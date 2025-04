Moja randka w ciemno okazała się niewypałem. Jednak to dzięki niej los się do mnie uśmiechnął...

Uważnie zerknęłam w lustro. Jeszcze tylko odrobina nabłyszczającego lakieru na włosy i jestem gotowa. Jasnobeżowa bluzka przyjemnie kontrastowała z nabytą w osiedlowym solarium opalenizną, nowa spódnica zgrabnie podkreślała nogi.

Umówiłam się z mężczyzną z ogłoszenia

– Nadal sądzę, że to niepoważne – głowa Asi pojawiła się w drzwiach łazienki.

– Aśka, nie zaczynaj. To tylko jedno spotkanie. Nie spodoba mi się, to wstanę i wyjdę. Zresztą tak ładnie napisał – „Młody, przedsiębiorczy, samotny w nowym mieście, szuka ideału z kilkoma wadami”. Urocze, prawda? – zachwycałam się.

– Żałosne, ale cóż... Wyglądasz okay – mruknęła moja współlokatorka.

– Nie okay, tylko oszałamiająco. Dla tej randki poszłam się nawet prażyć w solarium – zaśmiałam się, sięgając po płaszcz i torebkę.

– Jedno, co z tego będziesz miała, to przeziębienie – pokiwała głową Aśka, zerkając za okno. – Już mocno pada, a zapowiadali, że pod wieczór lunie jeszcze bardziej – prorokowała złowieszczo.

– Z cukru nie jestem – uśmiechnęłam się do lustra, kolejny raz sprawdzając wygląd, a potem zadzwoniłam po taryfę.

Do „Starego fortu” dotarłam nieco przed czasem. Sala świeciła jeszcze pustkami.

Usiadłam w jednej z nisz, zamówiłam wino i dyskretnie rozejrzałam się wokoło, ale wyglądało na to, że mojej „randki” jeszcze nie było. Koło dziewiętnastej dwanaście zaczęłam się trochę niepokoić.

Facet ewidentnie się spóźniał, albo mnie wystawił

Może i jestem staroświecka, ale czy to nie mężczyzna powinien pojawiać się pierwszy na tego typu spotkaniach?

W końcu zjawił się. Właściwie, gdyby nie to, że nie spieszyło mi się z powrotem na deszcz, to już chyba bym wyszła. Początkowo myślałam, że to jakaś groteskowa pomyłka. Stał nade mną wysoki łysol, ubrany w skórę.

– No, to rozumiem! Babeczka, jak złoto – ciężko klapnął na sofę, jednocześnie bez cienia żenady lustrując mój dekolt. – Sorry, słońce, za spóźnienie, robota mi wypadła niespodziewana – rzucił z szerokim uśmiechem, co pozwoliło mi się przyjrzeć sporym brakom w jego uzębieniu.

Tylko bez paniki – nakazałam sobie.

– Złociutka! – tym razem to do kelnerki – podaj mi browara, a dla mojej pani jeszcze jedno winko!

Mojej pani?! – to już nie był wstyd, to była żenada stulecia.

Modliłam się tylko o dwie rzeczy – żeby zadzwoniła moja komórka, bo mogłabym udawać, że muszę lecieć i żeby nie wszedł tu teraz nikt ze znajomych.

Modliłam się, by nikt mnie z nim nie zobaczył

Już słyszę, jak w moim banku plotkują, że zadaję się z jakimś lokalnym mafiosem.

– No, coś taka markotna, moja piękna? – zainteresował się tymczasem mój „adorator”, wyciągając w moją stronę łapę wielkości średniego bochna chleba. – Jerzy jestem, a ty, złotko?

– Ewelina – wymamrotałam...

– Ewelina, super fajna z ciebie dziewczyna! – ryknął, dodając, że w wolnych chwilach pisuje poezję. – Wydam to kiedyś może, jak czas znajdę, bo teraz ani chwili wolnej nie mam – westchnął.

– A czym się zajmujesz? – zapytałam.

– Motoryzacja.

– Jakiś salon prowadzisz? – drążyłam.

– Od razu tam salon. Kilka aut się wyklepie, resztę przywiezie z Niemiec, wiesz, jak jest – mruknął, ale zaraz nawet się rozkręcił.

Z tego, co zrozumiałam, te przywiezione z Niemiec były najzwyczajniej kradzione, więc wolałam tego nie komentować.

Aśka zadzwoniła tuż przed ósmą.

– I jak tam książę z ogłoszenia? – kpina w jej głosie była wręcz namacalna.

– Co?! Jak to zalał mi pan mieszkanie?! – palnęłam pierwszą rzecz, jaką ślina mi na język przyniosła, a potem poderwałam się od stolika.

– Przepraszam cię, co za niefart. Nowy sąsiad zalał mi właśnie mieszkanie – łgałam.

– Odwiozę, beemwica stoi pod lokalem – zaoferował.

– Yyy, brat jest w pobliżu. Umawialiśmy się, że mnie odbierze. „Jezu, co ja wygaduję?!” – myślałam, biegnąc przez lokal.

– Zadzwonię! – usłyszałam jeszcze za plecami, dopadając drzwi lokalu.

Aśka miała rację - niepotrzebnie robiłam sobie nadzieję

Prognozy Aśki sprawdziły się – wcześniejsza ulewa zamieniła się w oberwanie chmury. Parasolka odmówiła posłuszeństwa przy kolejnym porywie wiatru, a moje nowe, zamszowe buciki wyglądały po chwili jak dwie źle wyżęte ścierki. Nie minęły jeszcze dwie minuty i byłam przemoczona do suchej nitki.

Na szczęście podjechała taksówka. Do mieszkania dotarłam przemarznięta na kość, cała dygocząc z zimna.

– Wskakuj pod gorący prysznic – Aśka odłożyła trzymaną w ręku książkę i dodała, że zaraz zrobi mi grzanego wina. – Już po randce? Gdybym była złośliwa, powiedziałabym – a nie mówiłam.

Rzeczywiście, prysznic i wino pozwoliły mi odzyskać dobry humor.

– Dziewczyno, żebyś ty go widziała – opowiadałam Aśce, konając ze śmiechu.

Rano przyszło osiem SMS-ów. Wszystkie oczywiście od Jerzego, a każdy rymowany, utrzymany we wręcz frywolnym tonie. Numer zmieniłam następnego dnia, więc zaczął mailować.

– Szkoda, że nie dałaś mu jeszcze adresu – kpiła Aśka.

– Dobra, wiem, zrozumiałam. Możesz w końcu przestać? – wkurzyłam się.

Jerzy stał się namolny, musiałam zmienić numer telefonu

Przestała. Sama zresztą nie lepiej wpadła, umawiając się z kuzynem koleżanki, który okazał się jakimś nachalnym typem. Po kilku tygodniach udało mi się już na dobre zapomnieć o istnieniu Jureczka, kiedy wpadłam na niego w... tramwaju.

– No, no, nieładnie. Numer nie odpowiada, na emaile nie odpisujesz – zarechotał, ciągnąc za sobą jakiegoś szatyna w garniturze.

– Widzisz, ja wróciłam do mojego byłego – skłamałam.

Ścisk w tramwaju był niemiłosierny, a w samym środku tego tłoku ja, Jureczek obwieszony złotem i jego znajomek. Wysiadłam na następnym przystanku. Wolałam się spóźnić do pracy, niż dalej bawić gapiów. Jureczek został w tramwaju, za to szatyn złapał mnie za ramię.

– Może wstąpimy na szybką kawę? Podają tu fantastyczną szarlotkę – powiedział, wskazując na pobliską kafejkę.

– Przepraszam, ale nie znam pana – warknęłam.

Bóg jeden wie, co to za typek, skoro zadaje się z Jureczkiem.

– BMW się popsuło, czy już rozbite? – syknęłam złośliwie.

Chyba nie załapał.

– Moje audi jest w warsztacie – powiedział, dziwnie na mnie patrząc.

– A, chodziło pani o samochód Jerzego. Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale ma chwilowe kłopoty z prawem jazdy.

– Czyżby odebrali mu prawko za jazdę pod wpływem?

Jego uśmiech powiedział mi wszystko. Potem ponowił propozycję wspólnej kawy i dodał, że jako adwokat Jerzego wolałby już więcej nie rozmawiać o swoim kliencie.

– Adwokat? – musiałam wyglądać naprawdę głupio.

– A co myślałaś? – spontanicznie przeszedł na ty – że jestem jakimś jego podejrzanym znajomkiem?

Staliśmy na środku chodnika, umierając ze śmiechu. Potem zaczęło padać, więc jakoś tak się złożyło, że przenieśliśmy się do kawiarni.

Szarlotka rzeczywiście była pyszna. A Mirek... Cóż, Mirek za parę tygodni zostanie moim mężem. Siedzimy właśnie na balkonie i zastanawiamy się, kogo jeszcze zaprosić na nasz ślub.

– Jerzy musi być! – upiera się Mirek.

– Przecież to dzięki niemu się poznaliśmy.

– Nie! Nie chcę tego typa na ślubie – mówię twardo, ale zaraz nieco mięknę.

Właściwie, może i Mirek ma rację? Przecież gdybym wtedy nie odpowiedziała na ogłoszenie Jerzego, nigdy nie poznałabym Mirka.

– No dobra, może i racja. Dopisz go na listę – zgadzam się, dolewając nam wina.

W sumie co za różnica? Najważniejsze, że spotkałam wreszcie tego właściwego – myślę, patrząc, jak Mirek dokłada sobie szarlotki.

Piekę mu co tydzień, w końcu przy niej wszystko się zaczęło.

