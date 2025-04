2020 miał być moim rokiem. Od matury odliczałam dni, by w końcu wyprowadzić się od rodziców i uciec od biedy, zaznać życia w mieście, osiągnąć coś. Wychowałam się na małej wsi na wschód od Białegostoku. Moja mama starała się jak mogła, by zapewnić mi i moim dwóm braciom niezbędne minimum. Ojciec przepijał wszystko, co zostawało.

Gdy tylko podrosłam na tyle, by widzieć w telewizji i internecie, że nie wszyscy żyją tak jak my, całą rodziną w małym domku 35 mkw, z rozpadającą się kuchnią, starą wykładziną i tapetą, która pamiętała czasy Gierka, wiedziałam, że cel w swoim życiu mam jeden - już nigdy nie musieć wracać do takich warunków.

Dostałam się na wymarzoną filologię angielską. Rodzice pękali z dumy - zawsze chcieli, żebym była nauczycielką, bo to wartościowy i prestiżowy zawód. Ja wymarzyłam sobie, że zostanę tłumaczem. Gdy wyjeżdżałam na studia do Warszawy, dostałam krzyżyk na drogę, 1000 złotych w gotówce, tuzin jajek, domowy chleb i zestaw wędlin, które robi wujek.

Miałam zdobyć świat

Wiedziałam, że pierwsza połowa roku była ciężka dla zarabiających studentów, ale nie miałam wyjścia - musiałam znaleźć pracę od razu, gdy tylko sprowadziłam się do stolicy. Najpierw pracowałam w gastronomii. Byłam pewna, że nowe obostrzenia już nie dosięgną tego biznesu po pierwszej fali, która zostawiła takie spustoszenie. Myliłam się.

W małej knajpie na Kabatach pracowałam od sierpnia do połowy października. Gdy zaczęły pojawiać się pogłoski o ograniczeniach w gastronomii, szef zwolnił połowę personelu. Pracowałam na śmieciówce, jak wszyscy studenci. Nie miałam okresu wypowiedzenia ani odprawy. Na szczęście zapłacił mi za nadgodziny, więc miałam odłożonych kilka stówek.

Szybko znalazłam pracę w odzieżowej sieciówce w galerii handlowej. Praca była cięższa, ale i lepiej płatna. Popracowałam tam jednak tylko 2,5 tygodnia, bo od 7 listopada zamknięto galerie handlowe. 4 tygodnie siedziałam w domu. Po opłaceniu wynajmowanego pokoju zostało mi 50 złotych na przeżycie. Wzięłam chwilówkę, by mieć za co kupić chociaż chleb. Jakoś przeżyłam.

Pod koniec listopada wróciłam do pracy. Brałam każdą zmianę, pracowałam w każdej wolnej chwili. Nie nadrobiłam oszczędności, bo musiałam spłacić kredyt z parabanku, kupić bilety na pociąg do Białegostoku i na PKS, a potem na drogę powrotną. Liczyłam jednak na to, że skoro liczba zakażeń spada, w końcu się odkuję i zacznę żyć jak moje koleżanki - chodzić na imprezy, mieć ładne ciuchy, fajne kosmetyki...

Tym razem popracowałam jednak 3 tygodnie, zostało mi jeszcze kilka dni. Galerie znowu będą zamknięte. W tym roku moim prezentem było to, że zostałam bez grosza przy duszy, zawiedziona dorosłym życiem i z poczuciem osobistej porażki. Boję się, że jeśli teraz wrócę do rodziców, będę musiała tam zostać. Z matką, która pokręci niezadowolona głową na to, że mi się nie udało i ojcem, który będzie zbyt pijany, by jakkolwiek zareagować.

Płaczę codziennie przed snem i codziennie zanim wstanę z łóżka. Na zajęcia online już prawie się nie loguję. Chciałam uciec z biedy, a wylądowałam w długach, z pustą lodówką i brakiem perspektyw na przyszłość. Większość ludzi popukałaby się w głowę, bo kto normalny szuka pracy w miejscu, które zaraz może zostać zamknięte. To odpowiadam - ja i tysiące innych osób, które nie mają szans na inne zatrudnienie, bo dopiero stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Nie tak to miało wyglądać, nie tak to sobie wyobrażałam...

