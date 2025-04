Z wiekiem nabieram upodobania do tej pory roku, kto by pomyślał?

– Ależ co też pani wygaduje – oburzyła się dzisiaj pani Maria, gdy spotkałyśmy się na klatce. – Lato jest najpiękniejsze! Teraz mi się nawet na działkę nie chce jeździć – czas zbiorów to nie na moje nerwy! Natura nie znosi próżni, a ja pustych zagonów – roześmiała się. – À propos, szpinaku pani nie chce?

– Za tydzień bym wzięła, gdy córka z wnukiem przylecą – obiecałam. – I niechże pani spojrzy na plusy, pani Mario. Jeszcze trochę tej działki i zarobiłaby się pani na amen. Już pani jest przezroczysta.

– Ale szczęśliwa – zaśmiała się. – Gdybym miała kiedyś ten rozum co teraz, zamieszkałabym na wsi i uprawiała hektary.

Ciężko pojąć, że ktoś znajduje upodobanie w harówce od rana do nocy… Ja, gdybym mogła cofnąć czas, robiłabym to, co robię, tyle że w wolnym czasie chciałabym być poławiaczką bursztynu. Ale, jak to mówią, można się przecież pięknie różnić.

Spojrzałam na zegarek – było późno

Oby tym razem autko odpaliło i zawiozło mnie bez problemów do poradni. Córka się odgraża, że kupimy nowe, gdy przyleci… Jak jej wytłumaczyć, że lekko zdezelowana starsza pani zżyła się z równie sfatygowaną toyotą i będzie się czuła nie fair, oddając ją na złom?

– No, kochana – pogłaskałam kilka minut później kierownicę. – Zapal, bo pańcia zrujnuje się na taksówki.

I zapaliła. Jak tu nie kochać babuni? Ech, dobrze po urlopie znów znaleźć się w pracy. Anatol ustawił bukiet dalii w wazonie i zdecydowałam, że nie będę drążyć, czy to na powitanie dla mnie – milej wierzyć, że tak. Rozgościłam się w gabinecie po swojemu i ledwo zdążyłam zerknąć w notatki, rozległo się pukanie. Byli tacy młodzi i piękni! On, szczupły, rozmarzony brunet z niesforną czupryną, jego partnerka – wysoka blondynka o przenikliwych niebieskich oczach. Gdy już dokonaliśmy prezentacji, mężczyzna spojrzał na mnie, jakby zdziwiony swoją obecnością w poradni, a potem, chyba znajdując zadowalające wyjaśnienie, stwierdził:

– Za miesiąc mieliśmy wziąć ślub.

– I weźmiemy – narzeczona dotknęła jego dłoni.– Ja w ogóle nie wiem, o co ci chodzi, Maciuś. Niech mu pani wytłumaczy, że minęły już czasy bezwolnych lelij i rycerzy, błagam!

Hm… Ciężka sprawa dla kogoś, kto pamięta, że kobietę całowało się obowiązkowo w rękę przy powitaniu, pomyślałam, a potem przypomniałam sobie te nie zawsze chciane poufałości i powiedziałam:

– Zwyczaje z pewnością się zmieniają, niekoniecznie na gorsze. Czy dobrze zrozumiałam, panie Macieju, że narzeczoną drażni pana nadmierna rycerskość?

– Wręcz przeciwnie – pokręcił głową. – Żaden ze mnie rycerz, jak się okazało. Z nas dwojga to raczej Klaudia powinna nosić zbroję… Jestem beznadziejny.

– Maciuś, nie przyszliśmy tu po to, żeby się nad tobą użalać, skarbie – przerwała mu blondynka. – Ani tym bardziej wychwalać moje wydumane zalety. Przyszliśmy… Chcielibyśmy, żeby ktoś z zewnątrz pomógł nam ocenić sytuację, bo zaczynamy się kręcić jak chomiki w karuzelce.

Zaimponowała mi to

Naprawdę, niewiele osób wie, czego spodziewa się po terapii. Większość wpada desperacko, krzycząc: „Ratunku!”. I oczekuje, że wyjmę magiczną gaśnicę i ugaszę pożary w ich życiu. Obiecałam, że postaram się sprostać oczekiwaniom, a dziewczyna uścisnęła narzeczonemu dłoń i dała znak, by przeszedł do rzeczy. Spojrzał na nią wzrokiem rannej gazeli, westchnął i zaczął opowiadać.

– Pewnie przynajmniej do ślubu żylibyśmy w nieświadomości, jaki ze mnie frajer, gdyby nie zepsuł mi się samochód – pokiwał głową. – Zdecydowaliśmy się zatem wybrać na proszoną kolację do znajomych autobusem. Wydawało się, że to nic wielkiego – kilka przystanków. Gdyby nie konieczność dotarcia na czas, pewnie poszlibyśmy piechotą.

– Uważałam to nawet za rodzaj doświadczenia – pokiwała głową Klaudia. – Wieki całe nie jeździłam komunikacją miejską.

– Dziwne, dopiero teraz się zorientowałem, że zawsze postępujesz tak samo, gdy dam plamę – odkrył Maciej. – Dorabiasz do tego jakąś błyskotliwą filozofię i oboje udajemy, że to nie porażka.

– Po prostu patrzę na życie optymistycznie – wzruszyła ramionami. – Poza tym często z tych wtop wynikają ciekawe historie… Pamiętasz, jak na Mazurach zapomniałeś namiotu i spaliśmy w wielkim stogu siana? Albo jak poznaliśmy tę miłą panią z Holandii, gdy pomyliłeś samochody? Zaprosiła nas do Amsterdamu, to było niesamowite.

– Tym razem jednak – kontynuował jej partner – nawet twoja fantazja musi się poddać w zetknięciu z rzeczywistością.

Przewróciła oczami w odpowiedzi, ale więcej nie przerywała. Zatem, wsiedli do autobusu. Zajęli miejsca, okazało się, że ostatnie wolne. Na następnym przystanku wszedł młody facet i praktycznie od razu przyczepił się do starszej pani siedzącej blisko drzwi. Najpierw zaczął dogadywać, potem sięgnął do jej siatki z zakupami i poczęstował się bułką, w końcu zaczął kobietę szturchać, by ustąpiła mu miejsca.

– Ludzie odwracali głowy do okna albo gapili się w telefony – wtrąciła Klaudia. – Siedzieliśmy dość daleko, byłam pewna, że zaraz któraś z osób siedzących bliżej spacyfikuje gnojka. To nie był żaden kark… Takie chuchro!

– Przypominał jednego świra, z którym chodziłem jeszcze do podstawówki… Też takie byle co, ale kompletnie nieobliczalny – kiedyś pobił matematyczkę wskaźnikiem tak, że musieli założyć jej szwy. Nie znoszę takich typów. Można zrozumieć, gdy stawia się bysior, ale takie nic? Po prostu musi mieć źle w głowie. Musi! W którymś momencie zdałem sobie sprawę, że nikt nie będzie interweniował, i zacząłem się zastanawiać, czy powinienem zgłosić kierowcy, co się dzieje, czy raczej zadzwonić na policję. Już, już zacząłem sięgać po telefon, a tu nagle… Widzę, jak moja Klaudia w najlepsze zasuwa do tego świra ze swoją puchatą torebunią w króliczki!

– Nie wiem, jak to się stało – blondynka bezradnie wzruszyła ramionami. – Masa krytyczna została przekroczona, czy jak to się tam nazywa. Ktoś musiał w końcu zareagować i padło na mnie. Nawet nie pamiętam, co typowi nagadałam.

– To było okropne, okropne – Maciej zadrżał na samo wspomnienie.– Kobieta, którą kocham, a tuż przy niej to bydlę napierające z rozłożonymi rękami. Krzyczał na nią, wydawało się, że lada moment po prostu zmiecie ją z powierzchni ziemi.

– O czym pan wtedy myślał? – spytałam.

– Wydawało mi się, jakbym oglądał koniec mojego życia w technikolorze. Bałem się, wszystko wydawało się takie… zdeterminowane. Jakby nie było już nic do zrobienia – powiedział.

– Mówi pan o uczuciach – uściśliłam. – Ale czy o czymś pan wtedy konkretnie myślał?

– Nie, skąd, nie było czasu – zaprotestował.

Po chwili jednak dodał bez przekonania

– Nie, chyba nie…

– Maciuś?

– Chyba myślałem o moich dłoniach… Co może im się stać, gdybym interweniował, jakim uszkodzeniom ulegną i czy będą to zmiany nie do naprawienia.

Faktycznie, miał bardzo piękne i zadbane dłonie. Długie i giętkie palce, które cały czas splatał podczas powieści, kojarzyły mi się z muzyką fortepianową. Okazało się, że jest skrzypkiem w orkiestrze, bywa również zapraszany do nagrań jako muzyk sesyjny.

– Ja tego w ogóle nie rozumiem – jęknął udręczony. – Przecież Klaudia jest ważniejsza. Bez niej bym zginął, z uszkodzonymi dłońmi zawsze mogę zostać nauczycielem muzyki.

– Nie należy zbytnio przywiązywać się do narracji umysłu – powiedziałam. – Szczególnie w momentach skrajnych. Dobrze jednak zdawać sobie sprawę z tego, co tam się miele… Mogło być gorzej, mógł pan mieć żal do narzeczonej, że postąpiła nieodpowiedzialnie, i szukać w pamięci dowodów na tę tezę.

– Nie, aż taki egoistyczny nie byłem – odetchnął z wyraźną ulgą. – Klaudia zresztą wyszła z tego obronną ręką, w sumie do teraz nie wiem, jakim cudem.

Ja też nie miałam pojęcia. Niby jak?

– Ten świr pchał się na nią, napierał, wydawało się, że zaraz ją przewróci. I nagle moje kochanie robi krok do przodu i jak nie wrzaśnie: „Zabieraj brudne łapy ode mnie, ale już!”. Kompletnie go to zaskoczyło, faktycznie zrobił krok do tyłu i wyłożył się na siatce z zakupami staruszki.

– Bo dyszał na mnie wódą – usprawiedliwiła się Klaudia. – Nienawidzę tego, po prostu diabeł we mnie wstępuje.

– Kiedy już tak leżał wśród rozsypanych kartofli, autobus się zatrzymał na przystanku i dwóch facetów z tyłu autobusu po prostu go wyrzuciło na zewnątrz. I tyle.

– Co pani wtedy czuła? – zapytałam.

– Ulgę – powiedziała Klaudia. – I okropnie mi się chciało sikać, skoro już stawiamy na szczerość.

– Nie była pani zła na narzeczonego?

– Nie, no, na Maćka? Tam było przynajmniej z siedmiu chłopa większych od niego! Byliśmy oboje szczęśliwi, że mamy to za sobą, nawet opowiadaliśmy tę przygodę znajomym w czasie kolacji. Dopiero na drugi dzień Maciuś sobie ubzdurał, że ślubu nie będzie, bo nie jest mnie godzien.

– Bo powiedziałaś, że chcesz iść na kurs samoobrony. Zdałem sobie sprawę, że spisałaś mnie na straty jako obrońcę.

– Skarbie, większość dnia spędzam sama – przypomniała. – Nawet, gdybyś był zawodowym bokserem, nie zawsze mógłbyś mnie ratować.

– Proszę mi powiedzieć, czy przytłacza pana energia narzeczonej, jej wciąż nowe pomysły? – zapytałam, próbując dojść źródła jego urazy.

O co mu chodzi?

– Skąd! – oburzył się. – Uwielbiam to. Ze mnie to raczej nieciekawy gość… Ani do bitki, ani do wypitki. Ciepłe kluchy ze skrzypeczkami. Brakuje mi tylko drucianych okularków.

– Ależ ja ciebie kocham właśnie za to! – wtrąciła się Klaudia. – Nie popisujesz się, nie zgrywasz macho. Nie łazisz z kolegami na piwo, wolisz dobry film albo spacer niż mecze. Nie rozumiem, o co ci w ogóle chodzi… Może po prostu już mnie nie kochasz i chcesz się wymiksować? – spojrzała na niego uważnie. – A w tym autobusie zdałeś sobie sprawę wcale nie z tego, że nie jesteś rycerzem, tylko z tego, że ze mnie żadna księżniczka?

– Kocham cię taką, jaka jesteś, Klaudia – spojrzał na nią zszokowany tymi słowami. – I będę kochał, nawet jak się zaczniesz rozbijać na ulicach. Tylko strasznie się boję, że cię rozczaruję i zmarnuję ci życie. Zobaczysz, że mężowie twoich koleżanek to prawdziwi faceci, twoi rodzice też w końcu przejrzą na oczy…

– To jest właśnie super – przerwała mu. – To, że nie będziemy nigdy tacy jak wszyscy, Maciuś.

Siedzieli wpatrzeni w siebie, trzymając się za ręce. On pierwszy przypomniał sobie o moim istnieniu i zaczął wylewnie dziękować za pomoc.

– Sami do wszystkiego doszliście – stwierdziłam. – Ja mogę tylko życzyć wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Nie bójcie się inności – można różnić się pięknie. Świat, mam wrażenie, sporo na tym zyskuje.

Patrzyłam potem przez okno, jak wychodzą przytuleni, i miałam nadzieję, że nie spotka ich nic złego. W przejrzystym świetle jesieni wyglądali na niezniszczalnych, ale kto wie, co przyniesie im życie? Mnie przyniosło rozczarowanie toyotą, która kolejny raz odmówiła współpracy.

– Wszystko wskazuje na to, moja droga, że jednak będę musiała kupić nowe auto – powiedziałam. – Nie mogę sobie pozwolić na jazdę komunikacją publiczną, jestem już w grupie wysokiego ryzyka.

