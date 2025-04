„Na widok siostrzeńca mojego szefa, przeszedł mnie dreszcz rozkoszy. Liczyłam na gorący romans, a on zmył się bez słowa"

„Przyjemna, męska dłoń, wzbudzająca zaufanie i… niestosowną chęć, by poczuć ją na innych częściach ciała. Nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że przymknęłam oczy. Dlaczego tak reagowałem? Co mnie napadło? Przecież to normalny mężczyzna. Przystojny, z boskim uśmiechem, oczami jak leśne jeziorka, ale jednak zwykły gość”.