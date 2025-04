13 maja na konferencję premiera czekaliśmy z moim narzeczonym z zapartym tchem. Nie dlatego, że mamy dzieci, które trzeba posłać do szkoły, albo stęskniliśmy się za knajpami. 27 czerwca mamy się pobrać, a jak na razie nie mamy pojęcia, co zrobić ani ze ślubem, ani z weselem. Liczyliśmy, że rząd może w końcu weźmie tę kwestię pod uwagę i ogłosi, czy można organizować imprezy rodzinne czy nie. Niestety znowu się nie doczekaliśmy. Jak zwykle.

Czy można zorganizować wesele w 2020 roku?

Od 3 lat intensywnie organizujemy nasz wymarzony ślub. Zamówiliśmy piękną salę w dworku, wybraliśmy zespół, fotografa, mi udało się kupić idealną suknię, w której wyglądam jak księżniczka, a mój partner ma przygotowaną całą stylizację. W pogotowiu mamy też fryzjera, kosmetyczkę i florystkę. I teraz całe te miesiące przygotowań możemy sobie wrzucić do kosza.

Rząd ma nas najzwyczajniej w nosie. Każde pytanie o organizację wesel zbywa jakimiś niejasnymi stwierdzeniami, nie podając żadnych konkretów. A my nie chcemy wiele. Wystarczy, że powiedzą, czy można organizować w czerwcu wesele chociaż do 50 osób, czy nie ma na to żadnej szansy. Przynajmniej dowiemy się, na czym stoimy, bo ta niepewność nas wykańcza.

Odkąd wprowadzili obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, mam wrażenie, że to tylko zły sen. Co jest dość ironiczne, bo z nerwów od kilku tygodni nie mogę spać w ogóle. Nie mam apetytu, więc chudnę w oczach i chodzę z podkrążonymi oczami, wieczorami płaczę w poduszkę, patrząc na swoją ślubną biżuterię. Nie tak miało być.

Gdyby zezwolili na wesele chociaż do 50 osób, moglibyśmy dostosować nasz plan do panujących zasad, zaprosić najbliższą rodzinę i przyjaciół i w dalszym ciągu przeżyć piękne chwile. A jeśli zezwolenia nie będzie, przełożymy ślub na przyszły rok. Ważne, żebyśmy wiedzieli co robić.

Czy brać ślub kościelny w czasie epidemii koronawirusa?

W planach mieliśmy ślub kościelny. Co prawda w tej kwestii obostrzenia pozwalają nam na ceremonię w towarzystwie rodziny i znajomych, jednak nie bierzemy pod uwagę samego ślubu. Jeśli sakrament, to tylko z późniejszym świętowaniem. Inaczej nie ma o czym mówić.

Nie wspominam już nawet o ślubie cywilnym w obecności wyłącznie urzędnika i świadków. Dla nas taki ślub to żadna uroczystość. Zero atmosfery ani frajdy. A to ma być najważniejszy dzień życia!

Branża ślubna w czasie epidemii koronawirusa

Podwykonawcy, których usługi wynajęliśmy na wesele cierpliwie czekają razem z nami na informacje dotyczące wesel. Oni też są zestresowani. W końcu stracili znaczną część swoich dochodów. Na szczęście są chętni, by w razie potrzeby zmienić plan działania lub datę.

Gdybyśmy jednak musieli odwołać wesele, stracilibyśmy kilka tysięcy zaliczek. To są ogromne pieniądze, które długo oszczędzaliśmy. Mamy nadzieję, że nie przepadną. Martwię się o to, bo nowe umowy w innym terminie będą oznaczały dodatkowe koszty.

Niech politycy wezmą w końcu pod uwagę, że branża ślubna to ważny element gospodarki i trzeba się nad nią zastanowić. Niech wreszcie podejmą jakąś decyzję i pozwolą nam działać, bo jak tak dalej pójdzie, to załamanie nerwowe będzie nieuniknione. Już czujemy się jak wraki. Mamy nadzieję, że na następnej konferencjo dowiemy się, na czym stoimy.

