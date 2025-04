Pamiętam dzień, gdy usłyszałam, że rząd kolejny raz przedłużył obostrzenia związane z pandemią. Hotele i restauracje miały być znów zamknięte, a ja uparłam się wyprawić przyjęcie na naszą rocznicę!

Reklama

Gdybym wiedziała, do czego mnie to doprowadzi…

– Jak tak dalej pójdzie, nigdy nie będziemy świętowali naszej rocznicy ślubu – powiedziałam, bezradnie patrząc na mojego ukochanego męża.

Co tu kryć, zawsze lubiłam się bawić. Poznaliśmy się z Radkiem na zabawie organizowanej przez sołtysa. Znaliśmy się już wtedy z widzenia, bo oboje lubiliśmy w piątkowy wieczór odreagować nerwy całego tygodnia w tańcu. On był wolny, ja dopiero co skończyłam dłuższy związek. Poszło szybko. Kilka miesięcy później byliśmy już po słowie. Później było huczne weselisko i zamieszkaliśmy na piętrze domu rodziców Radka.

– Po co wydawać pieniądze na coś swojego albo wynajmować. Miejsca jest dość – powiedziała teściowa, a mój mąż ochoczo przystał na propozycję.

Nie powiem, mnie też była ona na rękę. Z pensji sprzedawczyni w wiejskim sklepiku typu „mydło i powidło” niewiele mogłam odłożyć, a rodzice też z ledwością wiązali koniec z końcem. Propozycja teściów spadła mi jak gwiazdka z nieba. Doceniłam ją tym bardziej, gdy z czasem okazało się, że wbrew temu, czego się obawiałam, z teściową dość łatwo dawało się dogadać. Wystarczyło nie wchodzić jej w drogę i pozwolić rozpieszczać „jej Radeczka”. Nie musiałam gotować, bo mama Radka jest doskonałą kucharką i codziennie czekał na nas świeży obiad. Sprzątaniem też się nie trudziłam, bo kiedy wychodziłam do pracy, teściowa wkraczała na nasze piętro z odkurzaczem. Kilka razy usiłowałam grzecznie zaprotestować, ale ona tylko machała ręką, jakby odpędzała się od namolnej muchy:

– Daj spokój, dziewczyno, sprzątam u siebie, to u ciebie też przejadę. Korzystaj, póki możesz. Jak przyjdą dzieci, urobisz się po łokcie.

Dzieci… Ciągle o nich słyszałam

To był jedyny temat, który stanowił oś konfliktu na linii ja–teściowa. Na razie dla dobra wzajemnych stosunków usiłowałam go w ogóle nie poruszać, ale momentami miałam dość uwag o tym, czym jest „prawdziwa rodzina” i „jak bardzo oni nie mogą doczekać się słodkiego płaczu wnusia”. Prawda była taka, że jeszcze przed ślubem ustaliliśmy z Radkiem, że na razie nie planujemy powiększenia rodziny.

Czuliśmy się młodzi, chcieliśmy się sobą nacieszyć, wyszaleć. Byliśmy pewni, że na pieluchy jeszcze przyjdzie czas i korzystaliśmy z tej swojej małżeńskiej swobody, jak tylko mogliśmy. Zanim nie przyszła ta straszna pandemia, chodziliśmy prawie co weekend na tańce, spotykaliśmy się z przyjaciółmi, jeździliśmy po okolicy, gdy tylko pogoda na to pozwalała. Byliśmy zakochani i szczęśliwi.

A później jakiś wirus to wszystko ukrócił. Pamiętam, że na początku nikt w naszym miasteczku nie traktował poważnie zagrożenia. Ono było gdzieś tam, daleko, w wielkim świecie. Może w stolicy, ale przecież nie tu, prawie pod granicą… A później pojawił się pierwszy przypadek w Polsce, kolejne.. Zamknięto siłownie i dyskoteki i po raz pierwszy padło to dziwne słowo: lockdown. Początkowo nie przejmowałam się tym wszystkim aż tak bardzo, tym bardziej że mój szef przestraszył się wirusa i na dwa tygodnie zamknął sklep. Dostałam więc 2 tygodnie dodatkowego wolnego, co było mi bardzo na rękę. Mogłam spać do południa, oglądać seriale w telewizji i plotkować z koleżankami.

Żyć, nie umierać

Zwątpienie przyszło dopiero jesienią, wraz z drugą falą pandemii. Właśnie na ten czas planowaliśmy z Radkiem świętowanie 5. rocznicy ślubu. Wszystko było już ustalone. Zaprosiliśmy gości, wynajęliśmy salę w niewielkim, ale malowniczym zajeździe… A później pojawiła się wiadomość, że premier zdecydował o zamknięciu całej gastronomii. Z dnia na dzień nasze marzenia rozpadły się w drobny mak. Pod koniec stycznia miałam jeszcze nadzieję, że obostrzenia zostaną zniesione i uda nam się cieszyć uroczystością w lutym czy marcu, ale nic na to nie wskazywało. I wtedy podjęłam decyzję.

– Zaprośmy po prostu kilka osób do domu. To nie będzie to samo, ale przynajmniej poczujemy, że mamy rocznicę – powiedziałam butnie.

– Kilka osób? – Radek zerknął na mnie z wyraźną niepewnością. – Ale jest epidemia…Można przyjmować tylko kilkoro gości, wiesz przecież.

– Jaka znowu epidemia? – prychnęłam. – Moja ciotka miała tego całego wirusa. 2 dni nie miała węchu i smaku i potem jej przeszło. Dość już mam tego gadania o epidemii. Trzeba żyć. Ile będziemy siedzieć w zamknięciu? Rok, dwa? A taka rocznica ślubu drugi raz się nie zdarzy!

Teściowa trochę oponowała, ale uspokoiliśmy ją, że znacznie ograniczymy grono gości i przyjdą tylko osoby, które na co dzień pracują zdalnie i w zasadzie cały dzień siedzą w domu. Trzeba przyznać, że impreza wyjątkowo się udała. Było nas w sumie 10 osób, ale wszyscy byli wyraźnie spragnieni spotkań, jeszcze po 2 po okolicy niosły się śpiewy rozbawionych gości

– To jest życie! – westchnęłam z rozrzewnieniem, gdy już kładliśmy się spać. – Ile można chować się przed jakimś tam wirusem!

– Żeby się czasem nie okazało, że to spotkanie wyjdzie wam bokiem – sarknęła teściowa, która pomagała mi w sprzątaniu, z dezaprobatą patrząc na puste butelki po alkoholu. – Moja znajoma zachorowała na tego koronawirusa. W 2 tygodnie znalazła się w szpitalu, pod tlenem.

– Co też mama opowiada! – wzruszyłam ramionami. – To pewnie była jakaś starsza babina, a my jesteśmy przecież młodzi i zdrowi. Pewnie już dawno przeszliśmy to bezobjawowo i nawet tego nie wiemy.

Zajęłyśmy się sprzątaniem i zapomniałyśmy o tej rozmowie. Przypomniała mi się, niestety, 5 dni później, w innych okolicznościach – ale tamtej nocy nie miałam o tym pojęcia.

Radek zadzwonił do mnie, gdy jeszcze byłam w pracy

– Jakoś dziwnie się czuję – mruknął. – Zimno mi, trzęsie mnie na całym ciele…

– Zima jest, to jest ci zimno – powiedziałam wtedy, bo mąż nigdy nie chorował i nawet do głowy mi nie przyszło, że coś poważnego mogłoby się dziać w jego organizmie.

A jednak intuicja mnie zawiodła. Kiedy wróciłam z pracy, Radek leżał w łóżku blady i owinięty kocem. Po tygodniu, kiedy wydawało się, że najgorsze już za nami, Radek obudził mnie w nocy. Było jeszcze gorzej. Nie był typem mężczyzny, którego przeraża byle kichnięcie. Jeśli on był przestraszony, musiało się dziać coś naprawdę poważnego. Natychmiast zadzwoniłam na pogotowie. Ale, ku mojemu zaskoczeniu, odbierający telefon dyspozytor nie przejął się moimi słowami tak, jak w mojej ocenie powinien.

– Niech pani przytuli się do męża, uspokoi go i rano wszystko będzie inaczej wyglądało, sama pani zobaczy.

Ale rano nic inaczej nie wyglądało. Albo raczej – wszystko wyglądało jeszcze gorzej. Radek wyraźnie osłabł. Mówił z trudem. Wciąż uskarżał się na trudności w złapaniu oddechu. W tej sytuacji nie było na co czekać. Po konsultacji z teściową znowu zadzwoniłam na pogotowie. Tym razem ratownicy zdecydowanie bardziej przejęli się stanem mojego męża. Ale i tak powiedzieli, że przyjadą najwcześniej za 2 godziny.

– Mamy dużo zgłoszeń – wyjaśnili przepraszającym tonem. – Jest epidemia.

To w tamtym momencie pierwszy raz pomyślałam, że Radek naprawdę może być chory na tego wirusa.

Wcześniej nie dopuszczałam tej myśli do siebie

Teraz uświadomiłam sobie z pełną jasnością, że chodzi o wirusa, na którego, jak ciągle słyszałam w mediach, ludzie umierają. I że jednym z tych ludzi może być mój Radek. A przecież miało być zupełnie inaczej. Poczułam, jak moje serce ściska żelazna obręcz. Nie opuściła mnie przez wiele następnych dni.

– Naprawdę musicie go zabierać? – wydusiłam przez ściśnięte gardło.

– Sytuacja jest bardzo poważna, proszę pani – powiedział jeden z ratowników, patrząc na mnie surowo.

Radek był już wówczas tak słaby, że nawet się porządnie nie pożegnaliśmy. Posłał mi tylko zrezygnowane spojrzenie spod maski tlenowej. Kolejne dni były koszmarne. Usiłowałam dzwonić do szpitala, żeby na bieżąco dowiadywać się o zdrowie męża, ale z reguły odbijałam się od ściany. Godzinami nikt nie odbierał telefonu, a kiedy już ktoś podniósł słuchawkę, słyszałam, że „mają dużo pacjentów i nie udzielają indywidualnie informacji”. O odwiedzinach, ze względu na stan epidemii, nie było mowy. Radek był zbyt słaby, żeby rozmawiać przez telefon. Czasami tylko przesyłał mi krótkie wiadomości. Nie były optymistyczne.

Pisał, że czuje się bardzo źle i bardzo się boi. Doskwierała mu też samotność i niepewność. Nie pomagało poczucie, że to jest TA choroba. 2 dni po tym, jak Radek trafił do szpitala, zadzwoniła do mnie bratowa. Była jedną z uczestniczek rocznicy.

– Straciłam węch i smak – wypaliła.

Obie wiedziałyśmy, co to oznacza, choć wiadomość o hospitalizacji Radka spadła na nią jak grom z jasnego nieba. Wszyscy nasi goście zachorowali. Niektórzy przechodzili chorobę lżej, niektórzy ciężej, ale wirus nie oszczędził nikogo. To wtedy, kiedy teściowa usłyszała o źródle zakażeń, oskarżyła mnie po raz pierwszy.

Nigdy nie zapomnę jej pełnego nienawiści wzroku, kiedy wycedziła:

– To przez ciebie. To ty chciałaś się bawić. To przez ciebie mój syn umiera. Nigdy ci tego nie wybaczę.

Później przyszedł najgorszy dzień mojego życia

Od rana miałam złe przeczucia. Tak jakby mój organizm przygotowywał się na atak, który mógł nastąpić w każdej chwili. Przyszedł o 16, razem z telefonem, którego nikt nie chciałby otrzymać.

– Przykro mi, pani mąż nie żyje. Nie pokonał infekcji – usłyszałam po drugiej stronie słuchawki.

Radek w chwili śmierci miał 32 lata. Zostałam wdową. Do tego wdową, która do końca życia nie poradzi sobie z poczuciem winy. Wiem, że moja teściowa obwinia mnie o śmierć syna. Słyszę, że mówi o tym wszystkim znajomym. Ale i tak najgorsza jest świadomość, że to naprawdę jest moja wina. Gdybym tak bardzo nie dążyła do zorganizowania tej rocznicy… Gdybym nie lekceważyła podstępnej choroby… Od wielu miesięcy nie zmrużyłam oka. Ale kiedy zdarzy mi się przysnąć, śni mi się zawsze jeden sen. Mówię w nim głośno i wyraźnie:

– Nie będziemy organizować żadnej imprezy. Wrócimy do tych planów, kiedy minie zagrożenie.

A później w swoim śnie przytulam się mocno do Radka i jestem taka szczęśliwa. Samotna pobudka w zimnej pościeli jest najgorszym, co może mnie spotkać. Ale czego innego mogę się spodziewać? Przyczyniłam się do śmierci swojego męża. Nie ma pokuty, która pozwoli mi odkupić taką winę. Muszę z tym żyć do końca swoich dni.

Reklama

Czytaj także:

„Gdy zmarł teść, teściowa się zmieniła. Obsesyjnie interesowała się naszym życiem, nieproszona cerowała moje majtki”

„Czułam, że to dziecko musi żyć. Próbowałam odwieść Kasię od usunięcia ciąży i miałam rację. To dziecko uratowało jej życie”

„Adrian miesiącami mnie dręczył i prześladował. Policja mnie zbyła. Zainteresują się dopiero, gdy zrobi mi krzywdę”