć, mój Joachimek nie ma czasu, musi się uczyć, ja to rozumiem. Nie narzucam się, tylko tak mi przykro, kiedy wydaje mi się, że o mnie zapomniał.

Pewnie, że skorzystałam z okazji

Wyciągnięcie od kochającej babci numeru telefonu wnuczka było łatwe, musiałam tylko sama go sobie spisać z telefonu pani Nastki. Zadzwoniłam, a jakże. Byłam tak zła na gnojka, że nie siliłam się na dyplomację.

– Zwrócisz babci pierścionek, tak żeby się nie zorientowała, że go wziąłeś – powiedziałam, kiedy odebrał. – Serce by jej pękło, gdyby wiedziała, że ukochany wnusio ją okrada.

– Nie ma pani żadnych dowodów – odparł bezczelnie.

– Nie martw się o dowody, tylko o siebie. Zaraz zadzwonię do twojej mamy, powiem jej, jak złapałam cię na wślizgiwaniu się do mieszkania babci. I o tym, co widziałam.

– Niczego pani nie mogła widzieć – prychnął z politowaniem.

– Skąd wiesz? Uważam, że widziałam, i to sporo. Przypadkowo zauważyłam, jak grzebiesz w babci komodzie, a kiedy spytałam pacjentkę, okazało się, że ona nic nie wie o twojej wizycie. Nie słyszała, jak wchodziłeś. Twoje słowo przeciwko mojemu, chcesz spróbować?

– Pani się nie ośmieli! – stracił pewność siebie. – Co mi pani może zrobić? Babcia mnie nie oskarży, dałaby mi wszystko.

Pomyślałam, że to niestety prawda, ale złość na niego pchała mnie do czynu.

– Taki jesteś pewny? Spróbujmy. Przekonajmy się, czy babcia wybaczy ci kradzież pierścionka zaręczynowego. Bardzo przezywała jego utratę.

Joachim milczał, przetrawiając uzyskane informacje, po czym spytał:

– To co mam zrobić? Czego pani chce?

Ciekawe, jak długo oprze się pokusie

Za moich czasów nazywało się do wychowywaniem i wdrażaniem do obowiązków.

– Oddasz, co wziąłeś. Zrobisz to dyskretnie, a potem zaproponujesz babci pomoc w zakupach. Aha! I posprzątasz mieszkanie, od dawna woła o odkurzacz. Tylko na błysk, pamiętaj, że sprawdzę.

– To jest szantaż!

– Tak. I co mi zrobisz? Nie zmuszam cię, możesz odmówić.

Joachim nie odmówił. Nawet mnie to zdziwiło, pomyślałam, że chłopak nie jest jeszcze stracony. Z głupoty okradł babcię, a teraz chce odpracować winę.

No cóż, nigdy w życiu tak się nie pomyliłam, i wcale nie chodziło o Joachima. To jego babcia wywiodła mnie w pole. Pani Nastka była oczarowana niespodziewanymi wizytami wnuka.

– To takie pomocne dziecko – opowiadała mi rozczulona. – Skoczy do sklepu i do apteki, a wczoraj nawet odkurzył mieszkanie.

Dziwiłam się, że nie wspomniała o odnalezionym pierścionku, ale zanim dopytałam Joachima, zobaczyłam go na jej palcu.

– Mówiła pani, że nie pasuje – pokazałam złote cacko.

– Jakoś wszedł, wolę mieć go przy sobie, nie zniosłabym, gdyby znowu zniknął – odparła pani Nastka i szybko zmieniła temat.

Nie wspominała już o odczuwanych symptomach demencji, wyglądało na to, że znów jest sobą. Joachimek przestał jej podbierać precjoza i pieniądze, wszystko było na miejscu, więc nie miała pretensji do własnej pamięci.

Wiedziała, kto kradnie

Uspokoiła się, za to ja zaczęłam się zastanawiać, jak długo wnuczek wytrzyma w uczciwości. Może całe życie, a może tylko kilka tygodni? Namyślałam się, co z tym zrobić, i byłam już bliska zwierzenia się pani Nastce z podstępu, jaki zastosowałam wobec Joachima, gdy starsza pani mnie ubiegła.

– Nie zna siostra dobrego i zaufanego ślusarza? – spytała niespodziewanie. – Chciałabym wymienić jeden zamek, wydaje mi się, że się zacina.

– Nie wydaje mi się – zaprotestowałam i urwałam. Nie o zepsuty zamek tu szło…

– A jednak – powiedziała z naciskiem pani Nastka. – Chciałabym czuć się bezpiecznie we własnym domu, a jak przyjdzie Joachimek, zawsze mogę mu otworzyć.

Wiedziała albo domyślała się, że za zniknięciami kosztowności krył się jej wnuk. Z początku wolała oskarżyć siebie o demencję, niż przyznać sama przed sobą, że Joachim kradnie. Ale potem rozsądek wziął górę. Kiedy odnalezienie pierścionka zbiegło się z wizytą wnuka, już wiedziała.

