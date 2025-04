„Po latach odkryłem, że przez rodzinne zatargi straciłem nie tylko ojca, ale i brata. Nikt nie mówi mi prawdy”

„Przez te wszystkie lata wiedziałem, że ojciec skrzywdził moją rodzinę. Że przez niego wujek poszedł do więzienia, zostawiając żonę i troje dzieci bez środków do życia. Starałem się zapomnieć, że spłodził mnie taki człowiek, aż przestałem o nim myśleć... Aż do dzisiaj”.