Urodziny taty od lat tradycyjnie świętujemy w restauracji wujka Antka. Gości jest mnóstwo, a wujostwo serwuje świetne jedzenie, więc na koniec czerwca cała rodzinka czeka z utęsknieniem. W tym roku było nie mniej hucznie niż zazwyczaj. Wujek zamówił nawet jakąś kapelę, która przygrywała nam na bałkańską nutę. Wino lało się szerokim strumieniem, humory dopisywały, a jubilat wiódł prym na parkiecie.

Dopiero pod koniec wieczoru tata spoważniał

– Chciałbym coś ogłosić, korzystając z tego, że siedzimy tutaj całą rodziną – zaczął, a potem spojrzał na mnie. – Justynko, pomagasz mi w firmie od lat i praktycznie jesteś moją prawą ręką. Chciałbym cię dzisiaj prosić, żebyś oficjalnie przejęła po mnie pałeczkę i zajęła się wszystkim. My z mamą zdecydowaliśmy, że chcemy odpocząć. Niedługo stuknie nam obojgu sześćdziesiąt osiem lat, czas na relaks – uśmiechnął się tato.

– Zaskoczyłeś mnie, tato… – zaczęłam, a wujek głośno się roześmiał.

– Co w tym zaskakującego? I tak od lat pracujesz z tatą ręka w rękę – poklepał mnie po ramieniu, dodając, że trzeba oblać mój awans.

Siedząca przy naszym stoliku najbliższa rodzina spontanicznie zaczęła bić brawo, jedynie moja młodsza siostra Michalina posłała mi dość kwaśne spojrzenie. Kilka minut później poszła za mną do łazienki. Wyglądała na wściekłą, zdałam sobie też sprawę, że chyba jest mocno pijana.

– Więc oficjalnie przejmujesz fotel prezesa? – mruknęła, przeciągając usta szminką w kolorze krwi.

– Na to wygląda – przyznałam.

„Masz z tym jakiś problem?” – chciałam zapytać, ale wiedziałam, że wdawanie się w kłótnię z Michaliną zepsułoby mi cały wieczór. Więc wyszłam z łazienki jak najszybciej, zostawiając ją samą i wściekłą. Dopadła mnie na parkiecie. Tańczyłam sama, obserwując inne pary, kiedy Michalina zapytała, czy zamierzam ją zatrudnić.

– A w jakim charakterze, przepraszam? – żachnęłam się.

– Nie wiem, może twojej prawej ręki? – zaproponowała. Zaśmiałam się jej prosto w nos.

– Ja już na studiach pomagałam rodzicom w firmie, a ty co? Nawet marketingu nie raczyłaś skończyć! – wypomniałam jej.

Wzruszyła ramionami.

– Po cholerę mi nudne studia, skoro wszystkiego mogę się nauczyć w praktyce? – mruknęła.

– Jeszcze niedawno zarzekałaś się, że nie masz zamiaru pracować dla rodziny. Co się zmieniło? Pracę znaleźć trudniej, niż myślałaś?

Nie odpowiedziała



Spiorunowała mnie wzrokiem i znikła, zanim zdążyłam jeszcze coś powiedzieć. Kilka dni później spotkałyśmy się na niedzielnym obiedzie u rodziców. Michalina podjęła temat już przy zupie.

– Przemyślałaś sobie moją prośbę? – zapytała słodkim głosem.

Świetnie wiedziała, że pewnie tata zaraz ją poprze – w końcu była młodsza i od zawsze rozpieszczana…

– A o co chodzi, dziewczynki? – zainteresowała się mama.

– Michalina chce pracować w rodzinnym interesie – wyjaśniłam.

Tata spojrzał na moją siostrę uważnie, w końcu chrząknął i obiecał, że coś się dla niej znajdzie.

– Coś?! – prychnęła gówniara, z impetem ciskając łyżką o blat. – Justyna ma służbowego mercedesa, imponującą pensję i przywileje! Służbowe wyjazdy, kolacyjki, bonusy! Ja nie mam nawet zniżki na tę naszą biżuterię, cholera! – zerwała się od stołu, niemal pociągając za sobą obrus.

– Podobno nie lubisz bursztynu – docięłam jej złośliwie. – I wybacz, ale te służbowe wyjazdy, których mi tak zazdrościsz, to bynajmniej nie wypady do spa! – dodałam.

– Dziewczynki, przestańcie! – mama usiłowała łagodzić całe zajście, za to ojciec wyglądał na ubawionego.

– Nasze dziedziczki skoczyły sobie do gardeł – skomentował z właściwym sobie czarnym humorem.

Michalina wyszła sekundę później, z furią trzaskając drzwiami.

– Ma twój temperament, kochanie. Węgierska krew – mrugnął tata do mamy, gładząc ją po ramieniu. – Justynko, jeśli Michalina chce pracować, dajmy jej szansę – zwrócił się do mnie. – Coś się dla niej znajdzie, na pewno gdzieś się przyda.

– Jasne – zgodziłam się, choć szczerze mówiąc, byłam wściekła.

Mam świetną pozycję w rodzinnej firmie, ale harowałam na to od lat! Wyrabiamy bursztynową biżuterię, figurki i ozdoby.

Cała branża jubilerska jest moją pasją



Nie przegapiłam żadnych targów, nie przeoczyłam niczego, co mogłoby być przydatne. Pamiętam imiona każdego z naszych pracowników, przyjaźnię się z dostawcami, znam się na kontroli jakości i metodach produkcji. Hobbystycznie projektuję nowe wzory. Michalina ma dwadzieścia pięć lat i nie przepracowała w życiu nawet dnia! Najpierw „studiowała”, co polegało głównie na zawalaniu kolejnych egzaminów i zaliczeń. Potem w końcu zupełnie olała uczelnię, nie kończąc nawet trzeciego roku i wyjechała do Londynu. Oficjalnie miała się tam uczyć języka, ale wiem, że kończyło się głównie na ostrym imprezowaniu z jakimiś jej polskimi znajomymi. Wreszcie wyjechała na Ibizę, gdzie przez ponad rok kelnerowała w knajpach ze striptizem i brylowała w dyskotekach. Ja w tym czasie harowałam u boku taty – wstawałam o szóstej, czasem nawet o piątej, a kończyłam dzień po dziewiętnastej albo i później. Tymczasem moja wychuchana siostrunia wróciła w końcu do Gdańska i łaskawie oznajmiła, że zamierza pracować dla rodziny!

Wolałam nawet sobie nie wyobrażać, jak ona chce być w czymkolwiek przydatna.

„Co ta dziewczyna wie o bursztynie, poza tym, że bywa sprzedawany u jubilerów?!” – wściekałam się w duchu, lecz tata nie próżnował.

Znalazł Michalinie kilka drobnych zadań, które mogła zrobić w firmie, a na koniec poprosił, żebym zabrała ją na kilka służbowych kolacji.

– Wiem, że pojutrze spotykasz się z tym Włochem z Mediolanu. Zabierz Michasię, pokaż jej, jak się rozmawia z ludźmi – usłyszałam.

Zgodziłam się niechętnie



Właściwie wcale nie miałam ochoty ciągnąć tej smarkatej ze sobą, ale skoro tata prosił… Ojciec zawsze był dla mnie autorytetem, zawdzięczam mu wszystko. Nie chciałam go rozczarować, poza tym w jakimś stopniu rozumiałam, że trzeba Michalinie pomóc. W końcu jest moją młodszą siostrą.

– Ubierz się elegancko, nie przesadzaj z makijażem i pamiętaj, że to będzie biznesowa kolacja, a nie okazja do zabawy! – pouczałam ją przez komórkę na dwie godziny przed spotkaniem z Maurizio; jego prężnie działająca rodzinna firma była zainteresowana współpracą z nami.

Michalina warknęła, że nie muszę jej tłumaczyć takich oczywistych rzeczy i rozłączyła się bez pożegnania. Pojawiła się punktualnie, co przyjęłam z ulgą, jednak podczas kolacji zachowywała się skandalicznie. Rozmawiałam z Maurizio głównie o bursztynie, w końcu po to się spotkaliśmy, tymczasem ona usiłowała wdać się z nim we flirt. A kiedy zorientowała się, że facet nie podejmuje wyzwania, usiadła nadąsana i ostentacyjnie milczała, burcząc coś, kiedy pytałam ją o zdanie. Przy okazji przekonałam się, że jej angielski jest żenujący, co było o tyle dziwne, że przecież lata spędziła na zagranicznych wojażach… Służbową rozmowę zakończyliśmy koło dwudziestej drugiej i szybko zauważyłam, że Maurizio ma ochotę odrobinę zaszaleć. Zaproponowałam zmianę lokalu i zabrałam go do klubu na tańce.

Michalina z miną skazańca powlokła się z nami. Bawiłam się całkiem dobrze, naprawdę polubiłam tego dowcipnego Włocha; na tyle, że pozwoliłam sobie przy nim zrzucić pancerz oficjalnej bizneswoman i odrobinę się wyluzowałam. Kilka lampek szampana, taniec za tańcem – było bardzo miło, poza tym czułam, że nasza oferta współpracy zostanie pomyślnie sfinalizowana. Moja siostra bawiła się chyba znacznie gorzej. Odmówiła, kiedy Maurizio poprosił ją do tańca, w końcu obrażonym tonem powiedziała, że boli ją głowa i będzie lecieć.

– Bardzo profesjonalne zachowanie – docięłam jej.

– I kto to mówi? Jeszcze chwila i dobierzesz się do tego gościa na samym środku parkietu! – warknęła Michalina, mrużąc oczy.

Maurizio podszedł do nas w tym samym momencie.

– Może wybierzemy się na spacer? – zaproponował. – Chciałbym zobaczyć Gdańsk nocą.

– Ja jadę do domu, ale Justyna chętnie co nieco ci pokaże – odwarknęła Michalina z krzywym uśmiechem.

Spłonęłam rumieńcem, tymczasem ta idiotka wyszła, ledwo burknąwszy z przekąsem „ciao”.

„Ciao?! – wściekałam się w duchu. – Przecież ten facet to nasz potencjalny wspólnik, a nie jakiś poznany w dyskotece fagas!” – myślałam.

Maurizio nie wyglądał na urażonego, ale kto go tam wie…

Wyszliśmy na zewnątrz



Noc była chłodna, mimo to spacer się udał. Pokazałam mojemu gościowi miasto, na koniec wymieniliśmy się prywatnymi numerami komórek i odprowadził mnie do taksówki.

– W przyszłym miesiącu znów będę w Polsce. Zjesz ze mną kolację? – zapytał, kiedy wsiadałam do auta.

Powiedziałam, że chętnie. Maurizio wyglądał na szczerze uradowanego. Kilka dni później zdałam sobie sprawę, że naprawdę czekam na jego telefon. Świetnie mi się z nim rozmawiało i naprawdę dobrze robiło się z nim interesy i… Nigdy dotąd nie pozwoliłam sobie na związek z żadnym mężczyzną, z którym łączyły mnie biznesowe układy, ale z Mauriziem było inaczej. Podobał mi się i czułam, że w sprzyjających okolicznościach coś mogłoby z tego wyniknąć. Odezwał się tak, jak obiecał. Była kolacja, spacer, później kolejny wspólny wieczór.

Którejś soboty zabrałam go do Sopotu. Poszliśmy potańczyć do Krzywego Domku, a nad ranem zaprosił mnie na spacer w stronę mola. Objęliśmy się spontanicznie, po prostu świetnie się czuliśmy w swoim towarzystwie. Poza tym zaczęło między nami naprawdę solidnie iskrzyć i to się czuło. Zanim dotarliśmy do mola, strasznie zmarzłam. Maurizio otulił mnie swoją marynarką, potem nachylił się i delikatnie mnie pocałował. To była magiczna noc, jednak proza życia dopadła mnie jeszcze tego samego ranka. Maurizio wyjechał bladym świtem – o siódmej rano miał samolot do Mediolanu – a ja, pomimo skrajnego niewyspania, pojechałam do rodziców. Chciałam zjeść z nimi śniadanie, pogadać z tatą o interesach, zapytać mamę, co powiedział jej internista w sprawie jej nieszczęsnej osteoporozy. Niestety, w domu rodziców czekała mnie niezbyt przyjemna niespodzianka – Michalina.

Siadła przy kuchennym stole i skubiąc rogala, posłała mi triumfalne spojrzenie.

– Gdzie twój Romeo? – zapytała, kiedy weszłam do kuchni.

Mama z tatą posłali mi pytające spojrzenie, ja się zaczerwieniłam.

– Czekaj, a może to nie żaden romans? Może ty po prostu załatwiasz interesy przez łóżko? – syknęła Michalina, a mnie aż zrobiło się słabo.

– Natychmiast przeproś siostrę! Nie życzę sobie takich rozmów w tym domu! – krzyknął tata.

Rzadko widywałam go tak rozwścieczonego, i chyba nawet Michalinie zrobiło się głupio, jednak nie na długo.

Jej przeprosiny nie były szczere



– No sorry, mówię, co myślę. Justynka najpierw upiła się z tym Włochem, a potem zaczęła się z nim prowadzać po całym Pomorzu! Sama wczoraj widziałam, jak całowali się przy molo w Sopocie! – oznajmiła triumfalnym tonem moja siostra.

– Nawet jeśli, oboje są wolni i dorośli. Pytanie, co ty robiłaś przy molo w Sopocie? Nie rozmawialiśmy już o tym? Przestań się włóczyć po dyskotekach! – huknął na Miśkę ojciec.

– Ja już nie mam szesnastu lat, tato! – warknęła, wstając zza stołu.

– To zacznij się zachowywać na te twoje dwadzieścia pięć!

– Dwadzieścia pięć i dziesięć miesięcy – sprostowała siostra wyniosłym tonem, po czym z miną głęboko urażonej księżniczki wyszła z kuchni.

– To o co chodzi z tym załatwianiem interesów przez łóżko, Justynko? – zapytał tata, tym razem jednak od razu się zorientowałam, że żartuje.

– Spotykam się z tym Włochem, którego rodzinna firma nawiązała z nami współpracę. Tato, to naprawdę zdarzyło się pierwszy raz i…

– Nie musisz się tłumaczyć, córeczko – tata położył mi rękę na ramieniu. – A odnośnie Michaliny, miałaś rację. Nie zagrzeje miejsca w rodzinnym biznesie, nie ma takiej opcji. Ona nawet nie udaje, że się stara, a droga przez życie na skróty rzadko komu się udaje… Powiem jej jeszcze dzisiaj, żeby rozglądała się za pracą gdzie indziej, bo u nas nie ma czego szukać. Może i jestem jej ojcem, ale jestem też człowiekiem, który lata temu stworzył tę firmę od zera, i teraz nie zamierzam wszystkiego zaprzepaścić. Dałem jej szansę, nie skorzystała. Za bardzo była zajęta ciągłym imprezowaniem i knuciem intryg – dokończył ojciec.

– Jakich intryg? – zdziwiłam się, a on smutno się uśmiechnął.

– Michalina przyszła do mnie kilka dni temu i usiłowała przedstawić cię w złym świetle. Powiedziała, że upijasz się na biznesowych spotkaniach, sypiasz z klientami, negocjując w ten sposób korzystniejsze warunki umów. Nie wiem, czy dobrze robię, mówiąc ci o tym… W końcu to twoja siostra – mruknął.

– Pięknie, po prostu uroczo – syknęłam, a ojciec przyciągnął mnie do siebie i mocno przytulił.

– Nie miej jej za złe, jest strasznie dziecinna. I chyba za bardzo ją rozpieściliśmy. Ty jako starsza dawałaś z siebie wszystko, ona szła przez życie, nie licząc się z nikim innym. Ale z tym już koniec, zobaczysz. Nie zamierzam dłużej dopłacać do jej mieszkania ani spłacać rat za ten głupi, sportowy samochód, który niedawno kupiła. Znajdzie pracę, zacznie żyć jak ludzie albo dowie się, co to znaczy, kiedy w portfelu brakuje do pierwszego – powiedział.

Może jednak coś dobrego z tego dla niej wyniknie



Nagle poczułam leciutkie współczucie dla tej głupiej dziewczyny.

– Może aż takiego szoku jej nie funduj – mruknęłam z krzywym uśmiechem, a tata się roześmiał.

– Nie martw się, córciu. Pod mostem nie damy jej skończyć. Nie zarobi na to swoje mieszkanie, to wróci do nas. Problem polega na tym, żeby w końcu chciała dorosnąć – westchnął.

– To akurat będzie długa i żmudna droga – pokiwałam głową.

Od tamtego poranka minął rok. Tata znalazł Miśce pracę w recepcji fitness klubu, który prowadzi jego znajomy. Początkowo była oburzona, ale kochany staruszek szybko ją zgasił.

– Przecież masz ledwie maturę i nieskończone studia, więc o co te fochy? – powiedział kiedyś i chyba wsiadł smarkuli na ambicję.

Zapisała się na zaoczne studia, zaczęła się uczyć angielskiego, odgraża się nawet, że jeszcze kiedyś będziemy razem pracować. Nie mówię, że nie. Jeśli dorośnie, chętnie dam jej kolejną szansę. W końcu to przecież moja młodsza siostra.

