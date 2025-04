Nie chciałam się zbytnio wtrącać w życie mojego syna. Teraz żałuję, że tego nie robiłam!

Reklama

Synowa zawsze chciała być szczupła, ale nie za bardzo jej to wychodziło. Według mnie (i mojego syna, a jej męża) wyglądała dobrze, ale ona wciąż wynajdywała defekty w swojej figurze. Niestety, nie potrafiła przestrzegać diety. Podjadała między posiłkami i to ją gubiło. Kiedy na świat przyszła Kasia, synowa od razu zapowiedziała, że zamierza zdrowo żywić dziecko.

– To naturalne – poparłam ją. – Dziecko powinno jeść jak najwięcej owoców i warzyw, które są źródłem witamin.

– Mama chyba mnie nie zrozumiała – wtrąciła się Hania. – Kasia nigdy nie będzie gruba. Wiem, jakie to jest dla kobiety straszne, dlatego zamierzam pilnować, aby nie jadła tłusto.

Myślałam wówczas, że tylko tak mówi. Nie podobało mi się to, ale z drugiej strony – czy to nie dobrze, że matka chce, aby jej dziecko zdrowo się odżywiało? Tyle się słyszy teraz o otyłości wśród dzieci. Uznałam, że lepiej dla Kasi, jeśli nie będzie znała smaku cheeseburgera z McDonalda czy niezdrowych chipsów i napojów.

Ale synowa poszła o krok dalej…

Lata mijały, Kasia dorastała, a ja obserwowałam sytuację z rosnącym zdziwieniem i niepokojem. Dziecku nie dane było spróbować nawet domowego ciasta, a co dopiero mówić o czekoladzie czy lizaku.

– Haniu, uważam, że to lekka przesada – próbowałam dyplomatycznie podejść do sprawy. – Ja rozumiem, że nie chcesz, aby mała jadała w fast foodach, ale przecież każde dziecko od czasu do czasu je czekoladę czy ciastko! To normalne…

– Normalne? A wie mama, że z roku na rok wzrasta liczba dzieci otyłych? – pokręciła z niezadowoleniem głową. – Mnie moi rodzice pozwalali jeść wszystko i widzi mama, jak na tym wyszłam?

Obiecałam sobie kiedyś, że nie będę wredną teściową, która swoim wtrącaniem się utrudnia życie synowej, ale z upływem czasu coraz bardziej martwiłam się o Kasię. W końcu postanowiłam porozmawiać z synem.

Wnuczka miała wówczas dziewięć lat

– Niepokoi mnie to, co się dzieje – zaczęłam ostrożnie. – Czy ty nie widzisz, że Hania przesadza? Kasia już o niczym innym nie mówi, tylko o liczeniu kalorii, a przecież to dziecko!

– Mamo, uspokój się – poprosił syn. – Kasi wyjdzie to na dobre. Wiesz, że wiele chorób wynika z nieprawidłowego odżywiania? Nie tylko otyłość…

– Ale przecież Hania wymaga od dziecka więcej niż od siebie! Sama nie przestrzega diety, a każe to robić małej – wybuchłam.

– Oj, mamo, ona po prostu chce dla Kasi dobrze!

Nie dałam się przekonać. Miałam dziwne wrażenie, że synowa wymyśliła córce życie.

Przeniosła swoje ambicje na Kasię

Jednak nie wracałam już do tej rozmowy. Synowa najwyraźniej przekonała Mariusza do swojej wizji, a ja mogłam się tylko przyglądać. Dziś pluję sobie w brodę, że nie zareagowałam wcześniej. Powinnam była się zbuntować, wstawić za Kasią, wysłać Hanię do psychologa. Cokolwiek!

Tymczasem nie zrobiłam nic. Wnuczka dorastała. Była już młodą kobietą i… nikła w oczach. Zapraszałam ją do siebie, podsuwałam obiadki, ale ona prawie zawsze odmawiała.

– Jadłam w szkole – wymigiwała się.

– To może chociaż ciasta ci nałożę? – spojrzałam na nią czujnie.

– Naprawdę nie jestem głodna!

Nadeszło lato, a Kasia cały czas chodziła w bluzkach z długim rękawem. Twierdziła, że jest jej zimno. Zauważyłam, iż ma suchą, łuszczącą się skórę na dłoniach i wypadają jej włosy. Sugerowałam, aby zgłosiła się do lekarza, ale odmawiała.

W końcu zadzwoniłam do syna i wręcz zmusiłam go, żeby poszedł z Kasią do przychodni. Musieli trafić do wyjątkowego konowała, bo stwierdził, że z moją wnuczką wszystko jest w porządku, tymczasem tydzień później dziewczyna w trakcie lekcji zasłabła i wylądowała w szpitalu. Jej organizm był skrajnie wyczerpany.

Ważyła tylko czterdzieści dwa kilogramy przy wzroście sto siedemdziesiąt centymetrów! Lekarze bili na alarm:

Kasia chorowała na anoreksję

A ja miałam ochotę udusić moją synową!

– To ona jest wszystkiemu winna! To przez nią Kasia zachorowała! – krzyczałam na mojego syna.

– Nie mów tak. Ona… przecież Hania nie zrobiła tego specjalnie!

– Zrozum, ona też jest chora! Obie muszą zacząć się leczyć! Słyszałeś, co mówił lekarz – anoreksję można wyleczyć. Są różne ośrodki…

– Wystarczy – spuścił głowę. – Zrozumiałem. Porozmawiam z Hanią.

W obliczu dramatu córki, Hania w końcu się ugięła i przyznała, że ona też ma problem. Obecnie obie są w trakcie leczenia. Kasia panicznie bała się przytyć, ale waga w końcu pokazuje cztery kilogramy więcej. To nadal niewiele, lecz jesteśmy dobrej myśli. Wygramy tę walkę. Żałuję tylko, że wcześniej nie pomogłam wnuczce…

Reklama

Czytaj także:

„Gdy zmarł teść, teściowa się zmieniła. Obsesyjnie interesowała się naszym życiem, nieproszona cerowała moje majtki”

„Czułam, że to dziecko musi żyć. Próbowałam odwieść Kasię od usunięcia ciąży i miałam rację. To dziecko uratowało jej życie”

„Adrian miesiącami mnie dręczył i prześladował. Policja mnie zbyła. Zainteresują się dopiero, gdy zrobi mi krzywdę”