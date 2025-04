„Opiekowałam się mężem po udarze. Gdy doszedł do siebie, znalazł kochankę, bo przy mnie czuł się jak przy pielęgniarce”

„Poświęciłam wszystko, by Bartek doszedł do siebie po udarze. Byłam cieniem dawnej siebie. Gdy mógł wrócić do pracy, nie posiadałam się ze szczęścia. Jednego nie przewidziałam. Mój ukochany przestał widzieć we mnie kobietę”.