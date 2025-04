Dopiero po dłuższej chwili dotarło do mnie, że lekarz stoi obok i coś mówi. Od razu przerażona poderwałam się z krzesła.

– Co z Piotrusiem? – zapytałam zachrypniętym głosem. – Jak on się czuje?!

– Mówiliśmy już pani, że dobrze – lekarz patrzył na mnie uważnie. – Teraz śpi. I będzie spał do rana, jest przy nim pielęgniarka. Mówiłem, żeby pani poszła do domu, odpoczęła choć trochę.

– Ale jak to, do domu? – popatrzyłam na niego, nie bardzo kojarząc, o co mu chodzi. – A on tu sam zostanie?

– Z pielęgniarką – powtórzył lekarz. – Na dyżurze zostaje też dwóch lekarzy, Piotruś będzie miał dobrą opiekę.

– A jak się obudzi i mnie przy nim nie będzie? – zapytałam płaczliwie. – Pewnie się bardzo przestraszy. – Synek jest na OIOM-ie, i tak nie może pani przy nim siedzieć – odparł lekarz i lekko uśmiechnął się do mnie. Po nim też wyraźnie widać było zmęczenie.

– Proszę spróbować się wyspać. Rano będzie mu pani dużo bardziej potrzebna, a zmęczona nie pomoże mu pani. Wiedziałam, że ma rację. Niechętnie podniosłam się z krzesła, rozmasowałam zdrętwiałe ramiona, poczułam w nich ból. No tak – spędziłam na tym krześle ładnych kilka godzin, gapiąc się w podłogę i kiwając w przód i w tył.

– Ma pani jak wrócić do domu? – zaniepokoił się nagle lekarz. – Nie powinna pani jechać samochodem.

– Wezmę taksówkę – powiedziałam, czując, że zaraz padnę ze zmęczenia. Tak, zdecydowanie musiałam odpocząć, jeżeli następnego dnia miałam w jakikolwiek sposób pomóc Piotrusiowi.

Obiadek mu szykowałam, a mały się bawił

Nerwy puściły mi już w taksówce. Rozryczałam się jak bóbr. Widziałam, że zaniepokojony taksówkarz wciąż zerka we wsteczne lusterko. Zabierał mnie spod szpitala i domyślał się pewnie, że coś się stało, ale o nic nie pytał. I dobrze, bo chyba w ogóle bym pękła. Kiedy mu płaciłam, powiedział tylko: – Wszystko będzie dobrze. Skinęłam głową i pobiegłam na górę. Dobrze? Jakie dobrze?! Moje dziecko jest w szpitalu, bo ja go nie upilnowałam. Bo uwierzyłam temu kretynowi, że mnie kocha, że ze mną będzie. I jak ta głupia czekałam na niego, obiadek szykowałam.

Gdyby nie to, Piotruś nie dorwałby się do mojej skrzynki z biżuterią. Nie połknąłby pierścionka i nie leżałby teraz w szpitalu. Na samo wspomnienie tego wypadku znowu zaczęłam się trząść. Wszystko pamiętałam jak przez mgłę. Od garnków i radosnego podśpiewywania oderwał mnie płacz Piotrusia. I jakieś dziwne odgłosy, jakby się dławił. Wpadłam do pokoju, chwyciłam go na ręce. Od razu zorientowałam się, co się stało. W szkatułce, w takim specjalnym pudełeczku, zawsze znajdował się pierścionek. Teraz pudełeczko było puste, a moje biedne dziecko, całe czerwone na twarzy, aż zanosiło się od płaczu.

W pośpiechu włożyłam kozaki, wrzuciłam na grzbiet kurtkę, dzieciaka owinęłam w koc i wybiegłam z mieszkania. Na szczęście na parkingu natknęłam się na sąsiada – podrzucił nas do szpitala.

To dziwne, ale w ogóle nie pomyślałam o tym, żeby zawiadomić Marka



Był ojcem dziecka, ale nie mieszkał z nami. Od ponad trzech lat, odkąd się poznaliśmy, deklarował mi miłość i obiecywał, że rozwiedzie się ze swoją żoną i będzie z nami. Chociaż na obietnicach się kończyło, nadal mu ufałam. Ufałam? Teraz zaczęłam się nad tym zastanawiać. Sprzątałam w kuchni porzucone w pośpiechu garnki, wylałam sos, którego nie dokończyłam i kończyć już nie miałam zamiaru, i rozmyślałam nad swoimi uczuciami. Czy nadal mu ufałam? W sytuacji zagrożenia, gdy trzeba było ratować Piotrusia, w ogóle nie pomyślałam o tym, żeby zawiadomić o wypadku jego ojca. Ani o tym, żeby przy nas był, żeby mnie wsparł, pomógł mi jakoś.

Chyba jednak podświadomie czułam, że nie mogę na niego w ogóle liczyć. Bo nie mogę i trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Zawsze ważniejsza była tamta rodzina – żona i nastoletnia córka. Co prawda twierdził, że żony już nie kocha, jednak ciągle coś mu przeszkadzało, żeby się z nią rozwieść. Najpierw byli związani jakimiś transakcjami bankowymi, potem jego córka szła do gimnazjum. Teraz dla odmiany je kończy i on nie chce jej przed egzaminami denerwować.

Sądzę, że on po prostu boi się przyznać żonie, że ma kochankę. I tyle… Nie martw się, przecież cię kocham, damy radę...

Kochanka… Nigdy nie chciałam być kochanką



Kiedy się poznaliśmy, ja naprawdę mu uwierzyłam, że to coś serio, że będziemy razem. To dlatego pozwoliłam sobie na zapomnienie, stąd Piotruś. Kiedy zorientowałam się, że jestem w ciąży, byłam przerażona. Miałam nawet różne głupie myśli i tak naprawdę to Marek mnie przekonał, żebym nie usuwała. Przynajmniej do tego się przydał. Do dziś pamiętam jego słowa: – Przecież cię kocham, damy radę. Jednak potem nie był już taki wylewny w uczuciach. I nie było go przy mnie, gdy jechałam rodzić do szpitala. Ale przyjechał po nas i widziałam, jak szaleje ze szczęścia i dumy, że ma syna. I znowu mu uwierzyłam, że będziemy razem.

Mami mnie tak już ponad trzy lata. Widujemy się kilka razy w tygodniu. Czasem urywa się z pracy i do nas przyjeżdża, czasem wybieramy się gdzieś w weekend. Za miasto, żeby przypadkiem znajomych nie spotkać… Ale najczęściej przyjeżdża do nas po południu, na jakąś godzinę, dwie. Wtedy ja szykuję mu obiad, a on bawi się z Piotrusiem. Jesteśmy przez tę krótką chwilę jak prawdziwa rodzina. Wczoraj też miał wpaść. Szykowałam mu jego ulubione spaghetti i podśpiewywałam z radości, że go zobaczę. To dlatego Piotruś bawił się sam. A Marek nie przyjechał, nawet nie zadzwonił… Nie zadzwonił? Nagle uświadomiłam sobie, że w pośpiechu zostawiłam komórkę w domu! Wytarłam ręce i kliknęłam w klawiaturę. Dwie wiadomości! „Nie dam rady dziś przyjść, teściowie przyjechali na obiad. Zobaczymy się weekend, dobrze, kochanie?”. I druga: „Gniewa się mój Pysiaczek? Zadzwonię jutro z pracy, dziś naprawdę nie dam rady się wyrwać”. Aż mną zatrzęsło… Pomyślałam sobie, że powinnam właśnie teraz do niego zadzwonić.

Albo lepiej – pojechać w środku nocy i przy tych jego teściach wygarnąć mu, że jego syn jest w szpitalu, że miał operację, a jego – Marka – jak zwykle przy naszym dziecku nie było! Ależ by się zdziwiła jego szanowna rodzinka… Pewnie mają go za świętego! Doszłam jednak do wniosku, że to nie ma sensu. Co mi to da? Może nawet jego żona się wkurzy, wyrzuci go z domu, a on wtedy przyjedzie do mnie z podkulonym ogonem. Czy ja naprawdę tego chcę? Naprawdę wystarczą mi takie ochłapy? Chyba stać mnie na więcej!

Odkładając komórkę na stolik, pomyślałam, czy nie zadzwonić do szpitala. Ale zrezygnowałam. Jakby coś się działo, oni by zadzwonili. Mają mój numer. Nie wiem, jakim cudem udało mi się zasnąć. Chyba jednak byłam bardzo zmęczona, musiałam odreagować stres i dać organizmowi odpocząć. Nastawiłam sobie budzik na godzinę siódmą rano, ale i tak obudziłam się sama. W szpitalu byłam jeszcze przed ósmą. Zdążyłam nawet dorwać pielęgniarkę z nocnej zmiany.

Kilka minut później zobaczyłam Piotrusia na łóżeczku

– Piotruś jeszcze śpi, ale wszystko jest w porządku – zaczęła mi relacjonować mimo zmęczenia. – W nocy raz się obudził, pewnie bolał go przełyk, bo przecież ma tam wszystko podrażnione. Ale podaliśmy kroplówkę, zaraz się uspokoił i zasnął. Proszę na razie poczekać na korytarzu, zaraz przyjdzie lekarz. Po obchodzie pewnie przenieśmy małego do sali na oddziale, tam będzie mogła pani z nim być cały czas. Kiedy kilka minut później zobaczyłam Piotrusia na łóżeczku – takiego małego, kruchego, biednego, podłączonego do kroplówek – znowu się rozpłakałam.

– Proszę się uspokoić, ani trochę mu pani nie pomaga – lekarz położył mi rękę na ramieniu. – Z synkiem już wszystko w porządku. On teraz potrzebuje jedynie spokoju i odpowiedniej diety. Siedziałam przy Piotrusiu cały dzień, na przemian uspokajając go, czytając mu bajeczki albo śpiewając jego ulubioną piosenkę.

Marek zadzwonił, ale nie odebrałam, wyciszyłam dźwięk. Na esemesy też nie odpowiedziałam. Nie obchodziło mnie, czego chce. Teraz byłam tylko dla synka. Nie chciałam nawet iść na obiad, chociaż lekarz sugerował, żebym coś zjadła. Zajrzał do nas ostatni raz wieczorem, pod koniec pracy.

– Jak pani chce, może pani zostać z synkiem na noc, trzeba to tylko zgłosić pielęgniarce – powiedział. – Jednak radziłbym najpierw coś zjeść i chwilę odpocząć. W takim stanie za chwilę nam tu pani zemdleje, a my wolelibyśmy zajmować się małymi pacjentami… Może niech pani się przewietrzy przez godzinę czy dwie… Do Piotrusia może przecież przyjechać ojciec, prawda?

– On nie ma ojca! – powiedziałam nagle, w przypływie impulsu. – Ale przecież zgłaszała pani, w karcie pacjenta – lekarz wyglądał na zdezorientowanego. – Nie ma go w Polsce?

– Jest – powiedziałam. – Ale to nie jego ojciec. To znaczy… Nieważne. Ma pan rację, pójdę coś zjeść, przejdę się po parku i wrócę. Do zobaczenia.

Dość tych złudzeń, teraz trzeba prawnika. W czasie niespełna godziny podjęłam decyzję. Zdążyłam nawet zadzwonić do koleżanki, która jest prawnikiem. Marek nie zasługuje na takiego syna. A Piotrusiowi taki ojciec nie jest potrzebny. Nie będziemy się z nim widywać. Powiem to Markowi przy najbliższej okazji. I złożę w sądzie pozew o odebranie praw rodzicielskich.

Nie sądzę, żeby Marek się sprzeciwiał albo walczył. Będzie się bał, jak zawsze, że żona się dowie. Obiecywał mi miłość i ślub, ale na mnie także nie zasługuje. Nie chcę go. Zacznę nowe życie. Tylko ja i mój synek, przynajmniej na razie. Pragnę tego – i jestem mu to winna! I wtedy przypomniałam sobie o komórce. Dwie wiadomości od Marka. Kliknęłam w jedną, przeczytałam i… szlag mnie trafił.

