Ten mężczyzna od lat pielęgnował w sobie myśl o zemście. Aż nadszedł dzień, gdy postanowił wykonać wyrok! Nie miał niczego do stracenia, więc niczego się nie bał.

Czy był odważny? Czy mściwy?

Przytomność odzyskiwałem z niemałym trudem. Zdawałem sobie sprawę, że ktoś przy mnie się porusza, odczuwałem nawet delikatne powiewy powietrza, gdy przechodził bliżej, ale nie mogłem otworzyć oczu.

– Spokojnie – powiedział znany mi głos. – Za chwilę wszystko wróci do normy. Oczy same się otworzą.

Przełknąłem ślinę, nagromadzoną w ustach, poczułem dziwną gorycz gdzieś z tyłu gardła.

„Co się właściwie stało, gdzie ja jestem? Czyżbym miał wypadek i znalazł się w szpitalu? Ale przecież nic nie pamiętam. Ostatnie wspomnienie to salon w willi klienta. Ale też po urazach zdarza się amnezja wybiórcza, dotycząca tylko wycinka wspomnień. Może wyszedłem od klienta i jechałem samochodem?”.

Starałem się przywołać z pamięci cokolwiek, co by mogło wytłumaczyć mój obecny stan, ale nie mogłem, a skołowany wciąż umysł krążył wokół zupełnie innych spraw. Spraw całkowicie nieistotnych. Zastanawiałem się na przykład przez chwilę, czy założyłem tusz do drukarki w biurze i czy kupiłem bilety do teatru, jak obiecałem żonie.

– Zaraz całkiem się obudzisz – powiedział mężczyzna.

I rzeczywiście, nie upłynęło nawet dziesięć sekund, jak otworzyłem oczy. Mogłem wreszcie się rozejrzeć, chociaż widziałem jeszcze nieco przez mgłę. Pomieszczenie o ciemnych ścianach, ale rozświetlone silną lampą. Albo raczej silnymi lampami, bo tak mocnego blasku nie mogło dawać jedno źródło. Mogłem też wreszcie spojrzeć na tego, kto do mnie mówił. Ale właśnie skrył się gdzieś za moimi plecami. Za to skonstatowałem z zaskoczeniem i przerażeniem, że nie mogę się ruszyć.

Siedziałem w jakimś fotelu, a ręce i nogi miałem przypięte pasami. Do tego przez pierś i biodra też przechodziły szerokie rzemienie. I przez czoło również, tak, że nie mogłem odwrócić głowy.

Rany boskie, co to miało być?

Wtedy w moim polu widzenia ukazał się wreszcie mężczyzna i pamięć od razu wróciła. A przynajmniej jakaś jej część, bo w dalszym ciągu nie umiałem powiedzieć, jak się tutaj znalazłem.

Zlecenie wydawało się banalne. Miałem sprawdzić, kto obserwuje klienta. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, takich zadań podejmuję się dość często. W dobie rozwijających się technologii ludzie już nie tylko za sobą chodzą, spoglądają przez gazetę z wyciętą dziurką, czatują w samochodach. Teraz zakłada się kamery i podsłuchy, sprawdza aktywność na portalach społecznościowych, ba, można nawet zamontować delikwentowi nadajnik GPS.

– Mam wrażenie, że gdzieś już pana widziałem – przyjrzałem się brodatej twarzy mężczyzny.

– Och, to wprawdzie wielkie miasto, ale spokojnie można spotkać kogoś raz i drugi – odparł z uśmiechem.

Miał rację, jednak mnie się wydawało, że widziałem go w innych okolicznościach niż przypadkowe minięcie się na ulicy. Zawsze miałem pamięć do twarzy, to w pracy detektywa i policjanta konieczność, jednak niektórzy ludzie bywali do siebie na tyle podobni, że parę razy zdarzyło mi się pomylić. Machnąłem na to ręką. Klient płacił dobrze, zależało mu na pozbyciu się natręta.

– To może być ktoś z konkurencji – poinformował mnie. – Pracuję nad projektami innowacyjnymi, a to w dzisiejszych czasach łakomy kąsek.

– Obawia się pan, że ten ktoś może próbować wykraść dokumentację? – spytałem.

– Tego nie wykluczam. Ale w takich sprawach często równie ważne jak sam pomysł jest to, z kim się człowiek spotyka, gdzie jeździ, ile czasu spędza w tej czy innej instytucji. Z takich danych można sporo wywnioskować.

Oczywiście miał rację

Tym bardziej że już przy wstępnym oglądzie jego samochodu znalazłem mały, zgrabny nadajnik.

– Właśnie o to mi chodziło – powiedział z uznaniem. – Mnie by do głowy nie przyszło zaglądać pod podwozie, bo i po co? Zresztą, nawet bym tego czegoś nie zauważył. Sam pan widzi, że potrzebny mi detektyw.

Ustaliliśmy, że następnego dnia pojawię się w jego domu, zamontuję prowizoryczny monitoring, na wypadek, gdyby konkurencja jednak chciała dobrać się do jego dokumentacji. No i miałem rozpocząć obserwację w okolicy jego willi, bo miał wrażenie, że ktoś za nim również jeździ i chodzi. Tak, jak się umówiliśmy, przyszedłem następnego dnia.

– Proszę usiąść – powiedział, wskazując miękki fotel. – Robię właśnie kawę, na pewno się pan napije. O odmowie nie chcę słyszeć! – zastrzegł natychmiast. – Mam doskonałą Blue Mountain.

Złapał mnie na tę kawę. Rzadko miałem okazję pić coś tak doskonałego sortu. Zważywszy na to, ile potrafię pochłonąć czarnego naparu podczas intensywnej pracy, zwyczajnie bym zbankrutował, kupując tak drogi towar. Kawa była naprawdę doskonała, czułem jej cudowny zapach jeszcze, zanim gospodarz przyniósł tacę z filiżankami i specjalnym dzbankiem do parzenia. I tyle pamiętam…

Wypiłem nieco wonnego płynu i film mi się urwał.

– Czego chcesz? – spytałem, porzucając, jak on, grzecznościowe formy. – Dlaczego mnie uwięziłeś?

Bez słowa przysunął nieco bliżej medyczny stolik na kółkach, przykryty śnieżnobiałą serwetą. Na tej serwecie leżał jakiś podłużny przedmiot. Wciąż jeszcze nie do końca dobrze widziałem, dlatego dopiero po dłuższej chwili rozpoznałem, co to jest. Brzytwa! Cholerna brzytwa w ciemnych okładzinach! Rozłożona na samym środku tak, że rękojeść leżała dokładnie wzdłuż krótszej osi stolika, a błyszczące ostrze stanowiło część dłuższej.

To był naprawdę koszmarny widok

Zrozumiałem, że wpadłem w łapy jakiegoś szaleńca, być może seryjnego zabójcy. Tylko że nie słyszałem, żeby w ostatnich latach ktoś taki grasował w mieście czy okolicy! Czyżby pojawił się na gościnnych występach w trasie objazdowej po kraju? Ale ta willa, w której ewidentnie był zadomowiony, te ślady wskazujące, że mieszka z rodziną… O co tu chodziło?!

– Czego ode mnie chcesz? – zapytałem ponownie.

Głos mi drżał, nie byłem w stanie tego opanować. Na filmie grozy albo czarnym kryminale blat stolika wypełniony byłby różnymi wymyślnymi narzędziami, przywodzącymi na myśl najgorsze tortury. Jednak to nie był film i muszę zapewnić, że ta samotna brzytwa, czerniejąca i połyskująca zarazem na skrawku białej materii robiła o wiele większe wrażenie, niż gdyby stolik zapchać zestawem katowskich narzędzi.

– Chcę, żebyś wiedział, co czuje człowiek w obliczu wymyślnej śmierci – odparł.

Odruchowo chciałem przełknąć ślinę, lecz w jednej chwili zrobiło mi się sucho w ustach.

– Nikogo nie zabiłem! – zaprotestowałem. – To jakaś pomyłka.

– Nie oskarżam cię o morderstwo. Po prostu chcę, żebyś czegoś się dowiedział.

– Jezus Maria, kim jesteś i czego chcesz?!

– Jeszcze mnie nie poznajesz? – spytał z krzywym uśmiechem. – To pewnie dlatego, że narkotyk jeszcze działa, inaczej byś już skojarzył. Ale ułatwię ci sprawę.

Zniknął z mojego pola widzenia, rozległo się ciche skrzypienie i o jakieś trzy metry przede mną pojawił się drugi fotel, na którym również spoczywał skrępowany człowiek. Ten dopiero się budził.

– A jego pamiętasz?

Zmarszczyłem brwi. Tak, tego obrzydliwca doskonale pamiętałem. I nagle kawałki układanki wskoczyły na swoje miejsca. To znaczy o tyle, że identyfikując drugiego więźnia, rozpoznałem również prześladowcę.

– Ty jesteś Adam! – prawie wykrzyknąłem. – Ojciec tej dziewczyny…

– Ariadny – podpowiedział mi. – Tak. Ten bydlak przeciął nić jej życia, a ty pomogłeś mu uniknąć odpowiedzialności.

– Ja? – zdumiałem się. – Przecież to właśnie ja go zatrzymałem!

– I przez ciebie również wyszedł! – warknął prześladowca. – Ty i twoi przełożeni zrobiliście wszystko, by nie odpowiadał za tę potworną zbrodnię! Bo to syneczek wpływowego biznesmena, tak? Bo po prochach dostał korby i przy pomocy kumpli wyżył się na moim dziecku?! Bydlaki!

W tej chwili wróciły wspomnienia

Patrzyłem na szefa wydziału z wściekłością, a on odpowiadał mi nieco rozdrażnionym, ale też jakby znudzonym spojrzeniem. Przecież właśnie takiej reakcji z mojej strony się spodziewał.

– Jakie błędy proceduralne?! – wrzasnąłem.

– Poważne – odparł spokojnie. – Dokonałeś aresztowania, nie będąc na służbie, łamiąc wszelkie zasady i przepisy, w dodatku skatowałeś zatrzymanego.

– Skatowałem? Ten gnojek rzucił się na mnie z brzytwą!

Naczelnik wzruszył ramionami, podsunął mi jakąś teczkę.

– Tutaj jest wniosek w twojej sprawie o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawie przekroczenia uprawnień.

– W d... to sobie wsadźcie – warknąłem. – Jest materiał dowodowy…

– Adwokat już rozmawiał z prokuratorem. Okazuje się, że ten materiał nie jest wcale taki mocny. Nie wiadomo, kto w istocie rzeczy pociął tę dziewczynę.

– Przecież wszyscy zeznali, że Sebuś, synek pana na włościach i właściciela trzech fabryk!

– Zmienili zeznania. Nic nie pamiętają, byli pod wpływem. Możliwe, że to nie młody zadawał śmiertelne cięcia. Tak, wiem, że jego odciski palców na rękojeści są najwyraźniejsze i na wierzchu, ale być może ktoś przed nim rozpłatał jej gardło i brzuch, a on potem tylko zadał kilka nieistotnych już ran.

– Raport anatomopatologa…

– Raport doktora Kurtza został podważony przez adwokata, zostanie wykonana druga autopsja.

– Pan wie, szefie, że to skandal? To nadaje się dla mediów!

– Ty się módl, Mareczku, żeby wydział wewnętrzny tobie nie dobrał się poważnie do tyłka, bo możesz nie tylko stracić pracę, ale nawet stanąć przed sądem. Widziałeś, jak wyglądał Sebastian po spotkaniu z tobą?

Już miałem powiedzieć, że żałuję, że go nie załatwiłem jego własną brzytwą, bo mogłem, ale darowałem sobie. Każde słowo mogło zostać wykorzystane przeciwko mnie. W efekcie gówniarze dostali po cztery lata za współudział i brak udzielenia pomocy ofierze, a głównego sprawcy nie wykryto. Po tym wyroku poszedłem już nie do naczelnika, tylko wprost do komendanta.. Zabójca Ariadny miał cierpieć tak samo, jak niegdyś ona

– Zamknij się wreszcie! – ryknął mój oprawca. – Zachowuj się jak mężczyzna!

Ale Sebastian nie zamierzał zachowywać się jak mężczyzna. Wrzeszczał wniebogłosy.

Nie prosił o nic, nie próbował nic mówić, tylko wrzeszczał

Sam miałem dość tego hałasu, więc poczułem ulgę, kiedy prześladowca podszedł do niego i strzelił go mocno w twarz.

– Wyszedłeś po roku – oprawca podjął wątek w miejscu, w którym go porzucił, kiedy skrępowany młody człowiek zaczął histeryzować. – Myślałeś, że będziesz bezkarny. I ja tak myślałem do niedawna. Bo przecież oprócz córki miałem jeszcze żonę i dwoje dzieci, praktykę lekarską… Powinienem zadbać o nich.

– Właśnie – wtrąciłem. – Powinieneś wziąć pod uwagę rodzinę, zanim zrobisz coś nieodwracalnego…

– Milcz, psie! – syknął. – Tacy jak ty spowodowali, że to zwierzę chodzi sobie na wolności!

– Wiesz, że zrezygnowałem z pracy w policji właśnie przez tę sprawę? – spytałem. – Chcesz, to mnie zabij, ale nie oskarżaj o coś, czego naprawdę nie zrobiłem.

Oprawca bez słowa znów podszedł do fotela z Sebastianem, ponownie strzelił go w twarz, a potem rozerwał mu koszulkę.

– To piwnica w twoim domu? – spytałem, żeby przeciągnąć sprawę.

Kiwnął bez słowa głową, a potem mocno uderzył Sebastiana w pierś. Odruchowo zmrużyłem oczy, a wrzasnął i zemdlał.

– Gnój ma się dobrze wystraszyć. I tak nie przeżyje tego, co moja córeczka…

Nagle spojrzał mi prosto w oczy.

– Tak, wiem, że złożyłeś rezygnację – powiedział. – I że miałeś spore kłopoty. Dlatego cię nie zabiję. Ale będziesz patrzył, jak zabijam tego… – nie dokończył, splunął tylko.

Inspektor z wydziału wewnętrznego właśnie skończył pisać protokół, zamknął teczkę.

– Nie powinien pan tak dotkliwie pobić zatrzymanego – powiedział i westchnął. – Aczkolwiek jestem to w stanie zrozumieć, tak mówiąc między nami. Tylko że przepisy i procedury zostały stworzone właśnie po to, aby unikać podobnych sytuacji.

– Mam rozumieć, że zostaję dyscyplinarnie zwolniony, tak? – spytałem.

– Nie ma pan tak rozumieć – odparł z rozdrażnieniem. – Dostanie pan naganę i zostanie pozbawiony premii przez najbliższy rok. To wszystko.

– Wszystko po to, żeby nie wgłębiać się w sprawę młodego, co? – zaśmiałem się gorzko. – Żebym nie zaczął opowiadać, drążyć, składać skarg i meldunków… A to właśnie przy tym syfie powinniście grzebać jak psy za lisem, a nie dręczyć mnie.

Inspektor poczerwieniał.

– Nie będzie mnie pan uczył, co mam robić! – podniósł głos. – I nie muszę się przed panem tłumaczyć, czy będziemy rozpoznawać sposób dochodzenia w sprawie tego zabójstwa, czy nie! A pan ma wybór: albo się uspokoić i przyjąć tak łagodny werdykt, albo otworzymy dochodzenie ponownie.

– Gówno zrobicie, a nie ruszycie palcem – rzuciłem, zanim wyszedłem.

Miałem rację

Wydział wewnętrzny nie zajął się przekrętami w sprawie. Mnie też niepotrzebne były dodatkowe kłopoty, więc nie drążyłem tematu. I tak nic nie mogłem zrobić.

Sebastian odzyskał świadomość, kiedy ojciec ofiary podstawił mu pod nos buteleczkę z amoniakiem i poklepał po policzku.

– Pomyśl, czy warto go zabijać. Już za samo uprowadzenie dostaniesz parę lat. Ale tylko za niego, bo ja nie wniosę skargi. Zostawisz rodzinę i całe życie tylko po to, żeby się zemścić? – mówiłem przez cały czas, licząc na to, że desperat się opamięta.

I naprawdę nie chodziło mi o los synalka wpływowego tatusia. Szkoda mi było naprawdę tego człowieka, który chciał tylko sprawiedliwości. Lecz sprawiedliwość wymierzana własnymi rękami łatwo może stać się zbrodnią. Zależało mu tylko na sprawiedliwości, na niczym więcej…

– Widziałeś sam, jak urządził Ariadnę – odparł. – Jak bardzo ją skrzywdzili... Ja nie zrobię mu tego samego. Ale zrobię tak, żeby wystarczająco bolało... Mam 100 różnych pomysłów.

Spokojny ton, jakim to mówił był gorszy, niż gdyby szalał. Nic dziwnego, że Sebastianek znów zaczął omdlewać. Ale doświadczony lekarz tym razem na to nie pozwolił. Zawczasu podstawił flaszeczkę z amoniakiem. Powtórnie ujął brzytwę, a ja wiedziałem, że teraz już nie będzie niczego udawał.

– Pomyśl o rodzinie! – krzyknąłem. – Naprawdę chcesz, żeby do końca życia odwiedzali cię w więzieniu?!

Nie słuchał mnie, zaczął mówić do Sebastiana. Zamilkłem, nie mogłem nic już zrobić.

– Wiesz doskonale, co zrobiłeś razem z kumplami mojej córce. I wiesz równie dobrze, jak ja, że to ty ją zabiłeś, ty najgorzej ją torturowałeś. Oni tylko patrzyli, jak już ją… – urwał, podjął dopiero po chwili. – Zasłużyłeś na najgorszy los i mam nadzieję, że na tamtym świecie będziesz się smażył w piekle!

– Ja nie… – wybełkotał młody. – Ja nie chciałem. Ja…

Nie dokończył

Brzytwa błysnęła i zatoczyła krótki łuk. Zadławił się własnymi słowami. Zmarł kilkanaście minut później.

– Oczywiście nie zamierzałem go torturować – wyjaśnił. – Chciałem, żeby się bał. Tak jak i ty. Może opowiesz byłym kolegom policjantom, jak to jest? Będzie okazja podczas dochodzenia i procesu, bo ich też powołają na świadków w tej sprawie. Powinienem zgromadzić tutaj wszystkich winnych zaniechania, ale to niestety niemożliwe.

– Warto było? – spytałem. – Spędzisz resztę życia za kratami, a rodzina…

– Moja rodzina jest zabezpieczona finansowo – przerwał mi. – A ja, owszem, posiedzę do końca życia. Tyle że to już niedługo będzie. Jestem nieuleczalnie chory. Zostało mi najwyżej pół roku, może rok. Kiedy się o tym dowiedziałem, postanowiłem wreszcie zadośćuczynić sprawiedliwości, zmasakrowanej i skrzywdzonej nie mniej okrutnie niż moje dziecko. Wysłałem rodzinę na wczasy do Turcji i przystąpiłem do realizacji planu. Nie był skomplikowany. Zapuściłem brodę, przed naszym spotkaniem przefarbowałem włosy. Zamiast okularów, w których mnie kiedyś widziałeś, założyłem szkła kontaktowe, zamontowałem w podwoziu ten śmieszny GPS, żebyś nie nabrał podejrzeń. A gówniarza po prostu zdjąłem z ulicy, kiedy wracał po imprezie. Chodził do pewnego burdelu w każdy piątek. To taki specjalny burdel, w którym można bić dziewczyny. On nie był wart tego, żeby deptał tę samą ziemię, co normalni ludzie.

Rozpiął mi pasy na rękach, położył na stoliku mój telefon tuż obok brzytwy, umazanej krwią.

– Dalej już sobie poradzisz. Potem zadzwoń, gdzie trzeba.

Ruszył w stronę schodów.

– Chcesz uciec? – spytałem. – Przecież to bez sensu.

– Chcę się napić dobrej whisky, zanim po mnie przyjadą.

Odwrócił się jeszcze na chwilę.

– Daj mi dosłownie kwadrans, może 20 minut.

Spełniłem jego prośbę. Zresztą, samo rozpinanie pasów zdrętwiałymi palcami zajęło sporo czasu. Było mi niesamowicie szkoda tego człowieka.

