– Zobacz, tato – Staś pokazał mi zeszyt z klasówką z matematyki, za którą dostał piątkę. – Udało mi się. Tylko Czarek był lepszy ode mnie – powiedział z dumą.

– Cieszę się, synku – pogratulowałem mu.

Dwa dni siedzieliśmy wspólnie nad zadaniami, żeby się przygotował do tego sprawdzianu. Zawsze byłem dobry z przedmiotów ścisłych, podobnie jak moja żona, za to Staś to typowy humanista i cyferki ciężko wchodzą mu do głowy. Powinienem czuć prawdziwą dumę... Jednak nie potrafiłem i Staszek wyczuł to w moim głosie.

– Wolałbyś szóstkę? – zapytał.

– Nie, Stasiu. Piątka to świetna ocena.

– To czemu jesteś smutny?

– Źle się czuję, jestem zmęczony... Muszę po prostu odpocząć – kłamałem jak najęty, ale nie mogłem powiedzieć mu prawdy. Jeszcze nie teraz. – Idź pograć na komputerze.

Chyba nie uwierzył mi do końca. Miał już w końcu 11 lat. Ale był wciąż bardzo posłusznym dzieckiem, dlatego bez słowa sprzeciwu poszedł do swojego pokoju. A ja położyłem się na kanapie, wpatrując się bezmyślnie w sufit i udając, że odpoczywam.

Ewa, moja żona, wróciła tego dnia bardzo późno z pracy. Staś już spał. Ja wciąż liczyłem kropki farby na suficie. Kiedy weszła do pokoju, nie spojrzałem na nią nawet, tylko powiedziałem:

– Widziałem cię z Leszkiem.

– A tak, wpadłam na niego ostatnio – odparła niefrasobliwie.

Czułem, że zaraz postara się wymyślić jakieś zręczne kłamstwo, postanowiłem więc dłużej już nie owijać w bawełnę.

– Wiem, że Staś jest jego synem.

– Darek, ty oszalałeś – krzyknęła Ewa.

– Szalony byłem wtedy, gdy uwierzyłem, że to ze mną jesteś w ciąży...

– Ale przecież on ma twoją grupę krwi.

– Zapewne Leszek też taką ma. Tak jak miliony innych facetów. Za to DNA to rzecz absolutnie wyjątkowa – wyjąłem z kieszeni spodni kartkę z wynikiem. – Nie masz pojęcia, jak prosto teraz zrobić takie badanie .

Żona wzięła ode mnie kartkę i przez chwilę przypatrywała się jej w milczeniu.

– Jak się domyśliłeś? – zapytała wreszcie.

– Zobaczyłem was przypadkiem w tej knajpie, gdzie czasem wpadasz w trakcie pracy. Wiedziałem, że tam będziesz, chciałem ci zrobić niespodziankę. I wtedy zobaczyłem jego twarz. Po raz pierwszy od ponad 11 lat... To było jak rażenie piorunem. Zrozumiałem, że tak właśnie będzie wyglądał Staś w wieku 40 lat. No i postanowiłem sprawdzić...

– Aż tak ci zależało, żeby to wiedzieć?

– Dziwisz się?

– Tak, dziwię się. Wychowywałeś go jak swojego syna, on traktuję cię jak ojca. Dlaczego chcesz wszystko zmienić?

– Ja nic nie chcę zmieniać, bo ode mnie nic nie zależy. Prawda jest taka, że Staś nie jest moim synem. I nic tego nie zmieni.

– Prawda – prychnęła pogardliwie Ewa.

– Prawda jest taka, że mówiąc małemu prawdę, pozbawisz go ojca.

– Jest Leszek...

– On nigdy ojcem nie będzie.

– Dlaczego?

– A wiesz, dlaczego TO zrobiłam? Bo ty nie mogłeś mi dać dziecka, a Leszek dzieci mieć nie chciał...

– I teraz zaczęłaś się z nim spotykać, bo chcesz mieć drugie dziecko?!

– Jesteś idiotą.

– Byłem. Teraz już się z tego wyleczyłem – oznajmiłem, ruszając do drzwi.

Ewa chwyciła mnie za rękę.

– Ty nic nie rozumiesz. To on sam... Leszek poszedł przypadkiem na wywiadówkę swojego siostrzeńca, Tomka Burskiego.

– Tego z klasy Stasia?

– Tak. I zobaczył Staszka na korytarzu, usłyszał nazwisko i domyślił się. Dlatego chciał się ze mną spotkać.

– Chciał potwierdzenia? – domyśliłem się.

– Nie tylko. Zażądał ode mnie, by Staś się dowiedział, że to on jest jego ojcem. Chce nawet płacić na niego alimenty...

– Oszczędzę mu kłopotu – przerwałem jej. – Szybko się rozwiedziemy i będziesz mogła zamieszkać z prawdziwym tatusiem Stasia.

– Ale Leszek nie chce zamieszkać ze Stasiem. Chce mieć jeden weekend w miesiącu i zabrać go na tydzień wakacji. On ma 40 lat, a wciąż nie dorósł do ojcostwa.

– To nie moja wina – prychnąłem. – Ale to ostatecznie rozwiązuje problem...

– Jak to? – zdziwiła się zatrwożona.

– Dobrze wiesz, że Leszek to wprawdzie gówniarz, ale taki gówniarz, który zawsze dostaje to, czego chce – powiedziałem z goryczą. – Jeśli postanowił, że Staś ma dowiedzieć się prawdy, to zrobi wszystko, żeby tak się stało. Zna przecież nawet plan jego lekcji.

– Musimy wyjechać. Musimy mu uciec – Ewa zaczęła mówić, jakby nagle dostała gorączki. – On nie może tego zrobić!

– Ej, zastanów się – rzuciłem ostrzegawczo. – Nie rzucimy pracy z dnia na dzień.

– Darek, proszę cię – jęknęła.

– Nic z tego. Zapomnij.

– To co masz zamiar zrobić?

– Teraz muszę chwilę pomyśleć – uznałem. – Zostaw mnie samego i idź spać... No już, naprawdę na dziś mam dość gadania.

Kiedy Ewa wyszła, wyjąłem z półki albumy ze zdjęciami i... Całą noc przesiedziałem, „przeglądając swoje życie”. I zobaczyłem coś, na co wcześniej nie zwróciłem uwagi. Na wszystkich zdjęciach i ja, i Staś byliśmy uśmiechnięci lub zapatrzeni w siebie. Albo ja obserwowałem coś, co on robił, albo on pilnie śledził moje ruchy. Wszędzie byliśmy szczęśliwi i dumni z tego drugiego...

Dopiero nad ranem udało mi się zasnąć. Kiedy obudziłem się koło 10, Ewa była już w pracy, a Staś w szkole. Zadzwoniłem do swojej firmy poprosić o jednodniowy urlop. Potem wykonałem jeden telefon...

Godzinę później byłem już pod biurowcem redakcji, w której pracował Leszek. Po chwili stałem w drzwiach dużego i przeszklonego gabinetu redaktora naczelnego.

– Zdziwiłem się, gdy do mnie zadzwoniłeś – przywitał mnie z kpiącym uśmieszkiem przyklejonym do twarzy. – Dawno się nie widzieliśmy, Dario...

– Wiesz, po co przyszedłem?

– Powiedzmy, że się domyślam – uśmieszek nie znikał z jego twarzy. – No a co tam u... naszego syna?

– Świetnie. Wczoraj dostał piątkę z matmy – teraz ja zacząłem wpatrywać się w niego kpiąco, co trochę go zdezorientowało.

– Przyszedłeś ustalić wysokość alimentów, jakie mam na niego płacić?

– Nie. Przyszedłem powiedzieć ci, że jeżeli zbliżysz się do mojego syna na mniej niż sto metrów, połamię ci obie ręce i nogi.

Twarz Leszka stężała, kpiący uśmieszek zniknął z niej zupełnie.

– Pamiętasz, że byłem wicemistrzem regionu w swojej kategorii w karate? – dodałem.

– To pewnie ktoś cię kopnął między nogi i dlatego nie mogłeś...

Nie dokończył. Błyskawicznie do niego doskoczyłem, wykręciłem mu rękę i przycisnąłem go twarzą do biurka. Zauważyłem kątem oka, że sekretarka gdzieś dzwoni. Nie obchodziło mnie to.

– Zrozumiałeś?! Mniej niż sto metrów i będziesz kaleką. I gówno mnie obchodzi, że pójdę za to siedzieć! Jasne!?

– Jasne! Puszczaj!

Dopiero widząc przez przeszkloną ścianę biegnących ochroniarzy, puściłem Leszka. Gdy wpadli do środka, pan redaktor powstrzymał ich gestem ręki i powiedział:

– Mój gość sam wychodzi. Prawda?

– Prawda. I mam nadzieję, że już więcej nie spotkam pana redaktora.

Ewa już na mnie czekała w domu.

– Co ty tu robisz?

– Dzwonił do mnie Leszek. Powiedział, co zrobiłeś i... – urwała.

– I co?

– Groził, że jeśli się do niego zbliżysz...

– Mówił coś o Stasiu?

– Że nie miał pojęcia, że to może wywołać takie emocje, i w takim razie on rezygnuje.

– Nie dość, że tchórz, to jeszcze ma nas za idiotów.

– Dlaczego to zrobiłeś?

– Raczej dla kogo. Dla Stasia. Bo on nie zasłużył, żeby jego ojcem był taki skurwysyn jak Leszek.

– Czyli co, wszystko będzie... tak jak dawniej?

– Nie. Nic nie będzie tak jak dawniej. Chcę rozwodu.

– Ale Staś...

– Nie będzie mu łatwo. Dlatego najważniejsze jest, żebyśmy wszystko przeprowadzili w pełnej zgodzie. Wynajmę jakieś mieszkanie niedaleko stąd. Staś będzie mieszkał dwa tygodnie u mnie, dwa tygodnie u ciebie. Wakacjami też dzielimy się po połowie.

Ewa jeszcze przez chwilę próbowała mnie przekonać, lecz chyba tak bardziej dla formalności. W końcu zgodziła się.

Staś był zaszokowany naszą decyzją. Dużo płakał i pytał, czy to przez niego. Zgodnie z prawdą odpowiadałem mu, że nie, że to wyłącznie sprawa między tatą i mamą. Bo to Ewa zawiodła kompletnie moje zaufanie, traktując mnie jak wynajętego opiekuna do swojego dziecka. I nie wina Stasia, że ja nie potrafię żyć z nią pod jednym dachem. Choć może dla jego dobra – powinienem?

