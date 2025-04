Nadszedł karnawał, a ja zamiast się bawić, siedziałam w domu i zadręczałam się wspomnieniami. Dlaczego? Otóż mój ukochany wybrał sobie idealny moment, żeby ze mną zerwać: sylwester. W dodatku poczekał ze swoimi rewelacjami do północy. Wszyscy składali sobie życzenia, całowali się, oglądali fajerwerki, a ja ryczałam jak bóbr.

– Wiesz, stwierdziłem, że Nowy Rok to dobry moment, żeby sobie wszystko wyjaśnić – stwierdził, gdy ja oczekiwałam życzeń, może nawet oświadczyn. – Nie pasujemy do siebie. Nie wiem, jak to jest, o co chodzi, ale jestem zmęczony. Chcę zacząć nowe życie.

Myślałam, że się przesłyszałam

– Ale… jak to? Masz kogoś? – wydukałam w końcu, gdy już odzyskałam głos.

Całe szczęście, że zdążyłam trochę wypić, alkohol nieco spowolnił moje reakcje i myślenie, nie docierała do mnie cała prawda.

– Nie, po prostu muszę odpocząć – stwierdził Tomek, po czym dopił szampana, złożył mi szybkie życzenia i wyszedł.

Boże, co za dupek! Kiedy mówił, że nie chce imprezy, i prosił, żebyśmy spędzili ten wieczór sami, łudziłam się, że to będzie najpiękniejsza noc mojego życia. A tu proszę!

„Co zrobiłam źle? Czym zawiniłam?” – pytałam sama siebie. „Niczym! To on jest niepoważny. Jeszcze niedawno mówił, że kocha, nie dawał żadnych sygnałów” – próbowałam postawić się do pionu.

Ale choćbym w kółko to sobie powtarzała, to i tak zadręczałam się i szukałam winy w sobie. Dlatego tegoroczny karnawał w ogóle mnie nie cieszył. Nie poszłam nawet na imprezę firmową, bo jak na złość po raz pierwszy pozwolili nam przyprowadzić osobę towarzyszącą. Do tej pory zawsze były to spotkania zamknięte, tylko dla pracowników, a teraz prezes stwierdził, że zrobi ukłon w naszą stronę. Po prostu super! Koleżanki oczywiście próbowały mnie rozruszać, wyciągały na dyskoteki. Raz dałam się namówić i przez cały wieczór cierpiałam, bo wszędzie były pary. Musiałam patrzeć, jak się obściskują. A moje koleżanki, chociaż solidarnie przyszły same, bez swoich facetów, to i tak co chwila odbierały od nich esemesy. A mój telefon milczał. Dlatego kiedy zadzwoniła do mnie Iwona, wcale nie miałam ochoty się z nią spotkać. Tymczasem ona nie odpuszczała.

– Przyjedziesz do mnie na weekend – upierała się. – Wiem wszystko, nic mi nie musisz opowiadać. Teraz musisz się rozerwać.

– Słuchaj, doceniam to, naprawdę, ale nie chcę się ruszać z miasta – odmówiłam stanowczo. – Muszę to w sobie jakoś przegryźć. Muszę sama sobie dać radę.

– Przegryzasz już wystarczająco długo, zaraz niestrawności dostaniesz. Przyjedziesz i już – stwierdziła kategorycznie. – Ja, moja droga, doskonale wiem, czego ci trzeba.

Dla świętego spokoju się zgodziłam, ale postanowiłam, że w ostatniej chwili udam chorobę i nigdzie nie pojadę. Lubię Iwonę, jednak naprawdę nie miałam ochoty jej odwiedzać. Mieszka pod Krakowem, w małym miasteczku, a właściwie to duża wieś. Ładnie tam, owszem, bo jej domek stoi obok lasu, na pagórku, widok jest oszałamiający.

Cisza, spokój… No właśnie

Prawdę mówiąc, to właśnie świadomość, że za oknem coś się dzieje, że są ludzie, miasto tętni życiem, działała na mnie uspokajająco. Jakbym pojechała do Iwony, kompletnie bym się rozkleiła. A w te bzdury, że to mi dobrze zrobi, że wyrzucę z siebie wszystko, spojrzę w głąb duszy, to ja nie wierzyłam. Ale kiedy w piątek po południu wyszłam z pracy, Iwona czekała na mnie pod firmą.

– Co ty tu robisz? – zdziwiłam się.

– Jak to? Przyjechałam po ciebie. Kręcisz, marudzisz, to uznałam, że jak po ciebie nie pojadę, to nie dasz się wyciągnąć. Jedziemy do ciebie, bierzesz szczoteczkę do zębów, jakiś sweter i kieckę, a potem ruszamy.

– Po co kieckę? – zapytałam, pozwalając się wepchnąć do samochodu.

– Potem ci powiem.

Na nic moje protesty. Przypilnowała, żebym wszystko wzięła; dała się przekonać, że muszę coś zjeść – i ruszyłyśmy.

– Będzie impreza – rzuciła i od razu dodała: – Wiem, wiem, żadnych facetów. Dlatego skrzyknęłam kobity tam od siebie i zrobimy sobie babski comber.

– Co zrobimy? – spytałam oszołomiona.

– Babski comber. Nie marudź, zobaczysz.

Kiedy przyjechałyśmy na miejsce, Iwona posadziła mnie przy stole w kuchni i wyciągnęła nalewkę.

– Najpierw odczynimy uroki – oznajmiła mi, a widząc moją minę, roześmiała się. – Nie bój się, to tylko takie żarty.

Zapaliła świecę, potem kadzidełko. Puściła jakąś muzykę, chyba indyjską, i śpiewając pod nosem, zaczęła znosić na stół jedzenie. Najpierw dynię w occie, potem ciasto z jabłkami i cynamonem, a na koniec śledzie.

– Dziwny zestaw – skrzywiłam się.

– Taki, jak trzeba. Ocet to twoje obecne życie, a ciasto – przyszłe. Kwaśne i słodkie.

– A śledź?

– To na zagrychę – znowu się roześmiała.

W sumie było fajnie

Nie mówiłyśmy o mnie, Iwona opowiadała o swoim życiu na wsi i nawet zapomniałam na chwilę o tym dupku Tomku. Ale o combrze nie chciała nic powiedzieć, chociaż dopytywałam.

– Zobaczysz jutro – powiedziała.

No i zobaczyłam. Zaraz po obiedzie Iwona kazała mi włożyć kieckę i sweter. Potem umalowała mnie, uczesała, a gdy uznała, że jestem gotowa, rzuciła, że wychodzimy.

– Dokąd? – zdziwiłam się.

– Po inne baby.

Chodziłyśmy od domu do domu i zgarniałyśmy kolejne dziewczyny. Było ich tyle, że dążyłam się pogubić, która jak się nazywa. A potem poszłyśmy do knajpy. Nie było w niej ludzi, za to na krześle siedziała jakaś kukła ze słomy i prześcieradła.

– To jest ten twój dupek – oznajmiła Iwona, wyciągając z siatki stare ciuchy i ubierając kukłę. – Masz przy sobie coś od niego?

Zaprzeczyłam, ale potem przypomniało mi się, że cały czas mam przy kluczach od mieszkania breloczek, który Tomek podarował mi na któreś mikołajki.

– I bardzo dobrze, dawaj go – powiedziała, a potem przypięła breloczek do kukły.

– No i co teraz? – zapytałam, rozglądając się po knajpie. – Dlaczego tu tak pusto?

– Bo zarezerwowałyśmy lokal na babski comber – wzruszyła ramionami jedna z dziewczyn. – Wiesz, to taki dawny zwyczaj, teraz już zapomniany, ale Iwona powiedziała nam o tym twoim facecie, to stwierdziłyśmy, że trzeba tradycję odkurzyć.

– Ale o co chodzi?! – nic nie rozumiałam.

Dopiero wtedy mi wyjaśniły

Otóż comber urządzano kiedyś jako ludową zabawę. Kobiety chodziły po ulicach z kukłą, aż wreszcie szły do karczmy. Jeśli byli tam jacyś mężczyźni, to uciekali, bo to kobiety tego dnia rządziły. Jak się któryś ostał, to i tak w końcu padał, bo musiał obtańcować wszystkie baby, jak leci.

– A wiesz, mało ich nie było i piły równo, jak chłopy, więc faceci z takiego combra uciekali, aż się za nimi kurzyło – wyjaśniła mi kolejna dziewczyna, chyba Agnieszka. – Bo bawić to my się potrafimy.

Oj tak, potrafiły! A ja z nimi. Właścicielka knajpy nie była zdziwiona. Powiedziała, że od czasu do czasu kobiety przypominają sobie o starej tradycji, więc to dla niej nie nowość. Piłyśmy, jadłyśmy, tańczyłyśmy. O północy Iwona wyłączyła muzykę.

– A teraz na chłopa! – krzyknęła.

Dziewczyny rzuciły się na kukłę i zaczęły ją szarpać. Muszę przyznać, że kiedy uświadomiłam sobie, że to ma być mój były, sprawiło mi to ogromną przyjemność. Po kwadransie w całej knajpie walała się tylko słoma i kawałki szmat. Tyle zostało z „chłopa”.

– No dobra, sprzątamy ten bałagan i pijemy dalej! – zawołała Iwona.

Dostałyśmy od właścicielki miotły i zaczęłyśmy się śmiać, że teraz to już jesteśmy zupełnie jak prawdziwe czarownice, więc gdyby jakiś facet przez przypadek tu zajrzał, uciekałby szybciej niż przyszedł. Było super, choć następnego dnia męczył mnie kac gigant. Iwona w swojej spiżarni znalazła ogórki kiszone i sok z kapusty, a w dodatku zrobiła genialny, delikatny krupniczek. Ale głowa mi i tak pękała. Mimo to ten comber naprawdę genialnie mi zrobił. Wróciłam do domu zmęczona, ale… lżejsza. Miałam wrażenie, że zostawiłam gdzieś wielki ciężar, który dźwigałam od rozstania. Nigdy nie zapomnę, jak po całej knajpie latały strzępy tego dupka. No, takie odreagowanie to ja rozumiem!

